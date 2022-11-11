Магия священного Байкала. Летний тур

Путешествие «Магия священного Байкала» откроет для вас загадочный остров Ольхон

5
3 отзыва
Путешествие “Магия священного Байкала” откроет для вас загадочный остров Ольхон, невероятный памятник инженерного мастерства – Кругобайкальскую железную дорогу, умиротворенную Листвянку и уникальную сибирскую природу.
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Магия священного Байкала. Летний тур
Ближайшие даты:
17
июл

Что вас ожидает 🤩

Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Для желающих экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
Главный сибирский город Иркутск
Главный сибирский город Иркутск
Заглянем в краеведческий музей, а также полюбуемся кружевными деревянными домами
Увлекательный день в Листвянке
Увлекательный день в Листвянке
Посетим музей "Тальцы", смотровую площадку Камень Черского и музей Байкала
Местный колорит
Местный колорит
Познакомимся с основами культуры и религии бурят

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Прибытие в Иркутск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель.

Размещение в отеле.

2 день

Экскурсия по Иркутску

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Иркутску.

Иркутск – старинный сибирский город, который возник на месте острога, построенного в XVII веке.

Сегодня Иркутск находится в ряду крупнейших городов России.

Это многонациональный сибирский город.

Здесь сохранились уникальные старинные кружевные деревянные дома, а самое главное это то, что Иркутск это ворота на Байкал.

Обед (оплачивается дополнительно).

Экскурсия в краеведческий музей Иркутска.

Один из старейших музеев России, который был основан в декабре 1782 года по инициативе иркутского губернатора Ф. Клички.

В настоящее время в музее расположено несколько отделов: отдел природы, отдел истории, экспозиционный отдел "Окно в Азию", выставочный отдел "Музейная студия", экспозиционный отдел "Музей В. Г. Распутина", ледокол "Ангара", Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова). (входной билет оплачивается дополнительно)

Возвращение в отель.

Свободное время.

3 день

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Байкальский музей

Завтрак в отеле.

Переезд в Архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

«Тальцы» – это уникальное собрание памятников архитектуры, истории и этнографии XVII–XX вв. В музее воссоздано четыре историко-культурные зоны: бурятская, эвенкийская, тофаларская и русская.

Буряты, эвенки и тофы являются коренными народностями Прибайкалья.

Фонды музея «Тальцы» насчитывают более 29 000 экспонатов.

Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья. (входной билет оплачивается дополнительно)

Переезд в поселок Листвянка.

Название поселку дали лиственницы, которые растут здесь в большом количестве. В конце XIX века Антон Павлович Чехов был очарован красотой этих мест, сравнивая поселение с Ялтой. Листвянка находится в 65 километрах от Иркутска, у истока реки Ангары, на берегу Байкала.

Прогулка по побережью Байкала.

Зимой прогулка по льду Байкала.

Подъем на смотровую площадку Камень Черского.

С обзорной площадки открывается завораживающий панорамный вид.

В ясную погоду можно увидеть южную котловину Байкала, исток Ангары, порт Байкал и даже можно разглядеть заснеженные вершины Хамар-Дабана.

Обед (оплачивается дополнительно).

Экскурсия в Байкальский музей.

Байкальский музей Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук получил статус самостоятельного научно-исследовательского учреждения в 1993 году.

Здесь собирают и хранят научные данные о климате, флоре, фауне, воде и взаимном влиянии озера и окружающей среды.

Важно, что научные сведения для посетителей представляют в доступной для понимания форме (входные билеты оплачиваются дополнительно).

Возвращение в Иркутск.

Свободное Время.

4 день

Поселок Усть-Ордынский. Встреча заката на Ольхоне

Завтрак в отеле.

Переезд в поселок Усть-Ордынский.

Буряты – это одна из самых многочисленных народностей, которая населяет территорию Сибири, а Усть-Ордынский район интересен тем, что здесь из поколения в поколение передаются основы традиционной культуры бурят.

Экскурсия в Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа.

В фондах музея собраны предметы этнографии, археологии и фотодокументы.

Так же на территории музея расположен комплекс Бурятская крестьянская усадьба конца XIX-начала XX века (входной билет оплачивается дополнительно).

Посещение Усть-Ордынского дацана.

Обед (оплачивается дополнительно).

Переезд к паромной переправе на остров Ольхон.

Переправа на остров.

Переезд в поселок Хужир на УАЗиках.

Размещение в отеле/турбазе (удобства на этаже).

Вечерняя прогулка на священный мыс Бурхан (Скала Шаманка).

Мыс Бурхан – это самый известный символ Байкала и одно из самых загадочных мест.

Встреча заката.

Ужин на турбазе (оплачивается дополнительно).

5 день

Мыс Хобой

Завтрак.

Поездка на мыс Хобой на УАЗиках.

Это самый северный мыс на острове Ольхон.

Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду с него можно разглядеть восточный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.

По дороге остановки на мысе Харанцы, мысе любви (Шунтэ), у скалы три Брата, в бухте Песчаная.

Пикник со свежеприготовленной ухой.

Возвращение в поселок Хужир.

Переезд к паромной переправе на УАЗиках.

Переправа с острова.

Переезд в Иркутск.

Ужин в дороге (оплачивается дополнительно).

Размещение в отеле.

6 день

Свободный день. КБЖД по желанию

Завтрак в отеле.

Свободный день в Иркутске.

Для желающих экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД).

Кругобайкальская железная дорога является уникальным памятником инженерного зодчества.

Сегодня, говоря о КБЖД, подразумевают ее западную часть от истока реки Ангара до города Слюдянка (71-168 км.), которая выведена из транзитного движения.

Ни одна железная дорога в мире не обладает таким количеством рукотворных объектов, как этот участок КБЖД.

На протяжении 85 километров здесь сохранились тоннели, водоотводы, мосты, подпорные стенки вековой давности, все это на фоне мысов и утесов, обнаженных при строительстве дороги скальников, живописных долин рек (оплачивается дополнительно).

Свободный день. КБЖД по желанию
7 день

Отъезд

Завтрак в отеле (ланч-бокс)

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в Иркутске и на турбазе на острове Ольхон.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

ДвухместноеОдноместное
54 50069 500

Ниже представлены возможные варианты проживания.

Варианты проживания

Гостиница «Ангара»

5 ночей

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах. При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры. Все номера оформлены в современном стиле, оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

Усадьба «Набаймар»

1 ночь

Усадьба «Набаймар» расположена на живописном берегу озера Байкал, на западном побережье острова Ольхон, в поселке Хужир всего в 200 метрах от озера Байкал. Пять-десять минут неспешной ходьбы - и вы на многокилометровом пляже, который золотым ожерельем обрамляет прозрачные воды пролива Малое Море. Удобства на этаже.

Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Проживание в отеле в Иркутске с завтраком
  • Проживание в отеле/на турбазе на острове Ольхон с завтраком
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсия по Иркутску
  • Поездка на остров Ольхон
  • Поездка на мыс Хобой с пикником
  • Поездка в Листвянку
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Входной билет в краеведческий музей Иркутска – 200р пенсионный – 70р
  • Входной билет в музей Тальцы – 250р
  • Входной билет в Байкальский музей – 310р
  • Посещение Усть-Ордынского музея – 100р.
  • Пакет питания: 3 обеда, 2 ужина – 5 500р.
  • Экскурсия по КБЖД:место со стороны горы – 8 500 руб. место со стороны Байкала у окна – 9 700 руб. место со стороны Байкала второе место от окна – 8 900 руб. обед в поезде – цена уточняется (будет известна в мае).
  • Место со стороны горы – 8 500 руб.
  • Место со стороны Байкала у окна – 9 700 руб.
  • Место со стороны Байкала второе место от окна – 8 900 руб.
  • Обед в поезде – цена уточняется (будет известна в мае)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Может ли измениться программа?

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Рекомендуемые рейсы
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ:
S7 Airlines:
  • Санкт-Петербург - Иркутск S76346 16:30 - 03:25 (прилет 03.01.23/07.03.23)
  • Иркутск - Санкт-Петербург S76343 10:20 - 11:45
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ:
Аэрофлот:
  • Москва - Иркутск SVO SU1444 07:40 - 18:35
  • Иркутск - Москва SVO SU1443 09:50 - 11:10

Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ч
11 ноя 2022
Организация тура на 5+!
Н
8 ноя 2022
Отличная организация. Бесподобная природа. Все было на высшем уровне. Гид - потрясающий. Спасибо.
Д
8 ноя 2022
Хотелось бы оставить положительный отзыв. Тур оказался очень интересным, было посещено очень много разных мест. Нам очень понравилась как сама организация тура, так и гид Андрей Чурин.
Проживание было в отеле "Прикамье". Хороший отель для своих трех звёзд, номер отличный, просторный, у каждого было свое личное пространство. Завтраки в отеле потрясающие, очень вкусные. Нам очень понравилось там.
Расположение отеля находится в центре города, и это хорошо, т. к можно много каких мест посетить. Если своим ходом добираться до аэропорта то дорога займёт около 40 минут
Хотим отметить очень вкусную еду в ресторанах и кафе города, когда в свое свободное время мы могли их посетить. Попробовали много вкусных и новых блюд. И остались в полнейшем восторге!
К сожалению без минусов не обошлось … в данном туре с нами был Гид Андрей Чурин, бесспорно очень хороший, начитанный, интересный экскурсовод. Интересно подавал информацию узнавали очень много нового и разного из его рассказов и знаний. К сожалению может только нам так не повезло, но Андрей часто придирался к нам без причины. У нас были оплачены обеды на одного взрослого т. к ребёнок не всегда ест ту еду, которую предлагают в путешествиях. И видно наш гид не очень был рад тому, что не все оплачивали обеды. Также мы до сих пор расстроены, т. к для посещения всех мест где мы были, не входящих в пакет тура(мы это знали и заплатили дополнительно)он собирал одну сумму со всех в группе. И сдачу с этой суммы нам в итоге он не отдал т. к у нас ездили в поездку один взрослый пенсионер, и школьник, соответственно должна была быть льгота на посещение мест для этих категорий. И видимо не только нам не отдал сдачу, но возможно и всем кто ездил, насколько я знаю с нами было много пенсионеров.
Ну это наверное единственный минус, все остальное было отлично! Мы очень довольны поездкой! Пермь потрясающий город, он уникален по своему, и мы обязательно приедем туда ещё раз, т. к хотели бы исследовать ещё много разных мест. Спасибо Туорператору" Большая Страна". Мы нисколько не пожалели о покупке данного тура. Спасибо вам!)

Похожие туры на Байкале

Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
1 отзыв
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
Индивидуальный тур на остров Ольхон
Ваш отель в Иркутске
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
38 000 за 1 человека
Зимний джип-тур на остров Ольхон с ночевкой на льду Байкала
2 дня 10 часов
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Зимний джип-тур на остров Ольхон с ночевкой на льду Байкала
В этом трехдневном джип-туре вы увидите ледовые гроты Ольхона
Место вашего проживания в Иркутске
87 500 за всё до 4 чел.
Insta путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом
2 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Insta путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом
Остров Ольхон - самый большой остров Байкала, его еще называют жемчужиной Сибири. Он расположен в 250 км от Иркутска
Иркутск, по договоренности
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
27 500 за 1 человека
Трёхдневный тур на Ольхон
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Трёхдневный тур на Ольхон
Остров Ольхон - это исторический и сакральный центр Байкала
Иркутск, по договоренности
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
33 000 за 1 человека
Зимний Ольхон - индивидуальный тур
3 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Зимний Ольхон - индивидуальный тур
Приглашаю вас в трехдневное путешествие по острову Ольхон
Хужир (остров Ольхон)
24 дек
25 дек
26 дек
27 дек
45 000 за 1 человека
Четырёхдневный тур на Ольхон
4 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
4 отзыва
Четырёхдневный тур на Ольхон
Остров Ольхон - удивительное сочетание разнообразных и красивых пейзажей
ваш адрес в Иркутске
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
40 000 за 1 человека
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
Всю красоту и разнообразие байкальского льда можно увидеть
место Вашего проживания в Иркутске
29 900 за всё до 4 чел.
По зимнему льду Байкала
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
5
7 отзывов
Очень популярно сейчас
По зимнему льду Байкала
Лёд Байкала - это сказка наяву, это настоящая магия
г. Иркутск аэропорт (возле главного входа со сторо
64 000 за 1 человека
Индивидуальный тур по северу Ольхона
6 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
1 отзыв
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Однодневная индивидуальная экскурсия на остров Ольхон
Ваш отель в Хужире
24 дек
25 дек
26 дек
27 дек
от 14 500 за всё до 4 чел.
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Василий
Василий
Нет отзывов
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала
В отеле или аэропорту Иркутска
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
от 2400019 200 за 1 человека
Insta путешествие по топовым локациям Байкала
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
8 отзывов
Insta путешествие по топовым локациям Байкала
Про природу Байкала можно написать эссе, но мы лучше покажем вам её вживую в наших турах
аэропорт Иркутска
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
57 500 за 1 человека
По голубому льду Байкала
4 дня
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
По голубому льду Байкала
Во время тура, вы посетите сердце Байкала
Хужир (остров Ольхон)
2 янв
43 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Байкале
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ