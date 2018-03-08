Солнечная сторона Байкала! Каждому, кто хочет по-настоящему познакомиться со священным озером – обязательно надо побывать на его восточном побережье. Ведь именно со стороны Бурятии на Байкале километры песчаных пляжей и уединенные бухты, нетронутая природа и теплый Чивыркуйский залив, целебные горячие источники и яркие буддийские дацаны, самое крупное лежбище байкальской нерпы и величественный Святой Нос, бурятская национальная кухня и местный колорит, Баргузинская долина и столица Республики – солнечный Улан-Удэ.

Программа тура по дням

1 день Иволгинский дацан – Байкал

Встреча в аэропорту в Улан-Удэ. Мы сразу отправляемся в духовную столицу буддизма России - Иволгинский дацан. У нас будет возможность лично поклониться Хамбо-ламе Этигэлову, попросить его святейшество об исполнении сокровенных желаний. Завтрак бурятской национальной кухни на территории дацана. Выезжаем на Байкал, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах (перевал Пыхта, Сретенский женский монастырь, скала Черепаха, мыс Крестовый).

Обед в придорожном кафе.

Размещение в селе Максимиха или поселке Усть-Баргузин. Заселение в благоустроенный гостевой дом. Ужин. Включено: Трансферы Mercedes Sprinter, гид, входные дацан, пожертвование Сретенский монастырь, проживание( отели Синдбад, Баргузинский прибой, Кумуткан, Байкал Парк, Байкальский бриз) Питание завтрак, обед, ужин.

2 день Баргузинская долина

Завтрак Выезд на экскурсию в Баргузинскую долину. Первой знаковой точкой, будет село Баргузин (первый казачий острог на территории Забайкалья). Также Баргузин, является известным местом политической ссылки (декабристы и польские повстанцы). Далее переезд в Улюн, встреча с настоящим шаманом, знакомство с обрядовой культурой. Обед бурятской национальной кухни. Переезд к дворцу Богини Янжимы (буддийский храмовый комплекс расположенный у подножия Баргузинского хребта), пешая прогулка к месту проявления «лика богини»(богиня Янжима считается покровительницей всех женщин и людей творческих профессий), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребёнке и поиске второй половины. Следующей точкой путешествия, будет меандр реки Аргада, красивейший изгиб реки с видом на Баргузинский хребет. Пересекаем долину и отправляемся к Икатскому хребту, здесь мы сделаем остановку у места «Бухэ шулун»(бык-камень), это шаманское место силы. Бык-камень по местным преданиям считается хозяином Баргузинской долины. Далее отправляемся к Сувинскому замку, огромные скальные останцы Бодонского отрога Икатского хребта напоминают руины древнего замка. Забравшись на скалы, открывается панорамный вид на всю долину и на Баргузинский хребет. Замыкая круг по долине, возвращаемся к селу Баргузин, по пути сделаем остановки на Алгинских солёных озёрах, на месте где были обнаружены петроглифы(наскальные рисунки бронзового века). В Баргузине пересадка на катамараны и сплав по реке Баргузин. Сплав не категорийный, нет порогов и сильного течения, продолжительность сплава около 1 часа. Посадка в автобус и переезд до гостиницы. Ужин. Включено: Трансфер автомобили УАЗ, проживание в гостинице, гид, встреча с шаманом, аренда катамаранов, инструктора для сплава, питание завтрак, обед, полдник, ужин

3 день Ушканьи острова – Забайкальский национальный парк – Чивыркуйский залив

Завтрак . Выезд на экскурсию в Забайкальский национальный парк. Посещение современного визит-центра «Заповедное Подлеморье», после экскурсии по центру отправляемся к Бормашевым озерам, здесь у нас будет первая точка для купания. Вода здесь очень тёплая и хорошо прогревается, а также богата минералами. Следующую остановку мы сделаем на берегу Баргузинского залива на самом протяжённом пляже на Байкале (24 км). Баргузинский залив самый большой и глубокий на Байкале, при этом открывается вид на полуостров Святой нос, культовое место для фотографий! Проехав по перешейку, направляемся к Чивыркуйскому заливу, самому теплому и одному из самых красивых на Байкале. Поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на Чивыркуйский залив и его острова, отсюда мы также сможем увидеть заснеженные пики Баргузинского хребта. Посадка на катер и переход по морю к Ушканьим островам, к самому крупному лежбищу Байкальской нерпы. Обед байкальской кухни на корабле. На архипелаге Ушканьи острова мы можем наблюдать за нерпой в естественной среде обитания. Далее возвращаемся обратно в Чивыркуйский залив и заходим в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками. После экскурсии возвращаемся в гостиницу, ужин Включено: Рекреационные сборы парка(КПП, термальные источники , вход на Ушканьи острова). Трансферы автомобили УАЗ, фрахт катера Ярославец, гид, повар на корабле, проживание в гостинице. Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.

4 день Отдых на пляже Баргузинского залива

Завтрак Отдых на уединенном пляже Баргузинского залива, посещение кемпинга с баней и банным чаном. Обед приготовленный на костре. Возвращение в гостиницу, ужин Включено: Трансфер до пляжа/лагеря на автомобилях УАЗ, аренда лагеря, проживание в гостинице, гид. Питание: завтрак, обед на берегу, ужин

5 день Экскурсия к «старообрядцам Забайкалья»

Завтрак. Возвращение в Улан -Удэ Обзорная экскурсия по городу, покупка сувениров, обед. Заселение в отель. Экскурсия к «старообрядцам Забайкалья». Этнокультурная программа «В гостях у семейских» включает в себя посещение дома-усадьбы, знакомство с бытом и укладом старообрядцев, участие в фольклорных обрядах и играх, шуточная свадьба и фотосессия в народных костюмах. Выступление этнографического ансамбля с песнями и частушками. Ужин старорусской кухни. Включено: Трансферы Mercedes Sprinter, гид, проживание в отеле Хунну или Бурятия, анимационная программа у «семейских». Питание, завтрак, обед и ужин.

6 день Отъезд