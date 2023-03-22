3 день

Остров Ольхон

Завтрак в отеле.

Отправляемся на о. Ольхон на самых проходимых и востребованных автомобилях – УАЗах, или как их здесь называют "буханки".

Сначала нам предстоит паромная переправа, здесь увидим пролив Ольхонские ворота, Сарминское ущелье – из которого дует самый мощный байкальский ветер и панораму южного Ольхона.

Остров Ольхон – самый большой и обитаемый остров на Байкале.

Здесь посетим мыс Бурхан (скала Шаманка), это одно из самых энергетически сильных мест на Байкале.

Загадаем желание и насладимся великолепными видами.

Прогуляемся по Сарайскому пляжу – самому длинному и невероятно живописному.

Далее едем в самый лучший ресторан острова – Порт Ольхон, где отведаем блюда от шеф-повара.

Обязательно прогуляемся по арт-пространству, созданному на месте бывшего рыбзавода.

На обратном пути заедем на остров Огой.

Доставят нас туда скоростные катера.

На острове возведена буддийская ступа Просветления.

Полюбуемся красотами Малого моря с высоты острова и прогуляемся по розовому пляжу.

Возвращаемся в отель уже не по острову Ольхон – а на катерах по акватории Малого моря.

Вечером в отеле в отеле Вас ждет гала-ужин, который проведут Шеф повар Игорь Милованов и сомелье Павел Кетров.

На ужин вас ждет 5 блюд авторской байкальской кухни в сопровождение вин, идеально подобранных к этим блюдам.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: да.

В этот день нас будет сопровождать профессиональный фотограф.