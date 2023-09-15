Экскурсия в сакральные места Байкала: Тажеранские степи и рыбалка
В Тажеранских степях вы будто попадаете в другую реальность —бескрайние просторы, обрамляющие акваторию Большого Байкала, таят много удивительных тайн, скрытых от глаз путника.
Предлагаем порыбачить на щуку и посетить самых сакральные места — невероятной красоты бухту Ая, а также пещеру Мечта с ее ледяными сталактитами и сталагмитами.
Предлагаем порыбачить на щуку и посетить самых сакральные места — невероятной красоты бухту Ая, а также пещеру Мечта с ее ледяными сталактитами и сталагмитами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Тажеранские степи
- Пещера Мечта
- Река Анга
- Гора Ёрд
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
После того как за вами прибудет комфортабельный транспорт (джип или полноприводный микроавтобус на выбор), вы в сопровождении гида, отправитесь в путь. Меньше, чем через час, свернув с асфальтированного тракта в Тажеранские степи, вы попадете в другую реальность — бескрайние просторы, обрамляющие акваторию Большого Байкала, таят много удивительных мест, скрытых от глаз путника.
Священное местоОдно из них кроется совсем рядом с трактом, недалеко от реки Анги. Ее левый берег по нижнему течению, обрамленный скалами из мраморовидного известняка, демонстрирует рисунки, датированные периодом от эпохи неолита до позднего средневековья. После знакомства с «вернисажем», вы отправитесь к одному из самых сакральных мест местных жителей — горе Ехэ Ёрдо, что находится в 2 км. от Байкала на правом берегу реки Анги.
Из-за правильной куполообразной формы многие принимают ее за искусственный насыпной курган, но исследователи доказали, что она была образована естественным путём. Это уникальное место расположено на ровном пространстве поймы реки Анги, а конус отчетливо виден со всех сторон, возможно, поэтому оно было выбрано древними людьми для проведения самого главного и многолюдного национального бурятского праздника на берегах Байкала — Ëрдынских игр. Это место священно для этнических представителей нашего региона и по сей день — только истинные шаманы могут подниматься на вершину горы Ëрд.
Рыбалка на щукуК полудню вы остановитесь в одном из видовых мест на обед, и рыбалку с берега на щуку, устроившую себе логово в тихих водах Усть-Анги. Здесь, среди зарослей, скрываются самые крупные экземпляры, вес которых может достигать пяти килограмм! После небольшого инструктажа и подготовки всех необходимых снастей начнется охота за самым весомым трофеем.
Пещера мечтыНаудившись вдоволь, настало время отправиться на поиски настоящей «Мечты» — одной из трех пещер, скрытых среди Тажеранских степей. Мечта — это трехэтажная пещера с большим количеством залов, гротов и ходов, со сталагмитами, сталактитами, корралитами и корами. Каждый зал Мечты имеет собственное именя: Музыкальный, Тронный (он же Актовый) зал, ход Метрополитен и другие. Имена этих залов вам поведают инструкторы, которые будут сопровождать нашу группу во время спуска.
с 26 июня по 30 августа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы по маршруту МРС – Усть-Анга – МРС
- Сопровождение гидом
- Питание по программе — обед-пикник в Тажеранских степях
- Все необходимые снасти и наживки для рыбалки
- Аренда оборудования для организации пикника
- Что не входит
- Размещение в гостинице
- Авиа/жд билеты
- Услуги и экскурсии, не указанные в программе
- Алкогольная и табачная продукция
- Трансферы, не указанные в программе
- Место начала и завершения?
- Малое Море (МРС, пос. Сахюрта)
- Когда и сколько длится?
- Когда: с 26 июня по 30 августаЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 720 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Добрый день. На экскурсию и обратно мы организуем доставку на комфортном трансфере
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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