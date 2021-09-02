Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи

В этом туре есть всё, ради чего стоит оторваться от городской суеты

5
3 отзыва
В этом туре есть всё, ради чего стоит оторваться от городской суеты и шума и сказать себе: «Решено! Еду на Байкал». Свежий воздух, первобытные пейзажи, древние святыни, интересные обычаи и природная энергетика.

За 8 дней вы увидите туристический центр – поселок Листвянка, дикие степи Прибайкалья, одну из шаманистских святынь – остров Ольхон, буддистские храмы Тунки, бесконечную гладь прозрачной воды Байкала, «седые» вершины гор Восточных Саян. Свежий воздух, первобытные пейзажи, древние святыни, интересные обычаи и природная энергетика.
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Едем на Байкал. Приключенческий тур для всей семьи
Ближайшие даты:
16
июл
20
авг
03
сен
17
сен
01
окт
15
окт

Что вас ожидает 🤩

Очаровательная Байкальская нерпа
Очаровательная Байкальская нерпа
Увидим обитателей Байкала в живую в аквариумах, расположенных в музее озера, в том числе самое милое Байкальское существо – нерпу
Сочные Байкальские деликатесы
Сочные Байкальские деликатесы
В рыбных рядах нам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами
Священная сила Шаман-скалы
Священная сила Шаман-скалы
Посетим священный мыс Бурхан – одну из 9 святынь Азии, одинаково почитаемую шаманистами, буддистами и ламаистами
Целебные источники Аршана
Целебные источники Аршана
Прогуляемся по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками и посетим целебные минеральные источники
Старинный город Иркутск
Старинный город Иркутск
Посетим исторический центр, набережную р. Ангары, один из самых красивых соборов Сибири – Знаменский монастырь, увезем с собой на память сувениры и деликатесы

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Листвянке

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

День начала пути и знакомства с Байкалом.

Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.

Пожалуй, одного из самых старых поселений русских на берегах великого озера.

Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.

Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (за доп. плату), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и отведать в «Трапезной» настоящих Сибирских блинов с маслом.

В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Далее нас ждет экскурсия в «Байкальский музей», где собрано множество экспонатов, рассказывающих о растительном и животном мире Байкала.

Многих животных даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее, в том числе самое милое Байкальское существо – нерпу.

Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!

Протяженность переезда: 65 км. в одну сторону. Время в пути: ~ 1 час.
Питание включено: обед в кафе.

Обзорная экскурсия по ЛиствянкеОбзорная экскурсия по ЛиствянкеОбзорная экскурсия по ЛиствянкеОбзорная экскурсия по Листвянке
2 день
Трансфер на остров Ольхон. Поселок Хужир, мыс Бурхан

После завтрака на микроавтобусе отправимся на остров Ольхон по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.

Остров Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.

На остров мы будем переправляться на большом пароме.

Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.

Еще 40 км по острову и мы в поселке Хужир – столице острова.

Занятием на вторую половину дня станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.

После насыщенного дня дорожных впечатлений, первого знакомства с островом и прогулок на свежем воздухе, сон в уютном деревянном аутентичном доме будет глубоким и продолжительным.

Размещение на турбазе.

Протяженность переезда: 320 км. Время в пути: ~ 7 часов.
Питание включено: завтрак в гостинице, ужин на турбазе.

Трансфер на остров Ольхон. Поселок Хужир, мыс БурханТрансфер на остров Ольхон. Поселок Хужир, мыс БурханТрансфер на остров Ольхон. Поселок Хужир, мыс БурханТрансфер на остров Ольхон. Поселок Хужир, мыс Бурхан
3 день
Автомобильная экскурсия на мыс Хобой

Несмотря на то, что Ольхон это остров, здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день.

Вот и этот день почти целиком уйдет на экскурсию до мыса Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала.

По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове:  степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками. 

А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.

В последнее время у а подножия мыса Хобой часто наблюдают нерпу, которая нежится на солнышке на байкальских камнях.

Питание включено: завтрак и ужин на турбазе, горячий обед на костре.

Автомобильная экскурсия на мыс ХобойАвтомобильная экскурсия на мыс ХобойАвтомобильная экскурсия на мыс ХобойАвтомобильная экскурсия на мыс Хобой
4 день
Свободный день на острове Ольхон

Свободный день на острове.

Любознательные могут посетить настоящую Бурятскую деревню (за доп. плату), где вы познакомитесь с бытом, традициями, жизненным укладом бурятского народа, а также попробуете национальные блюда бурятской кухни.

Помимо этого вы можете совершить водную экскурсию по островам Малого моря или посетить остров Огой (за доп. плату), на котором расположена буддийская ступа.

Поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться по побережью на велосипедах (за доп. плату), а любителей погреться на солнышке ждет песчаный пляж и теплый залив.

Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.

Свободный день на острове ОльхонСвободный день на острове ОльхонСвободный день на острове ОльхонСвободный день на острове Ольхон
5 день
Переезд в Иркутск

После завтрака на турбазе на микроавтобусе отправляемся в Иркутск.

Вечером, разместившись в гостинице и отдохнув с дороги, вы можете погулять по улицам вечернего Иркутска и набраться сил перед второй не менее увлекательной частью программы.

Протяженность переезда: 320 км. Время в пути: ~ 7 часов.
Питание включено: завтрак на турбазе.

Переезд в ИркутскПереезд в ИркутскПереезд в ИркутскПереезд в Иркутск
6 день
Переезд в поселок Аршан, пешая обзорная экскурсия

Сегодня вам предстоит автомобильный переезд: сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны.

В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.

Проехав 120 км по долине, попадаем в поселок Аршан, расположенный у подножий возвышающихся горных вершин.

Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна автобуса.

Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.

Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней.

Протяженность переезда: 210 км.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе.

Переезд в поселок Аршан, пешая обзорная экскурсияПереезд в поселок Аршан, пешая обзорная экскурсияПереезд в поселок Аршан, пешая обзорная экскурсияПереезд в поселок Аршан, пешая обзорная экскурсия
7 день
Экскурсия по Тункинской долине

Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной.

Вы побываете в кратере потухшего вулкана "Тальская вершина", увидите конус вулкана Черского и "Коврижка».

Услышите о далеком прошлом Тункинской долины со времен Юрского периода, а еще захватывающие легенды о прародителе бурятских племен Буха-нойоне, красавице Кынгырге.

Тункинскую долину нередко называют "Краем целебных нарзанов" из-за обилия минеральных источников, которые по своим целебным свойствам не уступают знаменитым водам Кавказа и Карпат.

Метановые термы Жемчугского источника уникальны по своему химическому составу.

Лечебница находится в живописном месте на правом берегу реки Иркут.

Вы можете искупаться в бассейне с минеральной водой (за доп. плату), выпить целебный фито-чай, отведать блюда бурятской кухни (за доп. плату).

Питание включено: завтрак и ужин в гостинице.

Экскурсия по Тункинской долинеЭкскурсия по Тункинской долинеЭкскурсия по Тункинской долинеЭкскурсия по Тункинской долине
8 день
Возвращение в Иркутск, экскурсия по городу

Очень не хочется возвращаться в привычную городскую жизнь, суету и сутолоку, поэтому сборы затягиваются.

Но время подходит, автобус ждет, пора уезжать.

Дорога до Иркутска проходит в воспоминаниях о проведенном времени, смешных и забавных случаях, перемежаясь восклицаниями удивления от видов за окном автобуса.

По дороге – остановка на обед в придорожном кафе (за дополнительную плату).

А далее до самых пригородов Иркутска – Култукский тракт с его серпантином горной дороги, которая внушает восхищение и ужас одновременно.

По прибытии в Иркутск обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры, истории и культуры.

Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).

Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.

Окончание программы в центре города или более удобном для вас месте

Протяженность переезда: 210 км. Время в пути: ~ 4 ч.
Питание включено: завтрак в гостинице.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Иркутск (2 ночи), пос. Аршан (2 ночи), на острове Ольхон (3 ночи) на базе двухместного размещения:

  • г. Иркутск – гостиница Ангара, Империя;
  • п. Аршан – гостиница Иркут;
  • о. Ольхон – б/о Хотэй, Ольхон, Звезда Кочевника, Байкал-Намад.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:

ДатыДвухместноеДоплата за одноместное

07.05.2022 – 14.05.2022

28.05.2022 – 04.06.2022

18.06.2022 – 25.06.2022

01.10.2022 – 08.10.2022

15.10.2022 – 22.10.2022

60 00018 500

16.07.2022 – 23.07.2022

20.08.2022 – 27.08.2022

03.09.2022 – 10.09.2022

17.09.2022 – 24.09.2022

65 50019 800

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах в Иркутске (2 ночи), Аршан (2 ночи), Ольхон (3 ночи) на базе двухместного размещения
  • Питание, указанное в программе
  • Все трансферы по программе
  • Услуги местных гидов на экскурсионную программу
  • Входные билеты в музеи по программе (кроме указанных за доп. плату)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Проживание в гостинице до начала тура и после его окончания
  • Экскурсии и входные билеты в музеи, указанные за доп. плату
  • Аренда велосипедов
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

В туре могут принимать участие как новички, так и опытные туристы.

Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре без ограничений.

Дополнительные экскурсии и развлечения

За дополнительную плату доступны:

  • водная экскурсия на о. Огой (катер отходит с о. Ольхон);
  • экскурсия в Бурятскую деревню (о. Ольхон);
  • вечерняя экскурсия на катере по островам Малого Моря (2 часа, катер отходит с о. Ольхон).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
2 сен 2021
Тур очень интересный и насыщенный, природа поражает красотой, люди--доброжелательностью. С нами работали прекрасные гиды! Всем советую эту поездку, езжайте, не пожалеете!
Т
1 сен 2021
Прекрасно организованный тур! Оставалось время и для личной инициативы и отдыха. Экскурсии проводились грамотными, любящими свой край людьми, огромное спасибо Марине Родионовне на Ольхоне, в Аршане - Баиру, Елене - в Листвянке. Очень познавательный тур, рекомендую, скучно не будет!
Л
25 мая 2021
Классный тур, хорошие гиды, расписание плотное, но не напряжное. В добавок очень повезло с погодой, а так как был не сезон еще и людей было мало:) Впечатления от поездки прекрасные.

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