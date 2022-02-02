По запросу возможно проведение тура в другие даты.
Добро пожаловать!
Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон.
По пути мы заедем в кафе и отобедаем блюдами нац. кухни.
Еще немного – и мы увидим самый первый байкальский лед!
Он совсем молод и образовался в заливах и на Малом Море всего пару недель назад.
Чтобы попасть на остров Ольхон, проедем на катере на воздушной подушке («Хивусе») 10-15 минут через пролив (оплачивается отдельно) и затем пересядем на УАЗы, чтобы добраться до посёлка Хужир.
Приезжаем, заселяемся.
После небольшого отдыха отправляемся на прогулку к знаменитой скале Шаманка.
Лед здесь такой прозрачный, что можно увидеть камни на дне!
Заглянем в ледяные пещеры и встретим наш первый закат прямо на льду.
Встретив закат и погуляв, возвращаемся в гостиницу, отогреваемся вкусным и сытным ужином, отдыхаем.
Ледовые приключения начинаются!
Отправляемся на север Ольхона, дорога пройдет на УАЗах-буханках, которые являются неотъемлемым символом острова.
В начале января маршрут проходит по самому острову, увидим скалистые обрывистые берега мыса Хобой и Три брата и посмотрим на Байкал с высоты.
В доступных местах сделаем выход на лед, чтобы посмотреть пещеры и сделать крутые фотографии (с нами будет фотограф).
В конце января маршрут проходит по льду Байкала.
Увидим ледяные пещеры и гроты на мысе Сагаан Хушун, а также голубые торосы в северной части острова.
Нас ждет настоящая ледовая магия и самые чистые эмоции!
Вечером возвращение на базу, ужин.
Сегодня мы продолжим исследовать байкальский лед и проедем на Хивусе по проливу Малое Море.
Будем искать красивые ледовые локации, крутые пещеры и гроты.
Одна из наших основных локаций сегодня – остров Огой.
Остров – излюбленное место фотографов и путешественников.
Мы прогуляемся вокруг острова, а также поднимемся к знаменитой буддийской ступе.
Здесь можно почувствовать особую тишину и спокойствие, а еще загадать заветное желание!
После экскурсии возвращаемся на базу, обедаем.
После обеда отправляемся в Иркутск.
Приезд в Иркутск, размещение в гостинице.
Ужинаем в одном из ресторанов города, делимся впечатлениями.
Ледовые приключения заканчиваются, но воспоминания остаются!
Завтракаем и отправляемся в аэропорт.
Мы желаем вам ярких эмоций и новых интересных путешествий!
В туре предусмотрено проживание в двухместном номере категории стандарт в отеле на Ольхоне и в отеле в Иркутске.
Доплата за одноместное проживание 9 000 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Для детей до 12 лет предоставляется скидка 20%.