Туристы приглашаются на торжественное мероприятие, приуроченное к началу навигации на Байкале. «День открытия навигации на Бурятской волне!» означает старт сезона водных путешествий. Каждый желающий сможет отправиться на прогулку на корабле
5 причин купить эту экскурсию
- 🎉 Торжественное мероприятие
- 🚢 Начало сезона водных путешествий
- 🌅 Уникальные природные виды
- 🎶 Потрясающий концерт
- 🏞 Природа Бурятии
Что можно увидеть
- Байкал
- Природа Бурятии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
22 июня 2024 года состоится праздничное мероприятие «День открытия навигации на Бурятской волне!». Мы приглашаем вас посетить его и отлично провести время. Этот день ознаменует яркое начало навигационного сезона. Это значит, что на озере Байкал начинается сезон водных путешествий и каждый любитель приключений сможет отправиться в водную поездку в окружении красот Байкала и природы Бурятии. Также вас ожидает потрясающий концерт.
Праздничное мероприятие состоится 15 июня 2024 года. Бронирование мест открыто с 14 апреля 2024 г. по 14 июня 2024 г.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 500 ₽
|Детский (от 3 до 10 лет)
|2 800 ₽
|Детский (до 3 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Улан-Удэ - Турка - Улан-Удэ
- Прогулка на корабле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улан-Удэ, с. Турка ОЭЗ «Байкальская гавань»
Когда и сколько длится?
Когда: Праздничное мероприятие состоится 15 июня 2024 года. Бронирование мест открыто с 14 апреля 2024 г. по 14 июня 2024 г.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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