Ледотерапия на Байкале. Авторский тур

Наше весеннее путешествие по Байкалу приурочено к уникальному Международному фестивалю буерного спорта

5
3 отзыва
Наше весеннее путешествие по Байкалу приурочено к уникальному Международному фестивалю буерного спорта.

Это потрясающее зрелище, уникальная природа и весеннее солнце наполнят Вас жизненной энергией, поднимут настроение и подарят незабываемые впечатления!
Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
Ближайшие даты:
01
мар

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • налюбуемся на чистейший байкальский лед;
  • посетим уникальный остров Ольхон, острова Малого моря, их сказочные пещеры, торосы и гроты;
  • познакомимся с Иркутском и с основными его достопримечательностями.

Программа тура по дням

1 день
Встреча с Байкалом. Первая ледовая экскурсия

Встреча туристов в аэропорту Иркутска.

10:00 Посадка на тур.автобус, трансфер на о. Ольхон, автобус привезет вас прямо к отелю.

Размещение в отеле «Звезда кочевника», это новый отель.

Первый выход с экскурсией на лед Байкала.

Сегодня вы попробуете байкальскую воду на вкус, сделаете первые ледовые фотографии и гид посвятит Вас в Байкальцы!

Питание не включено.

2 день
Экскурсия на аэроходе по островам Малого Моря

После завтрака экскурсия на аэроходе по островам Малого Моря. Остров Огой, Ижилхей, Харанцы – тут спрятаны от глаз самые красивые гроты и ледовые формы.

Вы посетите знаменитый мыс Кобылья голова, где в любой год есть чистый лед без снега.

Питание включено: завтрак в отеле, обед-пикник на льду Байкала.

3 день
Ледовые гроты острова Ольхон

После завтрака – экскурсия на аэроходе по льду Байкала.

Вы увидите знаменитые ледовые гроты острова Ольхон, узнаете легенды шаманов, а также посетите Большой Байкал и самое широкое место с запада на восток.

После экскурсии возвращение в отель.

Питание включено: завтрак в отеле, обед – пикник.

4 день
Прощание с Байкалом. Экскурсия по г. Иркутск

После завтрака – сборы, выезд из номеров на тур.автобусе в Иркутск.

Время в пути 5 часов с остановкой.

По прибытии в город размещение в отеле.

Вас ждет знакомство со старым купеческим городом на автомобильно-пешеходной экскурсии по городу.

Вечер все гости программы могут провести за праздничным ужином в одном из ресторанов города.

Питание включено: завтрак в отеле на Байкале.

5 день
Отъезд

После завтрака и сборов – трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.

Выезд домой.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в отеле «Звезда Кочевника» (п. Хужир) и в отеле «Михаил Строгов» (г. Иркутск) (все номера с удобствами в номере).

Доплата за одноместное проживание 15 200 рублей.

Для детей до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 10%, размещение на дополнительном месте в номере с родителями.

Для детей до 5 лет (включительно) предоставляется скидка 30%: без отдельного размещения, но с местом в автомобиле, с питанием, оплатой за экскурсии, рекреационными сборами с учетом детских скидок.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Разработка и согласование маршрута, организация поездки
  • Услуги гида-сопровождающего во все дни тура
  • Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Трансфер из города Иркутска на Байкал и обратно на туристическом автобусе
  • Проживание в отелях согласно программе
  • Питание, указанное в программе
  • Аренда аэроходов «хивус» для экскурсий по льду Байкала
  • Транспортное обслуживание по программе на местных вездеходах УАЗ
  • Посещение ледовых структур на Малом Море и острове Ольхон, а также на малых островах Байкала
  • Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Иркутску
  • Необходимые разрешения на посещение заповедников и охраняемых территорий на о. Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до города Иркутска и обратно
  • Страхование жизни и здоровья
  • Обеды и ужины в местных кафе и ресторанах, где есть возможность выбрать по меню
  • Алкоголь, сувениры
  • Личные расходы
  • Индивидуальное снаряжение
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС.
  2. Билеты, путевка, документы оплаты на размещение и т. п.
  3. Косметика, крем от загара и т. п.
  4. Очки солнцезащитные.
  5. Фотоаппарат.
  6. Теплые утепленные зимние ботинки - 1 пара. Учтите, что на улице Вы будете находиться не по 30 минут как в городе, а по несколько часов и за городом! Обувь должна быть удобна, разношена и не на высоком каблуке.
  7. Шипы на резинке - для хождения по гололеду и льду Байкала (часто продаются в спортивных магазинах зимой).
  8. Стельки-грелки (по желанию).
  9. Нижнее белье – не менее 2-3 комплекта.
  10. Футболка – 1-2 шт.
  11. Носки – х/б 2-3 пары. и шерстяные 2 пары.
  12. Удобные брюки и кофта для ходьбы в помещении.
  13. Термобелье (зимний комплект, кофта + трико) – 1-2 шт.
  14. Свитер или флисовая кофта для улицы - 1-2 шт.
  15. Пуховой жилет - по желанию.
  16. Брюки теплые для улицы (наподобие горнолыжных) - 1 шт.
  17. Куртка теплая с капюшоном - 1 шт.
  18. Шапочка теплая или спортивная – 1 шт.
  19. Перчатки утепленные или варежки - 1-2 пары.
  20. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
  21. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200 гр. по весу).
Какие скидки есть в туре?

Для детей до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 10%, размещение на дополнительном месте в номере с родителями.

Для детей до 5 лет (включительно) предоставляется скидка 30%: без отдельного размещения, но с местом в автомобиле, с питанием, оплатой за экскурсии, рекреационными сборами с учетом детских скидок.

Памятка туристу для экскурсионной программы по Байкалу

Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 сен 2020
Спасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!
С
18 июня 2017
Хотим всей семьей выразить Вам огромную благодарность за организацию нашего отдыха. Программа получилась насыщенной и одновременно не утомительной, что было не маловажно, учитывая нашего младшего члена семьи (он даже сейчас под впечатлением и рассказывает о своей поездке в детском саду) Желаем Вам дальнейшего успешного развития, будем рекомендовать вас нашим знакомым, при планировании отдыха на Байкале.
Ш
12 авг 2019
От всей души благодарю вас за прекрасно проведенное время! Это была замечательная поездка по озеру Байкал и прогулка по бухте Песчаная. Сказочный лес, чудесный воздух и ледяная вода, в которой мы всё-таки искупались! Отдельное спасибо капитану нашего корабля, который проводил альтернативную экскурсию на добровольных началах во время поездки!

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