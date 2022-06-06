Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Аршан и Тункинская долина

Отдых на берегах Байкала. Вы посетите поселок Листвянка - самый короткий путь до Байкала

4.7
3 отзыва
Отдых на берегах Байкала. Вы посетите поселок Листвянка – самый короткий путь до Байкала.

Интересные экскурсии и пешие прогулки ждут Вас на Ольхоне, а целебная вода минеральных источников и восхитительная природа Восточных Саян зарядят Вас энергий здоровья и позитива.
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Аршан и Тункинская долина
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Аршан и Тункинская долина
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Аршан и Тункинская долина
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Аршан и Тункинская долина
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Аршан и Тункинская долина
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Аршан и Тункинская долина
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Аршан и Тункинская долина
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Аршан и Тункинская долина
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Аршан и Тункинская долина
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Аршан и Тункинская долина
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенная программа – многодневная поездка позволит нам увидеть огромное количество достопримечательностей;
  • активный зимний отдых – зимой побываем горнолыжном курорте Гора Соболиная, которая славится развитой инфраструктурой и красивыми пейзажами;
  • новые впечатления – услышим множество легенд и погрузимся в историю края.

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы. Переезд на Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

2 день
Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км   Автотранспортом: примерно 100 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

3 день
Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Байкал на весь мир славится чистотой своих вод.

Старожилы острова утверждают, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды и времени суток.

Он может быть насыщенно-голубым, ярко-бирюзовым, темно-графитовым.

Сделайте несколько фотографий озера в разное время дня.

И вы убедитесь в этом!

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день
Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км   Автотранспортом: примерно 120 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

5 день
Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак. 
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

 

6 день
Переезд в город Байкальск

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин. 
Автотранспортом: примерно 150 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч. 

7 день
Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Многие думают, что на сибирской земле практически ничего нельзя вырастить.

Однако жители Байкальска уже многие десятилетия выращивают клубнику.

Она славится на всю округу своими крупными размерами, необычайным вкусом и ароматом.

В городе даже есть памятник этой ягоде, а каждый год в июле обязательно проводится фестиваль Клубники.

Питание включено: завтрак, ужин. 

8 день
Свободный день в Байкальске.

Свободный день в Байкальске.

Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, зато выпадает максимальное количество осадков, по сравнению с другими побережьями Байкала, что создает отличные условия для зимнего отдыха.

С декабря в Байкальске открывается сезон катания на горнолыжном курорте Гора Соболиная, которая славится развитой инфраструктурой и красивыми пейзажами.

Поднявшись на вершину 900 метров, перед вами откроется вид на Байкал с одной стороны, а с другой – величественные вершины Хамар Дабана.

Питание включено: завтрак, ужин. 

9 день
Переезд в поселок Листвянку

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка в поселок Листвянку.

Заселение в гостиницу.

Питание включено: завтрак. 
Автотранспортом: примерно 220 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.  

10 день
Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Побережье Байкала, в том числе и Листвянка, имеет одну удивительную особенность.

Многим Сибирь представляется суровым и хмурым краем.

На самом же деле количество солнечных дней в году здесь сравнимо с ясными днями на самых популярных курортах.

В какое бы время года вы не приехали в Листвянку, почти наверняка будет светить солнце.

Легкий загар на лице после прогулки вдоль берега вам обеспечен и зимой, и летом.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    

11 день
Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка знаменита тем, что именно здесь берет свое начало единственная вытекающая из Байкала река Ангара.

Это общеизвестный факт.

Однако далеко не все знают, что этот исток уникален еще и тем, что является самым широким в мире – 863 метра.

Если вы хотите увидеть это место своими глазами, прогуляйтесь к началу Листвянки, здесь вы легко заметите поднимающийся над водой огромный Шаманский камень.

Его, согласно легенде, кинул в след непокорной дочери Ангаре разгневанный отец Байкал, когда та не захотела выходить за выбранного ей в женихи Иркута и убежала к возлюбленному Енисею.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

12 день
Прибытие в Иркутск

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.  
Автотранспортом: примерно 70 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч. 

Проживание

Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек на турбазе и в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:

 экономстандарт
2-хместный номер82 30094 500
доплата за одноместное размещение20 80029 300

Вариант с частично благоустроенным проживанием.

  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Размещение: Иркутск — Гостиница Узоры — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5;
  • Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 6-8;
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 9-11.

Вариант с благоустроенным проживанием (группы от 10 человек) – 85 900 р.: 

  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Размещение: Иркутск — Гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5;
  • Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 6-8;
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 9-11.

Гостиница "Маргобай"

К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд. 

Загородный отель «Байкал»

Загородный отель «Байкал» – гостиничный комплекс, расположенный у истока Ангары, на высоте птичьего полета. Здесь можно отвлечься от городской суеты, полюбоваться неповторимыми пейзажами Байкала и Ангары, попариться в настоящей русской бане!

Из отеля всего за 5 – 10 минут можно добраться до основных туристических объектов пос. Листвянка: обзорная площадка «Камень Черского», Байкальский музей, обсерватория, Свято-Никольская церковь.

Услуги, входящие в стоимость проживания:

  • Завтрак;
  • Wi-Fi;
  • Гладильная комната;
  • Побудка;
  • Оформление документов иностранных граждан для постановки на учет в органах УФМС;
  • Детская комната и детская площадка;
  • Обслуживание в номере при заказе в ресторане;
  • Вызов такси.

Турбаза "Набаймар"

Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1, 6: ужин День 2, 4: завтрак, обед, ужин День 3, 7-8: завтрак, ужин День 5, 9: завтрак
  • День 1, 6: ужин
  • День 2, 4: завтрак, обед, ужин
  • День 3, 7-8: завтрак, ужин
  • День 5, 9: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск – Ольхон День 2: По Ольхону День 4: По Ольхону День 5: Ольхон – Иркутск День 6: Иркутск – Байкальск День 9: Байкальск – Иркутск – Листвянка День 12: Листвянка – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: По Ольхону
  • День 5: Ольхон – Иркутск
  • День 6: Иркутск – Байкальск
  • День 9: Байкальск – Иркутск – Листвянка
  • День 12: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • День 10-12: питание не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая погода в туре?

В этот период тура дневная температура в Иркутске, обычно, держится на уровне 0 градусов, однако может достигать 20 градусов (максимальная зарегистрированная температура), а ночью опускаться до -37 градусов (минимальная зарегистрированная температура).

Все воспринимают температуру по-разному, однако, взять с собой зимнюю одежду будет правильным решением.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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