Преимущества этого путешествия:
Встреча туристов в аэропорту Иркутска.
10:00 Посадка на тур.автобус, трансфер на о. Ольхон, автобус привезет вас прямо к отелю.
Размещение в отеле «Звезда кочевника», это новый отель.
Первый выход с экскурсией на лед Байкала.
Сегодня вы попробуете байкальскую воду на вкус, сделаете первые ледовые фотографии и гид посвятит Вас в Байкальцы!
Питание не включено.
После завтрака экскурсия на аэроходе по островам Малого Моря. Остров Огой, Ижилхей, Харанцы – тут спрятаны от глаз самые красивые гроты и ледовые формы.
Вы посетите знаменитый мыс Кобылья голова, где в любой год есть чистый лед без снега.
Питание включено: завтрак в отеле, обед-пикник на льду Байкала.
После завтрака – экскурсия на аэроходе по льду Байкала.
Вы увидите знаменитые ледовые гроты острова Ольхон, узнаете легенды шаманов, а также посетите Большой Байкал и самое широкое место с запада на восток.
После экскурсии возвращение в отель.
Питание включено: завтрак в отеле, обед – пикник.
После завтрака – сборы, выезд из номеров на тур.автобусе в Иркутск.
Время в пути 5 часов с остановкой.
По прибытии в город размещение в отеле.
Вас ждет знакомство со старым купеческим городом на автомобильно-пешеходной экскурсии по городу.
Вечер все гости программы могут провести за праздничным ужином в одном из ресторанов города.
Питание включено: завтрак в отеле на Байкале.
После завтрака и сборов – трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.
Выезд домой.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает двухместное проживание в отеле «Звезда Кочевника» (п. Хужир) и в отеле «Михаил Строгов» (г. Иркутск) (все номера с удобствами в номере).
Доплата за одноместное проживание 15 200 рублей.
Для детей до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 10%, размещение на дополнительном месте в номере с родителями.
Для детей до 5 лет (включительно) предоставляется скидка 30%: без отдельного размещения, но с местом в автомобиле, с питанием, оплатой за экскурсии, рекреационными сборами с учетом детских скидок.
Для детей до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 10%, размещение на дополнительном месте в номере с родителями.
Для детей до 5 лет (включительно) предоставляется скидка 30%: без отдельного размещения, но с местом в автомобиле, с питанием, оплатой за экскурсии, рекреационными сборами с учетом детских скидок.
Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.