Четыре дня на льду Байкала

Групповой тур на Байкале
5
2 отзыва
Мы с Вами проведем четыре дня на Байкальских льдах, любуясь узорами трещин и исследуя «визитные карточки» озера. Посетим острова Ольхон и Огой, встретим рассвет на скале Шаманка.

Наш путь будет проходить по официальной ледовой трассе, что делает маршрут удобным и нетрудным даже для тех, кто редко бывал в походах.
Четыре дня на льду Байкала
Четыре дня на льду Байкала
Четыре дня на льду Байкала
Четыре дня на льду Байкала
Четыре дня на льду Байкала
Четыре дня на льду Байкала
Четыре дня на льду Байкала
Ближайшие даты:
22
фев

Что вас ожидает:

  • Гора Ехэ Ёрд
  • Урочище Песчаное
  • Мыс Саган-Хушун
  • Мыс Хобой
  • Скала Шаманка
  • Остров Огой
  • Тажеранские степи
  • Мыс любви
  • Бурятские столбы «барисаны»

Описание

По байкальскому льду Мы предлагаем Вам путешествие необычного формата — по льду Байкала. Благодаря свойствам озера зимой лед превращается в настоящее произведение искусства: витиеватые узоры трещин, наледи на скалах, похожие на облака или взбитые сливки. Наш маршрут пройдет по официальной ледовой трассе. Мы увидим покрытые снегом гроты и пещеры, полюбуемся визитной карточкой Байкала — скалой Шаманка, прогуляемся по священному острову Огой и сделаем множество уникальных фотографий. Байкал прекрасен в любое время года, но приобретает особое очарование именно зимой! Даты тура:
22.02.2024 – 25.02.2024, • 29.02.2024 – 03.03.2024, • 07.03.2024 – 10.03.2024, • 21.03.2024 – 24.03.2024.

Согласно датам тура

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение гида
  • Проживание в отеле
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на юг острова
  • Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
  • Питание по программе: завтрак, обед во время экскурсий, ужин
Что не входит
  • Питание в придорожном кафе
  • Личные расходы экскурсанта
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту и/или на ж/д вокзале в Иркутске
Завершение: Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно датам тура
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7(950)111-74-03 и +7(950)067-86-36
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
15 апр 2023
С супругой были на Байкале зимой. Таких сильных эмоций мы не испытывали долго. Мощная насыщенная программа с хорошими маршрутами, влюбились в Байкал. Павел и Наталья настоящие профессионалы.
Т
13 мар 2023
Тщательно организаны туры и маршруты, заботливое отношение к туристам. Спасибо за все!

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