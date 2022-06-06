Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин;
Автотранспортом: примерно 300 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км;
Автотранспортом: примерно 100 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день на Ольхоне.
Байкал на весь мир славится чистотой своих вод.
Старожилы острова утверждают, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды и времени суток.
Он может быть насыщенно-голубым, ярко-бирюзовым, темно-графитовым.
Сделайте несколько фотографий озера в разное время дня и вы убедитесь в этом!
Питание включено: завтрак, ужин.
Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км;
Автотранспортом: примерно 120 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак;
Автотранспортом: примерно 300 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Переезд в поселок Листвянка.
Размещение в гостинице.
Питание: не включено и оплачивается дополнительно;
Автотранспортом: примерно 70 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Свободный день в Листвянке.
Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.
Ее часто называют визитной карточкой озера.
Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.
Название поселку дано не случайно.
Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.
Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.
Питание: завтрак.
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Питание: завтрак;
Автотранспортом: примерно 70 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб.:
|Хостел
|Эконом
|Стандарт
|обычные даты с 06.06 по 17.07, с 15.08 по 03.10
|50 400
|57 600
|65 500
|праздничные даты с 18.07 по 14.08
|53 300
|60 500
|71 300
|доплата за одноместное размещение, обычные даты с 06.06 по 17.07, с 15.08 по 03.10
|-
|15 500
|21 000
|доплата за одноместное размещение, праздничные даты с 18.07 по 14.08
|-
|17 500
|25 000
Размещение Хостел:
Размещение эконом:
Размещение стандарт:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Даже если вы собираетесь отдохнуть на Байкале в середине лета, обязательно захватите с собой теплый свитер или куртку. Чаще всего в это время года днем здесь солнечно и жарко. Вы и позагораете, и искупаетесь. А вот ночи могут быть весьма холодными. Климат Восточной Сибири резко континентальный, а его особенность – резкие перепады температур. После 30-ти градусной жары днем могут наступить пронизывающе холодные сумерки.
В межсезонье и зимой не помешает термобелье. Однако помните, что даже в середине зимы на Байкале не бывает крепких морозов, это способствует особый микроклимат озера позволяет.
Июль и август – одни из самых популярных месяцев для отдыха на Байкале, тепло и солнечно.
В конце августа бывают дожди, как и везде, не угадать заранее.
Сентябрь – очень красочный месяц, мы рекомендуем любителям природы туры на сентябрь, погода, как правило, хорошая, тепло и очень красивый лес (все зелено-желто-красное).
Октябрь – всегда переменчивая погода, это межсезонье, начало октября обычно еще теплое.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг(размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.