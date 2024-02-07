Ледяное сердце Байкала

Групповой тур на Байкале
5
3 отзыва
Только зимой можно увидеть торосы и удивительно красивые гроты с гигантскими замерзшими сосульками, переливающимися на солнце, совершить захватывающие путешествия по прозрачному и гладкому льду, устроить восхитительную фотосессию на фоне заснеженных вершин, пушистых елей и сказочной красоты Байкала! В туре будем жить в комфортных условиях. Посмотрим Иркутск – столицу Восточной Сибири, его церкви, особняки, старинные дома. Посетим новый туристский центр с восстановленными историческими постройками –"Иркутская слобода".

По дороге на Ольхон будем любоваться Сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков.
Ледяное сердце Байкала
Ледяное сердце Байкала
Ледяное сердце Байкала
Ближайшие даты:
5
мар
12
мар

Что вас ожидает:

Сытная бурятская кухня
Сытная бурятская кухня
Попробуем знаменитые позы и вкусный наваристый суп
Путешествие на хивусе
Путешествие на хивусе
Промчимся по ледяным просторам на оригинальном судне с воздушной подушкой
Секреты буддизма
Секреты буддизма
Загадаем свои сокровенные желания, обойдя священную буддийскую ступу Просветления
Ледяной стол Байкала
Ледяной стол Байкала
Устроим пикник прямо на льду!

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу Иркутск

Приветствуем Вас в городе Иркутск!

Встреча проходит в 2 этапа:

  • в аэропорту 8-8:30 (внутри здания у выхода в город с табличкой «Ледяное сердце Байкала»);
  • на жд вокзале 9-9:30 (встреча с табличкой у выхода в город внутри здания жд вокзала);

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Внимание! Заселение в гостиницу производится после экскурсионной программы.

Обзорная экскурсия по городу Иркутск.

Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, рядом красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.

Посетим Знаменский монастырь, рядом с которым установлен памятник адмиралу Колчаку.

Потом мы отправимся на бульвар Гагарина.

Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.

Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками –"Иркутская слобода" (или так называемый, 130-тый квартал).

Здесь же познакомимся с бабром.

Обед в кафе.

Трансфер в отель, размещение.

После экскурсий в свободное время самостоятельно можно посетить излюбленное место вечерних прогулок иркутян и гостей города – набережную реки Ангара, или один из многочисленных музеев города.

А если вы не очень устали после дороги, то можете отправиться в музей деревянного зодчества «Тальцы» или в Листвянку, прогуляться по туристическому поселку, который называют «Ворота Байкала» (самостоятельно, не входит в стоимость).

Питание: завтрак, обед. Гид: да.

Обзорная экскурсия по городу ИркутскОбзорная экскурсия по городу ИркутскОбзорная экскурсия по городу ИркутскОбзорная экскурсия по городу ИркутскОбзорная экскурсия по городу ИркутскОбзорная экскурсия по городу Иркутск
2 день

Остров Ольхон

Завтрак в гостинице.

Выселение, трансфер на остров Ольхон.

По пути Вы сможете вдоволь полюбоваться Сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков.

В пути у Вас будет остановка, обед в кафе бурятской кухни – знаменитые позы и вкусный наваристый суп.

Ледовая переправа на остров Ольхон и трансфер в поселок Хужир.

Размещение в уютных и комфортных номерах со всеми удобствами на базе отдыха.

Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан.

Мыс Бурхан или скала Шаманка – одна из девяти святынь Азии, вы конечно же видели его на фотографиях Байкала!

Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой!

Подумайте о важном и сокровенном, побудьте в тишине, и любуйтесь этой красотой!

В таких местах понимаешь, что важно, находишь ответы, и получаешь целительную энергию!

Особенно красиво здесь в это время – на закате.

Возвращение на базу отдыха, ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: во время экскурсии.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
3 день

Мыс Хобой

Завтрак Сегодня нас ждет одна из самых популярных, интересных и удивительных экскурсий на Байкале – экскурсия на мыс Хобой!

Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь чувствуется мощь и сила.

У нас есть уникальная возможность увидеть его со стороны Байкала, подъехать к его подножию.

В пути у нас будет несколько остановок, во время которых мы увидим ледовые гроты, наплески, сокуи, а также Байкальские торосы и голубые льды.

Увидим Байкальские ледовые просторы – то зачем тысячи людей едут каждый год на Байкал!

Обед – Байкальский пикник на свежем воздухе.

Возвращение на базу отдыха, ужин.

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин. Гид: во время экскурсии.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
4 день

Остров Огой

Завтрак на базе отдыха.

Сегодня нас ждет путешествие на хивусе – судно на воздушной подушке.

Отправимся на остров Огой.

Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуемая как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.

Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса Дракона.

С нескольких сторон, остров так же обрамлен Байкальскими наплесками, высота которых достигает нескольких метров, обязательно сделаем остановку что бы полюбоваться этим природным шедевром.

Питание: завтрак, ужин. Гид: во время экскурсии.

Остров ОгойОстров ОгойОстров ОгойОстров Огой
5 день

Переезд в Иркутск

Завтрак.

Выезд в Иркутск (ориентировочное время выезда с Ольхона 12:00 – 14:00, информация по конкретному выезду будет сообщена за сутки накануне).

Внимание: выселение до 12:00!

Трансфер и размещение в гостинице в Иркутске.

Питание: завтрак. Гид: нет.

Переезд в ИркутскПереезд в ИркутскПереезд в ИркутскПереезд в Иркутск
6 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Окончание тура.

Освобождение номеров до 12:00.

Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на жд вокзал (стоимость 1200 рублей /легковой автомобиль до 3-х чел, или такси: 500 рублей).

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице, благоустроенные номера.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-хместное1-местное
56 00073 600

Варианты проживания

Гостиница «Лейк Плейс» или аналогичная на Ольхоне

3 ночи

Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир. К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса. В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж. В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории. Гости могут пользоваться бесплатной частной парковкой. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро. Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «Лейк Плейс» или аналогичная на ОльхонеГостиница «Лейк Плейс» или аналогичная на ОльхонеГостиница «Лейк Плейс» или аналогичная на ОльхонеГостиница «Лейк Плейс» или аналогичная на Ольхоне

Гостиница «Матрешка» или аналогичная в Иркутске

2 ночи

Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены. Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак. В шаговой доступности находится торгово-развлекательный центр «Карамель». Прогулка до сквера им. Кирова займет всего 10 минут.

Гостиница «Матрешка» или аналогичная в ИркутскеГостиница «Матрешка» или аналогичная в ИркутскеГостиница «Матрешка» или аналогичная в ИркутскеГостиница «Матрешка» или аналогичная в Иркутске

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в Иркутске (благоустроенный номер)
  • Размещение на базе отдыха на острове Ольхон (благоустроенный номер)
  • Питание, указанное в программе: 1 день: завтрак, обед2 день: завтрак, обед, ужин3 день: завтрак, обед-пикник, ужин4 день: завтрак, ужин5 день: завтрак6 день: завтрак
  • 1 день: завтрак, обед
  • 2 день: завтрак, обед, ужин
  • 3 день: завтрак, обед-пикник, ужин
  • 4 день: завтрак, ужин
  • 5 день: завтрак
  • 6 день: завтрак
  • Трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск
  • Экскурсии:обзорная экскурсия по городупешеходная экскурсия на мыс Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойэкскурсия на Хивусе о. Огой (3 часа) - наплески, мыс Дракон
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Экскурсия на Хивусе о. Огой (3 часа) - наплески, мыс Дракон
  • Сбор Прибайкальского нац. парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении;
  • теплая и устойчивая обувь;
  • теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
  • брюки - с такими же качествами что и куртка;
  • шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
  • теплый двухслойный шарф;
  • не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
  • термобелье;
  • флиска;
  • свитер, футболка;
  • треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки. (и легкие хлопковые);
  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
  • термос (на свое усмотрение);
  • аптечка (личная);

Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 фев 2024
Организация хорошая. Понравилось, что люди разбираются в мелочах, связанных с проведением тура.
Е
6 фев 2024
Всё чётко, во время и на высшем уровне.
И
23 янв 2024
Вы молодцы! Спасибо. Благодарим.
Вы молодцы! Спасибо. Благодарим.Вы молодцы! Спасибо. Благодарим.Вы молодцы! Спасибо. Благодарим.

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