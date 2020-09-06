К Байкальской мечте

Байкал - волшебный край, где каждый уголок достоин, чтобы его увидели

5
1 отзыв
Байкал – волшебный край, где каждый уголок достоин, чтобы его увидели.

На знакомство с ним могут уйти годы, но у вас есть возможность прикоснуться к самым значимым аспектам жизни здесь всего за несколько дней.

Во время путешествия вы попробуете Байкал, а еще сможете наполнить вашу поездку дополнительными экскурсиями и сделать ее еще ярче. Подарите себе праздник!
К Байкальской мечте
К Байкальской мечте
К Байкальской мечте
К Байкальской мечте
К Байкальской мечте
К Байкальской мечте
К Байкальской мечте
К Байкальской мечте
К Байкальской мечте
К Байкальской мечте
К Байкальской мечте
К Байкальской мечте
К Байкальской мечте
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Катание на коньках
Катание на коньках
Покатаемся по озеру и сделаем памятные фотографии
Прогулки по льду
Прогулки по льду
Будем бегать, прыгать, лежать и просто восхищаться красотой Байкала
Легенды скалы Шаманка
Легенды скалы Шаманка
Посетим место с мощной энергетикой, к которому с древних времен относились с почтением

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск. Побережье озера Байкала

Прибытие в Иркутск.

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале с табличкой «ТУР: Байкальская мечта»

Встреча проходит:

  • в аэропорту 8:00-8:30 внутри здания у выхода в город с табличкой;
  • на ж/д вокзале 9:00-9:30 встреча с табличкой у выхода в город внутри здания ж/д вокзала, подъезд пригородные кассы.

Отправляемся на Байкал.

250 км – в центральную часть побережья, ведь именно там все самое интересное на зимнем Байкале: ледовые поля, наплески и сокуи, ледяные пещеры и гроты, пузыри и торосы!

По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».

По прибытии на Малое Море – размещение и обед на базе отдыха.

После обеда – прогулка на лед Байкала!

Для желающих – катание на коньках.

Ужин у нас будет на базе отдыха, будем пробовать знаменитые бурятские позы!

Питание:обед, ужин.

Прибытие в Иркутск. Побережье озера БайкалаПрибытие в Иркутск. Побережье озера БайкалаПрибытие в Иркутск. Побережье озера БайкалаПрибытие в Иркутск. Побережье озера БайкалаПрибытие в Иркутск. Побережье озера БайкалаПрибытие в Иркутск. Побережье озера Байкала
2 день

Сакральное сердце Байкала, наплески и сокуи

Завтрак.

Этот день мы посвятим знакомству с Байкальским Льдом! Именно так, с большой буквы.

Ведь это невероятной красоты творение природы. Ежедневно он меняет структуру, цвет. Появляются трещины, которые миллионами брильянтов рассыпаются на солнце.

Сегодня совершим путешествие к острову Ольхон до скалы Шаманка (мыс Бурхан).

Он овеян легендами и необычными историями.

Этот мыс является одним из самых энергетически сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии.

Мыс Бурхан, или как еще называют – Скала Шаманка – обладает мощной энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.

Здесь у вас будет возможность прогуляться по площадке и полюбоваться с одной стороны мысом, а с другой – растянувшийся на 3 км песчаный Сарайский пляж.

По пути у нас будет остановка у мыса Кобылья голова, здесь мы увидим потрясающие наплески – застывшие волны Байкала!

Возвращение на базу отдыха.

Обед

Дополнительная экскурсия: Панорамы и торосы Байкала на закате! (по желанию, доп. оплата: 3 000 рублей).

Едем на Большой Байкал.

Здесь – вся мощь и энергетика Священного моря!

Бескрайние просторы, лед, волшебство… и нереальные панорамы озера!

В таких местах просить что-то хорошее для себя и близких – это правильно, ведь шаманы всегда для своих обрядов выбирали места с сильной энергетикой.

Мы сделаем остановку наверху, полюбуемся паутиной трещин, спустимся на лед, пробурим лунку, попробуем Байкальскую воду и пойдем рассматривать торосы.

Эти потрясающе красивые нагромождения льда, бирюзового, синего, голубого цвета, они восхищают, глядя на них понимаешь какая мощь и сила в Байкале.

А в это время для нас приготовят чай с местными травами и байкальской водой в настоящем дровяном самоваре!

Пьем чай, любуемся заходящим солнцем, переливающимся льдом и торосами и едем на базу отдыха.

Или самостоятельные прогулки по льду Байкала.

Дополнительно возможно (бронируем заранее):

  • катание на хивусе;
  • русская баня / Сибирский банный чан.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Сакральное сердце Байкала, наплески и сокуиСакральное сердце Байкала, наплески и сокуиСакральное сердце Байкала, наплески и сокуиСакральное сердце Байкала, наплески и сокуиСакральное сердце Байкала, наплески и сокуи
3 день

Священный остров Огой, наплески и мыс Дракона

Завтрак.

Дополнительная автомобильная экскурсия: Священный остров Огой, наплески и мыс Дракона (по желанию, доп. оплата: 3 500 рублей).

Примечание: в январе экскурсия проходит на хивусе, стоимость 4 300 рублей с человека.

Освобождение номеров до 12.00

14.00 трансфер в Иркутск (прибытие в Иркутск после 19.00).

Для желающих – продление проживания и продолжение отдыха!

Прибытие в Иркутск: центр/ж. д вокзал/аэропорт

Питание: завтрак.

Священный остров Огой, наплески и мыс ДраконаСвященный остров Огой, наплески и мыс ДраконаСвященный остров Огой, наплески и мыс ДраконаСвященный остров Огой, наплески и мыс ДраконаСвященный остров Огой, наплески и мыс Дракона

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение – 7 000 рублей.

Если вы путешествуете один, мы можем предоставить подселение в 2-х или 3-х местных номерах без доплаты.

Стоимость тура зависит от дат:

  • Заезды до февраля – 22 500 руб.;
  • Заезды с февраля – 24 400 руб.

Варианты проживания

Гостевой дом «Байкал люкс»

2 ночи

Номерной фонд Гостевого дома Байкал Люкс Аетерна состоит из 16 новых, чистых и комфортных номеров, в каждом номере есть балкон и панорамные окна с видом на озеро Байкал, бесплатный wi-fi на территории гостевого дома, во всех номерах есть душ, туалет, свежее постельное белье, розетки.

Гостевой дом «Байкал люкс»Гостевой дом «Байкал люкс»Гостевой дом «Байкал люкс»Гостевой дом «Байкал люкс»Гостевой дом «Байкал люкс»

База отдыха «Эльдорадо»

2 ночи

База отдыха «Эльдорадо» с сауной и частным пляжем находится в поселке Сахюрта.

Из некоторых номеров открывается вид на горы или озеро.

База отдыха «Эльдорадо»База отдыха «Эльдорадо»База отдыха «Эльдорадо»База отдыха «Эльдорадо»

Центр отдыха «Ветер странствий»

2 ночи

Центр отдыха «Ветер странствий» расположен на берегу Байкала, в окружении песчаных пляжей Малого моря, откуда открывается панорамный вид на остров Ольхон.

Центр отдыха «Ветер странствий»Центр отдыха «Ветер странствий»Центр отдыха «Ветер странствий»Центр отдыха «Ветер странствий»

База отдыха «Наратей»

2 ночи

База отдыха «Наратей» расположена в селе Сахюрта. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и частный пляж. Для детей оборудована игровая площадка. На базе отдыха можно забронировать семейные номера. Гости могут воспользоваться караоке, а также заказать доставку еды и напитков в номер.

Номера оснащены чайником. В каждом номере установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров базы отдыха «Наратей» можно выйти на балкон. Предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам на базе отдыха «Наратей» сервируют континентальный завтрак.

База отдыха «Наратей»База отдыха «Наратей»База отдыха «Наратей»База отдыха «Наратей»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе отдыха, благоустроенный номер 2 ночи
  • Питание (1 день – обед, ужин 2 день – завтрак, обед, ужин 3 день – завтрак)
  • Трансфер Иркутск – Малое море – Иркутск
  • Экскурсии выключенные в тур
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата за одноместное размещение – 7 000 рублей
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые одежда и обувь

  • теплая и устойчивая обувь;
  • теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
  • брюки с такими же качествами что и куртка;
  • шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
  • теплый двухслойный шарф;
  • не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
  • термобелье;
  • флиска;
  • свитер, футболка;
  • треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки (и легкие хлопковые).

Туристическое снаряжение

  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
  • термос (на свое усмотрение);
  • аптечка (личная).

Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).

Документы

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • ребенку – свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6 сен 2020
Наш организатор - Елена и на восхождении - Чатур. Удивительные люди! Для них - это образ жизни. Как Елене удается не о чем не забыть, предложить именно то, что нужно, вовремя перестроится под каждого участника? Человек на своем месте. Чатур просто человек-легенда. У него, наверное, все восхождения стопроцентные! В лагере мы видели и других гидов, но нам повезло больше всех и все завидовали. Именно такие люди делают тур незабываемым и с ними хочется в горы снова и еще выше!

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