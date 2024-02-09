Самый топовый тур за зимний сезон 2022. Места разбирали, как горячие пирожки.
Чаще всего этот тур проходил в выходные дни, что весьма удобно не только для местного туриста, так и для гостей с западной части России. Тур для тех, у кого совсем немного времени и хочется максимально получить от зимнего Байкала.
Чаще всего этот тур проходил в выходные дни, что весьма удобно не только для местного туриста, так и для гостей с западной части России. Тур для тех, у кого совсем немного времени и хочется максимально получить от зимнего Байкала.
Что вас ожидает:
- Остров Огой
- Скала Шаманка
- Мыс Хобой
Описание
Что вас ожидает: Вы увидите ледовые гроты озера Байкал, остров Огой, байкальский сокуй. Пешая прогулка с гидом до скалы Шаманка. Вы сможете наблюдать живописный закат, который запомнится вам наверняка надолго Остров Ольхон — средоточие древних легенд, различных исторических преданий. С островом, как и с озером Байкал, связана легенда о происхождении бурятского рода. Согласно легенде охотник Хоридой женился на небесной деве-лебеди, от которой у него родилось 11 сыновей — они и стали родоначальниками 11 племен хори — нынешних хоринских бурят, которые проживают в Хоринском районе Республики Бурятия. Остров пропитан местным колоритом, шаманизмом и древними бурятскими легендами. Север острова Ольхон — мыс Хобой,покатаемся по льду озера на машинах модели УАЗ. За время экскурсии мы сделаем пять остановок по самым живописным местам северной части острова (п. Харанцы, Песчаника, скала Три Брата, мыс Хобой). Покатаемся на коньках и обязательно проведем ритуал «Поцелуй Байкала». Важная информация:
- Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
- Обратите внимание на место и время сбора группы. В первый день тура необходимо прибыть к 9:00 утра. Место сборы группы вам сообщат, после оплаты тура. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него.
- Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут организатору.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения — участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в комфортабельных отелях. Размещение 2 чел/номер.
- Питание обеды и завтраки, ужины. Попробуем всю местную кухню со всем ее разнообразием.
- Трансфер по программе. Все переезды. Топливо. Сборы за паркинг места.
- Сопровождение гида. Экскурсии не просто с гидом, а, в первую очередь, с крутым человеком, с тем, кто действительно любит регион и живет им. Именно он передаст нам весь стиль жизни и энергию Сибири.
- Разрешения на посещение Прибайкальского национального парка.
- Северная экскурсия по острову на автомобиле модели УАЗ. Экскурсия длится 5-6 часов.
- Южная экскурсия по островам малого моря. Экскурсия длится 3-4 часа
- Что не входит
- Авиаперелеты или ж/д билеты
- Алкогольная или сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- ул. Сухэ-Батора, д. 11, Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
- Обратите внимание на место и время сбора группы. В первый день тура необходимо прибыть к 9:00 утра. Место сборы группы вам сообщат, после оплаты тура. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него.
- Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут организатору.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения — участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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