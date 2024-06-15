Когда: Праздничное мероприятие состоится 15 июня 2024 года. Бронирование мест открыто с 14 апреля 2024 г. по 14 июня 2024 г.

Экскурсия длится около 8 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала