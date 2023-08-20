Что вас ожидает:

Проезд на пароме через Ангару - где вы увидите исток Ангары из Байкала, после чего прибудем в Порт Байкал

В Порт-Байкале вы полностью насладитесь природой и захватывающими видами с горы самого большого озера в мире, вам никто не помешает - туда не возят толпы туристов и не будет шумных очередей. Рекомендуем для ценителей природы

Мы с вами погуляем по набережной, поднимемся на небольшую гору и увидим Байкал во всей красе с высоты, откуда откроется прекрасный вид на исток Ангары и поселок Листвянку. Также посетим музей КБЖД и ж/д станцию (по желанию), увидим древнейший горный хребет Хамар-Дабан на фоне Байкала.

Услышите историю КБЖД и знаменитых ледоколов Байкал и Ангара, увидите старинный Маяк, а если позволит время и силы мы сможем прогуляться до первого архитектурного сооружения участка КБЖД - Галерея №1 созданную итальянскими инженерами (4 км. в одну сторону)

После мы проедем в самую популярное место всех туристов в Листвянку, прогуляемся по набережной, посетим местный рыбный и сувенирный рынки, где вы сможете попробовать вкуснейшего Байкальского омуля и купить классные сувениры местного производства.

Важно: