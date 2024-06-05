Красоты Тункинской долины: поездка в Аршан

Путешествие по живописной Тункинской долине с посещением Аршана, водопадов, минеральных источников и буддийского дацана. Уникальные природные ландшафты ждут вас
По живописной дороге, окруженной высокими горами и красивыми природными ландшафтами, отправляйтесь в Тункинскую долину, известную своими целебными источниками и альпийскими лугами. Затем посетите настоящий уголок Сибирской Швейцарии - поселок Аршан.
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За один день вы увидите водопад, минеральные источники, буддийский дацан и монгольский рынок. Утром гид заберет вас по адресу вашего проживания в Иркутске. По пути остановитесь на смотровой площадке в поселке Култук и посетите ступу Даши Гоман. Важно: посещение горячих источников в поселке Жемчуг не предусмотрено в данной экскурсии

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Индивидуальная экскурсия
  2. 🌄 Живописные природные ландшафты
  3. 💧 Целебные минеральные источники
  4. 🕌 Буддийский дацан
  5. 🛍️ Монгольский рынок
  6. 🏞️ Водопады
Красоты Тункинской долины: поездка в Аршан
Красоты Тункинской долины: поездка в Аршан
Красоты Тункинской долины: поездка в Аршан
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Водопад
  • Минеральные источники
  • Буддийский дацан
  • Монгольский рынок
  • Ступа Даши Гоман

Описание экскурсии

  • Утром гид заберет вас по адресу вашего проживания в Иркутске.
  • Остановка на смотровой площадке п. Култук.
  • Ступа Даши Гоман, где можно попросить у божеств благоприятной поездки. Главное назначение ступы в том, чтобы помогать очищаться от негативных впечатлений, настраивать позитивный взгляд на жизнь и все вокруг. Вход к ступе охраняют железные львы. Положите монетки в знак благодарности, за то, что они пропустили вас к ступе.
  • Заезд в Аршан, прогулка к водопадам, посещение монгольского рынка, минеральных источников, буддийского дацана.
  • Возвращение в Иркутск. Важная информация: Обратите внимание, посещение горячих источников в п. Жемчуг НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО в данной экскурсии!

Ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билетот 7 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка п. Култук
  • Тункинские гольцы
  • Минеральные источники
  • Водопад, река Кынгарга
  • Монгольский рынок
  • Буддийский дацан
Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
  • Оплата за посещение национального парка - 200 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
5 июня 2024
Экскурсия в Аршан оставила у меня незабываемые впечатления! Это живописное место с горными пейзажами, минеральными источниками и чистым воздухом. Поход к водопаду был немного утомительным, но вид сверху того стоил. Также я посетил местный курорт с горячими минеральными источниками, но местечко на любителя на мой взгляд. Рекомендую всем посетить Аршан для отдыха и наслаждения природой!

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