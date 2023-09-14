Байкальское путешествие
июн
июн
июл
июл
авг
авг
авг
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок Слюдянка
Встреча в аэропорту города Иркутск в 10 утра возле справочной.
Поездка в Музей поселка Листвянка по живописной дороге, которая идет вдоль Ангары.
Музей уникален, в нем Вам расскажут об уникальности озера и почему оно до сих пор оно такое чистое.
На первом этаже Вы посетите океанариум, где непременно вам захочется увидеть Байкальскую Нерпу.
Обед в Листвянке (за свой счет).
Мы посетим рынок, куда круглогодично приезжают, чтоб купить рыбу.
Вы самостоятельно купите себе то, что Вам понравится, будь то соленая или копченая рыба.
Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения.
Переезд в поселок Слюдянка по дороге среди гор и выездом на обзорную точку.
Отсюда открывается панорама на Южную часть Байкала.
Ужин.
Ночь на базе отдыха, номера 4-5 местные с удобствами на улице.
Примечание: в случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу.
Рекомендуем прибывать за день до начала тура
Питание включено: ужин.
Продолжительность маршрута: авто — в Листвянку 70 км, до Слюдянки 2-3 ч.
Начало похода. Подъем до метеостанции Хамар-Дабан
Завтракаем и начинаем пеший переход до метеостанции на хребет Хамар-Дабан.
В рюкзаках у каждого личные вещи на 2-3 дня (часть можно оставить в камере хранения на базе отдыха), продукты и снаряжение.
Первые 10 км. можно доехать на машине (если группа большая в два этапа), стоимость аренды машины оплачивается дополнительно.
Дорога будет проходить мимо мраморного карьера (огромные куски мрамора лежат прямо на дороге), затем мы преодолеем несколько водных переправ.
Обед-перекус.
Далее пешком и с рюкзаками пойдем до метеостанции по живописной тропе.
Если Вы хотите идти без рюкзака и груза, то Вам следует предупредить нас до маршрута, чтоб мы смогли нанять вам лошадь или носильщика за дополнительную оплату (9 км. пешком с набором высоты).
Вечером отдыхаем, ужинаем и ночевка в палатках (возможно на базе отдыха за доп. оплату).
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Продолжительность маршрута: пешком ~ 27 км.
Восхождение на Пик Черского. Озеро Сердце. Водопады реки Подкомарной
Завтракаем, берем с собой куртки и перекус и начинаем восхождение на Пик Черского, где будет обзор на озере Сердце.
В начале будет небольшой серпантин, который мы преодолеем по лесной дороге.
При этом нам откроется удивительная панорама горных вершин и окрестностей хребта Хамар-Дабана, а затем наш маршрут пойдет с наименьшим набором высоты.
На седловине, ведущей непосредственно на Пик, видно, как внизу расположилось прозрачное озеро Сердце (искупавшись в нем нужно загадать желание, и оно сбудется).
Поднявшись на вершину Пик Черского (2090 м), мы увидим живописные виды на «Сибирские Альпы».
Обратная дорога лежит по той же тропе, где будете возвращаться к дереву с подношениями для местных духов цветными лентами или копейками.
Пышная растительность, обилие цветов, делает это место поистине прекрасным.
Спуск.
Обедаем (возможно сух. паек) и для тех кто идет на водопады спуск к реке Подкомарной, для тех кто устал спуск в базовый лагерь.
По решению гида, или для тех у кого еще много сил, пешая экскурсия на водопады реки Подкомарной.
Удивительный каскад водопадов — 14 шт.
Каждый водопад неповторим и по-своему оригинален.
Ночь в палатках.
Питание по программе: завтрак, обед-перекус, ужин.
Продолжительность маршрута: пешком Пик Черского — 4-6 часов., на водопады реки Подкомарной 3-4 часа.
Спуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минералов по желанию
Завтрак.
Спуск по тропе (18 км до базы отдыха).
В рюкзаках у участников — личные вещи, снаряжение и перекус.
Обед около местности "кафе", что расположено у реки Слюдянка.
Вода чистая, прозрачная и хорошо утоляет жажду.
Продолжение спуска (заранее по желанию можно заказать транспорт за доп. оплату до базы).
Возвращение на базу отдыха.
Баня по запросу (оплата на месте).
По желанию экскурсия в частный музей минералов.
Уникальный музей!
Находится рядом, всего 200 метров.
В музее экспонируется более 10000 образцов с многих месторождений бывшего СССР и из-за рубежа.
Но, конечно, главную ценность представляют великолепные образцы Слюдянских месторождений.
Ужин.
Ночь на базе.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: пешком 18 км (спуск).
Отъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу Шаманка
Завтракаем и отправляемся в пеший переход до ж/д вокзала.
Переезд рано утром в Иркутск на электричке по живописной трассе.
Прибытие в Иркутск.
Получение разрешение нац. парка и продуктов на следующую часть (занимает около 1 часа).
Отъезд до острова Ольхон в составе сборной группы (остановка МРС).
Дорога идет по степным просторам, где вдали виднеются Байкальские горы.
В пути нам предстоит обед, в кафе (оплата на месте).
Переезд на Ольхон, осуществляется на общественном пароме.
В случае огромной пробки, после переезда на пароме уезжаем другим транспортом (как правило, на УАЗ).
Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.
Размещение на базе отдыха с удобствами на улице (базы такого плана, как Ольхон, Как Дома, Берег Надежды и т. п.).
Доплата за 2-х местное осуществляется заранее.
Прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка.
Ужин самостоятельно в любом кафе.
Питание включено: завтрак.
Продолжительность маршрута: на авто — в Иркутск 3 ч, на Ольхон — 5-6 часов.
Обзорная поездка до мыса Хобой
Завтрак.
Обзорная поездка по Ольхону на УАЗике до мыса Хобой.
Хобой — место силы, святое место и просто «супер» живописное место на севере острова Ольхон.
Со стороны моря скала похожа на клык и мы это еще увидим, а также она имеет сходство с профилем женщины, как на древних греческих галерах.
Обед с Байкальской ухой (зависит от сезона и наличии рыбы), очень вкусно и наши туристы всегда говорят об этом с восторгом.
Также по возможности посетим три скалы — три Брата, скалу где можно попросить детей (напоминают женщину, которая лежит на острове).
Здесь повсюду открывается удивительные по красоте виды на озеро Байкал.
Ужин самостоятельно.
Питание включено: завтрак.
Свободный день или дополнительные экскурсии. Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой
Завтрак.
Экскурсии на выбор за дополнительную плату: пещеры, Священная ступа и др.
Весь список можно узнать у администратора базы.
Пещеры – это путешествие с раннего утра и на весь день (выдаются непромокаемые костюмы, каски).
Пещеры расположены в Бухте АЯ, в них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы и конечно отличное настроение.
Гиды расскажут об образовании пещер и их особенности.
Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена.
Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая.
Отзывы о посещении пещер, только положительные.
Отобедав и отдохнув, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты.
Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал.
Особенно красиво в бухте АЯ, пока люди опускаются в пещеры Вы можете сделать отличные фотографии со скал.
Возвращение на базу отдыха.
Обращаем внимание: как правило с пещер возвращение поздно вечером, а иногда и ночью.
Священная ступа – экскурсия на остров Огой, с посещением буддийской ступы.
Буддийская Ступа – сооружение, имеющее культовое значение и означающее в переводе «опора для подношений».
Во всем мире таких ступ несколько тысяч, а в нашей стране есть только в Калмыкии.
Там вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего, загадаете одно желание, которое непременно сбудется.
Кроме этого, с высоты острова открывается удивительный обзор на Малое море, Остров Ольхон.
Ужин на базе самостоятельно.
Примечание: при малой численности или непогоде, возможна отмена выбранной экскурсии.
Питание включено:завтрак.
Завершение программы. Отъезд в Иркутск
Завтрак.
Отъезд в Иркутск.
Дорога по Ольхону и паромная переправа.
Завершение программы.
Желающие могут продолжить свой отдых на базе отдыха Ольхона, запрашивайте места для проживания заранее, при бронировании тура, в сезон на месте их может не быть.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазах в пос. Слюдянка и на острове Ольхон в номерах «Эконом» по 3-5 человек (удобства на территории), а также ночевки в туристических палатках по 3-4 человека:
- в пос. Слюдянка (2 ночи: 1-й, 4-й дни) – базы отдыха «Серебряный источник», «Эдельвейс», «У Геннадия», «Приют Жигалова» или базы отдыха такой же категории;
- на метеостанции «Хамар-Дабан» (2 ночи: 2-й, 3-й дни) – туристические палатки;
- на острове Ольхон (3 ночи: 5-й, 6-й, 7-й дни) – базы отдыха как Ольхон, Как Дома, Берег Надежды или базы отдыха такой же категории.
Двухместное и одноместное размещение в палатках и на турбазах не входит в стоимость тура и оплачивается дополнительно при бронировании тура.
- Доплата за двухместное размещение – 2 500 руб.
- Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб.
Варианты проживания
База отдыха «Серебряный источник»
Находится в г. Слюдянка, на южном берегу озера Байкал. Рядом находится чудесный лес, до ж/д вокзала – 4 км, до автовокзала – 3,5 км. Имеется автостоянка, детская площадка, баня на дровах, солярий, мангал, коптильня.
К размещению предлагаются отдельно стоящие домики вместимостью от 2-х до 6-и человек и основной корпус с номерами квартирного типа классов «Полулюкс» и «Люкс». В летнее время года функционируют домики эконом-класса. Общая вместимость – до 80 человек.
Интерьер домов выполнен в загородном стиле, с преобладанием натурального дерева в интерьере, в каждом есть небольшая оборудованная кухонная зона.
В каждом номере: кровати, шкаф, тумбочки, столик и стулья, постельные принадлежности и полотенца. В полублагоустроенных летних домиках: умывальник, холодная вода, туалет и душ на территории. В благоустроенных домиках: умывальник, душ, туалет. В двухэтажном 8-местном коттедже: спальни на 8 спальных мест, оборудованная кухня, спутниковое ТВ, умывальник, душ, туалет.
В столовой на территории базы профессиональный повар авторской кухни предлагает, по желанию, не только традиционные блюда, но и детское, и диетическое меню).
База отдыха «Эдельвейс»
Находится на окраине г. Слюдянка, у тропы на пик Черского, поэтому удобна для туристов, желающих отдохнуть и набраться сил перед походом. На территории базы имеется все необходимое для отдыха: теплые номера для ночевки, места под палатки, баня, пикниковые площадки.
К размещению предлагаются 2-х, 3-х и 5-ти местные неблагоустроенные номера. В номерах: односпальные кровати, стол, лавки, телевизор, постельное белье для каждого гостя. Туалет сельского типа, умывальник находятся на территории. Душа нет – баня.
Для приготовления еды самостоятельно гости могут воспользоваться прокатом мангального оборудования и общей летней кухней. В наличии мангал, дрова. На кухне микроволновая печь, холодильник, плита, посуда.
Мини-гостиница «Приют Жигалова»
Находится в г. Слюдянка при частном минералогическом музее Жигалова. К услугам гостей домики различной ценовой категории: комната на 2-х человек, комната на 5-х человек, домик на 5-х человек, две комнаты по 14 человек (деревянные нары), мансарда на 20 человек. Туалеты на улице.
Для самостоятельного приготовления еды имеется оборудованная кухня-столовая. Продукты можно приобрести у местных жителей (через дорогу). Есть баня.
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).
База отдыха «Ольхон»
Гостевой дом «Как Дома» расположен в поселке Хужир. В числе удобств — общая кухня и терраса. В гостевом доме можно забронировать семейные номера. Все номера гостевого дома оснащены телевизором с плоским экраном. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Мини-отель «Байкал»
Находится в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала, в нескольких минутах ходьбы от значимых достопримечательностей острова Ольхон – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
К размещению предлагаются номера «эконом» и «стандарт», оформленные в загородном стиле и выполненные из байкальской сосны, из окон открывается вид на Байкал, песчаный пляж и хвойный лес.
В номерах: две односпальные или одна двуспальная кровать (возможна установка доп. места), стол, стулья, шкаф или гардероб, полотенца, зеркало, санузел общий на 4 номера. В благоустроенных номерах собственный санузел с душевой кабиной, а также телевизор с плоским экраном,.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров» вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. В картинной галерее на втором этаже представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча и трансферы по программе
- Групповая аптечка и групповое снаряжение
- Услуги гида
- Экскурсии по программе, входные билеты в музей (кроме музея минералов и музея Ревякина)
- Проживание 3-4 местное по программе (турбазы и палатки)
- Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- Оплата за посещение национального парка
- Что не входит
- Авиа-или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Баня от 2500 в час с группы. Оплата на месте
- Поездка в пещеры около 3000-3500 руб. на человека. Оплата гиду
- Ужины в 5,6,7 день и обеды в 5,7,8 день
- Услуги повара (по запросу, а так готовят все по очереди) от 5000 руб в сут. Оплачивается в офисе при покупке тура
- Услуги переводчика(для иностранных граждан) от 8000 руб в сут. Оплачивается в офисе при покупке тура
- Заброска на машине от Слюдянки до тропы, от 6000 руб. на группу (при хорошей физической форме, можно совершить подъем пешком)
- Музей Ревякина и музей минералов - примерно по 250 руб. Оплата на месте
- Мопеды, сапы от 1000 руб.
- Катание на лошадях- от 1500 в час (бронировать заранее). Услуги рыбалки – от 8000 руб. Оплата на месте
- Экскурсия по Малому Морю или Золотой треугольник – около 3500 руб. Бронируется заранее
- Юг острова или Священный остров Огой – от 2500 руб с человека. Бронируется заранее
- База отдыха на Хамар-Дабан. 1 место от 1 700 р в сутки
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
- коврик полиуретановый;
- полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
- фонарь налобный;
- очки солнцезащитные;
- спальник — температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия;
- ложка, кружка, ножик;
- накидка от дождя — только для маршрутов, где температура держится выше нуля;
- спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку.
- индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
- фотоаппарат;
- термос или пластиковая бутылка;
- защитные средства от укусов кровососущих насекомых на маршрутах (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля);
- средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)
Одежда, обувь и т. п:
- нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
- термобелье (комплект, в зависимости от времени года. Кофта + трико) — 1-2 шт.;
- брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
- кофта, флиска или т. п. 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
- штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом — защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года. Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра, влаги. В холодное время года — можно использовать горнолыжный костюм или т. п. в зависимости от климатических условий;
- носки простые (или трекинговые) — 2–4 пары;
- носки шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
- обувь 2 пары — трекинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой;
- для сплавов по горным рекам, желательно одежда из неопрена (можно взять в прокат, запрашивайте заранее);
- для восхождений – горные ботинки для восхождений + трекинговые ботинки;
- легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п.);
- трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников;
Примечание: Днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства (резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам)).
- шапочка теплая спортивная — 2 шт. (летом кепка с козырьком + шапочка);
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- перчатки летом – простые 2 пары.
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку– свидетельство о рождении, справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600-800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п.).
- Что необходимо знать о туре?
Советуем вам запланировать приезд за день до начала программы, так как из-за погодных условий ваш рейс может быть задержан. В случае опоздания к началу, вам придется самостоятельного догонять группу, это не лучшее начало отдыха.
По завершении программы рекомендуем вам задержаться на Байкале на пару дней, чтобы вдоволь насладиться этим уникальным местом.
При бронировании тура учитывайте, что в состав группы могут войти участники с разной физической подготовкой. Поход проходит в темпе, к которому готова группа.
Если вы не хотите носить рюкзак сами, сообщите об этом во время бронирования, на пешем маршруте возможно воспользоваться услугами носильщика или лошади. Разумеется, за дополнительную плату.
- Сколько будет весить рюкзак?
В своем рюкзаке вы понесете личные вещи плюс общественное снаряжение и еду. Мужчины несут больше.
Средний вес продуктов на три дня — около 2-3 кг. Вес снаряжения еще 1-2 кг. Итого вы понесете дополнительные 3-5 кг.
Окончательный вес рюкзака зависит от количества личных вещей. Не берите лишнего, но не отказывайтесь от необходимого.
- Что входит в групповое снаряжение?
- общая аптечка (со стандартным набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
- костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
- палатки (бронируется место в палатке, двухместные палатки оплачиваются дополнительно).
- Как организован быт в лагере?
Установка и обеспечение лагеря производится силами участников. Вы самостоятельно носите вещи, ставите и собираете палатки, заготавливаете дрова, по очереди готовите еду на всю группу. Услуги повара за дополнительную плату, обговариваются заранее.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какое будет питание во время тура? Кто будет готовить?
Участники самостоятельно готовят.
На маршруте пища готовится на костре. Питание на маршруте (завтрак, обед (или перекус), ужин) облегченное по весу и усиленное по калорийности (тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари).
Все туристы принимают активное участие в работах по лагерю (заготовка дров, воды, приготовление пищи, установка и сбор палаток).
Во время походов есть возможность рыбачить (не на всех маршрутах; рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.
- Безопасность во время тура
Пешие, водные, конные и комбинированные маршруты являются мероприятиями повышенной опасности для здоровья и жизни человека. Страховка не входит в стоимость тура, для оформления можно обратиться к своему менеджеру.
В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, снегопады, сильные ветра, метель, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки, на человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы. На маршрутах возможны проявления признаков «горной болезни», которые постепенно снимаются в ходе акклиматизации.
На осыпях и моренах — движение плотной группой «след в след», строго следить за нахождением членов группы, не допускать больших, представляющих угрозу, разрывов. При камнепаде подать команду «камень» и укрыться за ближайшим выступом.
В горах активное солнце, поэтому рекомендуется использовать солнцезащитные очки, крем от загара и не злоупотреблять солнечными ваннами, купанием в горных озерах.
Маршруты, кроме восхождения не требуют специальной подготовки и в них могут участвовать все желающие, включая детей с 12-ти летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность. Технические навыки, необходимые для успешного преодоления перевалов, приобретаются по ходу маршрута.
Восточные Саяны и Прибайкалье — местность, где встречаются клещи, поэтому желательно иметь прививку и обязательно страховку. У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Специфические лекарства (аллергические, астматические, гипертонические и т. д.) необходимо иметь с собой. Важно помнить: не все растения, ягоды и грибы съедобны, на маршрутах можно встретить диких зверей, — поэтому нельзя употреблять в пищу неизвестные растения, ягоды и грибы, а также удаляться от группы на длительные расстояния (более 0,5 км. и более 0,5 часа), только с разрешения инструкторов.
- Как происходит расселение в палатках?
Ночевки в туристических палатках по 3-4-5 человека. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
1) Побывал в 2 частях Байкала, южная часть и остров Ольхон. Два места никак нельзя сравнить между собой, но они оба великолепны в плане природы. Древний лес в Хамар-Дабане просто потрясающий по своему виду. Байкал и о. Ольхон также меня покорил своей красотой, что очень хочется посетить его зимой)
2) 9 дней мало, нужно на тур тратить 10 дней.
Первая часть тура выходит 3 дня. 1 день - подход к турбазе. 19 км пешком и обязательно нужно брать заброску, экономит время.
Удивило что на турбазе платная вода… и нет источников воды в горах возле турбазы. Я был во многих походах на Кавказа и первый с таким сталкиваюсь.
2 день - восхождение на пик Черского и в программе у нас указано было что мы будем идти ещё до водопадов на обратном пути, но по времени на это не хватит за 1 день, поэтому нужен 3 день на посещение водопадов.
Соответственно 4 день это спуск обратно до базы отдыха.
3) По Ольхону дней мне хватило для посещения. Проживание на Ольхоне в гостевых домах отличное, был хороший завтрак. По экскурсиям - очень много разных и интересных. Была объездная экскурсия к мысу Хобой, в которой был обед с ухой, прекрасная была уха. Водителю, который приготовил, респект ему)
Что не понравилось:
1) Еда в первой части тура. Сухофруктов не было к каше, сладкого умеренно, тушенка была 1 банка на 8 человек. Так как шли на 3 дня можно было на утро делать бутерброды, и соответственно взять больше колбасы и сыра. Кстати про хлеб, максимум 1 кусок на обе.
2) Переезд из Слюдянки до Ольхона, через Иркутск.
Утром в 6-00 едет электричка 3 часа до Иркутска и потом от города мы ехали 5 часов до Хужира. Очень умотались, тут организатором стоит организовать трансфер на микроавтобусе, сэкономить можно 2 часа в дороге и учесть расходы в тур.
3) Палатки и коврики лучше брать свои, так как те палатки которые были предложены другим участникам похода были не очень.
В общем за организацию тура 3 из 5 баллов в первой части тура, вторая часть тура 5 из 5.
Обязательно вернусь зимой на Байкал)
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией питания, переезда Слюдянки до Ольхона, через Иркутск и инвентаря в походе. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации экскурсий. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
с точки зрения формирования группы:
в нашей группе были участники, имеющие недостаточную физическую подготовку. Если бы тур состоялся, и у нас было бы восхождение на пик, они бы не справились (Надежда, 70 с лишним лет, и ее дочь Алина).
с точки зрения координации со стороны инструкторов:
инструкторы в ряде случаев не могли скоординировать действия, как между собой, так и с группой; это проявлялось и в ходе эвакуационных событий, и с точки зрения распределения кострового инвентаря и питания, и в процессе сборов при переездах.
с точки зрения питания:
я отмечал, что я вегетарианец, что требует корректировки состава продуктов; к сожалению корректировки никакой не было, пришлось самостоятельно покупать продукты, чтобы не есть в некоторые дни голые макароны; несмотря на то, что самой еды было много, ее состав требует оптимизации (уменьшение сладкого, добавление твердых сортов сыра, орехов, сушеных овощей и др.).