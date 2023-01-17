Заезд, экскурсия по городу

Доставка участников тура до озера производится на снегоболотоходе. Время в пути 1,5 дня. От базы до места рыбалки на надувных лодках — 30-40 мин.

Проживание в комфортабельных домиках рыбаков-охотников.

Период проведения тура — с начала июля до середины сентября. Тур формируется по запросу.

Минимальное количество участников — 2 человека.