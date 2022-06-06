Преимущества этого путешествия:
Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд до острова Ольхон.
Пешая прогулка до мыса Бурхан (скалы Шаманки).
Размещение на турбазе.
Питание включено: обед, ужин
Автотранспортом: примерно 300 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 120 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Выезд с острова Ольхон, посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой.
Прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак, обед
Автотранспортом: примерно 300 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно
Автотранспортом: примерно 10 км
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Тур предусматривает проживание на турбазе – о. Ольхон, в гостинице – г. Иркутск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|размер группы
|размещение эконом
|размещение стандарт
|обычные даты
праздничные даты (частично или полностью совпадают)
01.01 – 09.01
20.02– 10.03
|обычные даты
праздничные даты (частично или полностью совпадают)
01.01 – 09.01
20.02– 10.03
|Группа 10 человек
|79 400
|81 600
|79 400
|84 500
|Группа 20 человек
|69 000
|71 200
|69 000
|74 000
|Группа 30 человек
|67 200
|69 400
|67 200
|72 300
|Группа 40 человек
|61 900
|64 000
|61 900
|66 900
Размещение по тарифу Эконом:
Размещение по тарифу Стандарт:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.