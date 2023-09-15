После того как за вами прибудет комфортабельный транспорт (джип или полноприводный микроавтобус на выбор), вы в сопровождении гида, отправитесь в путь. Меньше, чем через час, свернув с асфальтированного тракта в Тажеранские степи, вы попадете в другую реальность — бескрайние просторы, обрамляющие акваторию Большого Байкала, таят много удивительных мест, скрытых от глаз путника.

Священное местоОдно из них кроется совсем рядом с трактом, недалеко от реки Анги. Ее левый берег по нижнему течению, обрамленный скалами из мраморовидного известняка, демонстрирует рисунки, датированные периодом от эпохи неолита до позднего средневековья. После знакомства с «вернисажем», вы отправитесь к одному из самых сакральных мест местных жителей — горе Ехэ Ёрдо, что находится в 2 км. от Байкала на правом берегу реки Анги.

Из-за правильной куполообразной формы многие принимают ее за искусственный насыпной курган, но исследователи доказали, что она была образована естественным путём. Это уникальное место расположено на ровном пространстве поймы реки Анги, а конус отчетливо виден со всех сторон, возможно, поэтому оно было выбрано древними людьми для проведения самого главного и многолюдного национального бурятского праздника на берегах Байкала — Ëрдынских игр. Это место священно для этнических представителей нашего региона и по сей день — только истинные шаманы могут подниматься на вершину горы Ëрд.

Рыбалка на щукуК полудню вы остановитесь в одном из видовых мест на обед, и рыбалку с берега на щуку, устроившую себе логово в тихих водах Усть-Анги. Здесь, среди зарослей, скрываются самые крупные экземпляры, вес которых может достигать пяти килограмм! После небольшого инструктажа и подготовки всех необходимых снастей начнется охота за самым весомым трофеем.

Пещера мечтыНаудившись вдоволь, настало время отправиться на поиски настоящей «Мечты» — одной из трех пещер, скрытых среди Тажеранских степей. Мечта — это трехэтажная пещера с большим количеством залов, гротов и ходов, со сталагмитами, сталактитами, корралитами и корами. Каждый зал Мечты имеет собственное именя: Музыкальный, Тронный (он же Актовый) зал, ход Метрополитен и другие. Имена этих залов вам поведают инструкторы, которые будут сопровождать нашу группу во время спуска.