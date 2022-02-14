14.02.2022-21.02.2022 и 28.02.2022-7.03.2022 с 10:00

ДЕНЬ 1: Знакомство с Иркутском
- 10:00-12:00 — встреча в аэропорту/сбор группы, знакомство с гидом и сопровождающими
- 12:00-16:00 — Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города Иркутска и знакомство с культурой Сибири;
- 15:00-16:00 — обед в ресторане «Спешиловъ»
- 16:30 — заселение в отель «Северное Море» 4*, расположенный на берегу реки Ангары
- Гостиница: Северное море Иркутск 4* (двухместный номер с ванной комнатой)
- Питание: обед
ДЕНЬ 2: Западное побережье Байкала (Иркутск — Бугульдейка — МРС)
• 09:00 — завтрак в отеле
- 10:00 — выезд из отеля в п. Бугульдейка на комфортабельном микроавтобусе
- 12:00 — обед в кафе бурятской кухни
- 13:30-14:30 — экскурсия по Мраморному карьеру
• 15:00 — начало экспедиции:
- По приезду в Бугульдейку, мы пересаживаемся на автомобили УАЗ (это наш основной транспорт на ближайшую неделю). По льду Байкала мы отправимся вдоль восточного побережья по направлению к п. Сахюрта. По дороге вы увидите торосы, ледяные пещеры и, конечно же, кристально чистый лёд озера;
- 19:00 — заселение в гостиницу «Эльдорадо» (п. Сахюрта, МРС), ужин
- Гостиница: Эльдорадо (двухместный номер с ванной комнатой)
- Питание: завтрак, обед, ужин
ДЕНЬ 3: МРС — Хужир, остров Ольхон
• 09:00 — завтрак в гостинице
- 10:00 — трансфер до Хужира, самого большого посёлка на острове Ольхон,
- по ледовой дороге. По пути мы посетим остров Огой — на вершине этого острова находится буддийская «Ступа просветления», полуостров Кобылья Голова и главную достопримечательность озёра Байкал - сакральный мыс Бурхан (скала Шаманка).
- 13:00 — обед из блюд национальной кухни, приготовленный на льду
- 15:00 — прибытие в п. Хужир, размещение в гостинице «Байкальские узоры»
- По желанию — вечером организация бани с купанием в проруби. Ужин не включён
- Гостиница: Вилла Малина Ольхон/Байкальские Узоры Ольхон (двухместный номер с ванной комнатой)
- Питание: завтрак, обед
ДЕНЬ 4: Ольхон — мыс Хобой — Горячинск, восточное побережье Байкала
• 07:00 — завтрак в гостинице
- 08:00 — выезд из п. Хужир
- Теперь наш курс — на север! Сегодня мы проедем вдоль западной части Ольхона и посетим колоритный мыс Сааган-Хушун, деревню Песчаную и остановимся на обед на мысе Хобой — самой северной части острова. Далее по льду мы пересечем Байкал и отправимся в п. Горячинск. По пути мы сделаем остановку в самой глубокой точке Байкала (1642 м), а так же насладимся видами красивейшего голубого льда, торосов и полуострова Святой Нос.
- 19:00-20:00 — заселение в гостиницу «Виктория» (п. Горячинск), ужин
- Гостиница: Виктория Горячинск 4 * (двухместный номер с ванной комнатой)
- Питание: завтрак, обед, ужин
ДЕНЬ 5: Горячниск — город Улан-Удэ
• 09:00 — завтрак в гостинице
- 10:00-12:00 — экскурсия по п. Горячинск и посещение санатория с горячими источниками (купание по желанию и не включено в стоимость)
- 12:00 — отправление в Улан-Удэ, столицу Республики Бурятия
- 14:00 — обед в ресторане из блюд традиционной бурятской кухни
- 17:00 — прибытие в Улан-Удэ, заселение в отель «Байкал Плаза 4*»
- 17:30-19:00 — пешая экскурсия по центру города, осмотр местных достопримечательностей. Ужин не включён
- Гостиница: Байкал Плаза 4* Улан-Удэ (двухместный номер с ванной комнатой)
- Питание: завтрак, обед
ДЕНЬ 6: Улан-Удэ — село Большое Голоустное
• 08:00 — завтрак в гостинице
- 09:00 — отправление в Иволгинский дацан — комплекс буддийских храмов, расположенный за пределами города в степи. Этот дацан, занимающий особое место в бурятской культуре, является центром буддизма в России.
- 12:00 — после посещения Дацана мы отправляемся обратно к Байкалу — в с. Посольское. Время прибытия ~ 15:00. По дороге нас ждёт сытный обед в придорожном кафе и посещение главной достопримечательности с. Посольское— Спасо-Преображенского мужского монастыря, который был основан в 1682 году;
- 15:30 — посадка на Хивус (судно на воздушной подушке). Сегодня нас ждет пересечение Байкала, 30 км пути по льду до западного побережья озёра!
- 17:00 — прибытие в п. Большое Голоустное, размещение в гостинице «Иден-Гол», ужин
- Гостиница: Иден Гол Большое Голоустное (двухместный номер с ванной комнатой)
- Питание: завтрак, обед, ужин
ДЕНЬ 7: Возвращение в Иркутск по западному берегу Байкала
- 08:00 — завтрак в гостинице
- 09:00 — посадка на хивус
- Сегодня нас ждёт насыщенный день! Сначала на хивусах мы проедем вдоль западного побережья Байкала до п. Листвянка по льду, по пути посетим деревню Большие Коты и мыс Скрипер.
- В 12:30 — нас ждёт вкусный обед в ресторане Маяк, после которого мы прогуляемся по посёлку и посетим местный рыбный рынок. После пересаживаемся в микроавтобус и выезжаем обратно в Иркутск
- 14:30-15:30 — посещение Байкальского музея
- 16:00-17:30 — экскурсия в этнографический музей Тальцы.
- Тальцы — это музей под открытым небом, где собраны памятники деревянного зодчества. Вы познакомитесь не только с материальной, но и духовной культурой Прибайкалья. Вы сможете поучаствовать в зимней русской забаве — катание с ледяной горки на коровьих шкурах.
- 19:00 — прибытие в Иркутск, заселение в отель «Северное Море 4*»
- Гостиница: Северное море Иркутск 4* (двухместный номер с ванной комнатой)
- Питание: завтрак, обед
ДЕНЬ 8: Конец экспедиции
• Уважаемые путешественники! Мы отвезем вас в аэропорт / на вокзал в любой день после окончания нашей экспедиции.
- Завтрак в отеле в этот день включен в стоимость тура
Важная информация:
- В случае непогоды (дождь, сильный ветер), экскурсия может не состояться.