Ежедневно в 08:00

Катание на коньках и лыжах на Байкале

Зарядиться энергией байкальского льда, свежайшего морозного воздуха сибирской тайги, покататься на...

Зарядиться энергией байкальского льда, свежайшего морозного воздуха сибирской тайги, покататься на коньках и лыжах, увидеть знаменитые байкальские пузырьки, и всё это за один день.

ЗОЖ на Байкале, вас ждёт ослепительный байкальский лёд, пробежка на озерных конках, подготовленная лыжная трасса на вершине таежного перевала, чай с сибирскими травами.

Усталые, но счастливые и вдохновленные вы вернётесь в Иркутск.
Катание на коньках и лыжах на Байкале
Катание на коньках и лыжах на Байкале
Катание на коньках и лыжах на Байкале
Катание на коньках и лыжах на Байкале
Катание на коньках и лыжах на Байкале
Катание на коньках и лыжах на Байкале
Что вас ждёт
Красота и активный отдых на природе ждут Вас в окрестностях байкальского посёлка Большое Голоустное, в 130 км от Иркутска. Прибрежная полоса Большого Голоустного славится тем, что здесь можно увидеть многочисленные пузырьки метана, вмёрзшие в лёд. 1-2 часа отводим на катание (зависит от погоды), после чего отправляемся обедать в местное кафе. После обеда едем до лыжной базы «Снежная Гора». Высота на уровнем моря 271 метр. С трассы открывается завораживающий вид на сопки, покрытые заснеженной тайгой.
В любые морозы температура на перевале комфортная доля катаний и обычно не опускается ниже -10 градусов. Лыжная трасса проложена в сосновом лесу и подготовлена для коньковых и классических лыж. Протяженность маршрутов от 2 до 5 км. Наш гид сопровождает вас на лыжной трассе. Ориентировочное время катания на лыжах — 2 часа. После катания на лыжах и чашки горячего сибирского чая мы отправляемся в Иркутск. При желании можно покататься на собачьих упряжках в деревне Малое Голоустное.

Важная информация:

  • Рекомендуемая экипировка: термобелье, верхняя одежда — тёплая не продуваемая (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, рекомендуем шарф бафф, тёплые не продуваемые варежки (они лучше держат тепло, чем перчатки), теплая обувь непромокаемая с нескользящей подошвой, очки от солнца, ледоступы.
  • В марте солнце достаточно хорошо греет на льду, если кожа быстро загорает, рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица.
  • Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе).
  • Начало и окончание экскурсии — место Вашего проживания в Иркутске.
  • Маршрут корректируется в соответствии с Вашими пожеланиями.

Цены на экскурсионный тур

Для 3 человекДля 4 человекДля одного человекаДля 2 человек
Стандартное предложение
26 800 ₽
31 200 ₽
13 500 ₽
19 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда автомобиля и работа с гидом-водителя-инструктора
  • 1 бутылка питьевой Байкальской воды на каждого гостя
Что не входит
  • Питание в кафе
  • Катание на собачьих упряжках
  • Аренда коньков и лыж с лыжными ботинками и палками - 1000 рублей с человека
Место начала и завершения
место Вашего проживания в Иркутске
Важная информация
  • Рекомендуемая экипировка: термобелье, верхняя одежда — тёплая не продуваемая (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, рекомендуем шарф бафф, тёплые не продуваемые варежки (они лучше держат тепло, чем перчатки), теплая обувь непромокаемая с нескользящей подошвой, очки от солнца, ледоступы.
  • В марте солнце достаточно хорошо греет на льду, если кожа быстро загорает, рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица.
  • Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе).
  • Начало и окончание экскурсии — место Вашего проживания в Иркутске.
  • Маршрут корректируется в соответствии с Вашими пожеланиями.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 08:00

Наталья Л.
Наталья Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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