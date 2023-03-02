Лучшее за 3 дня. Лёд

Лучшее за 3 дня

4.7
3 отзыва
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Специально для вас мы приготовили тур, в котором всего за 3 дня вы посетите топовые локации: увидите чистый лёд, знаменитые пузырьки, наплески и гроты.

Вас ждет короткое, но насыщенное путешествие, в котором собрано всё самое красивое, яркое и вкусное!
Лучшее за 3 дня. Лёд
Лучшее за 3 дня. Лёд
Лучшее за 3 дня. Лёд
Лучшее за 3 дня. Лёд
Лучшее за 3 дня. Лёд
Лучшее за 3 дня. Лёд
Лучшее за 3 дня. Лёд
Лучшее за 3 дня. Лёд
Лучшее за 3 дня. Лёд
Лучшее за 3 дня. Лёд
Лучшее за 3 дня. Лёд
Лучшее за 3 дня. Лёд
Лучшее за 3 дня. Лёд
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает:

Гастрономическое приключение
Гастрономическое приключение
Отведаем традиционные блюда байкальской и бурятской кухни
Ледовые забавы
Ледовые забавы
Покатаемся на коньках, сыграем в гольф или хоккей прямо на льду Байкала
Зажигательная этно-программа
Зажигательная этно-программа
Пройдём обряд очищения огнём, послушаем горловое пение и научимся национальному танцу "ёхор"
Поцелуй Байкала
Поцелуй Байкала
Сделаем глоток чистейшей воды прямо из озера!
Места Силы
Места Силы
Посетим места, наполненные энергией — скалу Шаманка и буддийскую ступу Просветления
Ледовая станция "Боро-Боро"
Ледовая станция "Боро-Боро"
Услышим «дыхание Байкала» в ледовом тоннеле и сделаем необычные фотографии с тюльпанами

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Тажеранские степи - Малое Море

Встреча в аэропорту с гидом до 09:30.

Отправление навстречу Байкалу и льду на комфортабельном автобусе Toyota Hiace.

11:30 Остановка в этнопарке «Золотая Орда».

Здесь вы пройдёте обряд очищения огнём, послушаете завораживающее горловое пение и научитесь танцевать национальный танец «Ёхор».

Вы попробуете обед из блюд бурятской кухни, приготовленный по семейным рецептам, бережно передающимся из поколения в поколение.

16:00Трансфер через пролив Ольхонские ворота до отеля Baikal View.

17:30 Размещения в отеле, прогулка на Байкал и по окрестностям.

19:00 Вечером гид расскажет о Байкале, познакомит с картой региона.

Ужин – самостоятельно.

  • питание включено: обед в этно-парке.
  • 290 км на автобусе, 5 часов переездов, 3 часа экскурсий и прогулок.
Иркутск - Тажеранские степи - Малое МореИркутск - Тажеранские степи - Малое МореИркутск - Тажеранские степи - Малое МореИркутск - Тажеранские степи - Малое Море
2 день

По Малому Морю. Станция «Боро-Боро»

08:30 Завтрак.

09:30 Выход из отеля.

Трансфер к берегу Байкала.

10:00 Посадка в скоростной катер на воздушной подушке «Хивус», отправление на экскурсию по Малому Морю.

14:00-17:00 Обед и посещение станции Боро-Боро.

Вы будете обедать в самом необычном ресторане – на полярной станции «Боро-Боро»: ароматная ангарская форель горячего копчения, наваристая уха и разнообразие сибирских домашних разносолов.

На «Боро-Боро» вы сможете услышать «дыхание Байкала» в ледовом тоннеле, сделать необычные фотографии с подледными тюльпанами, посетить настоящее снежное иглу, покататься на финских санках и даже отправить открытку прямо из сердца Байкала.

Вы увидите одно из самых красивых мест Ольхона: 13 столбов сэргэ в разноцветных ленточках, упирающиеся вершинами в небо.

17:15 Возвращение в отель, свободное время.

  • Питание: завтрак в отеле, комплексный обед на полярной станции «Боро-Боро»;
  • около 100 км на аэроходе «Хивус», 7 часов переездов и прогулок.
По Малому Морю. Станция «Боро-Боро»По Малому Морю. Станция «Боро-Боро»По Малому Морю. Станция «Боро-Боро»По Малому Морю. Станция «Боро-Боро»По Малому Морю. Станция «Боро-Боро»По Малому Морю. Станция «Боро-Боро»
3 день

Хужир - юг Малого Моря - пролив Ольхонские Ворота - бухта Ая - МРС - Иркутск

08:30 Завтрак.

09:30 Выход из отеля.

Трансфер к берегу Байкала.

10:00 Посадка в аэроход.

Продолжение исследований Малого Моря.

В программе посещения: о. Огой, прогулка к ступе Просветления, м. Хоргой, о. Хубын, м. Кобылья Голова (список может меняться в зависимости от снежно-ледовой обстановки).

12:30 Обед.

13:30 После обеда мы посетим залив Загли, выйдем в Большой Байкал через пролив Ольхонские Ворота и пройдем через бухту Орсо и бухту Ая.

Нас ждут сани, хоккей на льду и другие активности.

17:00 Возвращение на МРС, посадка в микроавтобус.

17:30 Отправление в Иркутск.

21:30 Прибытие в отель.

  • питание: завтрак в отеле, обед в кафе.
  • около 120 км на аэроходе «Хивус», 260 км на автобусе, ~4 часа переездов на автобусе, 7 часов переездов и прогулок.
Хужир - юг Малого Моря - пролив Ольхонские Ворота - бухта Ая - МРС - ИркутскХужир - юг Малого Моря - пролив Ольхонские Ворота - бухта Ая - МРС - ИркутскХужир - юг Малого Моря - пролив Ольхонские Ворота - бухта Ая - МРС - ИркутскХужир - юг Малого Моря - пролив Ольхонские Ворота - бухта Ая - МРС - ИркутскХужир - юг Малого Моря - пролив Ольхонские Ворота - бухта Ая - МРС - Иркутск
4 день

Отъезд

В зависимости от вашего рейса – отправляйтесь в аэропорт (время в пути около 30 минут) или погуляйте по городу, с удовольствием порекомендуем интересные маршруты и вкусные заведения.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека при присоединении к группе, руб:

Обычные даты

Праздничные даты

21.02-24.02, 23.02-26.02, 7.03-10.03

Стоимость после 1.1284 20088 350
Акция РБ до 1.1279 98084 200

Доплата за одноместное размещение 21 000 руб.

Стоимость индивидуального тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

Размер группыСтоимость после 1.12Акция РБ до 1.12
6 человек99 10094 300
4 человека131 800125 450
2 человека230 000218 900

Варианты проживания

Отель «Baikal View Hotel»

2 ночи
Отель расположен на самом большом острове озера Байкал - острове Ольхон, в двух километрах от поселка Хужир и всего в 700 метрах от берега озера Байкал.
Номер категории «Стандарт»:
  • Предметы индивидуального пользования;
  • Полотенца;
  • Холодильник;
  • Бесплатный Wi-Fi;
  • Фен;
  • Тапочки;
  • Чайные принадлежности;
  • TV.
Отель «Baikal View Hotel»Отель «Baikal View Hotel»Отель «Baikal View Hotel»Отель «Baikal View Hotel»Отель «Baikal View Hotel»Отель «Baikal View Hotel»

Irkutsk City Center

1 ночь
Отель расположен в самом центре Иркутска, 25 минут до аэропорта, 10 минут до ж/д вокзала. Уютное кафе на территории.
Двухместные номера категории Deluxe:
  • Гигиенический набор;
  • Полотенца;
  • Чайник;
  • Холодильник;
  • TV;
  • Шкаф для одежды;
  • Зеркало;
  • Обеденный стол и стулья.
Irkutsk City CenterIrkutsk City CenterIrkutsk City CenterIrkutsk City CenterIrkutsk City CenterIrkutsk City CenterIrkutsk City Center

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе:1 день – обед2 день – завтрак, обед3 день – завтрак, обед4 день – завтрак
  • 1 день – обед
  • 2 день – завтрак, обед
  • 3 день – завтрак, обед
  • 4 день – завтрак
  • Услуги профессионального гида по Байкалу, 3 дня
  • Фрахт судна на воздушной подушке «Хивус-10», 2 дня
  • Фольклорная программа в этнопарке «Золотая Орда»
  • Трансферы по программе
  • Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Сувенирная продукция
  • Аренда коньков
  • Трансфер в аэропорт в 4-й день
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь

В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами.

Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.

Верхняя одежда

Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра).

Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток.

Шапка и варежки

Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой.

перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.

Термобельё

Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera.

Помимо всего вышеперечисленного, не забудьте:

  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • налобный фонарик (и запасные батарейки);
  • треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
  • купальные принадлежности (Если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. При желании Вы можете приобрести страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что со связью на Байкале?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота). Лучше всего ловят МТС и Теле 2. Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн.

Устойчивая телефонная связь есть в Иркутске, Листвянке, Улан-Удэ., Северобайкальске.

На Малом Море, на Ольхоне (в Хужире), мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.

Часто во время переездов (по земле/воде/льду) и пеших/водных переходов связь слабая и фрагментарная, либо отсутствует.

Какая будет погода?

Средние температуры конца декабря-начала января: -12, -15 градусов. Возможны заморозки до – 20, но и возможны потепления до -5. Бывает ветер.

С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от снега и ледяной поверхности озера, создавая благоприятные условия для отдыха. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны. Средние дневные температуры марта от -5 до -15° С, ночью температура может опускаться до -25°С.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
А
1 мар 2023
Было здорово и интересно
С
13 авг 2022
Были шероховатости, но впечатление осталось положительное.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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Можно с детьми
Места силы
Многодневные туры
3-дневные туры
Туры на 4 дня

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