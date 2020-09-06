2 день

Сакральное сердце Байкала, наплески и сокуи

Завтрак.

Этот день мы посвятим знакомству с Байкальским Льдом! Именно так, с большой буквы.

Ведь это невероятной красоты творение природы. Ежедневно он меняет структуру, цвет. Появляются трещины, которые миллионами брильянтов рассыпаются на солнце.

Сегодня совершим путешествие к острову Ольхон до скалы Шаманка (мыс Бурхан).

Он овеян легендами и необычными историями.

Этот мыс является одним из самых энергетически сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии.

Мыс Бурхан, или как еще называют – Скала Шаманка – обладает мощной энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.

Здесь у вас будет возможность прогуляться по площадке и полюбоваться с одной стороны мысом, а с другой – растянувшийся на 3 км песчаный Сарайский пляж.

По пути у нас будет остановка у мыса Кобылья голова, здесь мы увидим потрясающие наплески – застывшие волны Байкала!

Возвращение на базу отдыха.

Обед

Дополнительная экскурсия: Панорамы и торосы Байкала на закате! (по желанию, доп. оплата: 3 000 рублей).

Едем на Большой Байкал.

Здесь – вся мощь и энергетика Священного моря!

Бескрайние просторы, лед, волшебство… и нереальные панорамы озера!

В таких местах просить что-то хорошее для себя и близких – это правильно, ведь шаманы всегда для своих обрядов выбирали места с сильной энергетикой.

Мы сделаем остановку наверху, полюбуемся паутиной трещин, спустимся на лед, пробурим лунку, попробуем Байкальскую воду и пойдем рассматривать торосы.

Эти потрясающе красивые нагромождения льда, бирюзового, синего, голубого цвета, они восхищают, глядя на них понимаешь какая мощь и сила в Байкале.

А в это время для нас приготовят чай с местными травами и байкальской водой в настоящем дровяном самоваре!

Пьем чай, любуемся заходящим солнцем, переливающимся льдом и торосами и едем на базу отдыха.

Или самостоятельные прогулки по льду Байкала.

Дополнительно возможно (бронируем заранее):

катание на хивусе;

русская баня / Сибирский банный чан.

Питание: завтрак, обед, ужин.