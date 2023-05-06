Что вас ожидает:

День 1:

Начнем наше путешествие от Центрального ж/д вокзала, где вас ожидает уютный поезд и комфортабельные вагоны. Путь, на который мы отправимся, будет объявляться по громкой связи и на световом табло, так что вы не пропустите ни одной достопримечательности. Прибыв в Слюдянку, мы остановимся на 40 минут, чтобы вы могли насладиться красотами городка и подышать свежим воздухом. Затем мы отправимся на КБЖД, где наш экскурсовод расскажет вам увлекательную историю о Байкале и продемонстрирует фильмы, которые помогут вам погрузиться в атмосферу этого величественного места.

В пути наш поезд остановится 4-5 раз, чтобы вы смогли выйти на пешеходные прогулки и насладиться красотами природы в полной мере. Стоянки будут длиться от 20 минут до полутора часов, в зависимости от места. Наконец, мы доберемся до Порта Байкал, где вас ждет переправа в Листвянку. После этого наш автобус отвезет вас в Иркутск, где вы сможете продолжить ваше увлекательное путешествие

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.