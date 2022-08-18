Мозаика осенней Листвянки

Провести осеннюю пору на Байкале приглашаем в поселок Листвянка

4.7
3 отзыва
Провести осеннюю пору на Байкале приглашаем в поселок Листвянка! Завораживающий вид, дух Сибири, замечательная компания! Нас ждут интересные экскурсии, новые впечатления и комфортный отдых.
Мозаика осенней Листвянки
Мозаика осенней Листвянки
Мозаика осенней Листвянки
Мозаика осенней Листвянки
Мозаика осенней Листвянки
Мозаика осенней Листвянки
Мозаика осенней Листвянки
Мозаика осенней Листвянки
Мозаика осенней Листвянки
Мозаика осенней Листвянки
Мозаика осенней Листвянки
Мозаика осенней Листвянки
Мозаика осенней Листвянки
Мозаика осенней Листвянки
Мозаика осенней Листвянки
Ближайшие даты:
3
окт
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окт
17
окт
24
окт
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Что вас ожидает 🤩

Потрясающая панорама Байкала
Потрясающая панорама Байкала
На кресельном подъемнике поднимемся на знаменитую обзорную площадку Камень Черского
Байкальская обсерватория
Байкальская обсерватория
Увидим телескоп, который является самым большим не только на побережье Байкала, но и во всей России
Неординарный Музей озера Байкал
Неординарный Музей озера Байкал
Виртуально погрузимся в батискафе на дно озера!

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Иркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - Листвянка
2 день

Подъем на смотровую площадку Камень Черского. Лимнологический музей

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке"Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Подъем на смотровую площадку Камень Черского. Лимнологический музейПодъем на смотровую площадку Камень Черского. Лимнологический музейПодъем на смотровую площадку Камень Черского. Лимнологический музейПодъем на смотровую площадку Камень Черского. Лимнологический музей
3 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Питание включено: завтрак.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
4 день

Байкальская астрофизическая обсерватория

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Пешая прогулка до обзорной площадки.

Знакомство с 2 телескопами.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Байкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерватория
5 день

Свободный день

Свободный день в Листвянке.

Многие туристы интересуются, почему именно поселок Листвянка стал одним из самых востребованных мест отдыха на Байкале.

В этом нет ничего удивительного.

Листвянка обладает самой развитой инфраструктурой на побережье Байкала.

Здесь вы никогда не заскучаете, поскольку круглый год можно найти развлечения на любой вкус – обязательно прокатитесь на кораблике или катере летом, а зимой – на хивусе или собачьих упряжках, покатайтесь на лошадях, попробуйте вкуснейшую местную рыбу.

Питание включено: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Музей деревянного зодчества Тальцы

Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.

Прогулка по музею.

Возвращение в Листвянку.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 40 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Музей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества Тальцы
7 день

Свободный день

Свободный день в Листвянке.

Байкал славится чистотой и прозрачностью.

Если вы решили отдохнуть на пляже Листвянки, в этом легко убедиться!

Вода настолько прозрачная, что виден каждый камешек на дне.

А если вы прокатитесь на катере чуть дальше от берега, можно зачерпнуть воду кружкой и выпить.

Это не только вкусно, но и совершенно безопасно.

Зимой можно убедиться в прозрачности Байкала, посмотрев на сказочные льдины.

Прозрачность обусловлена минимальным содержанием в ней примесей и природных солей.

Поддерживают чистоту воды уникальные рачки эпишура, населяющие Байкал от дна до поверхности.

Питание включено: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Отъезд

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в хостеле или гостинице на ваш выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

хостелэкономстандарт
2-хместный номер54 30054 30069 400
доплата за одноместное размещение-10 50021 000

Хостел –размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Эконом – размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Стандарт – размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Турбаза Обитаемый остров

7 ночей

Хостел представляет из себя деревянный коттедж со всеми удобствами. Номера без звукоизоляции. Чистые, тёплые и укомплектованы всем необходимым – крепкая мебель, постельное бельё, шкафы, вешалки, столы, зеркало.

Турбаза Обитаемый островТурбаза Обитаемый остров

Гостиница «Арабеска»

7 ночей

Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра. На территории работает туристическое бюро. В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский Кедр»

7 ночей

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»

Гостиница «Байкальские сезоны»

7 ночей

Отель «Байкальские сезоны» с сауной и небольшим бассейном расположен в 20 м от берега реки Ангара и в 3,5 км от поселка Большая Речка. Гости могут остановиться в номерах или отдельных коттеджах.

Все номера и коттеджи отеля «Байкальские Сезоны» с деревянной мебелью оформлены в индивидуальном стиле и оснащены телевизором с плоским экраном. В ванной комнате установлен душ.

В просторном обеденном зале стильного ресторана «Исток», обставленного деревянной мебелью, подаются блюда русской кухни.

На территории отеля «Байкальские сезоны» обустроены детская игровая площадка, детская комната для игр и волейбольная площадка.

Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение, согласно выбранной категории
  • Питание:день 2-8: завтрак
  • День 2-8: завтрак
  • Транспортные услуги:день 1: Иркутск – Листвянкадень 2: По Листвянкедень 4: По Листвянкедень 6: Листвянка – Тальцы – Листвянкадень 8: Листвянка – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Листвянка
  • День 2: По Листвянке
  • День 4: По Листвянке
  • День 6: Листвянка – Тальцы – Листвянка
  • День 8: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:день 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея)день 4: Байкальская астрофизическая обсерваториядень 6: Этнографический музей Тальцы.
  • День 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
  • День 6: Этнографический музей Тальцы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы трансферы?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
18 авг 2022
Благодарна Ирине Микитовой- менеджеру Большой Страны за оперативность, за достоверные ответы.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!

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