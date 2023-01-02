Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Отличный тур, который включает в себя лучшие места ледового Байкала.
Мы сделали это путешествие на зимний Байкал максимально насыщенным впечатлениями и комфортом.
Небольшая группа до 16 человек.
Комфортный трансфер. Проживание в благоустроенных номерах в отелях со всеми удобствами. Вкусная местная еда. Сопровождение гидом и интересная ежедневная экскурсионная программа.
В январе тур полностью проходит на о. Ольхон, потому что по всему Байкалу ещё нет льда. И чистый нетронутый лёд в это время только в районе Малого моря.
с 3 января по 29 марта, прдолжительность каждого тура 5 дней
Ответы на вопросы
Что входит
ЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ с ТАТЬЯНОЙ КАРЕЛИНОЙ и СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО ВСЕМ ОРГ. ВОПРОСАМ.
КОМФОРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ на 4 НОЧИ в НОМЕРАХ со ВСЕМИ УДОБСТВАМИ.
Комфортные 2-х местные номера в лучших отелях на Ольхоне со всеми удобствами в номере (душ и туалет в номере), в г. Иркутск и пос. Листвянка.
ГРУППОВОЙ ТРАНСФЕР на КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ АВТОБУСАХ.
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале.
Трансфер № 1: г. Иркутск (ж/д вокзал "Иркутск-Пассажирский" и аэропорт) — Байкал, о. Ольхон.
Трансфер № 2: Байкал, о. Ольхон — г. Иркутск (или п. Листвянка).
Трансфер № 3: п. Листвянка (экскурсионная программа) — музей Тальцы — г. Иркутск (ж/д вокзал "Иркутск Пассажирский" и аэропорт).
+Топливо и сборы за паркинг места.
ПИТАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ВКЛЮЧЕНО (завтрак, обед, ужин).
Исключением является один ужин в Листвянке, чтобы вы могли попробовать местную кухню по вашему желанию и вкусу.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕДОВ-ПИКНИКОВ в ЖИВОПИСНЫХ МЕСТАХ БАЙКАЛА.
ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ.
Экскурсионное сопровождение во время трансфера на о. Ольхон с достопримечательными остановками по пути.
Автомобильная экскурсия (УАЗ/Соболь) на север острова Ольхон (мыс Хобой по льду или по земле в зависимости от состояния льда).
Автомобильная экскурсия (УАЗ/Соболь) к гротам и пещерам Малого Моря Байкала и на остров Огой.
Экскурсия на аэроходе (хивусе) в поисках чистого льда, в сторону бухты Песчаной.
Пешая экскурсия на о. Ольхон к скале Шаманка (мыс Бурхан).
Пешая экскурсия по заповедному шаманскому лесу на лёд Байкала.
Посещение Байкальского музея Иркутского Научного центра Сибирского отделения РАН, осмотр огромных аквариумом аквариумов музея с живыми обитателями Байкала, в том числе байкальская нерпа.
Посещение архитектурно-этнографический музея «Тальцы».
Автобусная экскурсия в пос. Листвянка.
ПЛАТА ЗА ПРОХОД ЧЕРЕЗ ЗОНУ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА.
БИЛЕТЫ в АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ "ТАЛЬЦЫ".
БИЛЕТЫ в МУЗЕЙ БАЙКАЛА.
РАБОТА ГИДОВ/ОРГАНИЗАТОРОВ.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Что не входит
Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно.
Подберём вам билеты!
Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутск (ул. Ширямова, 13)
Завершение: Город Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: с 3 января по 29 марта, прдолжительность каждого тура 5 дней
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала