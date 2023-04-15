По байкальскому льду Мы предлагаем Вам путешествие необычного формата — по льду Байкала. Благодаря свойствам озера зимой лед превращается в настоящее произведение искусства: витиеватые узоры трещин, наледи на скалах, похожие на облака или взбитые сливки. Наш маршрут пройдет по официальной ледовой трассе. Мы увидим покрытые снегом гроты и пещеры, полюбуемся визитной карточкой Байкала — скалой Шаманка, прогуляемся по священному острову Огой и сделаем множество уникальных фотографий. Байкал прекрасен в любое время года, но приобретает особое очарование именно зимой! Даты тура:

22.02.2024 – 25.02.2024, • 29.02.2024 – 03.03.2024, • 07.03.2024 – 10.03.2024, • 21.03.2024 – 24.03.2024.