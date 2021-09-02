В этом туре есть всё, ради чего стоит оторваться от городской суеты и шума и сказать себе: «Решено! Еду на Байкал». Свежий воздух, первобытные пейзажи, древние святыни, интересные обычаи и природная энергетика. За 8 дней вы увидите туристический центр – поселок Листвянка, дикие степи Прибайкалья, одну из шаманистских святынь – остров Ольхон, буддистские храмы Тунки, бесконечную гладь прозрачной воды Байкала, «седые» вершины гор Восточных Саян. Свежий воздух, первобытные пейзажи, древние святыни, интересные обычаи и природная энергетика.

Посетим исторический центр, набережную р. Ангары, один из самых красивых соборов Сибири – Знаменский монастырь, увезем с собой на память сувениры и деликатесы

Прогуляемся по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками и посетим целебные минеральные источники

Посетим священный мыс Бурхан – одну из 9 святынь Азии, одинаково почитаемую шаманистами, буддистами и ламаистами

В рыбных рядах нам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами

Увидим обитателей Байкала в живую в аквариумах, расположенных в музее озера, в том числе самое милое Байкальское существо – нерпу

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия по Листвянке

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. День начала пути и знакомства с Байкалом. Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка. Пожалуй, одного из самых старых поселений русских на берегах великого озера. Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал. Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта. По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (за доп. плату), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и отведать в «Трапезной» настоящих Сибирских блинов с маслом. В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей. Далее нас ждет экскурсия в «Байкальский музей», где собрано множество экспонатов, рассказывающих о растительном и животном мире Байкала. Многих животных даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее, в том числе самое милое Байкальское существо – нерпу. Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами. Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы! Протяженность переезда: 65 км. в одну сторону. Время в пути: ~ 1 час.

Питание включено: обед в кафе.

2 день Трансфер на остров Ольхон. Поселок Хужир, мыс Бурхан

После завтрака на микроавтобусе отправимся на остров Ольхон по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи. Остров Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера. На остров мы будем переправляться на большом пароме. Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком. Еще 40 км по острову и мы в поселке Хужир – столице острова. Занятием на вторую половину дня станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами. После насыщенного дня дорожных впечатлений, первого знакомства с островом и прогулок на свежем воздухе, сон в уютном деревянном аутентичном доме будет глубоким и продолжительным. Размещение на турбазе. Протяженность переезда: 320 км. Время в пути: ~ 7 часов.

Питание включено: завтрак в гостинице, ужин на турбазе.

3 день Автомобильная экскурсия на мыс Хобой

Несмотря на то, что Ольхон это остров, здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день. Вот и этот день почти целиком уйдет на экскурсию до мыса Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала. По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками. А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами. В последнее время у а подножия мыса Хобой часто наблюдают нерпу, которая нежится на солнышке на байкальских камнях. Питание включено: завтрак и ужин на турбазе, горячий обед на костре.

4 день Свободный день на острове Ольхон

Свободный день на острове. Любознательные могут посетить настоящую Бурятскую деревню (за доп. плату), где вы познакомитесь с бытом, традициями, жизненным укладом бурятского народа, а также попробуете национальные блюда бурятской кухни. Помимо этого вы можете совершить водную экскурсию по островам Малого моря или посетить остров Огой (за доп. плату), на котором расположена буддийская ступа. Поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться по побережью на велосипедах (за доп. плату), а любителей погреться на солнышке ждет песчаный пляж и теплый залив. Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.

5 день Переезд в Иркутск

После завтрака на турбазе на микроавтобусе отправляемся в Иркутск. Вечером, разместившись в гостинице и отдохнув с дороги, вы можете погулять по улицам вечернего Иркутска и набраться сил перед второй не менее увлекательной частью программы. Протяженность переезда: 320 км. Время в пути: ~ 7 часов.

Питание включено: завтрак на турбазе.

6 день Переезд в поселок Аршан, пешая обзорная экскурсия

Сегодня вам предстоит автомобильный переезд: сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны. В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба. Проехав 120 км по долине, попадаем в поселок Аршан, расположенный у подножий возвышающихся горных вершин. Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна автобуса. Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии. Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней. Протяженность переезда: 210 км.

Питание включено: завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе.

7 день Экскурсия по Тункинской долине

Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной. Вы побываете в кратере потухшего вулкана "Тальская вершина", увидите конус вулкана Черского и "Коврижка». Услышите о далеком прошлом Тункинской долины со времен Юрского периода, а еще захватывающие легенды о прародителе бурятских племен Буха-нойоне, красавице Кынгырге. Тункинскую долину нередко называют "Краем целебных нарзанов" из-за обилия минеральных источников, которые по своим целебным свойствам не уступают знаменитым водам Кавказа и Карпат. Метановые термы Жемчугского источника уникальны по своему химическому составу. Лечебница находится в живописном месте на правом берегу реки Иркут. Вы можете искупаться в бассейне с минеральной водой (за доп. плату), выпить целебный фито-чай, отведать блюда бурятской кухни (за доп. плату). Питание включено: завтрак и ужин в гостинице.

8 день Возвращение в Иркутск, экскурсия по городу