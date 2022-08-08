3 день

Остров Огой. Ступа Просветления. Бухта ПЕСЧАНАЯ.П. Большое Голоустное. Листвянка

Самый насыщенный день путешествия.

Сегодня вы увидите максимум локаций, каждая из которых способна привести в восторг!

Завтракаем в отеле и активно используем самобытный транспорт Байкала: хивус или судно на воздушной подушке.

Именно он способен покорить необъятные километры байкальского льда!

Начинаем приключения с южной части острова.

Тут сотворён настоящий хрустальный замок.

Влага попадает на скалистые берега и формирует обледенелые фигуры, пещеры и гроты.

На контрасте с насыщенной ледяной поверхностью создаётся магический пейзаж, который привлекает гостей со всего мира.

Не менее привлекательная локация – остров Огой.

Познакомьтесь с этнической культурой и священной Ступой Просветления.

Место обладает большой силой.

Считается, что буддийские святыни дают заряд для исполнения желаний и приближают к самопознанию.

Капитан берёт курс к бухте Песчаная, а вы наслаждаетесь контрастами байкальской природы.

Погуляем по заснеженному берегу и увидим уникальные «ходульные» деревья.

Так их прозвали за высокие корни-ходули, которые возвышаются над землёй и создают витиеватые фигуры.

На этом приключения не заканчиваются!

Наполняем себя новыми впечатлениями в знаменитом поселке Большое Голоустное.

Он прославился особым сортом байкальского льда.

Представьте: огромная гладь озера с вкраплениями миллиардов белых пузырьков!

Захватывающее зрелище и стопроцентный must visit.

Итоговый пункт назначения: посёлок Листвянка и комфортный номер в новом отеле.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.