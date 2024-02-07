1 день

Обзорная экскурсия по городу Иркутск

Приветствуем Вас в городе Иркутск!

Встреча проходит в 2 этапа:

в аэропорту 8-8:30 (внутри здания у выхода в город с табличкой «Ледяное сердце Байкала»);

на жд вокзале 9-9:30 (встреча с табличкой у выхода в город внутри здания жд вокзала);

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Внимание! Заселение в гостиницу производится после экскурсионной программы.

Обзорная экскурсия по городу Иркутск.

Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, рядом красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.

Посетим Знаменский монастырь, рядом с которым установлен памятник адмиралу Колчаку.

Потом мы отправимся на бульвар Гагарина.

Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.

Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками –"Иркутская слобода" (или так называемый, 130-тый квартал).

Здесь же познакомимся с бабром.

Обед в кафе.

Трансфер в отель, размещение.

После экскурсий в свободное время самостоятельно можно посетить излюбленное место вечерних прогулок иркутян и гостей города – набережную реки Ангара, или один из многочисленных музеев города.

А если вы не очень устали после дороги, то можете отправиться в музей деревянного зодчества «Тальцы» или в Листвянку, прогуляться по туристическому поселку, который называют «Ворота Байкала» (самостоятельно, не входит в стоимость).

Питание: завтрак, обед. Гид: да.