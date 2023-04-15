Мы с Вами проведем четыре дня на Байкальских льдах, любуясь узорами трещин и исследуя «визитные карточки» озера. Посетим острова Ольхон и Огой, встретим рассвет на скале Шаманка.
Наш путь будет проходить по официальной ледовой трассе, что делает маршрут удобным и нетрудным даже для тех, кто редко бывал в походах.
Наш путь будет проходить по официальной ледовой трассе, что делает маршрут удобным и нетрудным даже для тех, кто редко бывал в походах.
Ближайшие даты:
22
фев
фев
Что вас ожидает:
- Гора Ехэ Ёрд
- Урочище Песчаное
- Мыс Саган-Хушун
- Мыс Хобой
- Скала Шаманка
- Остров Огой
- Тажеранские степи
- Мыс любви
- Бурятские столбы «барисаны»
Описание
По байкальскому льду Мы предлагаем Вам путешествие необычного формата — по льду Байкала. Благодаря свойствам озера зимой лед превращается в настоящее произведение искусства: витиеватые узоры трещин, наледи на скалах, похожие на облака или взбитые сливки. Наш маршрут пройдет по официальной ледовой трассе. Мы увидим покрытые снегом гроты и пещеры, полюбуемся визитной карточкой Байкала — скалой Шаманка, прогуляемся по священному острову Огой и сделаем множество уникальных фотографий. Байкал прекрасен в любое время года, но приобретает особое очарование именно зимой! Даты тура:
22.02.2024 – 25.02.2024, • 29.02.2024 – 03.03.2024, • 07.03.2024 – 10.03.2024, • 21.03.2024 – 24.03.2024.
Согласно датам тура
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по программе
- Сопровождение гида
- Проживание в отеле
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Автомобильная экскурсия на юг острова
- Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
- Питание по программе: завтрак, обед во время экскурсий, ужин
- Что не входит
- Питание в придорожном кафе
- Личные расходы экскурсанта
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В аэропорту и/или на ж/д вокзале в ИркутскеЗавершение: Гостиница Ангара, Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно датам тураЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7(950)111-74-03 и +7(950)067-86-36
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
15 апр 2023
С супругой были на Байкале зимой. Таких сильных эмоций мы не испытывали долго. Мощная насыщенная программа с хорошими маршрутами, влюбились в Байкал. Павел и Наталья настоящие профессионалы.
Т
Тамара
13 мар 2023
Тщательно организаны туры и маршруты, заботливое отношение к туристам. Спасибо за все!
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