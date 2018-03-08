Встреча в аэропорту в Улан-Удэ.
Мы сразу отправляемся в духовную столицу буддизма России - Иволгинский дацан.
У нас будет возможность лично поклониться Хамбо-ламе Этигэлову, попросить его святейшество об исполнении сокровенных желаний. Завтрак бурятской национальной кухни на территории дацана.
Выезжаем на Байкал, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах (перевал Пыхта, Сретенский женский монастырь, скала Черепаха, мыс Крестовый).
Обед в придорожном кафе.
Размещение в селе Максимиха или поселке Усть-Баргузин.
Заселение в благоустроенный гостевой дом.
Ужин.
Включено:
Трансферы Mercedes Sprinter, гид, входные дацан, пожертвование Сретенский монастырь, проживание( отели Синдбад, Баргузинский прибой, Кумуткан, Байкал Парк, Байкальский бриз)
Питание завтрак, обед, ужин.
Завтрак
Выезд на экскурсию в Баргузинскую долину.
Первой знаковой точкой, будет село Баргузин (первый казачий острог на территории Забайкалья). Также Баргузин, является известным местом политической ссылки (декабристы и польские повстанцы).
Далее переезд в Улюн, встреча с настоящим шаманом, знакомство с обрядовой культурой.
Обед бурятской национальной кухни.
Переезд к дворцу Богини Янжимы (буддийский храмовый комплекс расположенный у подножия Баргузинского хребта), пешая прогулка к месту проявления «лика богини»(богиня Янжима считается покровительницей всех женщин и людей творческих профессий), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребёнке и поиске второй половины.
Следующей точкой путешествия, будет меандр реки Аргада, красивейший изгиб реки с видом на Баргузинский хребет.
Пересекаем долину и отправляемся к Икатскому хребту, здесь мы сделаем остановку у места «Бухэ шулун»(бык-камень), это шаманское место силы.
Бык-камень по местным преданиям считается хозяином Баргузинской долины.
Далее отправляемся к Сувинскому замку, огромные скальные останцы Бодонского отрога Икатского хребта напоминают руины древнего замка.
Забравшись на скалы, открывается панорамный вид на всю долину и на Баргузинский хребет.
Замыкая круг по долине, возвращаемся к селу Баргузин, по пути сделаем остановки на Алгинских солёных озёрах, на месте где были обнаружены петроглифы(наскальные рисунки бронзового века).
В Баргузине пересадка на катамараны и сплав по реке Баргузин.
Сплав не категорийный, нет порогов и сильного течения, продолжительность сплава около 1 часа.
Посадка в автобус и переезд до гостиницы. Ужин.
Включено:
Трансфер автомобили УАЗ, проживание в гостинице, гид, встреча с шаманом, аренда катамаранов, инструктора для сплава, питание завтрак, обед, полдник, ужин
Завтрак .
Выезд на экскурсию в Забайкальский национальный парк.
Посещение современного визит-центра «Заповедное Подлеморье», после экскурсии по центру отправляемся к Бормашевым озерам, здесь у нас будет первая точка для купания. Вода здесь очень тёплая и хорошо прогревается, а также богата минералами.
Следующую остановку мы сделаем на берегу Баргузинского залива на самом протяжённом пляже на Байкале (24 км).
Баргузинский залив самый большой и глубокий на Байкале, при этом открывается вид на полуостров Святой нос, культовое место для фотографий!
Проехав по перешейку, направляемся к Чивыркуйскому заливу, самому теплому и одному из самых красивых на Байкале. Поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на Чивыркуйский залив и его острова, отсюда мы также сможем увидеть заснеженные пики Баргузинского хребта.
Посадка на катер и переход по морю к Ушканьим островам, к самому крупному лежбищу Байкальской нерпы.
Обед байкальской кухни на корабле.
На архипелаге Ушканьи острова мы можем наблюдать за нерпой в естественной среде обитания.
Далее возвращаемся обратно в Чивыркуйский залив и заходим в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками.
После экскурсии возвращаемся в гостиницу, ужин
Включено:
Рекреационные сборы парка(КПП, термальные источники , вход на Ушканьи острова). Трансферы автомобили УАЗ, фрахт катера Ярославец, гид, повар на корабле, проживание в гостинице.
Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.
Завтрак
Отдых на уединенном пляже Баргузинского залива, посещение кемпинга с баней и банным чаном. Обед приготовленный на костре.
Возвращение в гостиницу, ужин
Включено:
Трансфер до пляжа/лагеря на автомобилях УАЗ, аренда лагеря, проживание в гостинице, гид.
Питание: завтрак, обед на берегу, ужин
Завтрак.
Возвращение в Улан -Удэ
Обзорная экскурсия по городу, покупка сувениров, обед. Заселение в отель.
Экскурсия к «старообрядцам Забайкалья».
Этнокультурная программа «В гостях у семейских» включает в себя посещение дома-усадьбы, знакомство с бытом и укладом старообрядцев, участие в фольклорных обрядах и играх, шуточная свадьба и фотосессия в народных костюмах. Выступление этнографического ансамбля с песнями и частушками.
Ужин старорусской кухни.
Включено:
Трансферы Mercedes Sprinter, гид, проживание в отеле Хунну или Бурятия, анимационная программа у «семейских».
Питание, завтрак, обед и ужин.
Прощаемся с Бурятией: после завтрака в гостинице представители компании отвезут вас в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах в поселке Усть-Баргузин и в двухместных номерах в гостинице в Улан-Удэ.