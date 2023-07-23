Хайкинг по ББТ - один из лучших видов активного туризма на Байкале! 20 км. по экотропе, вдоль берега Байкала, в среде природного национального парка, где так легко дышится воздухом, где сотни потрясающих фотолокаций, где глаз не оторвать от этой синевы моря!. .

Активный тур "Хайкинг по Большой Байкальской тропе" / спортивный поход

пос. Большие Коты, 1 день, скоростной катер, трекинг 20 км, лето

Мы с вами отправимся из Листвянки на скоростном катере, посетим музей Байкала и затем по экотропе выдвинемся в Листвянку. В пути сделаем несколько привалов на перекус, вы сможем позагорать и искупаться (1 ч), если рискнете окунуться в воде +8 градусов! Затем к вечеру вернемся в Листвянку, преодолев невысокий горный серпантин.

Маршрут осуществляется как по классике, так и в зеркальном направлении.

Хайкинг проводит инструктор-проводник пешего туризма.