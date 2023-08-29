Детский зимний Байкал
Новый маршрут для всей семьи в самое сердце озера Байкал ‒ на остров Ольхон! Еще выше скалы, еще больше гроты и сосульки, чистейший лед и гигантские торосы. Здесь чувствуется вся мощь сибирского озера, самого глубокого на планете.
В программе не только активности, творчество и игры для детей, но и попутно мы посещаем самые топовые места острова: мыс Хобой, скалу Шаманка и мыс Бурхан, мыс Кобылья голова, поднимемся на гору, дойдем до пузырьков и обязательно прогуляемся (а лучше покатаемся на коньках) по проливу Больший Ольхонские ворота. Также съездим на остров Огой к Буддисткой ступе Просветления и загадаем там самые заветные желания.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Иркутске. Едем на Байкал
Встречаемся в аэропорту или возле, грузимся на трансфер и уже предвкушаем встречу с величественным озером Байкал.
Уже сегодня мы его увидим и даже успеем прогуляться по его льду.
Но немного запаситесь терпением, так как нас ждет самый продолжительный переезд в этом туре, мы поедем в сторону поселка Сахюрта, где и остановимся на ближайшие 3 ночи.
Переезд порядка 5 часов с остановкой на обед в кафе, с прогулкой к памятнику Бродяги, расположенного на видовой точке нашего пути.
В обед уже будем на месте, заселимся, перекусим, познакомимся и пойдем гулять по льду.
Сегодня программа прогулки не очень большая, так как с дороги и со смены часовых поясов нам нужно будет хорошенько отдохнуть и лечь пораньше спать, но проверить толщину Байкала и сделать классные фотографии мы уже точно успеем.
Прогулка на Большие Ольхонские ворота, коньки
Сегодня планируется большой трекинг.
Для маленьких детей обязательно возьмите рюкзак- переноску или ватрушку (также будет и наша "дежурная ватрушка").
Встаем пораньше, хорошенько завтракаем и выходим на маршрут.
По пути нас ждут самые "масштабные" открытые участки льда, настоящий простор и мощь.
Можно прогуляться к одной из становых щелей и полюбоваться торосами.
Именно здесь, в проливе, мы рекомендуем покататься на коньках, если планировали и умеете.
Прокат коньков можно взять на базе в Сахюрте (поможем заранее забронировать нужные размеры).
Если время и погода позволят, то сможем дойти до острова Ольхон (противоположной стороны пролива) и подняться на гору, откуда открываются просто умопомрачительные виды на изрезанные берега Байкала.
Подниматься будет непросто, но это того точно стоит!
Вечером общение, игры, местные легенды и вкусный травяной чай в уютной компании.
Прогулка к пузырькам и к мысу Кобылья голова
Да-да, сегодня у нас специальный трекинг к пузырькам.
Мы знаем, где с большей вероятностью можно увидеть те самые метановые пузырьки, застывшие во льдах Байкала.
Пойдем именно туда, в поисках.
Зрелище - удивительное, фотографии - потрясающие, дети - счастливы.
После, если останется желание, дойдем еще до одного топового места - мыса Кобылья Голова.
Там, кстати, частенько самые огромные и причудливые наплески на скалах (замерзшие брызги от волн).
Но детям тут понравится ледяной проход между скал.
Переезд в Хужир через остров Огой
Утром завтракаем на базе, собираем свои вещи и отправляем жить на остров Ольхон в поселке Хужир.
Переезд будет непродолжительный, прямо по льду Байкала, по ледовой дороге.
Удивительно будет посмотреть на вмороженные дорожные знаки, а также потрястись на торосах.
Сделаем прогулочную остановку у острова Огой, где поднимемся к Буддисткой Ступе Просветления.
Там можно будет загадать желание по всем канонам и опять же полюбоваться красотой вокруг, ступа находится на вершине горы.
По приезду - заселяемся и идем обедать в кафе.
Прогуляемся к мысу Бархан на закате и повяжем ленточки на знаменитых столбах Сэргэ.
Вечерние легенды Байкала, вкусный сытный ужин, творчество и впечатления.
День будет насыщенным.
Прогулка по Хужиру, Этнодеревня и свободная программа
Знакомимся с бурятской культурой и идем посещать программу в этнодеревне, где нам расскажут об обычаях и традициях и проведут интереснейшую интерактивную программу.
После отправимся пообедать в кафе - самое время пробовать различные национальные блюда именно в Хужире.
Отдохнув, идем на прогулку или на фестиваль ледяных фигур (в зависимости от дат самого выезда), или к острову Харанцы, где обычно образуются огромные ледяные гроты (идеальное место для фотосессий).
К острову, кстати, можно проехаться и на велосипеде, прокаты есть в Хужире, однако стоит учитывать "дорожную" обстановку.
При наличии большого количества снега, дорога по Байкалу будет одна и на велосипедах придется ехать по одной дороге с машинами, будете часто сторониться машин и экскурсионных "буханок" а вот, при малом количестве снега, ехать можно будет где угодно удовольствия от такой поездки будет значительно больше.
По пути к гротам также посмотрим скалу Шаманка, покажем, где там спрятался дракон, прогуляемся по небольшому кладбищу кораблей.
А вечером можно будет устроить баньку при желании.
Экскурсия на мыс Хобой
Вот мы и дождались.
Кульминация нашего путешествия - поездка на край острова Ольхон - на мыс Хобой.
Много легенд связано с этим местом.
Много эмоций вызовет вид на слияние Малого и Большого морей озера Байкал.
Мы поднимемся на самый край этого мыса.
Повезут нас туда на буханках, накормят вкуснейшей ухой в обед, по пути сделаем остановку у памятника "Хранителя Байкала" и, конечно же, снова загадаем желание.
Все мечты на Байкале исполнятся!
Когда вернемся обратно, то разбежимся покупать сувениры, а вечером после ужина соберемся вместе и подведем итоги нашего путешествия.
Завтра едем в Иркутск.
День отъезда
Кому мало, и кто хочет еще, можно отправиться в небольшой тур на рассвет на противоположную сторону острова Ольхон, в Узуры (оплачивается отдельно).
Встать придется рано, зато там будет возможность как покататься на коньках (снова), так и увидеть торосы выше человеческого роста, становые щели тут, конечно, впечатляющие.
Обратно в Иркутск поедем после возвращения всех из Узуры.
Переезд снова будет порядка 5 часов, но, опять же, с остановками.
Рекомендуем не вылетать в этот день домой, а на чуток задержаться в самом Иркутске и тут немного погулять.
Проживание
Мы будеи жить в двух местах: в отдельном коттедже/базе отдыха на острове Ольхон (в поселке Хужир) и в поселке МРС на материковой части у пролива Большие Ольхонские ворота.
Варианты проживания
Турбазы по маршруту
Номера на 2-4 человека, с удобствами, закрытая территория, вайфай.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от аэропорта Иркутска на остров Ольхон и обратно
- Весь внутренний трансфер по маршруту
- Оплата посещения заповедника
- Проживание в гостинице (номера по 2-4 человека)
- Полноценное двухразовое питание (завтраки и ужины на базе)
- Экскурсия в бурятскую Этнодеревню
- Экскрусия-заброска на мыс Хобой
- Посещение Хужирского краеведческого музея
- Посещение ледового фестиваля (в зависимости от дат)
- Услуги инструктора: трекинг, вечернее творчество, активные игры на улице и решение орг. вопросов в поездке
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Обеды в кафе по маршруту
- Заброска-экскурсия на рассвет в Узуры (по желанию)
- Прокат коньков/велосипеда (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы будем жить в теплом доме, да и приедем туда на трансфере, поэтому носить тяжести нам особо не придется. Продумайте комплекты одежды для дома и для активных прогулок зимой. В этот выезд можно перестраховаться и взять лишнего (!). И обязательно рюкзачок для радиальных прогулок, куда влезут дополнительные теплые и сменные вещи, термос с горячим чаем и контейнер с перекусом. Для маленьких детей рекомендуем подумать о "транспортном средстве": ватрушке, складных санях. Но на выезде также будет "дежурная ватрушка". Везете только свои вещи, все общественное снаряжение мы довезем для вас сами.Необходимо взять с собой:
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- Накидка на рюкзак;
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- Фонарик налобный светодиодный;
- Одежда для сна;
- Нижнее бельё;
- Плавательный костюм (купальник, плавки);
- Термобельё;
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- Штаны теплые для вечера (флисовые);
- Носки или термоноски;
- Шерстяные носки;
- Лёгкая кофта (тельник, термо);
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- Варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- Шапка теплая;
- Балаклава;
- Зимняя обувь;
- Тёплые ботинки;
- Тапочки;
- Удобные штаны;
- Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- Паспорт;
- Деньги;
- Термос (1л.);
- Фотоаппарат;
- Набор посуды (КЛМН);
- Индивидуальная аптечка;
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- Предметы личной гигиены;
- Телефон;
- Медицинский полис;
- Банное;
- Детская индивидуальная аптечка;
- Очки солнцезащитные;
- Рекомендуем добавить:
- Пуховик (теплая куртка);
- Треккинговые палки;
- Пуховый жилет;
- Пауэрбанк;
- Защита на колени;
- Зимние рыбацкие сапоги EVA.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- С какого возраста можно идти в этот поход?
Мы прописываем, что данный поход подходит детям от 4 лет, в связи с тем, что нет возможности организации дневного сна. Чаще всего днем мы находимся на прогулке по льду Байкала. Важно отметить, что самый продолжительный переезд тут составляет 5 часов - это заброска на остров Ольхон. Если длительные переезды вас пугают, то лучше записаться на другой наш семейный тур на зимний Байкал, там переезды составляют не более 1,5 часов.
- Детям будет тяжело?
Маршрут максимально упрощен, доступен по силам. Если вдруг и будет такое, что ребенок устал и не захотел куда-то идти в этот день, то можно остаться в гостинице. Но лучше идти, чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое. Для прогулок у нас будет "дежурная ватрушка".
- Будут ли длительные переезды?
Максимальный переезд будет в первый и последний день выезда, именно его и приется потерпеть. Составит он не более 5 часов, но с полноценной остановкой на обед в кафе.
- Чем будем питаться?
Все завтраки и ужины на маршруте входят в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. На дни треккинга (длительных прогулок в горы / вне цивилизации) предусмотрены перекусы. Берите термосы для горячего вкусного чая с травами. Все обеды в Хужире и МРС в кафе в стоимость не входят.
- Какая будет погода? Будет холодно?
Как правило, зимы на Байкале мягкие и солнечные, но надо быть готовыми к любой погоде и к морозам тоже. Продумайте комплекты одежды, как для себя, так и для ребенка. Важным фактором тепла является хорошая теплая обувь с толстой подошвой (подойдут сапожки-дутики), шапка и рукавички/перчатки. Проверьте, чтобы горло, было закрыто и была возможность спрятать лицо от мороза. Можно взять с собой бафф, горнолыжную маску, специальный крем от мороза, чтобы сберечь румяные щечки. Двигаться мы планируем активно, поэтому замерзнуть у нас не получится.
- Какая на маршруте связь? Есть ли интернет?
В гостинице есть бесплатный wi-fi, но будьте готовы, что мобильная связь и мобильный интернет ловят нестабильно во время всех прогулок, особенно вне населенных пунктов.
- Сколько денег брать с собой? Наличные или карта?
Лучше взять с собой немного наличных, но сейчас даже на рынке есть возможность оплатить картой или переводом. В стоимость похода мы включили все переезды, питание, проживание, траты по программе. Возьмите деньги на обеды (порядка 300-400 руб на человека за прием, на 4 приема). Все остальные расходы по желанию: ночевки и питание в Иркутске, экскурсии не по программе, нерпинарий, сувениры/подарки, кафешки, банька, прокат коньков и велосипедов. Комфортный размер денег у каждого свой, берите столько, сколько вы максимально готовы потратить на отдыхе
- Есть ли скидки в туре?
- Скидка 1500 ₽ Для компаний от 3х человек, скидка каждому взрослому.
- Детям от 4 до 7 лет стоимость 49 200 ₽. Не суммируется с другими скидками
- Детям от 8 до 12 лет стоимость 64 300 ₽. Не суммируется с другими скидками
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Грамотно подобранные сопровождающие
Иван Поверенков помогал нам на Горелом, на Авачинском и на Вачкажце. Его энергия заряжает. Он добрый и веселый. Он внимательный и реально оценивающий возможности группы. Мой ребенок очень уставал на восхождениях. Иван много внимания уделял моему сыну. На Авачинском оценил наш темп, и развернул с полпути, доставил нас в лагерь. За это ему огромная благодарность. Без Ивана наш поход был бы не таким ярким.