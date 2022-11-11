Хотелось бы оставить положительный отзыв. Тур оказался очень интересным, было посещено очень много разных мест. Нам очень понравилась как сама организация тура, так и гид Андрей Чурин.

Проживание было в отеле "Прикамье". Хороший отель для своих трех звёзд, номер отличный, просторный, у каждого было свое личное пространство. Завтраки в отеле потрясающие, очень вкусные. Нам очень понравилось там.

Расположение отеля находится в центре города, и это хорошо, т. к можно много каких мест посетить. Если своим ходом добираться до аэропорта то дорога займёт около 40 минут

Хотим отметить очень вкусную еду в ресторанах и кафе города, когда в свое свободное время мы могли их посетить. Попробовали много вкусных и новых блюд. И остались в полнейшем восторге!

К сожалению без минусов не обошлось … в данном туре с нами был Гид Андрей Чурин, бесспорно очень хороший, начитанный, интересный экскурсовод. Интересно подавал информацию узнавали очень много нового и разного из его рассказов и знаний. К сожалению может только нам так не повезло, но Андрей часто придирался к нам без причины. У нас были оплачены обеды на одного взрослого т. к ребёнок не всегда ест ту еду, которую предлагают в путешествиях. И видно наш гид не очень был рад тому, что не все оплачивали обеды. Также мы до сих пор расстроены, т. к для посещения всех мест где мы были, не входящих в пакет тура(мы это знали и заплатили дополнительно)он собирал одну сумму со всех в группе. И сдачу с этой суммы нам в итоге он не отдал т. к у нас ездили в поездку один взрослый пенсионер, и школьник, соответственно должна была быть льгота на посещение мест для этих категорий. И видимо не только нам не отдал сдачу, но возможно и всем кто ездил, насколько я знаю с нами было много пенсионеров.

Ну это наверное единственный минус, все остальное было отлично! Мы очень довольны поездкой! Пермь потрясающий город, он уникален по своему, и мы обязательно приедем туда ещё раз, т. к хотели бы исследовать ещё много разных мест. Спасибо Туорператору" Большая Страна". Мы нисколько не пожалели о покупке данного тура. Спасибо вам!)