Лёд Байкала. Ольхон

Групповой тур на Байкале
5
3 отзыва
Этот тур для тех, кто ни разу не был на Байкале и для тех, кто уже кажется всё повидал, кто хочет за умеренную цену увидеть топовые достопримечательности Ольхона и оторваться в крутых активностях по полной! Вас ждёт хрустальный мир с сотнями тысяч пузырьков, трещинок и оттенков байкальского льда! Сказочные гроты, ледяные пещеры, торосы, отвесные скалы под покровом наплесков, называемых «сокуи», конечно же, легенды и истории жителей берегов самого большого озера планеты.
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Лёд Байкала. Ольхон
Ближайшие даты:
12
фев
8
мар
15
мар

Что вас ожидает:

Колоритные мастер-классы
Колоритные мастер-классы
Приготовим буузы и сделаем свечу с байкальскими травами
Горячая банька
Горячая банька
По желанию попаримся, поныряем в купель и оботремся снегом!
Ледовый пикник
Ледовый пикник
Устроим красивый обед на прямо льду Байкала!

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Малое море. Этнопарк «Золотая орда»

11:00-12:00 Сбор группы в аэропорте Иркутска.

Гид с табличкой будет ждать вас, загружаемся в транспорт и едем на Малое Море в пос. Курма.

13:30 Посещение этнопарка «Золотая орда», познакомимся с местной культурой, пообедаем и посетим мастер-класс по приготовлению бууз.

18:00 Заселение на базу отдыха.

19:00-21:00 Ужин

Иркутск - Малое море. Этнопарк «Золотая орда»Иркутск - Малое море. Этнопарк «Золотая орда»Иркутск - Малое море. Этнопарк «Золотая орда»Иркутск - Малое море. Этнопарк «Золотая орда»
2 день

Остров Огой. Буддийская Ступа Просветления. Мастер-класс

До 9:30 Завтрак на базе.

10:00 Садимся в «буханки» и едем на юг Малого моря на остров Огой.

Здесь находится знаменитая Буддийская Ступа Просветления, где вы сможете совершить ритуал, чтобы ваши желания сбылись.

В этот день мы также посетим ледяные гроты, увидим тысячи сосулек и наплески.

14:00 Возвращение на базу, обед.

15:00 -21:00 По желанию, заказываем горячую баньку на нашей базе (оплачивается отдельно).

Паримся, ныряем в купель и обтираемся снегом!

19:00-21:00 Ужин, отдых.

Пригласим энергопрактика, с которым вы сможете сделать свою собственную свечу с байкальскими травами.

Остров Огой. Буддийская Ступа Просветления. Мастер-классОстров Огой. Буддийская Ступа Просветления. Мастер-классОстров Огой. Буддийская Ступа Просветления. Мастер-классОстров Огой. Буддийская Ступа Просветления. Мастер-классОстров Огой. Буддийская Ступа Просветления. Мастер-классОстров Огой. Буддийская Ступа Просветления. Мастер-класс
3 день

Мыс Хобой. Обед на льду Байкала

До 9:30 Завтрак на базе.

10:00 Садимся в «буханки» и едем на север Малого моря на мыс Хобой, увидим чистый лед, заедем на скалу Шаманку и устроим красивый обед на льду Байкала!

17:00 Возвращение на базу.

19:00-21:00 Ужин, отдых.

Мыс Хобой. Обед на льду БайкалаМыс Хобой. Обед на льду БайкалаМыс Хобой. Обед на льду БайкалаМыс Хобой. Обед на льду БайкалаМыс Хобой. Обед на льду Байкала
4 день

Малое море - Иркутск

До 10:00 Завтрак и выезд в Иркутск.

14:00 Заселение в гостиницу.

14:30 Свободная программа в Иркутске.

Малое море - ИркутскМалое море - ИркутскМалое море - ИркутскМалое море - ИркутскМалое море - Иркутск
5 день

Отъезд

Завтрак и самостоятельный выезд из отеля до 12:00.

Проживание

Будем жить в комфортных номерах отелей в Иркутске и на базе отдыха на Малом море.

Доплата за одноместное размещение 12 500 рублей.

Варианты проживания

База отдыха на Малом море

3 ночи

Все номера с личными удобствами, постельное и полотенца предоставляются. В номерах есть тумбы, зеркало, ТВ, холодильник, чайник, розетки.

База отдыха на Малом мореБаза отдыха на Малом мореБаза отдыха на Малом мореБаза отдыха на Малом мореБаза отдыха на Малом море

Baikal Forest Hotel

1 ночь

Все номера с личными удобствами, постельное и полотенца предоставляются. В номерах есть тумбы, зеркало, ТВ, холодильник, чайник, розетки, также есть фен.

Baikal Forest HotelBaikal Forest HotelBaikal Forest HotelBaikal Forest HotelBaikal Forest Hotel

Irkutsk City Center

1 ночь

Все номера с личными удобствами, постельное и полотенца предоставляются. В номерах есть тумбы, зеркало, ТВ, холодильник, чайник, розетки, также есть фен.

Irkutsk City CenterIrkutsk City CenterIrkutsk City CenterIrkutsk City Center

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе
  • Питание по программе (4 завтрака, 3 обеда, 3 ужина)
  • Экскурсии по программе
  • Комфортный трансфер из Иркутска и обратно
  • Сопровождение тура тур лидером
  • Мастер-класс от энергопрактика
  • Страховка от НС
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Баня
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплые ботинки (чтобы не промокали);
  • Купальник, полотенце;
  • Сланцы;
  • Брюки и куртка ветрозащитная с капюшоном;
  • Термобелье;
  • Перчатки/варежки;
  • Шапка;
  • Носки теплые и обычные;
  • Сменное нижнее белье;
  • Очки солнцезащитные/маска;
  • Термос;
  • Зубная щетка, пластырь, личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
30 сен 2023
Всё Супер!!!
Всё Супер!!!
А
28 сен 2023
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
Н
28 сен 2023
Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура стоит рассказать: гиды нам попались очень крутые! Алёна и Артем за 2 недели стали просто лучшими друзьями💕 ребята веселые, активные, разносторонние, внимательные и просто замечательные человечки. Нам повезло и в нашей поездки нас сопровождала повар Анжелика - лучшие каши и супы в мире, отдельное спасибо от моего желудка😅 думала с питанием будут проблемы но я была просто в восторге. Возил по маршруту нас Борис, вечером составлял нам компанию. Как итог поездка удалась! Люди собрались замечательные. Все хотелки регулировались и поездка прошла без единого нарекания.
Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура

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