Всё самое интересное и увлекательное в одном индивидуальном туре! Отправляемся прямиком в сердце Байкала - остров Ольхон
Индивидуально
Всё самое интересное и увлекательное в одном индивидуальном туре! Отправляемся прямиком в сердце Байкала — остров Ольхон.
Посетим посёлок Листвянка, прогуляемся по Иркутску. В сможете попробовать знаменитые бурятские позы, прокатитесь по бездорожью на УАЗах, сделаете уникальные фотографии на берегу озера! А также поднимитесь на фуникулере на смотровую площадку, чтобы посмотреть на камень Черского, увидите нерпу и побываете в Музее деревянного зодчества.
Посетим посёлок Листвянка, прогуляемся по Иркутску. В сможете попробовать знаменитые бурятские позы, прокатитесь по бездорожью на УАЗах, сделаете уникальные фотографии на берегу озера! А также поднимитесь на фуникулере на смотровую площадку, чтобы посмотреть на камень Черского, увидите нерпу и побываете в Музее деревянного зодчества.
Что вы увидите 🤩
- Харанцы
- Песчанка
- Мыс Сааган-Хушун (Три Брата)
- Мыс Хобой
- Мыс Шунтэ (Скала Любви)
- п. Хужир
- Сад Камней
- Мыс Трезубец
- озеро Ялга
- Храм Казанской иконы Божией Матери
- п. Усть-Ордынский
- Иркутск и его главные достопримечательности
- Байкальский Лимнологический музей
- Шаман-Камень
- п. Листвянка
- Тальцы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
ДЕНЬ 1: Иркутск — остров Ольхон
Бурятский фольклор и посёлки Хужир и Усть-Ордынский
Встреча с гидом и водителем, выезд на остров Ольхон и остановка в посёлке Усть-Ордынский. Буряты — одна из крупнейших национальностей, населяющих Сибирь. Экскурсия даст вам возможность познакомиться с бурятским фольклором: мы посетим местный Дацан и памятник бурятскому Воину. После обеда в кафе бурятской кухни мы отправимся в п. Хужир (остров Ольхон), размещение в гостинице.
Ольхон — исторический и сакральный центр Байкала. Здесь множество святых мест, которые притягивают паломников со всего света. Самый крупный населённый пункт, а заодно и центр туристической жизни — посёлок Хужир, где проживает 80% всех жителей острова (примерно 1500 человек). На окраине Хужира находится самое известное место на Байкале — мыс Бурхан.
Мыс Бурхан — одно из самых загадочных и популярных мест на Байкале
Мыс Бурхан находится в средней части западного побережья острова Ольхон. Оканчивается мыс двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». Эта одна из девяти святынь Азии стала одним из самых знаменитых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Увидеть ее приезжают многочисленные туристы из разных стран мира.
ДЕНЬ 2: экскурсия по северу острова Ольхон
Что мы посетим:
- Харанцы — смотровая площадка на берегу. Отсюда видны два острова — Лев и Крокодил. Песчанка — красивые песчаные дюны на берегу, где в послевоенные годы был островной лагерь для заключённых. Мыс Сааган-Хушун (Три Брата) — мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.
Мыс Хобой — самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала. Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав! Далее мы отправимся на Мыс Шунтэ (Скала Любви) — живописная скала в виде сердца. Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для вас настоящую байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!
ДЕНЬ 3: Остров Ольхон — Иркутск
Экскурсия по южной части острова Ольхон
Сегодня мы посетим Сад Камней, мыс Трезубец и озеро Ялга и посетим Храм Казанской иконы Божией Матери, одного из красивейших мест в Иркутске.
ДЕНЬ 4: Иркутск — Тальцы — Листвянка — Иркутск
Какие места мы увидим:
- Отправление из Иркутска в архитектурно-этнографический музей Тальцы, где вы познакомитесь с памятниками русского деревянного зодчества, а так же узнаете о жизни, быте, культуре и верованиях коренных народов Сибири.
- Далее по Байкальскому тракту мы отправляемся в п. Листвянка. По пути остановимся на смотровой площадке, где можно увидеть исток реки Ангары и легендарный Шаман-Камень Наша следующая остановка — Байкальский Лимнологический музей — единственный в России музей о Байкале! После посещения Байкальского музея обед в ресторане отеля «Маяк», одном из лучших ресторанов Листвянки.
- После обеда мы посетим, пожалуй, самое знаменитое место в посёлке — местный рыбный рынок, где возможна дегустация различных видов байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и приобретение байкальских сувениров.
- По желанию возможно организовать поездки по льду Байкала на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) или на снегоходах/автомобилях/собачьих упряжках. Так же, есть возможность посетить Нерпинарий, где можно увидеть замечательное представление байкальских нерп, а так же познакомиться с единственной в мире нерпой, которая умеет рисовать картины. Отправление обратно в Иркутск.
ДЕНЬ 5: Экскурсия по Иркутску
Об Иркутске — с теплотой и любовью
Мы увидим: памятник Александру III и памятник В. И. Ленину — одни из достопримечательностей Иркутска. Собор Богоявления — православный храм в Иркутске, расположенный в историческом центре города, одно из старейших каменных зданий города;
Сквер им. Кирова — главная площадь Иркутска, расположенная в историческом центре города. Памятник Якову Похабову и Триумфальная арка Московские ворота достопримечательности на набережной реки Ангары. 130-й квартал — специально созданная зона исторической застройки в Иркутске, включает в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города. Скульптуру Бабр — символ Иркутска и Иркутской области
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельных автомобилях по маршруту тура
- Услуги гида
- Размещение в гостиницах (5 ночей)
- Обед (5)
- Завтрак (5)
- Бутилированная вода и снеки.
- Что не входит
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Ужины.
- Входные билеты в национальный парк
- Место начала и завершения?
- Ваш адрес в Иркутске
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Уважаемый путешественник!
- Пожалуйста, сообщите нам заранее адрес Вашей гостиницы в городе Иркутске.
- Так же мы можем встретить Вас с аэропорта или ж/д вокзала.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:00
Галина М.
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