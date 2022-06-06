Места Релаксации на Байкале. Летний тур

Байкал летом и осенью - это теплые солнечные дни, чистые и приветливые воды озера Байкала, велосипедные прогулки

4.7
3 отзыва
Байкал летом и осенью – это теплые солнечные дни, чистые и приветливые воды озера Байкала, велосипедные прогулки и другие развлечения.

Мы погуляем в Листвянке и сможем попробовать местную кухню, полюбуемся на величественный остров Ольхон, его прибрежные скалы и живописные ледовые гроты.
Места Релаксации на Байкале. Летний тур
Места Релаксации на Байкале. Летний тур
Места Релаксации на Байкале. Летний тур
Места Релаксации на Байкале. Летний тур
Места Релаксации на Байкале. Летний тур
Места Релаксации на Байкале. Летний тур
Места Релаксации на Байкале. Летний тур
Места Релаксации на Байкале. Летний тур
Места Релаксации на Байкале. Летний тур
Места Релаксации на Байкале. Летний тур
Места Релаксации на Байкале. Летний тур
Места Релаксации на Байкале. Летний тур
Места Релаксации на Байкале. Летний тур
Места Релаксации на Байкале. Летний тур
Ближайшие даты:
27
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • семейный отдых – отличный тур, чтобы поехать всей семьей, дети в возрасте до 2 лет могут поехать бесплатно;
  • места энергетической силы – почуствуем связь с природой, заложенную в каждом из нас;
  • релаксация на пляже Ольхона – этот чистый красивый пляж с белоснежным песком похож на заграничное место отдыха в жарких странах.

Программа тура по дням

1 день
Переезд до острова Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд  до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин;

Автотранспортом: примерно 300 км; 

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

Переезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова Ольхон
2 день
Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин;

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км;

Автотранспортом: примерно 100 км;   

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день
День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Байкал на весь мир славится чистотой своих вод.

Старожилы острова утверждают, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды и времени суток.

Он может быть насыщенно-голубым, ярко-бирюзовым, темно-графитовым.

Сделайте несколько фотографий озера в разное время дня и вы убедитесь в этом!

Питание включено: завтрак, ужин.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
4 день
Южная часть острова Ольхон

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин;

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км; 

Автотранспортом: примерно 120 км;    

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Южная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова Ольхон
5 день
Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак;

Автотранспортом: примерно 300 км;   

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

ИркутскИркутскИркутскИркутск
6 день
Переезд в Листвянку

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

Питание: не включено и оплачивается дополнительно;    

Автотранспортом: примерно 70 км;  

Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Переезд в ЛиствянкуПереезд в ЛиствянкуПереезд в ЛиствянкуПереезд в ЛиствянкуПереезд в Листвянку
7 день
Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Питание: завтрак.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
8 день
Трансфер в Иркутск

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание: завтрак;    

Автотранспортом: примерно 70 км;    

Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч. 

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб.: 

 Хостел ЭкономСтандарт
обычные даты с 06.06 по 17.07, с 15.08 по 03.1050 40057 60065 500
праздничные даты с 18.07 по 14.0853 30060 50071 300
доплата за одноместное размещение, обычные даты с 06.06 по 17.07, с 15.08 по 03.10-15 50021 000
доплата за одноместное размещение, праздничные даты с 18.07 по 14.08-17 50025 000

Размещение Хостел:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Иркутск – Хостел Лайк (Like) – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 1 ночь: ночь 5;
  • Листвянка – Турбаза Обитаемый остров – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 2 ночи: ночь 6-7;

​​​​​Размещение эконом:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Иркутск – Гостиница Узоры (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5;
  • Листвянка – Гостиница Арабеска (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи: ночь 6-7;

Размещение стандарт:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Иркутск – Гостиница Виктория (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5;
  • Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны (удобства в номере). 2 ночи: ночь 6-7.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание:День 1: ужинДень 2, 4: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 5, 7-8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 4: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 5, 7-8: завтрак
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – ОльхонДень 2: по ОльхонуДень 4: по ОльхонуДень 5: Ольхон – ИркутскДень 6: Иркутск – ЛиствянкаДень 8: Листвянка – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 4: по Ольхону
  • День 5: Ольхон – Иркутск
  • День 6: Иркутск – Листвянка
  • День 8: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 4: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • День 6: питание не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в туре?

Даже если вы собираетесь отдохнуть на Байкале в середине лета, обязательно захватите с собой теплый свитер или куртку. Чаще всего в это время года днем здесь солнечно и жарко. Вы и позагораете, и искупаетесь. А вот ночи могут быть весьма холодными. Климат Восточной Сибири резко континентальный, а его особенность – резкие перепады температур. После 30-ти градусной жары днем могут наступить пронизывающе холодные сумерки.

В межсезонье и зимой не помешает термобелье. Однако помните, что даже в середине зимы на Байкале не бывает крепких морозов, это способствует особый микроклимат озера позволяет.

Июль и август – одни из самых популярных месяцев для отдыха на Байкале, тепло и солнечно.
В конце августа бывают дожди, как и везде, не угадать заранее.
Сентябрь – очень красочный месяц, мы рекомендуем любителям природы туры на сентябрь, погода, как правило, хорошая, тепло и очень красивый лес (все зелено-желто-красное).
Октябрь – всегда переменчивая погода, это межсезонье, начало октября обычно еще теплое.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Во сколько начинается и заканчивается тур?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг(размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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