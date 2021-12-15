ДЕНЬ 1: Иркутск — остров Ольхон

Бурятский фольклор и посёлки Хужир и Усть-Ордынский

Встреча с гидом и водителем, выезд на остров Ольхон и остановка в посёлке Усть-Ордынский. Буряты — одна из крупнейших национальностей, населяющих Сибирь. Экскурсия даст вам возможность познакомиться с бурятским фольклором: мы посетим местный Дацан и памятник бурятскому Воину. После обеда в кафе бурятской кухни мы отправимся в п. Хужир (остров Ольхон), размещение в гостинице.

​Ольхон — исторический и сакральный центр Байкала. Здесь множество святых мест, которые притягивают паломников со всего света. Самый крупный населённый пункт, а заодно и центр туристической жизни — посёлок Хужир, где проживает 80% всех жителей острова (примерно 1500 человек). На окраине Хужира находится самое известное место на Байкале — мыс Бурхан.

Мыс Бурхан — одно из самых загадочных и популярных мест на Байкале

Мыс Бурхан находится в средней части западного побережья острова Ольхон. Оканчивается мыс двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». Эта одна из девяти святынь Азии стала одним из самых знаменитых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Увидеть ее приезжают многочисленные туристы из разных стран мира.

ДЕНЬ 2: экскурсия по северу острова Ольхон

Что мы посетим:

Харанцы — смотровая площадка на берегу. Отсюда видны два острова — Лев и Крокодил. Песчанка — красивые песчаные дюны на берегу, где в послевоенные годы был островной лагерь для заключённых. Мыс Сааган-Хушун (Три Брата) — мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.

Мыс Хобой — самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала. Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав! Далее мы отправимся на Мыс Шунтэ (Скала Любви) — живописная скала в виде сердца. Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для вас настоящую байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!

ДЕНЬ 3: Остров Ольхон — Иркутск

Экскурсия по южной части острова Ольхон

Сегодня мы посетим Сад Камней, мыс Трезубец и озеро Ялга и посетим Храм Казанской иконы Божией Матери, одного из красивейших мест в Иркутске.

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