День 1

Экскурсия в музей под открытым небом «Тальцы». Нерпинарий в Листвянке

Сейчас прекрасно время совершать туры по России. Байкал — одно из самых идеальный мест отдыха! Начнём наш тур с удивительного музея Тальцы. Это огромный комплекс деревянных строений разных народностей Прибайкалья, где можно бродить часами без устали. Во время зимней экскурсии прикоснёмся к русской, бурятской, эвенкийской и тофаларской культуре и посетим удивительные мастерские, где под умелыми руками народных умельцев оживают всевозможные материалы.

Вдоволь нагулявшись под открытым небом, отправимся в Нерпинарий знакомиться с байкальскими тюленями. Эти милые жители озера никого не оставляют равнодушным. Нас ждёт целое шоу, в котором нерпы не просто выполняют всевозможные трюки, но и рисуют картины. Полюбовавшись на милых нерп, отправляемся на прогулку по поселку Листвянка: пройдём по его длинной набережной, полюбуемся на речные корабли и заглянем на сувенирный рынок. В течение трёх дней группа будет жить в гостинице в поселке Листвянка.

Активная часть тура: 4, 5 км, перепад высот 470-480 м, продолжительность экскурсии 5 часов.

День 2

Байкальский лимнологический музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень Черского, смотровая площадка на Байкал и Ангару, катание на льдине

Экскурсионные туры на Байкал всегда предполагают знакомство с легендарным озером в Байкальском лимнологическом музее. Нас ждёт масса увлекательных экспозиций, изучение микроорганизмов под микроскопом и посещение дендропарка. Кроме того, мы увидим более десяти аквариумов, населенных обитателями Байкала. Это уникальная возможность познакомиться со всей местной фауной.

Идём дальше! Инструктор в кассе купит билеты на канатную дорогу — теперь путёвка в поднебесье Байкала у нас в руках! По канатке быстро поднимемся к Камню Черского, откуда зимой открывается завораживающий вид на окрестности. Рассмотрим Листвянку, Порт Байкал и старинную железную дорогу с высоты птичьего полёта.

Дальше нас ждёт уникальное развлечение, доступное только зимой на Байкале — сплав на льдине. На огромном куске льда мы отправимся от самого истока Ангары по течению к озеру! Гордо прошествуем мимо Шаман-камня и рассмотрим окрестности.

Активная часть тура: 10, 6 км, перепад высот 460-680 м, продолжительность экскурсии 6-7 часов.

День 3

Экскурсия на зимнем аэроходе Хивус в бухту Песчаная

В третий день авторского тура на Байкал нам предстоит покататься на аэроходе «Хивус». Зимой на нём не страшны ни лёд, ни вода, ни суша поэтому с таким транспортом доступен практически любой уголок Байкала. Сегодня отправимся на исследовать Бухту Песчаную — уютное место, где зимой можно часами рассматривать хитросплетение трещин и торосов на бирюзовой озерной глади. Обрамляет бухту две огромные скалы — Малая и Большая Колокольни. Наведаемся в один из прибрежных гротов и отправимся дальше на экскурсию. Тур на Байкал будет нас удивлять каждый день своими завораживающими местами!

Сначала отправимся на мыс Арка, который всем своим видом напоминает архитектурное сооружение. Зимой это место преображается: скала покрывается замёрзшими наплесками и начинает сверкать в солнечных лучах. Но это еще не всё! По пути совершим экскурсию на утес Скрипер. Его высота около 200 метров, и говорят, что когда-то давно он был сторожевой башней. В эту версию охотно веришь, ведь отсюда Байкал виден, как на ладони! При хорошей погоде можно даже рассмотреть его противоположный берег.

Активная часть тура: 4, 8 км, продолжительность экскурсии 7-8 часов.

День 4

Экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда», древние петроглифы Хурай-Нур, остров Огой и Буддистская ступа просветления

После активных путешествий в отдаленные уголки Байкала, вернёмся к знакомству с его историей. По пути на остров Ольхон, совершим экскурсию в этнопарк «Золотая Орда». В комплексе познакомимся с бурятским домашним подворьем. Стоит лишь войти в ворота, увидеть хозяев в национальных костюмах, и мы сразу перенесёмся на несколько веков назад. Кажется, будто со времен Чингисхана здесь ничего не изменилось.

Во время экскурсии примем участие в национальном обряде и познакомимся с жемчужиной комплекса — Хан-юртой, самой красивой резной юртой России. Внутри неё вырезаны лошади, лотосы, рыбки, драгоценные вазы и другие сакральные символы. Затем нам предстоит прикоснуться к историческому достоянию. Отправляемся в деревню Хурай-Нур, где увидим настоящие петроглифы. Это небольшие рисунки размером от 10 до 50 сантиметров, оставленные здесь на камнях не одно тысячелетие назад.

Завершающим штрихом станет путешествие по Байкалу на остров Огой. Там мы посетим Буддистскую ступу просветления, ставшую за 15 лет существования настоящим местом паломничества. Обязательно загадаем желания и заглянем на смотровую площадку, откуда открывается непередаваемый вид на остров Ольхон и сам Байкал. К вечеру прибытие на остров Ольхон, в посёлок Хужир. В течение следующих трёх дней группа будет жить в гостинице в поселке Хужир.

Активная часть тура: 3, 7 км, продолжительность экскурсии 8-9 часов.

День 5

Сокровища поселка Хужир: шаманские столбы Сэргэ, гора Шаманка, Сарайский пляж, корабли с рисунками, сувениры

С утра выходим пораньше и держим путь к скале Шаманка. Ведь именно там мы будем встречать рассвет и ловить первые солнечные лучи! Как только ласковое солнце зимой касается воды и склонов, начинается настоящая магия. Местность преображается в нечто волшебное и даже мистическое. Всё вокруг искрится и будто бы подпитывает энергией.

Зарядив внутренние батарейки и насладившись красотой природы, идём завтракать. Затем отправляемся осматривать природные и рукотворные красоты поселка Хужир. Обязательно сходим на зимний Сарайский пляж, граничащий с священным шаманским лесом. Если вы отправились в активный тур на Байкал с детьми, то их отдых сегодня явно украсит прогулка на Маломорской рыбзавод к заброшенным кораблям, расписанным умелой рукой мастера. Здесь вам и зубастые рыбы, и космический корабль и даже позитивный инопланетянин.

Конечно же, не обделим вниманием и 13 столбов Сэргэ. Это священное место, где можно прикоснуться к культуре шаманизма и оставить своё пожелание духам. В конце дня посетим сувенирные лавки, это непременно нужно сделать во время тура на Байкале. Здесь недорого можно приобрести самые необычные вещи: мудреный шаманский амулет, коготь медведя или клык волка.

Активная часть тура: 10, 8 км, продолжительность экскурсии 6 часов.

День 6

Рассвет солнца в Падь Узуры, дерево Хранитель Байкала, громадины-льдины на мысе Хобой

Наш новый день снова начнётся с утра пораньше! Садимся на местный транспорт — УАЗики, и едем в падь Узуры. С неё снова насладимся байкальским рассветом и в очередной раз убедимся, что Байкал зимой может быть таким разным. Казалось бы, те же лучи солнца и тот же лёд, но выглядит всё совершенно иначе. Именно здесь можно сделать удивительно фото на память — снимок восхода солнца сквозь светящиеся льдины. Туры на Байкал зимой невероятно популярны, поэтому в этом месте частенько можно встретить даже иностранные группы.

Затем совершим прогулку к дереву «Хранитель Байкала». Это скульптура, установленная всего несколько лет назад. Глядя на изваяние даже трудно поверить, что это бронза — настолько умело рука мастера сумела повторить фактуру дерева. Если долго всматриваться в очертания «Хранителя» начинает казаться, что это самый настоящий шаман, тщательно наблюдающий за происходящим на Байкале.

Оставшуюся часть дня посвятим мысу Хобой. Здесь можно изучить практически все виды льда Байкала зимой. Туры по льду — это прекрасная возможность вблизи увидеть, как на поверхности мыса застыли ледяные наплески сокуи, местные гроты покрылись льдом, а на поверхности озера то тут, то там виднеются гигантские глыбы голубого льда.

Активная часть тура: 7, 9 км, перепад высот 470-590 м, продолжительность экскурсии 7-8 часов.

День 7

Отъезд в г. Иркутск. Сегодня прощаемся с Байкалом и обещаем ему обязательно вернуться в эти чудесные места!