Комфортный экспресс-тур по льду Байкала

Байкальский экспресс доставит вас в хрустальные замки Сибири

5
3 отзыва
Байкальский экспресс доставит вас в хрустальные замки Сибири! Проведите 4 насыщенных дня среди сверкающих сокровищ древнего озера.

Вы увидите байкальский лёд в разных воплощениях: насыщенный покров с трещинами и пузырьками, ледяные пещеры у берегов, сокуи – наплески льда на прибрежных камнях.
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Веселые покатушки на хивусе
Веселые покатушки на хивусе
Преодолеем на хивусе километры байкальского льда
Байкальские пузырьки
Байкальские пузырьки
Отыщем самый фотогеничный лёд с пузырьками в селе Большое Голоустное
Ступа Просветления
Ступа Просветления
Познакомимся с буддийской культурой

Программа тура по дням

1 день

Остров Ольхон. Байкальские бренды

Мы встретим вас в аэропорту Иркутска, познакомим с гидом и группой.

Сразу отправляемся к наиболее желанной локации: остров Ольхон.

За миллионы лет тут сформировалась своя атмосфера: сакральные мысы, уединённые пляжи и древние обряды шаманов.

В дороге посетим местное кафе, где познакомимся с гастрономической культурой.

Уха из омуля, буузы, загудай согревают местных жителей даже в самые холодные зимы.

Кстати, климат на Ольхоне вполне подходит для путешествий.

Средняя температура зимой: минус 10 – минус 15 градусов и много пушистого снега.

Достигнув цели, заселяемся в отель в туристическом посёлке Хужир.

Сегодня нас ждёт вечерняя прогулка и знаменитые “байкальские бренды”.

Мыс Бурхан (скала Шаманка), Сарайский пляж, 13 священных столбов.

Встречаем байкальский закат на берегу.

Питание включено: ужин.

Остров Ольхон. Байкальские брендыОстров Ольхон. Байкальские брендыОстров Ольхон. Байкальские брендыОстров Ольхон. Байкальские бренды
2 день

Мыс Хобой

“Я с тобой хоть на Хобой! ”.

Такое изречение придумали гости.

Ведь это самая северная точка острова, местный “край света”.

Панорамы Хобоя можно смело назвать самыми захватывающими: обледенелые просторы Байкала, километры насыщенного льда и горные хребты Хамар-Дабана.

Гости ощущают тут прилив сил и мурашки по коже: это одно из “заряженных” мест.

Древние земли пропитаны легендами и энергетикой шаманских обрядов.

После насыщенного мини-путешествия устроим обед-пикник.

На обратном пути посетим скульптуру художника Даши Намдакова, которая стала авангардом байкальского искусства и гордо украшает самые стильные фотокарточки.

Вечер проведём в отеле, пообщаемся за тёплым ужином и обменяемся впечатлениями.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

Остров Огой. Ступа Просветления. Бухта ПЕСЧАНАЯ.П. Большое Голоустное. Листвянка

Самый насыщенный день путешествия.

Сегодня вы увидите максимум локаций, каждая из которых способна привести в восторг!

Завтракаем в отеле и активно используем самобытный транспорт Байкала: хивус или судно на воздушной подушке.

Именно он способен покорить необъятные километры байкальского льда!

Начинаем приключения с южной части острова.

Тут сотворён настоящий хрустальный замок.

Влага попадает на скалистые берега и формирует обледенелые фигуры, пещеры и гроты.

На контрасте с насыщенной ледяной поверхностью создаётся магический пейзаж, который привлекает гостей со всего мира.

Не менее привлекательная локация – остров Огой.

Познакомьтесь с этнической культурой и священной Ступой Просветления.

Место обладает большой силой.

Считается, что буддийские святыни дают заряд для исполнения желаний и приближают к самопознанию.

Капитан берёт курс к бухте Песчаная, а вы наслаждаетесь контрастами байкальской природы.

Погуляем по заснеженному берегу и увидим уникальные «ходульные» деревья.

Так их прозвали за высокие корни-ходули, которые возвышаются над землёй и создают витиеватые фигуры.

На этом приключения не заканчиваются!

Наполняем себя новыми впечатлениями в знаменитом поселке Большое Голоустное.

Он прославился особым сортом байкальского льда.

Представьте: огромная гладь озера с вкраплениями миллиардов белых пузырьков!

Захватывающее зрелище и стопроцентный must visit.

Итоговый пункт назначения: посёлок Листвянка и комфортный номер в новом отеле.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Остров Огой. Ступа Просветления. Бухта ПЕСЧАНАЯ.П. Большое Голоустное. ЛиствянкаОстров Огой. Ступа Просветления. Бухта ПЕСЧАНАЯ.П. Большое Голоустное. ЛиствянкаОстров Огой. Ступа Просветления. Бухта ПЕСЧАНАЯ.П. Большое Голоустное. ЛиствянкаОстров Огой. Ступа Просветления. Бухта ПЕСЧАНАЯ.П. Большое Голоустное. Листвянка
4 день

Байкальский рассвет. Отъезд

Наше зимнее путешествие подходит к концу.

Предлагаем встать пораньше и встретить волшебный рассвет на берегу Байкала.

Поверьте, эти впечатления надолго останутся в сердце!

Завтрак, сборы и трансфер в аэропорт Иркутска.

Всегда будем рады вас видеть на берегах прекрасного озера.

Питание включено: завтрак.

Байкальский рассвет. ОтъездБайкальский рассвет. ОтъездБайкальский рассвет. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на Ольхоне (2 ночи) и в Листвянке (1 ночь).

При бронировании до 01.10.2022При бронировании с 01.10.2022
стоимостьскидка для детей
до 12 лет		доплата за одноместное размещениестоимостьскидка для детей
до 12 лет		доплата за одноместное размещение
54 9005%10 00061 00010%10 000

Точную информацию о месте проживания уточняйте при бронировании, зависит от даты заезда.

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь»

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»

Гостевой дом «Хотэй»

2 ночи

Отель «Хотэй» расположен в поселке Хужир. К услугам гостей бар, принадлежности для барбекю, терраса, ресторан, общая кухня и общий лаундж. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Двухместные номера категории Стандарт.

Гостевой дом «Хотэй»Гостевой дом «Хотэй»

Отель «Звезда кочевника»

2 ночи

Отель “Звезда кочевника” расположен в поселке Хужир. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и принадлежности для барбекю. Для юных гостей обустроена детская игровая площадка и работает детский клуб. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.

Отель «Звезда кочевника»Отель «Звезда кочевника»Отель «Звезда кочевника»Отель «Звезда кочевника»Отель «Звезда кочевника»Отель «Звезда кочевника»Отель «Звезда кочевника»

Отель «У Лукоморья»

2 ночи

Уютный гостевой дом расположен в 300 метрах от побережья Байкала. Архитектура дома повторяет застройку уездного города народов забайкалья конца ХIХ- начала ХХ века. Фасад украшен декоративной художественной резьбой. Для отдыхающих оборудована гостиная зона и общая кухня. Все номера благоустроены. С балконов вы можете насладиться панорамным видом на озеро Байкал.

Отель «У Лукоморья»Отель «У Лукоморья»Отель «У Лукоморья»Отель «У Лукоморья»Отель «У Лукоморья»Отель «У Лукоморья»

Мини-отель «Ольхон Стори»

2 ночи

Уютный и стильный отель «Ольхон Story» расположена в 5 минутах ходьбы от песчаного Сарайского пляжа острова.

Удобные и экологичные дома из дерева, оснащены всем самым необходимым. В каждом номере гостевого дома установлен шкаф. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Мини-отель «Ольхон Стори»Мини-отель «Ольхон Стори»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту г. Иркутска
  • Сопровождение гида
  • Трансфер Иркутск – Ольхон
  • Размещение на Ольхоне: 2-х местный номер комфорт или стандарт (душ и туалет в номере)
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Трансфер с экскурсией на СВП (Ольхон – Листвянка)
  • Размещение в Листвянке: 2-х местный номер (душ и туалет в номере)
  • Трансфер Листвянка – Иркутск
  • Питание:1 день – ужин2 день – завтрак, обед-пикник, ужин3 день – завтрак, обед-пикник, ужин4 день – завтрак.
  • 1 день – ужин
  • 2 день – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 3 день – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 4 день – завтрак
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутск и обратно
  • Питание: обед в первый день в придорожном кафе по пути на Ольхон
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.

  • Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
  • Бафф или шарф (для защиты шеи).
  • Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
  • Флисовый джемпер.
  • Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
  • Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
  • Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
  • Перчатки непродуваемые + варежки.

Обувь:

  • Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
  • Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики

Дополнительно:

  • Грелки / стельки химические для ног и рук.
  • Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
  • Очки солнцезащитные – обязательно.
  • Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
  • Помада гигиеническая.
  • Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).

Pекомендовано:

  • Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
  • Сушилки для обуви.
  • Фонарик.
  • Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).

Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.

Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
8 авг 2022
Организация на высшем уровне с момента оформления документов до конца тура. Вся связь через телеграм/вотсап/документы чеки дублируются на почту. Прилетел в Иркутск на день раньше, в день начала тура меня забрали из отеля, где остановился, заранее предупредив. Все передвижения по маршруту без ожиданий/очередей. Отдельное спасибо нашему гиду Вере, отлично знает свое дело и просто много интересного. Был создан общий чат в вотсапе, где можно было спросить любую информацию, также множество советов, чем заняться в свободное время/что посмотреть/где поесть и тд. Спасибо за отличную организацию!
О
29 июля 2022
Организаторы старались угодить, с гидом повезло.
Р
13 мар 2022
Все хорошо

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