Прибытие в Иркутск.
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале с табличкой «ТУР: Байкальская мечта»
Встреча проходит:
Отправляемся на Байкал.
250 км – в центральную часть побережья, ведь именно там все самое интересное на зимнем Байкале: ледовые поля, наплески и сокуи, ледяные пещеры и гроты, пузыри и торосы!
По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
По прибытии на Малое Море – размещение и обед на базе отдыха.
После обеда – прогулка на лед Байкала!
Для желающих – катание на коньках.
Ужин у нас будет на базе отдыха, будем пробовать знаменитые бурятские позы!
Питание:обед, ужин.
Завтрак.
Этот день мы посвятим знакомству с Байкальским Льдом! Именно так, с большой буквы.
Ведь это невероятной красоты творение природы. Ежедневно он меняет структуру, цвет. Появляются трещины, которые миллионами брильянтов рассыпаются на солнце.
Сегодня совершим путешествие к острову Ольхон до скалы Шаманка (мыс Бурхан).
Он овеян легендами и необычными историями.
Этот мыс является одним из самых энергетически сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии.
Мыс Бурхан, или как еще называют – Скала Шаманка – обладает мощной энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
Здесь у вас будет возможность прогуляться по площадке и полюбоваться с одной стороны мысом, а с другой – растянувшийся на 3 км песчаный Сарайский пляж.
По пути у нас будет остановка у мыса Кобылья голова, здесь мы увидим потрясающие наплески – застывшие волны Байкала!
Возвращение на базу отдыха.
Обед
Дополнительная экскурсия: Панорамы и торосы Байкала на закате! (по желанию, доп. оплата: 3 000 рублей).
Едем на Большой Байкал.
Здесь – вся мощь и энергетика Священного моря!
Бескрайние просторы, лед, волшебство… и нереальные панорамы озера!
В таких местах просить что-то хорошее для себя и близких – это правильно, ведь шаманы всегда для своих обрядов выбирали места с сильной энергетикой.
Мы сделаем остановку наверху, полюбуемся паутиной трещин, спустимся на лед, пробурим лунку, попробуем Байкальскую воду и пойдем рассматривать торосы.
Эти потрясающе красивые нагромождения льда, бирюзового, синего, голубого цвета, они восхищают, глядя на них понимаешь какая мощь и сила в Байкале.
А в это время для нас приготовят чай с местными травами и байкальской водой в настоящем дровяном самоваре!
Пьем чай, любуемся заходящим солнцем, переливающимся льдом и торосами и едем на базу отдыха.
Или самостоятельные прогулки по льду Байкала.
Дополнительно возможно (бронируем заранее):
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Дополнительная автомобильная экскурсия: Священный остров Огой, наплески и мыс Дракона (по желанию, доп. оплата: 3 500 рублей).
Примечание: в январе экскурсия проходит на хивусе, стоимость 4 300 рублей с человека.
Освобождение номеров до 12.00
14.00 трансфер в Иркутск (прибытие в Иркутск после 19.00).
Для желающих – продление проживания и продолжение отдыха!
Прибытие в Иркутск: центр/ж. д вокзал/аэропорт
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение – 7 000 рублей.
Если вы путешествуете один, мы можем предоставить подселение в 2-х или 3-х местных номерах без доплаты.
Стоимость тура зависит от дат:
Номерной фонд Гостевого дома Байкал Люкс Аетерна состоит из 16 новых, чистых и комфортных номеров, в каждом номере есть балкон и панорамные окна с видом на озеро Байкал, бесплатный wi-fi на территории гостевого дома, во всех номерах есть душ, туалет, свежее постельное белье, розетки.
База отдыха «Эльдорадо» с сауной и частным пляжем находится в поселке Сахюрта.
Из некоторых номеров открывается вид на горы или озеро.
Центр отдыха «Ветер странствий» расположен на берегу Байкала, в окружении песчаных пляжей Малого моря, откуда открывается панорамный вид на остров Ольхон.
База отдыха «Наратей» расположена в селе Сахюрта. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и частный пляж. Для детей оборудована игровая площадка. На базе отдыха можно забронировать семейные номера. Гости могут воспользоваться караоке, а также заказать доставку еды и напитков в номер.
Номера оснащены чайником. В каждом номере установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров базы отдыха «Наратей» можно выйти на балкон. Предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам на базе отдыха «Наратей» сервируют континентальный завтрак.
Необходимые одежда и обувь
Туристическое снаряжение
Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Документы
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».