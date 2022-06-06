Корпоративный тур на Ольхон

Остров Ольхон - самый крупный остров на озере Байкал. Ольхон - сердце озера Байкал

4.7
3 отзыва
Остров Ольхон – самый крупный остров на озере Байкал. Ольхон – сердце озера Байкал.

Природа Ольхона многообразна: есть и густые леса на восточном побережье, и суровые мраморные скалы, и песчаные пляжи с дюнами на западе, и голые степи.

Пейзажи дикой природы Ольхона красивы и величественны – недаром он ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира – остров Ольхон ждет и Вас.
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур на Ольхон
Ближайшие даты:
14
фев
15
мар
15
апр

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • индивидуальный тур – Вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение;
  • Бурятская культура – нас ждет развлекательная программа в Бурятском этнопарке, настоящая юрта-музей и национальная кухня;
  • чудесные виды на Байкал – исследование множества очень красивых и уникальных мысов, Байкальский лед и священные места.

Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.

Программа тура по дням

1 день
Встреча

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Пешая прогулка до мыса Бурхан (скалы Шаманки).

Размещение на турбазе.

Питание включено: обед, ужин 
Автотранспортом: примерно 300 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

ВстречаВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день
Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день
Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 120 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Мыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья голова
4 день
Бурятский этнопарк

Выезд с острова Ольхон, посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой.

Прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак, обед 
Автотранспортом: примерно 300 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

Бурятский этнопаркБурятский этнопаркБурятский этнопаркБурятский этнопаркБурятский этнопарк
5 день
Отъезд

Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно    
Автотранспортом: примерно 10 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.  

ОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе – о. Ольхон, в гостинице – г. Иркутск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

размер группыразмещение экономразмещение стандарт
обычные даты

праздничные даты (частично или полностью совпадают)

01.01 – 09.01

20.02– 10.03

обычные даты

праздничные даты (частично или полностью совпадают)

01.01 – 09.01

20.02– 10.03

Группа 10 человек79 40081 60079 40084 500
Группа 20 человек69 00071 20069 00074 000
Группа 30 человек67 20069 40067 20072 300
Группа 40 человек61 900 64 00061 90066 900

 Размещение по тарифу Эконом:

  •   Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 1-3
  •   Размещение: Иркутск — Гостиница Узоры — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 4

Размещение по тарифу Стандарт:

  •   Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 1-3
  •   Размещение: Иркутск — гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, согласно выбранной категории
  • Питание: День 1: обед, ужин День 2-3: завтрак, обед, ужин День 4: завтрак, обед
  • День 1: обед, ужин
  • День 2-3: завтрак, обед, ужин
  • День 4: завтрак, обед
  • Транспортные услуги День 1: Иркутск - Ольхон День 2: По Ольхону День 3: По Ольхону День 4: Ольхон - Иркутск День 5: по Иркутску.
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 3: По Ольхону
  • День 4: Ольхон - Иркутск
  • День 5: по Иркутску.
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон День 3: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в 5 день не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
  • Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы трансферы?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Есть ли скидке в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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