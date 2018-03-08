Преимущества этого путешествия:
Приезд в Улан-Удэ.
Знакомство с духовной столицей буддизма России – Иволгинским дацаном, в котором находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.
Выезд на Байкал до поселка Усть-Баргузин, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, речка Хаим и валун «Черепашка».
После долгой дороги вас ждет ужин и отдых в благоустроенной гостинице.
Нас ждет настоящая экспедиция!
Мы отправляемся пересекать по льду Байкал до самого острова Ольхон!
Познакомимся со священными мысами Хобой и Саган-Хушун.
Это не только энергетически сильные места, которые жители острова почитают веками, но и сосредоточение красивейших торосов и сокуй!
Полюбуемся на неприступные скалы, заглянем в пещеры и устроим фотосессию, покатаемся по льду Малого Моря и поразимся необычными формами гигантских сосулек.
Фраза «Если ты не был на Ольхоне – ты не был на Байкале» оправдывает себя на все 100%.
Это настоящая жемчужина озера с удивительными ландшафтами и самой известной скалой Шаманка.
Сегодня мы будем изучать мысы и острова Малого Моря.
Устроим фото-охоту за пузырьками во льду, будем развлекаться, кататься, фотографироваться и поглощать вкусный обед байкальской кухни прямо на берегу Байкала.
Катание на хивусе – судне на воздушной подушке.
Сегодня мы выезжаем на лёд и изучаем красоты северной части острова Ольхона.
Мощные скалы и уютные бухты, изменчивые пейзажи и заснеженные дюны: увидите Харалдайский залив и острова Малого Моря, урочище Песчанка, мыс Саган-Хушун и мыс Хобой – самую северную точка острова, поселок Узуры и метеостанцию.
После обеда наш путь лежит обратно в поселок Усть-Баргузин.
Заповедные места!
Дорога к живописному Чивыркуйскому заливу лежит через Забайкальский национальный парк, вдоль самого длинного песчаного пляжа Байкала – Мягкая Карга.
Здесь умопомрачительные виды на Баргузинский залив и вершины полуострова Святой Нос.
Добравшись до Чивыркуйского залива, мы выезжаем на толстый байкальский лёд и начинается наша экспедиция по самым красивым пещерам и гротам, расположенным на островах залива с говорящими названиями: Птичий базар, Голый и Лохматый.
Прощание с Байкалом.
Катание на снегоходах по живописной местности.
Выезд из гостевого дома.
Возвращение обратно в Улан-Удэ.
В Улан-Удэ нас будет ждать прощальный обед в национальном кафе, где мы отведаем сытные и вкусные блюда бурятской кухни.
Шоппинг по сувенирным лавкам.
Размещаемся в благоустроенной гостинице в самом сердце столицы Бурятии.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Сегодня мы прощаемся с Бурятией!
После завтрака, мы отвезем наших гостей в аэропорт или на ж/д вокзал г. Улан-Удэ.
Тур предусматривает проживание в благоустроенных двухместных и трехместных номерах (в поселке Усть-Баргузин), в полублагоустроенных двухместных и трехместных номерах (в поселке Хужир, душ и туалет на этаже только для нашей компании) номерах и в гостиница в Улан-Удэ 3*.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.