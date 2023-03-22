Вкусная кухня, пикники, выездной ресторан с шикарным видом на Байкал, топовые места и активности, кулинарный мастер-класс, лучшие отели, дегустация деликатесов.
Вы увидите: нетронутую красоту Тажеранских степей, “заснувших драконов”, лучшие пляжи и уединенные бухты, остров Ольхон и остров Огой, неповторимые рассветы и закаты, колорит и местные обычаи.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Иркутском
Добро пожаловать в Иркутск!
Сбор группы в аэропорту города Иркутск или на жд вокзале 08:30-9:00 с табличкой “Гастрономический тур на Байкал”.
Если вы приезжаете заранее – просим уведомить нас об этом.
Заберем из вашего отеля.
После сбора и знакомства, нас ждет завтрак в одном из лучших атмосферных мест города Иркутска.
После завтрака отправляемся на знакомство с Иркутском.
Во время экскурсии вы услышите знаменитые фамилии: Сперанский, Муравьев-Амурский, Сукачев, Трапезников, Сибиряков, Шелихов и многие другие.
Богата история города на знаменитые имена и значимые события.
Далее по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.
Обед в ресторане, и даже правильнее сказать в уникальном комплексе “Собрание Спешилова”, объединивший в себе потрясающий ресторанный зал в тематике русского застолья, галерею с историческими экспонатами, лаунж-бар с бильярдом, винный погреб.
Пробуем авторские блюда под аккомпанемент прекрасных вин.
Далее мы отправимся к Знаменскому монастырю, на территории которого расположен почитаемый некрополь.
Недалеко от святых ворот монастыря стоит памятник адмиралу Александру Васильевичу Колчаку.
Посетим музей декабристов Трубецких: “Эпоху отразившая судьба”.
Экспозиция рассказывает о сибирской судьбе декабриста С. П. Трубецкого и его семьи.
Размещение в отеле Baikal Forest 4*.
Питание: завтрак, обед.
Гид: да.
Этно-парк «Золотая орда». Малое море. Прогулка на катере
Завтрак.
Отправляемся на Байкал – в самое его сердце – на Малое море.
По дороге мы познакомимся с местными традициями коренного населения, побурханим на благополучие и удачу.
Обедаем в этно-парке "Золотая орда", где попробуем блюда бурятской кухни – традиционный бухлер и буузы, а самые смелые продегустируют тарасун.
В приготовлении обеда Вы примете непосредственное участие – вас ждет мастер-класс по лепке бууз.
Фольклорная программа погрузит в культуру бурятского народа.
Едем дальше, въезжаем в "ворота Тажеранских степей", это поистине уникальный природный комплекс.
Возраст Тажеранского массива – около 400 миллионов лет.
А еще здесь потрясающей красоты неземные пейзажи, места силы и мощной энергетики.
Сделаем остановку у бронзовой скульптуры Орла – хранителя степей, а следом остановимся у Памятника Бродяге из известной песни.
Здесь расположена смотровая площадка, откуда открывается панорама Маломорского побережья и островов.
Прибытие в отель и размещение в номерах с видом на Байкал.
Вечерняя прогулка на катере – Ваше первое близкое знакомство с Байкалом!
А после приглашаем вас на ужин-дегустацию сибирской кухни, от шеф-повара ресторана Мир Байкала.
Вы попробуете блюда из папоротника, оленины, сагудай, байкальскую рыбу в сопровождении вин, подобранных нашим сомелье.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Остров Ольхон
Завтрак в отеле.
Отправляемся на о. Ольхон на самых проходимых и востребованных автомобилях – УАЗах, или как их здесь называют "буханки".
Сначала нам предстоит паромная переправа, здесь увидим пролив Ольхонские ворота, Сарминское ущелье – из которого дует самый мощный байкальский ветер и панораму южного Ольхона.
Остров Ольхон – самый большой и обитаемый остров на Байкале.
Здесь посетим мыс Бурхан (скала Шаманка), это одно из самых энергетически сильных мест на Байкале.
Загадаем желание и насладимся великолепными видами.
Прогуляемся по Сарайскому пляжу – самому длинному и невероятно живописному.
Далее едем в самый лучший ресторан острова – Порт Ольхон, где отведаем блюда от шеф-повара.
Обязательно прогуляемся по арт-пространству, созданному на месте бывшего рыбзавода.
На обратном пути заедем на остров Огой.
Доставят нас туда скоростные катера.
На острове возведена буддийская ступа Просветления.
Полюбуемся красотами Малого моря с высоты острова и прогуляемся по розовому пляжу.
Возвращаемся в отель уже не по острову Ольхон – а на катерах по акватории Малого моря.
Вечером в отеле в отеле Вас ждет гала-ужин, который проведут Шеф повар Игорь Милованов и сомелье Павел Кетров.
На ужин вас ждет 5 блюд авторской байкальской кухни в сопровождение вин, идеально подобранных к этим блюдам.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
В этот день нас будет сопровождать профессиональный фотограф.
Тажеранские степи. Обед на берегу Байкала
Завтрак.
Едем на Большой Байкал.
Дорога от отеля ведет нас в Тажеранские степи, воздух которых наполнен степным разнотравьем, пением птиц и ветрами.
Посреди степи мы попадаем в сказочное место: перед нами Долина каменных духов.
Продолжаем свой путь к Байкалу.
Увидим Байкал с высоты.
На обед мы приглашаем Вас в ресторан, который откроют для Вас на один день наш шеф повар Игорь Милованов, совладелец отеля Мир Байкала Виктор Рыбачук и сомелье – Павел Кетров!
Здесь с шикарным видом на Байкал будут установлены столы, приготовлены великолепные блюда, Вы в полной мере насладитесь вкусом и прекрасным видом!
Мы попробуем знаменитую байкальскую уху, дранники с сибирскими рыжиками, оленину с кедровым орехом, байкальский десерт.
Винная карта будет заботливо подобрана нашим сомелье.
Вы отведаете вкуснейший чай с местными травами, а для желающих – байкальский глинтвейн из самовара.
У нас очень насыщенный и вкусный день!
Возвращаемся в отель.
После небольшого отдыха встречаемся на летней террасе.
Рисуем Байкал!
Создаем свой шедевр в компании художника из Арт студии, под бокал вина, выбранного для этого вечера нашим сомелье.
Вечером ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Байкальский рассвет. Рестораны Иркутска. Художественная галерея
Сегодня подъем чуть раньше обычного.
Мы отправляемся встречать рассвет.
Знаете ли вы, что такое сабраж?
Замечательная байкальская традиция, которая всегда поднимает настроение и дарит невероятные эмоции.
После – завтрак и выезд в город Иркутск.
По пути заезжаем на мраморный карьер.
Его залежам около двух миллиардов лет.
Мы выпьем по бокалу вкуснейшего вина на смотровой, прощаемся с Байкалом и выезжаем в Иркутск.
Прибытие в Иркутск.
Обед в энотеке BarDO.
Уютное пространство с предметами искусства на расстоянии вытянутой руки – это ресторан-энотека, расположенный в художественной галереи в центре Иркутска.
Традиционные рецепты с акцентом на качественные местные продукты – это авторский взгляд шеф-повара Александры Кирилловой на современную кухню.
Она собирает в тайге травы, ягоды, грибы, а затем делает из них заготовки, маринады и соленья, которые после оказывается в меню ресторана.
Экскурсия в Художественную галерею Бронштейна.
Здесь же мы посетим выставку скульптур знаменитого скульптора Даши Намдакова.
Размещение в отеле Централь 4*.
Отель расположен в здании 1883 года постройки.
Раньше оно принадлежало купцу Немчинову.
Интерьеры номеров выполнены по фотоматериалам конца XX века и погружают нас в атмосферу старинного города с современным комфортом.
Ужин в одном из лучших ресторанов города – “Немчинов”, где будем пробовать авторскую сибирскую купеческую кухню и делиться своими впечатлениями о туре.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Персональный трансфер в аэропорт ко времени вашего вылета.
Доброго пути!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах (благоустроенные номера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|142 900
|24 000
Варианты проживания
Экоотель «Мир Байкала» или аналогичный
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
Отель «Baikal Forest» 4* или аналогичный
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
Кроме того, в отеле открыт снэк-бар и бизнес-центр.
Отель Baikal Forest находится в 1,9 км от дома Волконского и в 2,9 км от Иркутского драматического театра. Расстояние до международного аэропорта Иркутск составляет 6 км. За дополнительную плату для гостей организуется трансфер от/до аэропорта.
Отель «Централь» 4
Отель «Централь» расположен в Иркутске.
К услугам гостей номера с собственной ванной комнатой и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Все номера оснащены чайником.
В номерах в распоряжении гостей письменный стол. Континентальный завтрак и завтрак «шведский стол» сервируют ежедневно.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, указанное в программе (в Иркутске – гостиница 4*, на Малом Море (благоустроенные номера)
- Питание, указанное в программе:1 день – завтрак, обед2-5 день – завтрак, обед, ужин6 день – завтрак.
- 1 день – завтрак, обед
- 2-5 день – завтрак, обед, ужин
- 6 день – завтрак.
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: трансферы, катера, УАЗы
- Экскурсии:столица Восточной Сибири, город купцов и декабристовЭтно-парк Золотая Орда (дегустация бурятской кухни и мастер класс по лепке бууз)экскурсия на рассветостров Ольхон – мыс Бурханостров ОгойТажеранские степи, Долина каменных духовБольшое Море: Панорамы БайкалаМраморный карьер
- Столица Восточной Сибири, город купцов и декабристов
- Этно-парк Золотая Орда (дегустация бурятской кухни и мастер класс по лепке бууз)
- Экскурсия на рассвет
- Остров Ольхон – мыс Бурхан
- Остров Огой
- Тажеранские степи, Долина каменных духов
- Большое Море: Панорамы Байкала
- Мраморный карьер
- Сбор Прибайкальского национального парка
- Услуги сомелье, шеф повара, фотографа – по программе тура
- Услуги гида
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Ранний заезд и поздний выезд в отеле до/после окончания программы
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы рекомендуем вам взять с собой в поездку:
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- легкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- обувь для пляжа.
Туристическое снаряжение:
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки;
- зонт;
Документы:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении;
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!