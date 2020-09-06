1 день

Малое Море. Прогулка на лед Байкала и экскурсия на хивусе. СПА по-сибирски

Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту 8:00-8:30 (напротив выдачи багажа), на жд вокзале 9:00-9:30 (подъезд Пригородные кассы) с табличкой "Лед и пламя".

После сбора группы отправляемся на завтрак.

После завтрака мы отправляемся на Байкал, в самое его сердце – на Малое Море.

По дороге Вы услышите интересный рассказ гида об озере Байкал и насладитесь живописным видом за окном.

Проехав поселок Еланцы, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

И вот уже через 20 км – первый вид на Байкал.

Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.

По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах и сытный обед.

Во второй половине дня, после отдыха, нас ждет прогулка на лед Байкала и экскурсия на хивусе.

Хивус – комфортабельное судно на воздушной подушке, самое безопасное и комфортное для передвижения по льду Байкала.

Остановимся в красивых местах и сделаем отличные снимки.

P.S берем с собой в поездку яркие вещи: шапки, шарфы, свитера, юбки и даже купальники.

Возвращаемся в отель, немного отдыхаем, и идем отогреваться: нас ждет СПА по-сибирски!

Такого вы еще не пробовали.

Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал, закат и звезды, появляющиеся одна за другой над вами!

Вода в чане нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники – удовольствие и польза в чистом виде.

Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.