Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту 8:00-8:30 (напротив выдачи багажа), на жд вокзале 9:00-9:30 (подъезд Пригородные кассы) с табличкой "Лед и пламя".
После сбора группы отправляемся на завтрак.
После завтрака мы отправляемся на Байкал, в самое его сердце – на Малое Море.
По дороге Вы услышите интересный рассказ гида об озере Байкал и насладитесь живописным видом за окном.
Проехав поселок Еланцы, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
И вот уже через 20 км – первый вид на Байкал.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.
По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах и сытный обед.
Во второй половине дня, после отдыха, нас ждет прогулка на лед Байкала и экскурсия на хивусе.
Хивус – комфортабельное судно на воздушной подушке, самое безопасное и комфортное для передвижения по льду Байкала.
Остановимся в красивых местах и сделаем отличные снимки.
P.S берем с собой в поездку яркие вещи: шапки, шарфы, свитера, юбки и даже купальники.
Возвращаемся в отель, немного отдыхаем, и идем отогреваться: нас ждет СПА по-сибирски!
Такого вы еще не пробовали.
Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал, закат и звезды, появляющиеся одна за другой над вами!
Вода в чане нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники – удовольствие и польза в чистом виде.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
С утра Вас ждет вкусный и сытный завтрак, ведь впереди у нас экскурсия к торосам!
Эта удивительная поездка, где все смогут не только насладиться удивительными ледяными торосами Байкала и поразительно прозрачным льдом, но и провести необыкновенную фотосессию (у нас для этого есть все необходимое).
Пробурим лунки, и попьем кристально чистой студеной водицы прямо из Байкала.
Здесь же мы увидим торосы.
Ледяные глыбы – творение Байкала, его мощь и сила.
Как они переливаются на солнце, какие потрясающие цвета!
Но и это не все.
Прямо здесь, когда светит солнце, а вокруг сияют голубые льды Байкала, вас ждет дегустация: шампанское и вино уже охладилось.
А в дополнение к дегустации прямо на льду накроют пикник и затопят самовар.
Будем пробовать горячий чай на сибирских травах.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Как же прекрасно сидеть у окна ресторана отеля, пить вкусный кофе и любоваться утренним пейзажем!
Если Вы никогда не видели вживую ледяной грот, то подойдя к нему, Вам покажется, что это сказочный переход в другой мир!
Оказавшись внутри, вы 100% сделаете тысячу потрясающих фото.
Фотографируя, успевайте получить максимум удовольствия просто от созерцания!
Еще мы увидим мыс Бурхан – одну из девяти святынь Азии, вы конечно же видели его на фотографиях Байкала!
Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой, а в это время дня выглядит особенно загадочным и волшебным.
Доедем до мыса Хобой – самой северной оконечности острова Ольхон!
И на обратном пути мы заедем на остров Огой.
Прибудем к острову в самое лучшее время для фотосессий – на закате!
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуемая как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса Дракона.
По возвращении в эко-отель вас ждет сытный ужин.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтракаем и едем смотреть "Байкальский Космос".
Двигаемся в сторону Ольхона, здесь в заливе десятки тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров, представляете, с какой мощью била тут вода?
Мы как будто на другой, зефирной планете.
После обеда отправляемся в Иркутск.
Размещение в отеле 4*, где вы с комфортом расслабитесь после такого насыщенного путешествия.
Свободное время для прогулок по городу Иркутск.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Завтрак в отеле.
Вот и подошел к концу наш девичник на Байкале.
Освобождение номеров до 12:00.
Вы можете за дополнительную плату заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал или продлить свое проживание в городе Иркутск.
Посетить Листвянку, КБЖД, посетить горнолыжный курорт Гора Соболиная.
Гид: нет. Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание:
Доплата за одноместное размещение – 17 200 рублей
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
Отель расположен в волшебном месте на берегу озера Байкал в бухте Базарная Малого моря. 250 км от Иркутска, 2 км от поселка Сахюрта (МРС), 3 км от паромной переправы на остров Ольхон, 600 м от песчаного пляжа. Со всей территории открывается великолепный вид на Байкал и остров Ольхон, вдалеке виден остров Огой и бесконечность нашего Великого озера. Все номера благоустроенные, построенные из сибирского дерева. Большая часть номеров имеет вид на Байкал.
Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Если вы путешествуете один/одна мы обеспечиваем подселение в 2-3-хместных номерах без доплаты за 1-номестное размещение.
Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нельзя заранее выбрать гостиницу или с кем по определенным критериям вам хотелось бы жить в номере при подселении.