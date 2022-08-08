Мы встретим вас в аэропорту Иркутска, познакомим с гидом и группой.
Сразу отправляемся к наиболее желанной локации: остров Ольхон.
За миллионы лет тут сформировалась своя атмосфера: сакральные мысы, уединённые пляжи и древние обряды шаманов.
В дороге посетим местное кафе, где познакомимся с гастрономической культурой.
Уха из омуля, буузы, загудай согревают местных жителей даже в самые холодные зимы.
Кстати, климат на Ольхоне вполне подходит для путешествий.
Средняя температура зимой: минус 10 – минус 15 градусов и много пушистого снега.
Достигнув цели, заселяемся в отель в туристическом посёлке Хужир.
Сегодня нас ждёт вечерняя прогулка и знаменитые “байкальские бренды”.
Мыс Бурхан (скала Шаманка), Сарайский пляж, 13 священных столбов.
Встречаем байкальский закат на берегу.
Питание включено: ужин.
“Я с тобой хоть на Хобой! ”.
Такое изречение придумали гости.
Ведь это самая северная точка острова, местный “край света”.
Панорамы Хобоя можно смело назвать самыми захватывающими: обледенелые просторы Байкала, километры насыщенного льда и горные хребты Хамар-Дабана.
Гости ощущают тут прилив сил и мурашки по коже: это одно из “заряженных” мест.
Древние земли пропитаны легендами и энергетикой шаманских обрядов.
После насыщенного мини-путешествия устроим обед-пикник.
На обратном пути посетим скульптуру художника Даши Намдакова, которая стала авангардом байкальского искусства и гордо украшает самые стильные фотокарточки.
Вечер проведём в отеле, пообщаемся за тёплым ужином и обменяемся впечатлениями.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Самый насыщенный день путешествия.
Сегодня вы увидите максимум локаций, каждая из которых способна привести в восторг!
Завтракаем в отеле и активно используем самобытный транспорт Байкала: хивус или судно на воздушной подушке.
Именно он способен покорить необъятные километры байкальского льда!
Начинаем приключения с южной части острова.
Тут сотворён настоящий хрустальный замок.
Влага попадает на скалистые берега и формирует обледенелые фигуры, пещеры и гроты.
На контрасте с насыщенной ледяной поверхностью создаётся магический пейзаж, который привлекает гостей со всего мира.
Не менее привлекательная локация – остров Огой.
Познакомьтесь с этнической культурой и священной Ступой Просветления.
Место обладает большой силой.
Считается, что буддийские святыни дают заряд для исполнения желаний и приближают к самопознанию.
Капитан берёт курс к бухте Песчаная, а вы наслаждаетесь контрастами байкальской природы.
Погуляем по заснеженному берегу и увидим уникальные «ходульные» деревья.
Так их прозвали за высокие корни-ходули, которые возвышаются над землёй и создают витиеватые фигуры.
На этом приключения не заканчиваются!
Наполняем себя новыми впечатлениями в знаменитом поселке Большое Голоустное.
Он прославился особым сортом байкальского льда.
Представьте: огромная гладь озера с вкраплениями миллиардов белых пузырьков!
Захватывающее зрелище и стопроцентный must visit.
Итоговый пункт назначения: посёлок Листвянка и комфортный номер в новом отеле.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Наше зимнее путешествие подходит к концу.
Предлагаем встать пораньше и встретить волшебный рассвет на берегу Байкала.
Поверьте, эти впечатления надолго останутся в сердце!
Завтрак, сборы и трансфер в аэропорт Иркутска.
Всегда будем рады вас видеть на берегах прекрасного озера.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостинице на Ольхоне (2 ночи) и в Листвянке (1 ночь).
|При бронировании до 01.10.2022
|При бронировании с 01.10.2022
|стоимость
|скидка для детей
до 12 лет
|доплата за одноместное размещение
|стоимость
|скидка для детей
до 12 лет
|доплата за одноместное размещение
|54 900
|5%
|10 000
|61 000
|10%
|10 000
Точную информацию о месте проживания уточняйте при бронировании, зависит от даты заезда.
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
Отель «Хотэй» расположен в поселке Хужир. К услугам гостей бар, принадлежности для барбекю, терраса, ресторан, общая кухня и общий лаундж. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Двухместные номера категории Стандарт.
Отель “Звезда кочевника” расположен в поселке Хужир. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и принадлежности для барбекю. Для юных гостей обустроена детская игровая площадка и работает детский клуб. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.
Уютный гостевой дом расположен в 300 метрах от побережья Байкала. Архитектура дома повторяет застройку уездного города народов забайкалья конца ХIХ- начала ХХ века. Фасад украшен декоративной художественной резьбой. Для отдыхающих оборудована гостиная зона и общая кухня. Все номера благоустроены. С балконов вы можете насладиться панорамным видом на озеро Байкал.
Уютный и стильный отель «Ольхон Story» расположена в 5 минутах ходьбы от песчаного Сарайского пляжа острова.
Удобные и экологичные дома из дерева, оснащены всем самым необходимым. В каждом номере гостевого дома установлен шкаф. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.
Обувь:
Дополнительно:
Pекомендовано:
Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.
Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».