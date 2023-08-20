Идеальное знакомство с Байкалом - поселок Порт-Байкал

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Самая сочная экскурсия для знакомства с Байкалом за 1 день! Посёлок Порт-Байкал — это небольшое старинное селение на противоположном берегу от Листвянки.

В свое время он имел невероятное стратегическое значение: с начала 20-го века был портом и станцией, соединяя знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу с Иркутском. Вы узнаете истории ледоколов на озере и какую роль они играли во время революции.
Идеальное знакомство с Байкалом - поселок Порт-Байкал
Идеальное знакомство с Байкалом - поселок Порт-Байкал
Идеальное знакомство с Байкалом - поселок Порт-Байкал
Идеальное знакомство с Байкалом - поселок Порт-Байкал
Идеальное знакомство с Байкалом - поселок Порт-Байкал
Идеальное знакомство с Байкалом - поселок Порт-Байкал
Идеальное знакомство с Байкалом - поселок Порт-Байкал
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Поселок Порт-Байкал
  • Шаман-камень
  • Камень Любви
  • Станция КБЖД + музей (в случае его работы + история КБЖД)
  • Паровоз-легенда Л-4657
  • Храм Преображения Господня
  • Старинный Маяк
  • Поселок Листвянка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Проезд на пароме через Ангару - где вы увидите исток Ангары из Байкала, после чего прибудем в Порт Байкал
В Порт-Байкале вы полностью насладитесь природой и захватывающими видами с горы самого большого озера в мире, вам никто не помешает - туда не возят толпы туристов и не будет шумных очередей. Рекомендуем для ценителей природы
Мы с вами погуляем по набережной, поднимемся на небольшую гору и увидим Байкал во всей красе с высоты, откуда откроется прекрасный вид на исток Ангары и поселок Листвянку. Также посетим музей КБЖД и ж/д станцию (по желанию), увидим древнейший горный хребет Хамар-Дабан на фоне Байкала.
Услышите историю КБЖД и знаменитых ледоколов Байкал и Ангара, увидите старинный Маяк, а если позволит время и силы мы сможем прогуляться до первого архитектурного сооружения участка КБЖД - Галерея №1 созданную итальянскими инженерами (4 км. в одну сторону)
После мы проедем в самую популярное место всех туристов в Листвянку, прогуляемся по набережной, посетим местный рыбный и сувенирный рынки, где вы сможете попробовать вкуснейшего Байкальского омуля и купить классные сувениры местного производства.

Важно:

  • Обязательно позавтракайте!
  • Возьмите с собой ветровку (бывают холодные ветра).
  • Захватите с собой перекус и наличные деньги.
  • Иногда музей может быть закрыт в зависимости от дня недели.

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер на легковом авто
  • Проезд на пароме
  • Входные билеты
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Сувениры
  • Обед
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Обязательно позавтракайте!
  • Возьмите с собой ветровку (бывают холодные ветра).
  • Захватите с собой перекус.
  • Возьмите деньги для сувениров.
  • Иногда музей может быть закрыт в зависимости от дня недели
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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