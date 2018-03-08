Мы приглашаем вас в настоящую экспедицию на знакомство со священным озером, когда оно превращается в самый большой каток в мире. Благодаря нашему многолетнему опыту мы создали поистине уникальный маршрут, который позволит познакомиться с жемчужинами Байкала: западным побережьем во главе с островом Ольхон и восточным побережьем: его величественным полуостровом Святой Нос и Чивыркуйским заливом.

Программа тура по дням

1 день Приезд, Иволгинский дацан, Усть-Баргузин

Приезд в Улан-Удэ. Знакомство с духовной столицей буддизма России – Иволгинским дацаном, в котором находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова. Выезд на Байкал до поселка Усть-Баргузин, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, речка Хаим и валун «Черепашка». После долгой дороги вас ждет ужин и отдых в благоустроенной гостинице.

2 день Остров Ольхон, мыс Хобой и Саган-Хушун

Нас ждет настоящая экспедиция! Мы отправляемся пересекать по льду Байкал до самого острова Ольхон! Познакомимся со священными мысами Хобой и Саган-Хушун. Это не только энергетически сильные места, которые жители острова почитают веками, но и сосредоточение красивейших торосов и сокуй! Полюбуемся на неприступные скалы, заглянем в пещеры и устроим фотосессию, покатаемся по льду Малого Моря и поразимся необычными формами гигантских сосулек.

3 день Мысы и острова Малого Моря

Фраза «Если ты не был на Ольхоне – ты не был на Байкале» оправдывает себя на все 100%. Это настоящая жемчужина озера с удивительными ландшафтами и самой известной скалой Шаманка. Сегодня мы будем изучать мысы и острова Малого Моря. Устроим фото-охоту за пузырьками во льду, будем развлекаться, кататься, фотографироваться и поглощать вкусный обед байкальской кухни прямо на берегу Байкала. Катание на хивусе – судне на воздушной подушке.

4 день Северная часть острова Ольхон

Сегодня мы выезжаем на лёд и изучаем красоты северной части острова Ольхона. Мощные скалы и уютные бухты, изменчивые пейзажи и заснеженные дюны: увидите Харалдайский залив и острова Малого Моря, урочище Песчанка, мыс Саган-Хушун и мыс Хобой – самую северную точка острова, поселок Узуры и метеостанцию. После обеда наш путь лежит обратно в поселок Усть-Баргузин.

5 день Чивыркуйский залив

Заповедные места! Дорога к живописному Чивыркуйскому заливу лежит через Забайкальский национальный парк, вдоль самого длинного песчаного пляжа Байкала – Мягкая Карга. Здесь умопомрачительные виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос. Добравшись до Чивыркуйского залива, мы выезжаем на толстый байкальский лёд и начинается наша экспедиция по самым красивым пещерам и гротам, расположенным на островах залива с говорящими названиями: Птичий базар, Голый и Лохматый.

6 день Катание на снегоходах, прощальный обед

Прощание с Байкалом. Катание на снегоходах по живописной местности. Выезд из гостевого дома. Возвращение обратно в Улан-Удэ. В Улан-Удэ нас будет ждать прощальный обед в национальном кафе, где мы отведаем сытные и вкусные блюда бурятской кухни. Шоппинг по сувенирным лавкам. Размещаемся в благоустроенной гостинице в самом сердце столицы Бурятии. Свободное время. Ужин самостоятельно.

7 день Отъезд