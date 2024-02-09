Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.

Обратите внимание на место и время сбора группы. В первый день тура необходимо прибыть к 9:00 утра. Место сборы группы вам сообщат, после оплаты тура. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него.

Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут организатору.

Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.

Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.

Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения — участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.

Что вас ожидает: Вы увидите ледовые гроты озера Байкал, остров Огой, байкальский сокуй. Пешая прогулка с гидом до скалы Шаманка. Вы сможете наблюдать живописный закат, который запомнится вам наверняка надолго Остров Ольхон — средоточие древних легенд, различных исторических преданий. С островом, как и с озером Байкал, связана легенда о происхождении бурятского рода. Согласно легенде охотник Хоридой женился на небесной деве-лебеди, от которой у него родилось 11 сыновей — они и стали родоначальниками 11 племен хори — нынешних хоринских бурят, которые проживают в Хоринском районе Республики Бурятия. Остров пропитан местным колоритом, шаманизмом и древними бурятскими легендами. Север острова Ольхон — мыс Хобой,покатаемся по льду озера на машинах модели УАЗ. За время экскурсии мы сделаем пять остановок по самым живописным местам северной части острова (п. Харанцы, Песчаника, скала Три Брата, мыс Хобой). Покатаемся на коньках и обязательно проведем ритуал «Поцелуй Байкала». Важная информация: