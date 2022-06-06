Отдых на берегах Байкала. Вы посетите поселок Листвянка – самый короткий путь до Байкала. Интересные экскурсии и пешие прогулки ждут Вас на Ольхоне, а целебная вода минеральных источников и восхитительная природа Восточных Саян зарядят Вас энергий здоровья и позитива.

Программа тура по дням

1 день Встреча группы. Переезд на Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска. Переезд до острова Ольхон. Размещение на турбазе. Питание включено: ужин.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

2 день Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками. Возвращение на турбазу. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км Автотранспортом: примерно 100 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

3 день Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне. Байкал на весь мир славится чистотой своих вод. Старожилы острова утверждают, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды и времени суток. Он может быть насыщенно-голубым, ярко-бирюзовым, темно-графитовым. Сделайте несколько фотографий озера в разное время дня. И вы убедитесь в этом! Питание включено: завтрак, ужин.

4 день Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками. Возвращение на турбазу. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км Автотранспортом: примерно 120 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

5 день Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск. Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

6 день Переезд в город Байкальск

Переезд в город Байкальск. Размещение в гостинице. Питание включено: ужин.

Автотранспортом: примерно 150 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

7 день Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске. Многие думают, что на сибирской земле практически ничего нельзя вырастить. Однако жители Байкальска уже многие десятилетия выращивают клубнику. Она славится на всю округу своими крупными размерами, необычайным вкусом и ароматом. В городе даже есть памятник этой ягоде, а каждый год в июле обязательно проводится фестиваль Клубники. Питание включено: завтрак, ужин.

8 день Свободный день в Байкальске.

Свободный день в Байкальске. Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, зато выпадает максимальное количество осадков, по сравнению с другими побережьями Байкала, что создает отличные условия для зимнего отдыха. С декабря в Байкальске открывается сезон катания на горнолыжном курорте Гора Соболиная, которая славится развитой инфраструктурой и красивыми пейзажами. Поднявшись на вершину 900 метров, перед вами откроется вид на Байкал с одной стороны, а с другой – величественные вершины Хамар Дабана. Питание включено: завтрак, ужин.

9 день Переезд в поселок Листвянку

Переезд из Байкальска в город Иркутск. Пересадка. Поездка в поселок Листвянку. Заселение в гостиницу. Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 220 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

10 день Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке. Побережье Байкала, в том числе и Листвянка, имеет одну удивительную особенность. Многим Сибирь представляется суровым и хмурым краем. На самом же деле количество солнечных дней в году здесь сравнимо с ясными днями на самых популярных курортах. В какое бы время года вы не приехали в Листвянку, почти наверняка будет светить солнце. Легкий загар на лице после прогулки вдоль берега вам обеспечен и зимой, и летом. В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

11 день Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке. Листвянка знаменита тем, что именно здесь берет свое начало единственная вытекающая из Байкала река Ангара. Это общеизвестный факт. Однако далеко не все знают, что этот исток уникален еще и тем, что является самым широким в мире – 863 метра. Если вы хотите увидеть это место своими глазами, прогуляйтесь к началу Листвянки, здесь вы легко заметите поднимающийся над водой огромный Шаманский камень. Его, согласно легенде, кинул в след непокорной дочери Ангаре разгневанный отец Байкал, когда та не захотела выходить за выбранного ей в женихи Иркута и убежала к возлюбленному Енисею. В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

12 день Прибытие в Иркутск