Ледовые богатства Байкала

Зимой Байкал превращается в сказочный город

Зимой Байкал превращается в сказочный город.

Его пустынные, ледяные улочки покрываются трещинами и украшаются огромными торосами.

В туре зимой и весной на Байкал нас ждут прогулки по обледеневшим просторам озера, катание на УАЗах и «Хивусах» по льду, посещение ледяных замков и пещер со знаменитыми байкальскими узорами.

Мы посетим музей деревянного зодчества, полюбуемся на пушистых нерп, по канатной дороге поднимемся на смотровую площадку над озером Байкал и даже покатаемся на льдине! В наших планах увидеть шаманские столбы Сэргэ, встретить рассвет на Байкале и сделать те самые уникальные фотографии солнца сквозь льдины.

А ещё нас ждёт национальная байкальская кухня, вкуснейший омуль и чай из байкальских трав.
Ледовые богатства Байкала
Ледовые богатства Байкала
Ледовые богатства Байкала
Ледовые богатства Байкала
Ледовые богатства Байкала
Ледовые богатства Байкала
Ледовые богатства Байкала
Ледовые богатства Байкала
Ледовые богатства Байкала
Ледовые богатства Байкала
Ледовые богатства Байкала
Ледовые богатства Байкала
Ледовые богатства Байкала

Что вы увидите 🤩

  • пос. Листвянка
  • музей деревянного зодчества «Тальцы»
  • нерпинарий в Листвянке
  • Байкальский лимнологический музей
  • Шаман-камень
  • канатная дорога на камень Черского
  • смотровая площадка на Байкал и Ангару
  • катание на льдине
  • экскурсия на зимнем аэроходе Хивус в бухту Песчаная
  • экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда»
  • треккинг к древним петроглифам Хурай-Нур
  • остров Ольхон
  • остров Огой
  • буддистская ступа просветления
  • пос. Хужир
  • шаманские столбы Сэргэ
  • гора Шаманка
  • Сарайский пляж
  • корабли с рисунками
  • рассвет солнца в Падь Узуры
  • дерево Хранитель Байкала
  • громадины-льдины на мысе Хобой
День 1
Экскурсия в музей под открытым небом «Тальцы». Нерпинарий в Листвянке
Сейчас прекрасно время совершать туры по России. Байкал — одно из самых идеальный мест отдыха! Начнём наш тур с удивительного музея Тальцы. Это огромный комплекс деревянных строений разных народностей Прибайкалья, где можно бродить часами без устали. Во время зимней экскурсии прикоснёмся к русской, бурятской, эвенкийской и тофаларской культуре и посетим удивительные мастерские, где под умелыми руками народных умельцев оживают всевозможные материалы.
Вдоволь нагулявшись под открытым небом, отправимся в Нерпинарий знакомиться с байкальскими тюленями. Эти милые жители озера никого не оставляют равнодушным. Нас ждёт целое шоу, в котором нерпы не просто выполняют всевозможные трюки, но и рисуют картины. Полюбовавшись на милых нерп, отправляемся на прогулку по поселку Листвянка: пройдём по его длинной набережной, полюбуемся на речные корабли и заглянем на сувенирный рынок. В течение трёх дней группа будет жить в гостинице в поселке Листвянка.
Активная часть тура: 4, 5 км, перепад высот 470-480 м, продолжительность экскурсии 5 часов.
День 2
Байкальский лимнологический музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень Черского, смотровая площадка на Байкал и Ангару, катание на льдине
Экскурсионные туры на Байкал всегда предполагают знакомство с легендарным озером в Байкальском лимнологическом музее. Нас ждёт масса увлекательных экспозиций, изучение микроорганизмов под микроскопом и посещение дендропарка. Кроме того, мы увидим более десяти аквариумов, населенных обитателями Байкала. Это уникальная возможность познакомиться со всей местной фауной.
Идём дальше! Инструктор в кассе купит билеты на канатную дорогу — теперь путёвка в поднебесье Байкала у нас в руках! По канатке быстро поднимемся к Камню Черского, откуда зимой открывается завораживающий вид на окрестности. Рассмотрим Листвянку, Порт Байкал и старинную железную дорогу с высоты птичьего полёта.
Дальше нас ждёт уникальное развлечение, доступное только зимой на Байкале — сплав на льдине. На огромном куске льда мы отправимся от самого истока Ангары по течению к озеру! Гордо прошествуем мимо Шаман-камня и рассмотрим окрестности.
Активная часть тура: 10, 6 км, перепад высот 460-680 м, продолжительность экскурсии 6-7 часов.
День 3
Экскурсия на зимнем аэроходе Хивус в бухту Песчаная
В третий день авторского тура на Байкал нам предстоит покататься на аэроходе «Хивус». Зимой на нём не страшны ни лёд, ни вода, ни суша поэтому с таким транспортом доступен практически любой уголок Байкала. Сегодня отправимся на исследовать Бухту Песчаную — уютное место, где зимой можно часами рассматривать хитросплетение трещин и торосов на бирюзовой озерной глади. Обрамляет бухту две огромные скалы — Малая и Большая Колокольни. Наведаемся в один из прибрежных гротов и отправимся дальше на экскурсию. Тур на Байкал будет нас удивлять каждый день своими завораживающими местами!
Сначала отправимся на мыс Арка, который всем своим видом напоминает архитектурное сооружение. Зимой это место преображается: скала покрывается замёрзшими наплесками и начинает сверкать в солнечных лучах. Но это еще не всё! По пути совершим экскурсию на утес Скрипер. Его высота около 200 метров, и говорят, что когда-то давно он был сторожевой башней. В эту версию охотно веришь, ведь отсюда Байкал виден, как на ладони! При хорошей погоде можно даже рассмотреть его противоположный берег.
Активная часть тура: 4, 8 км, продолжительность экскурсии 7-8 часов.
День 4
Экскурсия в Этнопарк «Золотая Орда», древние петроглифы Хурай-Нур, остров Огой и Буддистская ступа просветления
После активных путешествий в отдаленные уголки Байкала, вернёмся к знакомству с его историей. По пути на остров Ольхон, совершим экскурсию в этнопарк «Золотая Орда». В комплексе познакомимся с бурятским домашним подворьем. Стоит лишь войти в ворота, увидеть хозяев в национальных костюмах, и мы сразу перенесёмся на несколько веков назад. Кажется, будто со времен Чингисхана здесь ничего не изменилось.
Во время экскурсии примем участие в национальном обряде и познакомимся с жемчужиной комплекса — Хан-юртой, самой красивой резной юртой России. Внутри неё вырезаны лошади, лотосы, рыбки, драгоценные вазы и другие сакральные символы. Затем нам предстоит прикоснуться к историческому достоянию. Отправляемся в деревню Хурай-Нур, где увидим настоящие петроглифы. Это небольшие рисунки размером от 10 до 50 сантиметров, оставленные здесь на камнях не одно тысячелетие назад.
Завершающим штрихом станет путешествие по Байкалу на остров Огой. Там мы посетим Буддистскую ступу просветления, ставшую за 15 лет существования настоящим местом паломничества. Обязательно загадаем желания и заглянем на смотровую площадку, откуда открывается непередаваемый вид на остров Ольхон и сам Байкал. К вечеру прибытие на остров Ольхон, в посёлок Хужир. В течение следующих трёх дней группа будет жить в гостинице в поселке Хужир.
Активная часть тура: 3, 7 км, продолжительность экскурсии 8-9 часов.
День 5
Сокровища поселка Хужир: шаманские столбы Сэргэ, гора Шаманка, Сарайский пляж, корабли с рисунками, сувениры
С утра выходим пораньше и держим путь к скале Шаманка. Ведь именно там мы будем встречать рассвет и ловить первые солнечные лучи! Как только ласковое солнце зимой касается воды и склонов, начинается настоящая магия. Местность преображается в нечто волшебное и даже мистическое. Всё вокруг искрится и будто бы подпитывает энергией.
Зарядив внутренние батарейки и насладившись красотой природы, идём завтракать. Затем отправляемся осматривать природные и рукотворные красоты поселка Хужир. Обязательно сходим на зимний Сарайский пляж, граничащий с священным шаманским лесом. Если вы отправились в активный тур на Байкал с детьми, то их отдых сегодня явно украсит прогулка на Маломорской рыбзавод к заброшенным кораблям, расписанным умелой рукой мастера. Здесь вам и зубастые рыбы, и космический корабль и даже позитивный инопланетянин.
Конечно же, не обделим вниманием и 13 столбов Сэргэ. Это священное место, где можно прикоснуться к культуре шаманизма и оставить своё пожелание духам. В конце дня посетим сувенирные лавки, это непременно нужно сделать во время тура на Байкале. Здесь недорого можно приобрести самые необычные вещи: мудреный шаманский амулет, коготь медведя или клык волка.
Активная часть тура: 10, 8 км, продолжительность экскурсии 6 часов.
День 6
Рассвет солнца в Падь Узуры, дерево Хранитель Байкала, громадины-льдины на мысе Хобой
Наш новый день снова начнётся с утра пораньше! Садимся на местный транспорт — УАЗики, и едем в падь Узуры. С неё снова насладимся байкальским рассветом и в очередной раз убедимся, что Байкал зимой может быть таким разным. Казалось бы, те же лучи солнца и тот же лёд, но выглядит всё совершенно иначе. Именно здесь можно сделать удивительно фото на память — снимок восхода солнца сквозь светящиеся льдины. Туры на Байкал зимой невероятно популярны, поэтому в этом месте частенько можно встретить даже иностранные группы.
Затем совершим прогулку к дереву «Хранитель Байкала». Это скульптура, установленная всего несколько лет назад. Глядя на изваяние даже трудно поверить, что это бронза — настолько умело рука мастера сумела повторить фактуру дерева. Если долго всматриваться в очертания «Хранителя» начинает казаться, что это самый настоящий шаман, тщательно наблюдающий за происходящим на Байкале.
Оставшуюся часть дня посвятим мысу Хобой. Здесь можно изучить практически все виды льда Байкала зимой. Туры по льду — это прекрасная возможность вблизи увидеть, как на поверхности мыса застыли ледяные наплески сокуи, местные гроты покрылись льдом, а на поверхности озера то тут, то там виднеются гигантские глыбы голубого льда.
Активная часть тура: 7, 9 км, перепад высот 470-590 м, продолжительность экскурсии 7-8 часов.
День 7
Отъезд в г. Иркутск. Сегодня прощаемся с Байкалом и обещаем ему обязательно вернуться в эти чудесные места!
🚩 Начало и место завершения: г. Иркутск аэропорт
 Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Переезды по маршруту на УАЗиках
  • Проживание в гостинице: двух-, трёхместные номера «Стандарт», удобства в номере
  • Группа 07-13 марта: посёлок Листвянка — проживание в гостинице «Легенда Байкала», поселок Хужир - проживание в мини-отеле «Байкал»
  • Группа 21-27 марта: посёлок Листвянка — проживание в гостинице «Легенда Байкала» и апарт-отель «Ларус», посёлок Хужир — проживание в мини-отеле «Байкал»
  • Трёхразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2, 3, 5, 6), ужин (день 1-6)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Билеты в Забайкальский национальный парк
  • Услуги инструктора-проводника
  • Входные билеты в экскурсионные центры и музеи
  • Билеты на канатную дорогу в Листвянке.
 Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Иркутск)
  • Питание во время трансфера: обед в 1-й, 4-й и в 7-й день
  • Катание на льдине (4000-5000 руб. )
  • По желанию, прокат коньков (150 руб. /час), велосипедов (350 руб. /час)
  • Страховка (не обязательно).
Важная информация
  • Район путешествия: Российская Федерация, Иркутская область, озеро Байкал, остров Ольхон.
  • Старт маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 10:00 по местному времени (МСК+5).
  • Финиш маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 16:00 по местному времени (МСК+5).
  • В городе Иркутск остановиться на ночлег можно в гостинице «Syberia», гостинице «Таормина» или квартире, арендованной на сайте «Авито».
  • Часовой пояс. Время отличается от московского времени на +5 часов.
  • Денежная единица: российский рубль.
  • Общая информация по маршруту.
  • Тип отдыха: проживание на турбазе, прогулки налегке.
  • Проживание: турбаза.
  • Питание: трехразовое (завтрак и ужин в кафе, обед - сухой паек на маршруте).
  • Маршрут проходит на высоте: 470-680 м.
  • Протяженность маршрута: 42, 3 км.
  • Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет.
  • Уровень сложности маршрута: легкий+ (70% маршрута), средний (30% маршрута).
  • Мобильная связь по маршруту: постоянно. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, но 4G у МТС, Мегафона и Теле2.
  • Инфраструктура. В поселке Листвянка и поселке Хужир есть небольшие продуктовые магазины, кафе. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.
  • Одежда
  • В путешествиях на Байкал очень важен принцип многослойности одежды. Зимой на Байкале может быть мороз -15С… -20С, яркое солнце в безветренную погоду, порой может дуть сильный ветер. Комбинируя одежду, вы будете комфортно себя чувствовать в любых погодных условиях.
  • 1. Нижний слой. Термобелье - футболка с длинным рукавом и кальсоны.
  • 2. Средний слой. Кофта и штаны из флиса.
  • 3. Верхний слой. Ветрозащитные, утепленные куртка (с капюшоном) и штаны. Прекрасный вариант - пуховые куртки с мембраной или одежда с утеплителем Primaloft®, который обладает водоотталкивающими и «дышащими» свойствами, быстро сохнет и согревает даже намокнув.
  • Обувь
  • Во время похода мы передвигаемся по скользкому льду, ледяным гротам и камням, поднимаемся и спускаемся по льду. Поэтому необходимо, чтобы обувь была удобной, теплой, защищала стопу и имела нескользкую подошву.
  • Валенки брать в поход не рекомендуется. Это отличная, теплая обувь, но они совершенно не держат стопу. Можно брать с собой теплые треккинговые ботинки или зимнюю обувь типа Salomon Toundra, зимние сапоги «Хаски» (модель 075С), обувь Сolumbia (коллекция Titanium).
  • Носки
  • Шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски. Термоноски хорошо отводят влагу и сохраняют тепло.
  • Самонагревающиеся вкладыши-стельки
  • Если ваши пальцы ног мерзнут всегда и в любой обуви, то рекомендуем взять с собой самогревы для пальцев ног (одноразовые соляные грелки). Они имеют с одной стороны скругленную форму и приклеиваются к носку, сохраняют тепло в течение 4-7 часов после вскрытия упаковки.
  • Ледоступы, кошки для гололёда или айсеры
  • Это очень важный пункт снаряжения для зимней поездки. Мы проводим на льду большое количество времени, лёд под ногами скользкий, порой также будет встречаться битый лёд. По такой поверхности гораздо удобнее перемещаться, когда к вашей обуви прикреплены ледоступы/кошки/айсеры, чтобы подошвы не скользили. На данный момент в продаже имеются «городские» кошки, например Petzl Spiky Plus и его аналоги. Резиновая основа в форме чулка имеет несколько небольших шипов. Чулок натягивается на ботинок, после чего кошки готовы к использованию. Они хорошо справляются с возложенной на них задачей - уменьшением скольжения по оледенелой поверхности. Кошки весят мало, почти не занимают места, быстро надеваются и снимаются.
  • Более современная и надежная модификация кошек – айсеры. Подошва Vibram (или другая, в зависимости от производителя) с металлическими шипами крепится к ботинкам с помощью ремней с липучками. Стальные шипы обеспечивают отличное сцепление с поверхностью. Кроме того, их подошва является хорошей теплоизоляцией, что весьма важно в зимний период. Айсеры быстро снимаются и надеваются. Однако, из-за более массивной конструкции и улучшенных характеристик сцепления, они имеют больший вес, чем кошки. Айсеры или городские кошки в походах очень удобны, они позволяют быстрее преодолевать обледенелые поверхности, а также снижают риск травматизма. До начала похода необходимо примерить их на всю обувь, которую вы будете брать с собой.
  • Перчатки
  • Следует взять две пары, так как почти весь день вы будете их носить, а перчатки достаточно быстро промокают. Для фотографов прекрасный вариант – это гибридные перчатки-варежки с откидывающимся верхом. Перчатка без пальцев позволяет удобно держать фотоаппарат и нажимать на кнопки, а откидывающаяся варежка оперативно согревает замерзшие пальцы.
  • Варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем Надеваются поверх перчаток во время сильного мороза и ветра.
  • Шапка
  • Шапку вы будете носить весь поход. Она должна быть максимально теплой и комфортной. Для разнообразия можно взять вторую шапку, яркую и позитивную, с помопном, с ушками или с хвостом для красочных фотографий
  • Защита для лица
  • Зимой на Байкале может дуть сильный ветер, особенно на открытом льду. Самая удобная защита для лица – это балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица, застегивающаяся на затылке липучкой. Одну из перечисленных вещей обязательно следует взять с собой.
  • Солнцезащитные очки
  • В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть.
  • Солнцезащитный крем
  • Рекомендуем взять с собой, особенно людям с чувствительной кожей.
  • Фонарик
  • Турист порой встает пораньше, чем заснять рассвет на Байкале)). Поэтому фонарик пригодится. Желательно иметь налобный фонарь, чтобы ваши руки были свободны. Также фонарь будет вам полезен для подсветки гротов, льда или ледяных пещер.
  • Туристический коврик
  • Его следует иметь с собой в любом походе. Вещь легкая, удобная и практически незаменимая На подподпник можно присесть, прилечь при фотосъемке, также во время ходьбы он защищает спину от ветра.
  • Сушилки для обуви
  • Поскольку практически весь день мы проводим на улице, то к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать. Сушилки особенно полезны при отсутствии запасной пары обуви.
  • Трекинговые палки
  • С палками легче идти и сохранять равновесие на льду.
  • Термос
  • Во время прогулки по льду чашечка горячего чая с байкальскими травами всегда будет кстати.
Время проведения: См. календарь
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Восход
Восход
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

👥Групповые🧳Туры#Авторские туры🏆Активный отдых#Туры зимой

Еще несколько похожих предложений на Байкале

На коньках по самому большому катку в мире - озеру Байкал
Индивидуальная экскурсия
12 800
за 1-4 чел.
На коньках по самому большому катку в мире - озеру Байкал
Прочувствуйте зимнее волшебство и особенную атмосферу, отправившись на зимний Байкал, а зимой он ничуть...
По договоренности
Один незабываемый день на озере Байкал
Индивидуальная экскурсия
5
8
9 900
за 1-4 чел.
Один незабываемый день на озере Байкал
Познакомьтесь с озером Байкал во время автомобильной экскурсии в старинный русский посёлок Листвянка
Ежедневно, круглогодично
Трансфер на Байкал, в Листвянку
Индивидуальный трансфер
5 000
за 1-4 чел.
Трансфер на Байкал, в Листвянку
Трансфер на озеро Байкал из Иркутска; в посёлок Листвянка и обратно
Любой день
На озеро Байкал (в Горячинск)
Индивидуальная экскурсия
11 000
за 1-4 чел.
На озеро Байкал (в Горячинск)
Мы отправимся на автомобиле в однодневную поездку к озеру Байкал - одному из древнейших озёр планеты,...
По договоренности
Путешествие на Байкал в поселок Листвянка
Индивидуальная экскурсия
5
3
7 250
за 1-4 чел.
Путешествие на Байкал в поселок Листвянка
Предлагаю экспресс-поездку в посёлок Листвянка, расположенный на берегу озера Байкал
Любой день
Поездка на озера Байкал и Хубсугул
Индивидуальная экскурсия
30 000
за 1 чел.
Поездка на озера Байкал и Хубсугул
Во время экскурсии вы увидите два уникальных озера - Байкал и Хубсугул, прокатитесь по Кругобайкальской...
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
Индивидуальная экскурсия
2д 7ч
32 000
за 1 чел.
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
Индивидуальный тур на остров Ольхон - бесценная возможность побывать в самом сердце легендарного озера,...
Ежедневно в 10:00
Поездка на джипе по Тажеранской степи
Индивидуальная экскурсия
5
2
12ч
20 000
за 1-4 чел.
Поездка на джипе по Тажеранской степи
Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал и нетронутый мир Тажеранской степи, попробовать...
Ежедневно, круглогодично
Однодневная экскурсия на Байкал: Листвянка и Тальцы
Индивидуальная экскурсия
5
1
14 000
за 1-3 чел.
Однодневная экскурсия на Байкал: Листвянка и Тальцы
в любой день недели
Тур на побережье Байкала, к Малому морю
Индивидуальная экскурсия
10ч
15 000
за 1-4 чел.
Тур на побережье Байкала, к Малому морю
Любой день
Загадки острова Ольхон
Индивидуальная экскурсия
12ч
25 000
за 1-4 чел.
Загадки острова Ольхон
Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала - на самый большой остров Ольхон
ежедневно
Двухдневная поездка на Ольхон
Индивидуальная экскурсия
1д 10ч
39 450
за 1-4 чел.
Двухдневная поездка на Ольхон
Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать в самом сердце Байкала, встретить...
Ежедневно, круглогодично в 09:00

Восход проводит ещё 1 экскурсию

По зимнему льду Байкала
52 000
за 1 чел.
По зимнему льду Байкала
Лёд Байкала - это сказка наяву, это настоящая магия
См. календарь
У нас ещё много экскурсий 😎 на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Байкале
🇷🇺