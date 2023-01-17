Летняя рыбалка на озере Майниц

Летний рыболовный тур на жемчужину Чукотки высокогорное озеро Майниц

Летний рыболовный тур на жемчужину Чукотки высокогорное озеро Майниц — это мечта каждого настоящего рыболова-любителя. Основные трофеи — это голец (3 вида) и хариус. Экземпляры гольца от 2-х и до 8-ми кг. Хариус до 1,5 кг.

Отличные трофейная рыбалка, потрясающий вкус свежепойманной рыбы и изумительной красоты природа навсегда останутся в вашей памяти. Но главное – эмоции от единения с дикой природой и позитивный настрой на долгое время.
Летняя рыбалка на озере Майниц
Летняя рыбалка на озере Майниц
Летняя рыбалка на озере Майниц
Летняя рыбалка на озере Майниц
Летняя рыбалка на озере Майниц
Летняя рыбалка на озере Майниц
Летняя рыбалка на озере Майниц
Летняя рыбалка на озере Майниц
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • экстремальные ощущения – до места рыбалки будем добираться на снегоболотоходе полтора дня и на надувных лодках – отдых для настоящих мужчин;
  • дальневосточные презенты – великолепные экземпляры гольца, налима и хариуса никого не оставят равнодушным;
  • безопасность – тур проводится под руководством опытных гидов с учетом пожелания каждой группы;
  • незабываемые пейзажи – первозданная красота Чукотского автономного округа почти не тронута человеком.

Тур проводится с начала июля до середины сентября для групп от двух до четырех человек в любые даты под запрос.

Программа тура по дням

1 день

Заезд, экскурсия по городу

Встреча в аэропорту Угольный.

Помощь с размещение в гостинице.

Знакомство с гидами и техникой.

Акклиматизация.

Экскурсия по городу, посещение Музейного центра «Наследие Чукотки».

Питание и проживание в стоимость не входит.

2 день

Переход на снегоболотоходе до озера Майниц

Доставка участников до озера.

Время в пути 1,5 дня.

3 день

Переход на снегоболотоходе до озера Майниц

Доставка участников до озера.

Время в пути 1,5 дня.

4 день

Рыбалка на озере

Рыбалка на озере.

5 день

Рыбалка на озере

Рыбалка на озере.

6 день

Рыбалка на озере

Рыбалка на озере.

7 день

Рыбалка на озере

Рыбалка на озере.

8 день

Возвращение в город

Возвращение в город.

Время в пути 1,5 дня.

9 день

Возвращение в город

Возвращение в город.

Время в пути 1,5 дня.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных домиках рыбаков-охотников.

Стоимость тура в зависимости от размера группы на одного человека:

  • при группе три человека – 150 000 руб.;
  • при группе от четырех человек – 130 000 руб.

Варианты проживания

Домики рыбаков-охотников

8 ночей
Домики рыбаков-охотниковДомики рыбаков-охотниковДомики рыбаков-охотников

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда рыболовного и туристического оборудования (рыболовные снасти, посуда, термосы)
  • Доставка до места лова
  • Питание вне населенных пунктов 3 раза в день
  • Услуги сопровождающего
  • Проживание вне населенных пунктов в комфортабельных домиках
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Анадырь и обратно
  • Трансфер аэропорт Угольный – Анадырь – аэропорт Угольный
  • Питание в г. Анадырь
  • Проживание в г. Анадырь
  • Алкогольные напитки на весь период проведения тура
Место начала и завершения?
Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • ветрозащитная куртка и брюки на основе мембраны типа Softshell или Windstopper;
  • головной убор;
  • флисовую кофту;
  • комплект летнего термобелья;
  • термоноски;
  • перчатки;
  • вейдерсы;
  • ботинки.

Личное снаряжение:

  • сумка непромокаемая;
  • предметы личной гигиены;
  • аптечка;
  • налобный фонарь;
  • солнцезащитные очки;
  • фото/видео аппаратура.

Документы:

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования.
Особенности тура

Доставка участников тура до озера производится на снегоболотоходе. Время в пути 1,5 дня. От базы до места рыбалки на надувных лодках — 30-40 мин.

Проживание в комфортабельных домиках рыбаков-охотников.

Период проведения тура — с начала июля до середины сентября. Тур формируется по запросу.

Минимальное количество участников — 2 человека.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Озеро Майниц

Название произошло от чукотского Майныгытгын — Большое Озеро. Расположено в двухстах километрах от районного центра. Стиснутое северными отрогами Майнопыльгинского хребта Корякского нагорья, озеро растянулось на 20 километров. Разделенное проливом на два плеса — Большой и Малый Майниц, озеро занимает площадь 48,8 кв. км. Его наибольшая глубина 120 метров. Прибрежные склоны живописных гор, густо поросшие кедровостланиковыми лесами и ольховником, являются настоящим царством бурого медведя. В озере водятся: мальма, голец Таранца, сиг-пыжьян, обыкновенный валек, камчатский хариус, тонкохвостый налим, щука, слизистый подкаменщик, речной гольян, девятииглая колюшка. В водах озера находятся крупные нерестилища нерки.

Материальная ответственность

Турист несёт материальную ответственность в случае умышленного нанесения его действиями вреда организации или ее имуществу!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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