Байкальские приключения

Солнечная сторона Байкала! Каждому, кто хочет по-настоящему познакомиться со священным озером - обязательно надо

4.7
3 отзыва
Солнечная сторона Байкала! Каждому, кто хочет по-настоящему познакомиться со священным озером – обязательно надо побывать на его восточном побережье.

Ведь именно со стороны Бурятии на Байкале километры песчаных пляжей и уединенные бухты, нетронутая природа и теплый Чивыркуйский залив, целебные горячие источники и яркие буддийские дацаны, самое крупное лежбище байкальской нерпы и величественный Святой Нос, бурятская национальная кухня и местный колорит, Баргузинская долина и столица Республики – солнечный Улан-Удэ.
Байкальские приключения
Байкальские приключения
Байкальские приключения
Байкальские приключения
Байкальские приключения
Байкальские приключения
Байкальские приключения
Байкальские приключения
Байкальские приключения
Байкальские приключения
Байкальские приключения
Байкальские приключения
Ближайшие даты:
03
июл
14
июл
22
июл
01
авг
08
авг
15
авг

Программа тура по дням

1 день
Иволгинский дацан – Байкал

Встреча в аэропорту в Улан-Удэ.

Мы сразу отправляемся в духовную столицу буддизма России - Иволгинский дацан. 

У нас будет возможность лично поклониться Хамбо-ламе Этигэлову, попросить  его святейшество об исполнении сокровенных желаний. Завтрак бурятской национальной кухни на территории дацана.

Выезжаем на Байкал, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах (перевал Пыхта, Сретенский женский монастырь, скала Черепаха, мыс Крестовый).
Обед в придорожном кафе.
Размещение  в селе Максимиха или поселке Усть-Баргузин. 

Заселение в благоустроенный гостевой дом. 

Ужин.

Включено:

Трансферы Mercedes Sprinter, гид, входные дацан, пожертвование Сретенский монастырь, проживание( отели Синдбад, Баргузинский прибой, Кумуткан, Байкал Парк, Байкальский бриз)

Питание завтрак, обед, ужин.

2 день
Баргузинская долина

Завтрак

Выезд на экскурсию в Баргузинскую долину. 

Первой знаковой точкой, будет село Баргузин (первый казачий острог на территории Забайкалья). Также Баргузин, является известным местом политической ссылки (декабристы и польские повстанцы).

Далее переезд в Улюн, встреча с настоящим шаманом, знакомство с  обрядовой культурой.

Обед бурятской национальной кухни. 

Переезд к дворцу Богини Янжимы (буддийский храмовый комплекс расположенный у подножия Баргузинского хребта), пешая прогулка к месту проявления «лика богини»(богиня Янжима считается покровительницей всех женщин и людей творческих профессий), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребёнке и поиске второй половины. 

Следующей точкой путешествия, будет меандр реки Аргада, красивейший изгиб реки с видом на Баргузинский хребет. 

Пересекаем долину и отправляемся к Икатскому хребту, здесь мы сделаем остановку у места «Бухэ шулун»(бык-камень), это шаманское место силы.

Бык-камень по местным преданиям считается хозяином Баргузинской долины.

Далее отправляемся к Сувинскому замку, огромные скальные останцы Бодонского отрога Икатского хребта напоминают руины древнего замка. 

Забравшись на скалы, открывается панорамный вид на всю долину и на Баргузинский хребет.

Замыкая круг по долине, возвращаемся к селу Баргузин, по пути сделаем остановки на Алгинских солёных озёрах, на месте где были обнаружены петроглифы(наскальные рисунки бронзового века).

В Баргузине пересадка на катамараны и сплав по реке Баргузин. 

Сплав не категорийный, нет порогов и сильного течения, продолжительность сплава около 1 часа.

Посадка в автобус и переезд до гостиницы. Ужин.

Включено:

Трансфер автомобили УАЗ, проживание в гостинице, гид, встреча с шаманом, аренда катамаранов, инструктора для сплава, питание завтрак, обед, полдник, ужин

3 день
Ушканьи острова – Забайкальский национальный парк – Чивыркуйский залив

Завтрак .

Выезд на экскурсию в Забайкальский национальный парк. 

Посещение современного визит-центра «Заповедное Подлеморье», после экскурсии по центру отправляемся к Бормашевым озерам, здесь у нас будет первая точка для купания. Вода здесь очень тёплая и хорошо прогревается, а также богата минералами. 

Следующую остановку мы сделаем на берегу Баргузинского залива на самом протяжённом пляже на Байкале (24 км).  

Баргузинский залив самый большой и глубокий на Байкале, при этом открывается вид на полуостров Святой нос, культовое место для фотографий!

Проехав по перешейку, направляемся к Чивыркуйскому заливу, самому теплому и одному из самых красивых на Байкале. Поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на Чивыркуйский залив и его острова, отсюда мы  также сможем увидеть заснеженные пики Баргузинского хребта.

Посадка на катер и переход по морю к Ушканьим островам, к самому крупному лежбищу Байкальской нерпы. 

Обед байкальской кухни на корабле. 

На архипелаге Ушканьи острова мы можем наблюдать за нерпой в естественной среде обитания.

Далее возвращаемся обратно в Чивыркуйский залив и заходим в бухту Змеевая, известную своими термальными источниками. 

После экскурсии возвращаемся в гостиницу, ужин

Включено:

Рекреационные сборы парка(КПП, термальные источники , вход на Ушканьи острова). Трансферы автомобили УАЗ, фрахт катера Ярославец, гид, повар на корабле, проживание в гостинице.

Питание: завтрак, обед, полдник, ужин.

4 день
Отдых на пляже Баргузинского залива

Завтрак

Отдых на уединенном пляже Баргузинского залива, посещение кемпинга с баней и банным чаном. Обед приготовленный на костре. 

Возвращение в гостиницу, ужин

Включено:

Трансфер до пляжа/лагеря на автомобилях УАЗ, аренда лагеря, проживание в гостинице, гид.

Питание: завтрак, обед на берегу, ужин

5 день
Экскурсия к «старообрядцам Забайкалья»

Завтрак.

Возвращение в Улан -Удэ

Обзорная экскурсия по городу, покупка сувениров, обед. Заселение в отель.

Экскурсия к «старообрядцам Забайкалья». 

Этнокультурная программа «В гостях у семейских» включает в себя посещение дома-усадьбы, знакомство с бытом и укладом старообрядцев, участие в фольклорных обрядах и играх, шуточная свадьба и фотосессия в народных костюмах. Выступление этнографического ансамбля с песнями и частушками.

Ужин старорусской кухни.

Включено:

Трансферы Mercedes Sprinter, гид, проживание в отеле Хунну или Бурятия, анимационная программа у «семейских».

Питание, завтрак, обед и ужин.

6 день
Отъезд

Прощаемся с Бурятией: после завтрака в гостинице представители компании отвезут вас в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах в поселке Усть-Баргузин и в двухместных номерах в гостинице в Улан-Удэ.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в аэропорт
  • Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах в поселке Усть-Баргузин и в двухместных номерах в гостинице в Улан-Удэ
  • Питание по программе (трехразовое питание все дни, кроме ужина в последний день в Улан-Удэ, ужин оплачивается самостоятельно)
  • Все трансферы
  • Дополнительная медицинская страховка на даты тура
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
Место начала и завершения?
г. Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
8 мар 2018
Всё хорошо.
Р
19 дек 2017
Хотим поблагодарить туроператора за помощь в организации нашего тура. Так же благодарим гидов за интересные экскурсии, рассказы и полную информацию. Хотим так же отметить, что люди, работающие в агентстве очень внимательны, предупредительны, стараются оперативно разрешать все возникающие сложности, проблемы и недоразумения. В любое время можно связаться с менеджерами, которые всегда находят оптимальное решение в непростой ситуации. Спасибо за отдых на Ольхоне.
О
23 сен 2017
Все очень понравилось. Персонал вежливый, условия хорошие. Гид – очень внимательная, эрудированная. Было очень интересно. Обязательно посоветую своим знакомым такой отдых.

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