Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала

Всю красоту и разнообразие байкальского льда можно увидеть в нашем однодневном джип-туре к острову...

Всю красоту и разнообразие байкальского льда можно увидеть в нашем однодневном джип-туре к острову Ольхон.

Вас ждут ледяные сталактиты и сталагмиты, наплески, сокуи, торосы.

Вы зайдёте в прибрежные ледяные гроты, доступные только зимой.

Увидите многочисленные трещинки на льду, прозванные «вены», «артерии» Байкала.

Вас поразит прозрачность замерзшей байкальской воды: кажется, что лёд треснет под ногами, но это впечатление лишь оптический обман, ведь толщина льда при этом — более 1 метра.
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала

Что вы увидите 🤩

  • деревня Хужир
  • деревня Харанцы
  • остров Ольхон
  • мыс Бурхан
  • остров Харанцы
  • скала «Три Брата»
  • мыс Хобой
  • памятник Бродяге
  • памятник Орлу
Что вас ждёт
Мы отвезём Вас к ледовым полям с вмёрзшими метановыми пузырьками. Одновременно с невероятным байкальским льдом Вы увидите легендарный остров Ольхон: самый большой и единственный обитаемый остров Байкала, центр шаманизма. На Ольхоне обнаружены следы пребывания людей каменного века, здесь бывали воины Чингиз-хана. Коренные жители острова, буряты, потомки монголов.
Мы посетим деревню Хужир, Харанцы, сакральные места острова Ольхон: мыс Бурхан, остров Харанцы, скала «Три Брата», мыс Хобой. По дороге на Ольхон остановимся у памятника Бродяге, памятника Орлу. Вас ждёт сюрприз: алкогольный коктейль с байкальским льдом! А в джипе для Вас будет в термосе горячий чай с сибирскими травами. Мы возьмём для Вас 2 пары озерных коньков и покатаем на тюбе прямо по льду! Это бесплатно. Подкрепиться можно во многочисленных местных кафе и отведать традиционные бурятские буузы.

Важная информация:

  • Рекомендуемая экипировка: термобелье, верхняя одежда — тёплая не продуваемая (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, рекомендуем шарф бафф, тёплые не продуваемые варежки (они лучше держат тепло, чем перчатки), теплая обувь непромокаемая с нескользящей подошвой, очки от солнца, ледоступы.
  • В марте солнце достаточно хорошо греет на льду, если кожа быстро загорает, рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица.
  • Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе).
  • Можно продлить экскурсию по острову Ольхон на 2 или 3 дня, осмотреть более подробно природные и ледовые достопримечательности на севере и юге острова, переночевав в одном из ольхонских отелей. Стоимость и программа в этом случае высылается по запросу.
  • Начало и окончание экскурсии — место Вашего проживания в Иркутске
  • Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями.

Цены на экскурсионный тур

Для 2 человекДля одного человекаДля 3 человекДля 4 человек
Стандартное предложение
37 600 ₽
25 000 ₽
46 500 ₽
53 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда автомобиля с гидом-водителем
  • 1 бутылка питьевой Байкальской воды на каждого гостя
  • Алкогольный коктейль с байкальским льдом
  • Аренда 2-х пар озерных коньков
  • Аренда тюба
Что не входит
  • Сбор национального парка на острове Ольхон — 450 руб. /чел.
  • Аренда дополнительной пары коньков — 500 руб.
  • Питание
Место начала и завершения
место Вашего проживания в Иркутске
Важная информация
  • Рекомендуемая экипировка: термобелье, верхняя одежда — тёплая не продуваемая (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, рекомендуем шарф бафф, тёплые не продуваемые варежки (они лучше держат тепло, чем перчатки), теплая обувь непромокаемая с нескользящей подошвой, очки от солнца, ледоступы.
  • В марте солнце достаточно хорошо греет на льду, если кожа быстро загорает, рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица.
  • Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе).
  • Можно продлить экскурсию по острову Ольхон на 2 или 3 дня, осмотреть более подробно природные и ледовые достопримечательности на севере и юге острова, переночевав в одном из ольхонских отелей. Стоимость и программа в этом случае высылается по запросу.
  • Начало и окончание экскурсии — место Вашего проживания в Иркутске
  • Маршрут корректируется в соответствии с вашими пожеланиями
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 08:00

Наталья Л.
Наталья Л.
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