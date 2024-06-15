День открытия навигации на Байкале 22 июня

15 июня 2024 года состоится праздничное мероприятие «День открытия навигации на Бурятской волне!». Начало сезона водных путешествий на Байкале
Туристы приглашаются на торжественное мероприятие, приуроченное к началу навигации на Байкале. «День открытия навигации на Бурятской волне!» означает старт сезона водных путешествий. Каждый желающий сможет отправиться на прогулку на корабле
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и насладиться природой Бурятии. В программе также запланирован потрясающий концерт, который добавит ярких эмоций к вашему отдыху.

Этот день станет отличной возможностью провести время в кругу друзей и семьи, наслаждаясь красотами Байкала и атмосферой праздника. Забронируйте экскурсию и окунитесь в мир приключений и новых впечатлений

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🎉 Торжественное мероприятие
  2. 🚢 Начало сезона водных путешествий
  3. 🌅 Уникальные природные виды
  4. 🎶 Потрясающий концерт
  5. 🏞 Природа Бурятии

Что можно увидеть

  • Байкал
  • Природа Бурятии
День открытия навигации на Байкале 22 июня
День открытия навигации на Байкале 22 июня
День открытия навигации на Байкале 22 июня
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

22 июня 2024 года состоится праздничное мероприятие «День открытия навигации на Бурятской волне!». Мы приглашаем вас посетить его и отлично провести время. Этот день ознаменует яркое начало навигационного сезона. Это значит, что на озере Байкал начинается сезон водных путешествий и каждый любитель приключений сможет отправиться в водную поездку в окружении красот Байкала и природы Бурятии. Также вас ожидает потрясающий концерт.

Праздничное мероприятие состоится 15 июня 2024 года. Бронирование мест открыто с 14 апреля 2024 г. по 14 июня 2024 г.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 500 ₽
Детский (от 3 до 10 лет)2 800 ₽
Детский (до 3 лет)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Улан-Удэ - Турка - Улан-Удэ
  • Прогулка на корабле
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Улан-Удэ, с. Турка ОЭЗ «Байкальская гавань»
Когда и сколько длится?
Когда: Праздничное мероприятие состоится 15 июня 2024 года. Бронирование мест открыто с 14 апреля 2024 г. по 14 июня 2024 г.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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