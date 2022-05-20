8 день

Утес Скрипер

После завтрака и сборов продолжаем наше путешествие по Байкалу.

Обязательно сделаем остановку и полюбуемся великолепием утеса Скрипер, который интересен тем, что является песчаной породой, именно поэтому скалы легко разрушаются под действием ветра и воды, образуя разнообразные живописные формы выветривания – полости, выемки, пещерки.

Данная редкая на Байкале минеральная порода называется юрский конгломерат.

Утёс также знаменит тем, что на его склонах найден вход в довольно большую пещеру, состоящую из двух залов площадью около 60 кв. м.

Сложно представить, но эта пещера была жилищем древнего человека!

Ведь в ней найдены древние орудия труда, посуда, украшения, относящиеся к железному и каменному веку.

Вход в пещеру хорошо виден с озера, а также слева от тропы при спуске к Байкалу с горы Скрипер в сторону мыса Большого Кадильного.

Прибытие в пос. Большие Коты.

Посёлок, который известен биологической научно – исследовательской станцией Иркутского университета, основанной в 1916 году для изучения живого мира на Байкале, базой летней практики студентов.

Организация лагеря.

Вечером прогулка на гору Скрипер.

Тропа очень живописна, а виды восхитительны!

Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).