Экспедиция по льду Байкала на Ольхон

Мы приглашаем вас в настоящую экспедицию на знакомство со священным озером, когда оно превращается

4.7
3 отзыва
Мы приглашаем вас в настоящую экспедицию на знакомство со священным озером, когда оно превращается в самый большой каток в мире.

Благодаря нашему многолетнему опыту мы создали поистине уникальный маршрут, который позволит познакомиться с жемчужинами Байкала: западным побережьем во главе с островом Ольхон и восточным побережьем: его величественным полуостровом Святой Нос и Чивыркуйским заливом.
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Ближайшие даты:
14
фев
18
фев
22
фев
24
фев
08
мар

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • пересечем Байкал по льду;
  • познакомимся с местной культурой и традициями;
  • зарядимся энергетикой в самом известном буддийском монастыре России;
  • полазаем по ледяным пещерам и будем искать самые необычные сосульки и любоваться прозрачным льдом.

Программа тура по дням

1 день
Приезд, Иволгинский дацан, Усть-Баргузин

Приезд в Улан-Удэ.

Знакомство с духовной столицей буддизма России – Иволгинским дацаном, в котором находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.

Выезд на Байкал до поселка Усть-Баргузин, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, речка Хаим и валун «Черепашка».

После долгой дороги вас ждет ужин и отдых в благоустроенной гостинице.

2 день
Остров Ольхон, мыс Хобой и Саган-Хушун

Нас ждет настоящая экспедиция!

Мы отправляемся пересекать по льду Байкал до самого острова Ольхон!

Познакомимся со священными мысами Хобой и Саган-Хушун.

Это не только энергетически сильные места, которые жители острова почитают веками, но и сосредоточение красивейших торосов и сокуй!

Полюбуемся на неприступные скалы, заглянем в пещеры и устроим фотосессию, покатаемся по льду Малого Моря и поразимся необычными формами гигантских сосулек.

3 день
Мысы и острова Малого Моря

Фраза «Если ты не был на Ольхоне – ты не был на Байкале» оправдывает себя на все 100%.

Это настоящая жемчужина озера с удивительными ландшафтами и самой известной скалой Шаманка.

Сегодня мы будем изучать мысы и острова Малого Моря.

Устроим фото-охоту за пузырьками во льду, будем развлекаться, кататься, фотографироваться и поглощать вкусный обед байкальской кухни прямо на берегу Байкала. 

Катание на хивусе – судне на воздушной подушке.

4 день
Северная часть острова Ольхон

Сегодня мы выезжаем на лёд и изучаем красоты северной части острова Ольхона.

Мощные скалы и уютные бухты, изменчивые пейзажи и заснеженные дюны: увидите Харалдайский залив и острова Малого Моря, урочище Песчанка, мыс Саган-Хушун и мыс Хобой – самую северную точка острова, поселок Узуры и метеостанцию.

После обеда наш путь лежит обратно в поселок Усть-Баргузин.

5 день
Чивыркуйский залив

Заповедные места!

Дорога к живописному Чивыркуйскому заливу лежит через Забайкальский национальный парк, вдоль самого длинного песчаного пляжа Байкала – Мягкая Карга.

Здесь умопомрачительные виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос.

Добравшись до Чивыркуйского залива, мы выезжаем на толстый байкальский лёд и начинается наша экспедиция по самым красивым пещерам и гротам, расположенным на островах залива с говорящими названиями: Птичий базар, Голый и Лохматый.

6 день
Катание на снегоходах, прощальный обед

Прощание с Байкалом.

Катание на снегоходах по живописной местности.

Выезд из гостевого дома.

Возвращение обратно в Улан-Удэ.

В Улан-Удэ нас будет ждать прощальный обед в национальном кафе, где мы отведаем сытные и вкусные блюда бурятской кухни.

Шоппинг по сувенирным лавкам.

Размещаемся в благоустроенной гостинице в самом сердце столицы Бурятии.

Свободное время.  

Ужин самостоятельно.

7 день
Отъезд

Сегодня мы прощаемся с Бурятией!

После завтрака, мы отвезем наших гостей в аэропорт или на ж/д вокзал г. Улан-Удэ.

Проживание

Тур предусматривает проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах (в поселке Усть-Баргузин), в полублагоустроенных двухместных и трехместных номерах (в поселке Хужир, душ и туалет на этаже только для нашей компании) номерах и в гостиница в Улан-Удэ 3*.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах (в поселке Усть-Баргузин) и в полублагоустроенных двухместных и трехместных номерах (в поселке Хужир, душ и туалет на этаже только для нашей компании)
  • Трехразовое питание (завтраки, обеды, перекусы, ужины) в зависимости от программы дня
  • Все экскурсии по программе
  • Вход в национальный парк
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Баня в гостевом доме в поселке Хужир
  • Встреча в аэропорту/жд вокзале г. Улан-Удэ и трансфер в гостиницу
  • Гостиница в Улан-Удэ 3*
  • Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Ужин в последний день в городе Улан-Удэ
  • Сувениры/алкоголь
  • Проживание в Улан-Удэ до или после окончания тура
Место начала и завершения?
г. Улан-Удэ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
8 мар 2018
Всё хорошо.
Р
19 дек 2017
Хотим поблагодарить туроператора за помощь в организации нашего тура. Так же благодарим гидов за интересные экскурсии, рассказы и полную информацию. Хотим так же отметить, что люди, работающие в агентстве очень внимательны, предупредительны, стараются оперативно разрешать все возникающие сложности, проблемы и недоразумения. В любое время можно связаться с менеджерами, которые всегда находят оптимальное решение в непростой ситуации. Спасибо за отдых на Ольхоне.
О
23 сен 2017
Все очень понравилось. Персонал вежливый, условия хорошие. Гид – очень внимательная, эрудированная. Было очень интересно. Обязательно посоветую своим знакомым такой отдых.

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