Хайкинг по Большой Байкальской тропе

Хайкинг по ББТ - один из лучших видов активного туризма на Байкале

Хайкинг по ББТ - один из лучших видов активного туризма на Байкале. 20 км по экотропе, вдоль берега Байкала, в среде природного национального парка, где так легко дышится воздухом, где сотни потрясающих фотолокаций, где глаз не оторвать от этой синевы моря! …
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе

Что вас ожидает 🤩

  • Активный тур "Летний ББТ" / спортивный поход
  • Пос. Большие Коты, 1 день, скоростной катер, трекинг 20 км, лето
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Хайкинг по ББТ - один из лучших видов активного туризма на Байкале! 20 км. по экотропе, вдоль берега Байкала, в среде природного национального парка, где так легко дышится воздухом, где сотни потрясающих фотолокаций, где глаз не оторвать от этой синевы моря!. .
Активный тур "Хайкинг по Большой Байкальской тропе" / спортивный поход
пос. Большие Коты, 1 день, скоростной катер, трекинг 20 км, лето
Мы с вами отправимся из Листвянки на скоростном катере, посетим музей Байкала и затем по экотропе выдвинемся в Листвянку. В пути сделаем несколько привалов на перекус, вы сможем позагорать и искупаться (1 ч), если рискнете окунуться в воде +8 градусов! Затем к вечеру вернемся в Листвянку, преодолев невысокий горный серпантин.
Маршрут осуществляется как по классике, так и в зеркальном направлении.
Хайкинг проводит инструктор-проводник пешего туризма.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия о Байкале и Большой Байкальской тропе
  • Посещение природного национального парка
  • Хайкинг с гидом по тропе 20 км с набором высоты 700 м
  • Посещение музея о Байкале
  • Фото-точки на маршруте
  • Посещение смотровой площадки с панорамным видом на Байкал
Что не входит
  • Трансфер Иркутск - Листвянка (170 руб.)
  • Поездка на скоростном катере (650 руб.)
  • Билет в музей (200 руб.)
  • Разрешение в природный национальный парк (150 руб.)
  • Пикниковый обед (чай, бутерброды)
Место начала и завершения?
Листвянка, отель Маяк
Когда и сколько длится?
Когда: Бронировать после подтверждения заявки гидом!
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Рекомендую к экипировке:
  • Куртка ветрозащитная
  • Футболка спортивная
  • Шорты / брюки
  • Кепка / панамка
  • Высокие носки
  • Трекинговые кроссовки с рифленой подошвой
  • Рюкзак
  • Солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем SPF 50
  • Репеллент от комаров и клещей
  • Бутылка воды 0,5 л
  • По желанию:
  • Туристическая сидушка
  • Трекинговые палочки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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