14.02.2022-21.02.2022 и 28.02.2022-7.03.2022 с 10:00

Большое ледовое приключение

Во время этого уникального путешествия вы пересечёте замерзший Байкал в самой широкой его части и...

Во время этого уникального путешествия вы пересечёте замерзший Байкал в самой широкой его части и увидите самые красивые места зимнего озера.

На воздушной подушке, на внедорожнике и пешком, вы сможете открыть для себя лёд Байкала во всех его формах: покрытые льдом мысы, прозрачные толщи воды, причудливые торосы и ледовые гроты — впечатляющие пейзажи, созданные самой природой.
Большое ледовое приключение
Большое ледовое приключение
Большое ледовое приключение
Большое ледовое приключение
Большое ледовое приключение
Большое ледовое приключение

ДЕНЬ 1: Знакомство с Иркутском

  • 10:00-12:00 — встреча в аэропорту/сбор группы, знакомство с гидом и сопровождающими
  • 12:00-16:00 — Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города Иркутска и знакомство с культурой Сибири;
  • 15:00-16:00 — обед в ресторане «Спешиловъ»
  • 16:30 — заселение в отель «Северное Море» 4*, расположенный на берегу реки Ангары
  • Гостиница: Северное море Иркутск 4* (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: обед
​ДЕНЬ 2: Западное побережье Байкала (Иркутск — Бугульдейка — МРС)

​• 09:00 — завтрак в отеле

  • 10:00 — выезд из отеля в п. Бугульдейка на комфортабельном микроавтобусе
  • 12:00 — обед в кафе бурятской кухни
  • 13:30-14:30 — экскурсия по Мраморному карьеру

• 15:00 — начало экспедиции:

  • По приезду в Бугульдейку, мы пересаживаемся на автомобили УАЗ (это наш основной транспорт на ближайшую неделю). По льду Байкала мы отправимся вдоль восточного побережья по направлению к п. Сахюрта. По дороге вы увидите торосы, ледяные пещеры и, конечно же, кристально чистый лёд озера;
  • 19:00 — заселение в гостиницу «Эльдорадо» (п. Сахюрта, МРС), ужин
  • Гостиница: Эльдорадо (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: завтрак, обед, ужин
ДЕНЬ 3: МРС — Хужир, остров Ольхон

​• 09:00 — завтрак в гостинице

  • 10:00 — трансфер до Хужира, самого большого посёлка на острове Ольхон,
  • по ледовой дороге. По пути мы посетим остров Огой — на вершине этого острова находится буддийская «Ступа просветления», полуостров Кобылья Голова и главную достопримечательность озёра Байкал - сакральный мыс Бурхан (скала Шаманка).
  • 13:00 — обед из блюд национальной кухни, приготовленный на льду
  • 15:00 — прибытие в п. Хужир, размещение в гостинице «Байкальские узоры»
  • По желанию — вечером организация бани с купанием в проруби. Ужин не включён
  • Гостиница: Вилла Малина Ольхон/Байкальские Узоры Ольхон (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: завтрак, обед
ДЕНЬ 4: Ольхон — мыс Хобой — Горячинск, восточное побережье Байкала
​• 07:00 — завтрак в гостинице
  • 08:00 — выезд из п. Хужир
  • Теперь наш курс — на север! Сегодня мы проедем вдоль западной части Ольхона и посетим колоритный мыс Сааган-Хушун, деревню Песчаную и остановимся на обед на мысе Хобой — самой северной части острова. Далее по льду мы пересечем Байкал и отправимся в п. Горячинск. По пути мы сделаем остановку в самой глубокой точке Байкала (1642 м), а так же насладимся видами красивейшего голубого льда, торосов и полуострова Святой Нос.
  • 19:00-20:00 — заселение в гостиницу «Виктория» (п. Горячинск), ужин
  • Гостиница: Виктория Горячинск 4 * (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: завтрак, обед, ужин
​ДЕНЬ 5: Горячниск — город Улан-Удэ

​• 09:00 — завтрак в гостинице

  • 10:00-12:00 — экскурсия по п. Горячинск и посещение санатория с горячими источниками (купание по желанию и не включено в стоимость)
  • 12:00 — отправление в Улан-Удэ, столицу Республики Бурятия
  • 14:00 — обед в ресторане из блюд традиционной бурятской кухни
  • 17:00 — прибытие в Улан-Удэ, заселение в отель «Байкал Плаза 4*»
  • 17:30-19:00 — пешая экскурсия по центру города, осмотр местных достопримечательностей. Ужин не включён
  • Гостиница: Байкал Плаза 4* Улан-Удэ (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: завтрак, обед
​ДЕНЬ 6: Улан-Удэ — село Большое Голоустное

​• 08:00 — завтрак в гостинице

  • 09:00 — отправление в Иволгинский дацан — комплекс буддийских храмов, расположенный за пределами города в степи. Этот дацан, занимающий особое место в бурятской культуре, является центром буддизма в России.
  • 12:00 — после посещения Дацана мы отправляемся обратно к Байкалу — в с. Посольское. Время прибытия ~ 15:00. По дороге нас ждёт сытный обед в придорожном кафе и посещение главной достопримечательности с. Посольское— Спасо-Преображенского мужского монастыря, который был основан в 1682 году;
  • 15:30 — посадка на Хивус (судно на воздушной подушке). Сегодня нас ждет пересечение Байкала, 30 км пути по льду до западного побережья озёра!
  • 17:00 — прибытие в п. Большое Голоустное, размещение в гостинице «Иден-Гол», ужин
  • Гостиница: Иден Гол Большое Голоустное (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: завтрак, обед, ужин
​ДЕНЬ 7: Возвращение в Иркутск по западному берегу Байкала
  • 08:00 — завтрак в гостинице
  • 09:00 — посадка на хивус
  • Сегодня нас ждёт насыщенный день! Сначала на хивусах мы проедем вдоль западного побережья Байкала до п. Листвянка по льду, по пути посетим деревню Большие Коты и мыс Скрипер.
  • В 12:30 — нас ждёт вкусный обед в ресторане Маяк, после которого мы прогуляемся по посёлку и посетим местный рыбный рынок. После пересаживаемся в микроавтобус и выезжаем обратно в Иркутск
  • 14:30-15:30 — посещение Байкальского музея
  • 16:00-17:30 — экскурсия в этнографический музей Тальцы.
  • Тальцы — это музей под открытым небом, где собраны памятники деревянного зодчества. Вы познакомитесь не только с материальной, но и духовной культурой Прибайкалья. Вы сможете поучаствовать в зимней русской забаве — катание с ледяной горки на коровьих шкурах.
  • 19:00 — прибытие в Иркутск, заселение в отель «Северное Море 4*»
  • Гостиница: Северное море Иркутск 4* (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: завтрак, обед
​ДЕНЬ 8: Конец экспедиции
​• Уважаемые путешественники! Мы отвезем вас в аэропорт / на вокзал в любой день после окончания нашей экспедиции.
  • Завтрак в отеле в этот день включен в стоимость тура

Важная информация:

  • В случае непогоды (дождь, сильный ветер), экскурсия может не состояться.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-8 человек
Билет
140 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный трансфер по маршруту экспедиции (микроавтобус Пежо Турист, УАЗ, СВП Хивус)
  • Трансфер с/в аэропорт/вокзал в первый и последний дни
  • Услуги гида
  • Размещение в гостиницах (7 ночей)
  • Обед (7)
  • Завтрак (7)
  • Ужин (4)
  • Экскурсии согласно программе
  • Входные билеты в музеи, заповедники и национальные парки
  • Бутилированная вода и снеки (ежедневно)
Что не входит
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Хужир (остров Ольхон)
Когда и сколько длится?
Когда: 14.02.2022-21.02.2022 и 28.02.2022-7.03.2022 с 10:00
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

14.02.2022-21.02.2022 и 28.02.2022-7.03.2022 с 10:00

Галина М.
Галина М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

👥Групповые🏆Активный отдых🧳Туры#Экскурсии из Хужира#Туры зимой

Еще несколько похожих предложений на Байкале

Ледовые богатства Байкала
69 000
за 1 чел.
Ледовые богатства Байкала
Зимой Байкал превращается в сказочный город
См. календарь
Поездка на озера Байкал и Хубсугул
Индивидуальный тур
30 000
за 1 чел.
Поездка на озера Байкал и Хубсугул
Во время экскурсии вы увидите два уникальных озера - Байкал и Хубсугул, прокатитесь по...
На коньках по самому большому катку в мире - озеру Байкал
Индивидуальный тур
12 800
за 1-4 чел.
На коньках по самому большому катку в мире - озеру Байкал
Прочувствуйте зимнее волшебство и особенную атмосферу, отправившись на зимний Байкал, а зимой он...
По договоренности
Загадки острова Ольхон
Индивидуальный тур
12ч
25 000
за 1-4 чел.
Загадки острова Ольхон
Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала - на самый большой остров Ольхон
ежедневно
Путешествие на Байкал в поселок Листвянка
Индивидуальный тур
5
3
7 250
за 1-4 чел.
Путешествие на Байкал в поселок Листвянка
Предлагаю экспресс-поездку в посёлок Листвянка, расположенный на берегу озера Байкал
Любой день
По зимнему льду Байкала
52 000
за 1 чел.
По зимнему льду Байкала
Лёд Байкала - это сказка наяву, это настоящая магия
См. календарь
Один день в Листвянке из Иркутска
Индивидуальный трансфер
9 000
за 1-4 чел.
Один день в Листвянке из Иркутска
Давайте отправимся к озеру Байкал! Во время путешествия мы отправимся по отстроенному Байкальскому...
Ежедневно в 9:00
Двухдневная поездка на Ольхон
Индивидуальный тур
1д 10ч
39 450
за 1-4 чел.
Двухдневная поездка на Ольхон
Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать в самом сердце Байкала,...
Ежедневно, круглогодично в 09:00
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
Индивидуальный тур
5
3
12ч
20 000
за 1-4 чел.
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал и нетронутый мир Тажеранской степи,...
Ежедневно, круглогодично
Проведите ночь на байкальском льду
Индивидуальный тур
43 800
за 1 чел.
Проведите ночь на байкальском льду
Приобщитесь к волшебству зимнего Байкала и проведите ночь на льду самого древнего и самого глубокого...
Ежедневно в 10:00
На озеро Байкал (в Горячинск)
Индивидуальный тур
11 000
за 1-4 чел.
На озеро Байкал (в Горячинск)
Мы отправимся на автомобиле в однодневную поездку к озеру Байкал - одному из древнейших озёр...
По договоренности
Поездка к Малому Морю в Ольхонский район из Иркутска
11ч
8 000
за 1 чел.
Поездка к Малому Морю в Ольхонский район из Иркутска
Приглашаю вас в захватывающее однодневное путешествие по западному побережью легендарного Байкала, в...
Ежедневно в 7:00

Галина М. проводит ещё 11 экскурсий

Групповой тур на север Ольхона
5
3
2 300
за 1 чел.
Групповой тур на север Ольхона
Из центра острова Ольхон мы отправимся на самый север острова
Ежедневно в 10:00
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Индивидуальный тур
5
6
9 700
за 1-9 чел.
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Однодневная индивидуальная экскурсия на остров Ольхон - здесь сконцентрировано всё многообразие...
Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Спортивная рыбалка на Байкале на катамаране
Индивидуальная экскурсия
4 800
за 1 чел.
Спортивная рыбалка на Байкале на катамаране
Отправляйтесь на спортивную рыбалку на озере Байкал вместе с круизом на катамаране
Ежедневно в 10:00
Конная прогулка по Ольхону вдоль берега Байкала
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1 чел.
Конная прогулка по Ольхону вдоль берега Байкала
Прогулка по острову Ольхон зачаровывает и позволяет туристам не только насладиться прогулкой на...
По договоренности
Индивидуальная поездка на Ольхон и в Листвянку + обзорная по Иркутску
Индивидуальный тур
50 000
за 1 чел.
Индивидуальная поездка на Ольхон и в Листвянку + обзорная по Иркутску
Всё самое интересное и увлекательное в одном индивидуальном туре! Отправляемся прямиком в сердце...
Ежедневно в 10:00
Однодневная экскурсия на Байкал: Листвянка и Тальцы
Индивидуальный тур
5
1
14 000
за 1-3 чел.
Однодневная экскурсия на Байкал: Листвянка и Тальцы
в любой день недели
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
Индивидуальный тур
2д 7ч
32 000
за 1 чел.
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
Индивидуальный тур на остров Ольхон - бесценная возможность побывать в самом сердце легендарного...
Ежедневно в 10:00
Зимний тур в Большое Голоустное
Индивидуальный тур
6ч 30м
12 000
за 1-14 чел.
Зимний тур в Большое Голоустное
Посёлок Большое Голоустное находится в двух часах езды от Иркутска
Ежедневно в 10:00
Круиз с рыбалкой по Байкалу на корабле
Индивидуальная экскурсия
25 000
за 1-7 чел.
Круиз с рыбалкой по Байкалу на корабле
Незабываемый круиз на озере Байкал, где вас ждёт отличная спортивная рыбалка на кораблике
Ежедневно в любое время
Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек на Ольхоне
2 250
за 1 чел.
Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек на Ольхоне
Вы увидите вечерний Ольхон со стороны моря - это хорошая возможность увидеть ту её часть, которую...
Ежедневно с 19:00 до 20:10
Круиз на остров Огой и к источникам Сурхайты
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1 чел.
Круиз на остров Огой и к источникам Сурхайты
Остров Огой - самый крупный из островов, находящихся в Малом море
Ежедневно в 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Байкале
🇷🇺