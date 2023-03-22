Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал

4.4
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Авторский тур в сопровождении сомелье, шеф повара и одного из лучших гидов региона.

Вкусная кухня, пикники, выездной ресторан с шикарным видом на Байкал, топовые места и активности, кулинарный мастер-класс, лучшие отели, дегустация деликатесов.

Вы увидите: нетронутую красоту Тажеранских степей, “заснувших драконов”, лучшие пляжи и уединенные бухты, остров Ольхон и остров Огой, неповторимые рассветы и закаты, колорит и местные обычаи.
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Эксклюзивный гастрономический тур на Байкал
Ближайшие даты:
16
авг

Что вас ожидает:

Ужин от победителя шоу Ивлеева
Ужин от победителя шоу Ивлеева
Фантастический гала ужин от шеф-повара Игоря Милованова – победителя шоу "молодые ножи"
Выездной ресторан с великолепным видом
Выездной ресторан с великолепным видом
Мы попробуем знаменитую байкальскую уху, дранники с сибирскими рыжиками, оленину с кедровым орехом и байкальский десерт
Рисуем Байкал!
Рисуем Байкал!
Творение собственного шедевра "Байкал" в сопровождении художника Арт-галереи и бокала вина
Культура бурятского народа
Культура бурятского народа
Дегустация бурятской кухни и мастер-класс по лепке бууз в этно-парке Золотая Орда
Лучший сомелье Байкальского региона
Лучший сомелье Байкальского региона
Дегустация вин в сопровождение сомелье Павла Кетрова, сабраж (открытие бутылки ударом) и самовар глинтвейна

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Иркутском

Добро пожаловать в Иркутск!

Сбор группы в аэропорту города Иркутск или на жд вокзале 08:30-9:00 с табличкой “Гастрономический тур на Байкал”.

Если вы приезжаете заранее – просим уведомить нас об этом.

Заберем из вашего отеля.

После сбора и знакомства, нас ждет завтрак в одном из лучших атмосферных мест города Иркутска.

После завтрака отправляемся на знакомство с Иркутском.

Во время экскурсии вы услышите знаменитые фамилии: Сперанский, Муравьев-Амурский, Сукачев, Трапезников, Сибиряков, Шелихов и многие другие.

Богата история города на знаменитые имена и значимые события.

Далее по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.

Обед в ресторане, и даже правильнее сказать в уникальном комплексе “Собрание Спешилова”, объединивший в себе потрясающий ресторанный зал в тематике русского застолья, галерею с историческими экспонатами, лаунж-бар с бильярдом, винный погреб.

Пробуем авторские блюда под аккомпанемент прекрасных вин.

Далее мы отправимся к Знаменскому монастырю, на территории которого расположен почитаемый некрополь.

Недалеко от святых ворот монастыря стоит памятник адмиралу Александру Васильевичу Колчаку.

Посетим музей декабристов Трубецких: “Эпоху отразившая судьба”.

Экспозиция рассказывает о сибирской судьбе декабриста С. П. Трубецкого и его семьи.

Размещение в отеле Baikal Forest 4*.

Питание: завтрак, обед.

Гид: да.

Знакомство с ИркутскомЗнакомство с ИркутскомЗнакомство с ИркутскомЗнакомство с Иркутском
2 день

Этно-парк «Золотая орда». Малое море. Прогулка на катере

Завтрак.

Отправляемся на Байкал – в самое его сердце – на Малое море.

По дороге мы познакомимся с местными традициями коренного населения, побурханим на благополучие и удачу.

Обедаем в этно-парке "Золотая орда", где попробуем блюда бурятской кухни – традиционный бухлер и буузы, а самые смелые продегустируют тарасун.

В приготовлении обеда Вы примете непосредственное участие – вас ждет мастер-класс по лепке бууз.

Фольклорная программа погрузит в культуру бурятского народа.

Едем дальше, въезжаем в "ворота Тажеранских степей", это поистине уникальный природный комплекс.

Возраст Тажеранского массива – около 400 миллионов лет.

А еще здесь потрясающей красоты неземные пейзажи, места силы и мощной энергетики.

Сделаем остановку у бронзовой скульптуры Орла – хранителя степей, а следом остановимся у Памятника Бродяге из известной песни.

Здесь расположена смотровая площадка, откуда открывается панорама Маломорского побережья и островов.

Прибытие в отель и размещение в номерах с видом на Байкал.

Вечерняя прогулка на катере – Ваше первое близкое знакомство с Байкалом!

А после приглашаем вас на ужин-дегустацию сибирской кухни, от шеф-повара ресторана Мир Байкала.

Вы попробуете блюда из папоротника, оленины, сагудай, байкальскую рыбу в сопровождении вин, подобранных нашим сомелье.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: да.

Этно-парк «Золотая орда». Малое море. Прогулка на катереЭтно-парк «Золотая орда». Малое море. Прогулка на катереЭтно-парк «Золотая орда». Малое море. Прогулка на катереЭтно-парк «Золотая орда». Малое море. Прогулка на катере
3 день

Остров Ольхон

Завтрак в отеле.

Отправляемся на о. Ольхон на самых проходимых и востребованных автомобилях – УАЗах, или как их здесь называют "буханки".

Сначала нам предстоит паромная переправа, здесь увидим пролив Ольхонские ворота, Сарминское ущелье – из которого дует самый мощный байкальский ветер и панораму южного Ольхона.

Остров Ольхон – самый большой и обитаемый остров на Байкале.

Здесь посетим мыс Бурхан (скала Шаманка), это одно из самых энергетически сильных мест на Байкале.

Загадаем желание и насладимся великолепными видами.

Прогуляемся по Сарайскому пляжу – самому длинному и невероятно живописному.

Далее едем в самый лучший ресторан острова – Порт Ольхон, где отведаем блюда от шеф-повара.

Обязательно прогуляемся по арт-пространству, созданному на месте бывшего рыбзавода.

На обратном пути заедем на остров Огой.

Доставят нас туда скоростные катера.

На острове возведена буддийская ступа Просветления.

Полюбуемся красотами Малого моря с высоты острова и прогуляемся по розовому пляжу.

Возвращаемся в отель уже не по острову Ольхон – а на катерах по акватории Малого моря.

Вечером в отеле в отеле Вас ждет гала-ужин, который проведут Шеф повар Игорь Милованов и сомелье Павел Кетров.

На ужин вас ждет 5 блюд авторской байкальской кухни в сопровождение вин, идеально подобранных к этим блюдам.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: да.

В этот день нас будет сопровождать профессиональный фотограф.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день

Тажеранские степи. Обед на берегу Байкала

Завтрак.

Едем на Большой Байкал.

Дорога от отеля ведет нас в Тажеранские степи, воздух которых наполнен степным разнотравьем, пением птиц и ветрами.

Посреди степи мы попадаем в сказочное место: перед нами Долина каменных духов.

Продолжаем свой путь к Байкалу.

Увидим Байкал с высоты.

На обед мы приглашаем Вас в ресторан, который откроют для Вас на один день наш шеф повар Игорь Милованов, совладелец отеля Мир Байкала Виктор Рыбачук и сомелье – Павел Кетров!

Здесь с шикарным видом на Байкал будут установлены столы, приготовлены великолепные блюда, Вы в полной мере насладитесь вкусом и прекрасным видом!

Мы попробуем знаменитую байкальскую уху, дранники с сибирскими рыжиками, оленину с кедровым орехом, байкальский десерт.

Винная карта будет заботливо подобрана нашим сомелье.

Вы отведаете вкуснейший чай с местными травами, а для желающих – байкальский глинтвейн из самовара.

У нас очень насыщенный и вкусный день!

Возвращаемся в отель.

После небольшого отдыха встречаемся на летней террасе.

Рисуем Байкал!

Создаем свой шедевр в компании художника из Арт студии, под бокал вина, выбранного для этого вечера нашим сомелье.

Вечером ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: да.

Тажеранские степи. Обед на берегу БайкалаТажеранские степи. Обед на берегу БайкалаТажеранские степи. Обед на берегу БайкалаТажеранские степи. Обед на берегу Байкала
5 день

Байкальский рассвет. Рестораны Иркутска. Художественная галерея

Сегодня подъем чуть раньше обычного.

Мы отправляемся встречать рассвет.

Знаете ли вы, что такое сабраж?

Замечательная байкальская традиция, которая всегда поднимает настроение и дарит невероятные эмоции.

После – завтрак и выезд в город Иркутск.

По пути заезжаем на мраморный карьер.

Его залежам около двух миллиардов лет.

Мы выпьем по бокалу вкуснейшего вина на смотровой, прощаемся с Байкалом и выезжаем в Иркутск.

Прибытие в Иркутск.

Обед в энотеке BarDO.

Уютное пространство с предметами искусства на расстоянии вытянутой руки – это ресторан-энотека, расположенный в художественной галереи в центре Иркутска.

Традиционные рецепты с акцентом на качественные местные продукты – это авторский взгляд шеф-повара Александры Кирилловой на современную кухню.

Она собирает в тайге травы, ягоды, грибы, а затем делает из них заготовки, маринады и соленья, которые после оказывается в меню ресторана.

Экскурсия в Художественную галерею Бронштейна.

Здесь же мы посетим выставку скульптур знаменитого скульптора Даши Намдакова.

Размещение в отеле Централь 4*.

Отель расположен в здании 1883 года постройки.

Раньше оно принадлежало купцу Немчинову.

Интерьеры номеров выполнены по фотоматериалам конца XX века и погружают нас в атмосферу старинного города с современным комфортом.

Ужин в одном из лучших ресторанов города – “Немчинов”, где будем пробовать авторскую сибирскую купеческую кухню и делиться своими впечатлениями о туре.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: да.

Байкальский рассвет. Рестораны Иркутска. Художественная галереяБайкальский рассвет. Рестораны Иркутска. Художественная галереяБайкальский рассвет. Рестораны Иркутска. Художественная галереяБайкальский рассвет. Рестораны Иркутска. Художественная галерея
6 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Персональный трансфер в аэропорт ко времени вашего вылета.

Доброго пути!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах (благоустроенные номера).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-местноеДоплата за 1-местное
142 90024 000

Варианты проживания

Экоотель «Мир Байкала» или аналогичный

3 ночи

Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.

Инфраструктура, спорт, отдых:

  • Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
  • Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
  • Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
  • Рыбалка: организуется.
Экоотель «Мир Байкала» или аналогичныйЭкоотель «Мир Байкала» или аналогичныйЭкоотель «Мир Байкала» или аналогичный

Отель «Baikal Forest» 4* или аналогичный

1 ночь

Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.

В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.

Кроме того, в отеле открыт снэк-бар и бизнес-центр.

Отель Baikal Forest находится в 1,9 км от дома Волконского и в 2,9 км от Иркутского драматического театра. Расстояние до международного аэропорта Иркутск составляет 6 км. За дополнительную плату для гостей организуется трансфер от/до аэропорта.

Отель «Baikal Forest» 4* или аналогичныйОтель «Baikal Forest» 4* или аналогичныйОтель «Baikal Forest» 4* или аналогичныйОтель «Baikal Forest» 4* или аналогичныйОтель «Baikal Forest» 4* или аналогичныйОтель «Baikal Forest» 4* или аналогичныйОтель «Baikal Forest» 4* или аналогичныйОтель «Baikal Forest» 4* или аналогичныйОтель «Baikal Forest» 4* или аналогичныйОтель «Baikal Forest» 4* или аналогичный

Отель «Централь» 4

1 ночь

Отель «Централь» расположен в Иркутске.

К услугам гостей номера с собственной ванной комнатой и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Все номера оснащены чайником.

В номерах в распоряжении гостей письменный стол. Континентальный завтрак и завтрак «шведский стол» сервируют ежедневно.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе (в Иркутске – гостиница 4*, на Малом Море (благоустроенные номера)
  • Питание, указанное в программе:1 день – завтрак, обед2-5 день – завтрак, обед, ужин6 день – завтрак.
  • 1 день – завтрак, обед
  • 2-5 день – завтрак, обед, ужин
  • 6 день – завтрак.
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: трансферы, катера, УАЗы
  • Экскурсии:столица Восточной Сибири, город купцов и декабристовЭтно-парк Золотая Орда (дегустация бурятской кухни и мастер класс по лепке бууз)экскурсия на рассветостров Ольхон – мыс Бурханостров ОгойТажеранские степи, Долина каменных духовБольшое Море: Панорамы БайкалаМраморный карьер
  • Столица Восточной Сибири, город купцов и декабристов
  • Этно-парк Золотая Орда (дегустация бурятской кухни и мастер класс по лепке бууз)
  • Экскурсия на рассвет
  • Остров Ольхон – мыс Бурхан
  • Остров Огой
  • Тажеранские степи, Долина каменных духов
  • Большое Море: Панорамы Байкала
  • Мраморный карьер
  • Сбор Прибайкальского национального парка
  • Услуги сомелье, шеф повара, фотографа – по программе тура
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Ранний заезд и поздний выезд в отеле до/после окончания программы
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Мы рекомендуем вам взять с собой в поездку:

  • куртка-ветровка и теплые кофты;
  • дождевик;
  • кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
  • легкая шапка;
  • купальник;
  • футболки/рубашки с длинным рукавом;
  • брюки;
  • для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
  • кроссовки;
  • сандалии;
  • обувь для пляжа.

Туристическое снаряжение:

  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка;
  • средства личной гигиены;
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
  • маленькие гидромешки под документы;
  • маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
  • тонкие перчатки;
  • зонт;

Документы:

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • ребенку – свидетельство о рождении;
  • для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
2
3
2
1
О
22 мар 2023
Спасибо нашему гиду Анне за заботу и внимание. Не очень понравилось, что группу расселили по разным отелям города Иркутска и приходилось утром собирать людей по городу, а вечером развозить. Лишний час в дороге. И еще, как пожелание, хотелось бы во время пути послушать побольше легенд о Байкале, какие-то интересные истории. Просто в автобусах нет микрофона и гида не всем слышно.
К
20 мар 2023
Мне понравилась работа организатора, отвечали быстро и всегда. Буду обращаться еще
Б
18 мар 2023
Хозяйка турбазы, Татьяна Александровна!!! Испортила своим недоброжелательным видом, всем настроение! Нахомила, всём без исключения!!!!
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!

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Можно с детьми
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Многодневные туры
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