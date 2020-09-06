Девичник на Байкале. Лёд и пламя

Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие в один

5
1 отзыв
Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие в один из самых магических и живописных уголков России – на озеро Байкал.

В ходе этого тура вы услышите байкальские легенды, увидите загадочные гроты, поражающие воображение торосы, священные для местных жителей мысы, сделаете множество красивых фотографий, а также побываете у настоящего шамана и узнаете, что такое спа по-сибирски.
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Девичник на Байкале. Лёд и пламя
Ближайшие даты:
13
фев
20
фев
27
фев
3
мар
6
мар
10
мар

Что вас ожидает 🤩

Покатушки на Хивусе
Покатушки на Хивусе
Ощутим себя в полете по невероятному льду озера Байкал
Байкальский чай из самовара
Байкальский чай из самовара
Попьем чай из настоящего самовара на байкальской воде с местными травами
СПА по-сибирски
СПА по-сибирски
Нас ждет русская баня с байкальскими травами и сибирский банный чан
Байкальский космос
Байкальский космос
Полюбуемся ледовыми пещерами, гротами и льдом с пузырьками!
Шампанское на льду Байкала
Шампанское на льду Байкала
Устроим пикник и винную дегустацию прямо на льду
Самый большой каток в мире
Самый большой каток в мире
Покатаемся на коньках, повеселимся и надышимся свежим воздухом

Программа тура по дням

1 день

Малое Море. Прогулка на лед Байкала и экскурсия на хивусе. СПА по-сибирски

Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту 8:00-8:30 (напротив выдачи багажа), на жд вокзале 9:00-9:30 (подъезд Пригородные кассы) с табличкой "Лед и пламя".

После сбора группы отправляемся на завтрак.

После завтрака мы отправляемся на Байкал, в самое его сердце – на Малое Море.

По дороге Вы услышите интересный рассказ гида об озере Байкал и насладитесь живописным видом за окном.

Проехав поселок Еланцы, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

И вот уже через 20 км – первый вид на Байкал.

Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.

По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах и сытный обед.

Во второй половине дня, после отдыха, нас ждет прогулка на лед Байкала и экскурсия на хивусе.

Хивус – комфортабельное судно на воздушной подушке, самое безопасное и комфортное для передвижения по льду Байкала.

Остановимся в красивых местах и сделаем отличные снимки.

P.S берем с собой в поездку яркие вещи: шапки, шарфы, свитера, юбки и даже купальники.

Возвращаемся в отель, немного отдыхаем, и идем отогреваться: нас ждет СПА по-сибирски!

Такого вы еще не пробовали.

Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал, закат и звезды, появляющиеся одна за другой над вами!

Вода в чане нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники – удовольствие и польза в чистом виде.

Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.

Малое Море. Прогулка на лед Байкала и экскурсия на хивусе. СПА по-сибирскиМалое Море. Прогулка на лед Байкала и экскурсия на хивусе. СПА по-сибирскиМалое Море. Прогулка на лед Байкала и экскурсия на хивусе. СПА по-сибирскиМалое Море. Прогулка на лед Байкала и экскурсия на хивусе. СПА по-сибирски
2 день

Торосы Байкала. Байкальский лед

С утра Вас ждет вкусный и сытный завтрак, ведь впереди у нас экскурсия к торосам!

Эта удивительная поездка, где все смогут не только насладиться удивительными ледяными торосами Байкала и поразительно прозрачным льдом, но и провести необыкновенную фотосессию (у нас для этого есть все необходимое).

Пробурим лунки, и попьем кристально чистой студеной водицы прямо из Байкала.

Здесь же мы увидим торосы.

Ледяные глыбы – творение Байкала, его мощь и сила.

Как они переливаются на солнце, какие потрясающие цвета!

Но и это не все.

Прямо здесь, когда светит солнце, а вокруг сияют голубые льды Байкала, вас ждет дегустация: шампанское и вино уже охладилось.

А в дополнение к дегустации прямо на льду накроют пикник и затопят самовар.

Будем пробовать горячий чай на сибирских травах.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Ужин.

Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.

Торосы Байкала. Байкальский ледТоросы Байкала. Байкальский ледТоросы Байкала. Байкальский ледТоросы Байкала. Байкальский ледТоросы Байкала. Байкальский лед
3 день

Путешествие к гротам. Мыс Бурхан. Остров Огой

Как же прекрасно сидеть у окна ресторана отеля, пить вкусный кофе и любоваться утренним пейзажем!

Если Вы никогда не видели вживую ледяной грот, то подойдя к нему, Вам покажется, что это сказочный переход в другой мир!

Оказавшись внутри, вы 100% сделаете тысячу потрясающих фото.

Фотографируя, успевайте получить максимум удовольствия просто от созерцания!

Еще мы увидим мыс Бурхан – одну из девяти святынь Азии, вы конечно же видели его на фотографиях Байкала!

Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой, а в это время дня выглядит особенно загадочным и волшебным.

Доедем до мыса Хобой – самой северной оконечности острова Ольхон!

И на обратном пути мы заедем на остров Огой.

Прибудем к острову в самое лучшее время для фотосессий – на закате!

Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуемая как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.

Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса Дракона.

По возвращении в эко-отель вас ждет сытный ужин.

Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.

Путешествие к гротам. Мыс Бурхан. Остров ОгойПутешествие к гротам. Мыс Бурхан. Остров ОгойПутешествие к гротам. Мыс Бурхан. Остров ОгойПутешествие к гротам. Мыс Бурхан. Остров Огой
4 день

«Байкальский Космос». Сокуи - застывшие волны Байкала

Завтракаем и едем смотреть "Байкальский Космос".

Двигаемся в сторону Ольхона, здесь в заливе десятки тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.

Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!

Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров, представляете, с какой мощью била тут вода?

Мы как будто на другой, зефирной планете.

После обеда отправляемся в Иркутск.

Размещение в отеле 4*, где вы с комфортом расслабитесь после такого насыщенного путешествия.

Свободное время для прогулок по городу Иркутск.

Гид: да. Питание: завтрак, обед.

«Байкальский Космос». Сокуи - застывшие волны Байкала«Байкальский Космос». Сокуи - застывшие волны Байкала«Байкальский Космос». Сокуи - застывшие волны Байкала«Байкальский Космос». Сокуи - застывшие волны Байкала
5 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Вот и подошел к концу наш девичник на Байкале.

Освобождение номеров до 12:00.

Вы можете за дополнительную плату заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал или продлить свое проживание в городе Иркутск.

Посетить Листвянку, КБЖД, посетить горнолыжный курорт Гора Соболиная.

Гид: нет. Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в Иркутске – отель 4*, Байкал форест, Централь, Марриотт или аналогичные;
  • на Малом море – отель Мир Байкала, Баяр, Гэсэр или аналогичные (благоустроенные номера с видом на Байкал).

Доплата за одноместное размещение – 17 200 рублей

Варианты проживания

Гостиница «Байкал Форест»

1 ночь

Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.

В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.

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Эко-отель «Мир Байкала»

3 ночи

Отель расположен в волшебном месте на берегу озера Байкал в бухте Базарная Малого моря. 250 км от Иркутска, 2 км от поселка Сахюрта (МРС), 3 км от паромной переправы на остров Ольхон, 600 м от песчаного пляжа. Со всей территории открывается великолепный вид на Байкал и остров Ольхон, вдалеке виден остров Огой и бесконечность нашего Великого озера. Все номера благоустроенные, построенные из сибирского дерева. Большая часть номеров имеет вид на Байкал.

Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе
  • Проживание, указанное в программе
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Винная дегустация на льду
  • Сопровождение гидом
  • Баня
  • Бурятский фольклор
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Необходимые одежда и обувь:
    • теплая и устойчивая обувь;
    • теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
    • брюки – с такими же качествами, что и куртка;
    • шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
    • теплый двухслойный шарф;
    • не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
    • термобелье;
    • флиска;
    • свитер, футболка;
    • треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки. (и легкие хлопковые);
  • Туристическое снаряжение:
    • солнцезащитный крем;
    • солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
    • термос (на свое усмотрение);
    • аптечка (личная);

Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).

  • Документы:
    • паспорт;
    • полис обязательного медицинского страхования;
    • ребенку – свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Если я путешествую один/одна?

Если вы путешествуете один/одна мы обеспечиваем подселение в 2-3-хместных номерах без доплаты за 1-номестное размещение.

Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нельзя заранее выбрать гостиницу или с кем по определенным критериям вам хотелось бы жить в номере при подселении.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Б
6 сен 2020
Наш организатор - Елена и на восхождении - Чатур. Удивительные люди! Для них - это образ жизни. Как Елене удается не о чем не забыть, предложить именно то, что нужно, вовремя перестроится под каждого участника? Человек на своем месте. Чатур просто человек-легенда. У него, наверное, все восхождения стопроцентные! В лагере мы видели и других гидов, но нам повезло больше всех и все завидовали. Именно такие люди делают тур незабываемым и с ними хочется в горы снова и еще выше!

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🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры5-дневные туры

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