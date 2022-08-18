Отель «Байкальские сезоны» с сауной и небольшим бассейном расположен в 20 м от берега реки Ангара и в 3,5 км от поселка Большая Речка. Гости могут остановиться в номерах или отдельных коттеджах.

Все номера и коттеджи отеля «Байкальские Сезоны» с деревянной мебелью оформлены в индивидуальном стиле и оснащены телевизором с плоским экраном. В ванной комнате установлен душ.

В просторном обеденном зале стильного ресторана «Исток», обставленного деревянной мебелью, подаются блюда русской кухни.

На территории отеля «Байкальские сезоны» обустроены детская игровая площадка, детская комната для игр и волейбольная площадка.