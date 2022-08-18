Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в поселок Листвянка.
Размещение в гостинице.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке"Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Листвянке.
Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.
Ее часто называют визитной карточкой озера.
Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.
Название поселку дано не случайно.
Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.
Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.
Питание включено: завтрак.
Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.
Пешая прогулка до обзорной площадки.
Знакомство с 2 телескопами.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Листвянке.
Многие туристы интересуются, почему именно поселок Листвянка стал одним из самых востребованных мест отдыха на Байкале.
В этом нет ничего удивительного.
Листвянка обладает самой развитой инфраструктурой на побережье Байкала.
Здесь вы никогда не заскучаете, поскольку круглый год можно найти развлечения на любой вкус – обязательно прокатитесь на кораблике или катере летом, а зимой – на хивусе или собачьих упряжках, покатайтесь на лошадях, попробуйте вкуснейшую местную рыбу.
Питание включено: завтрак.
Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.
Прогулка по музею.
Возвращение в Листвянку.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 40 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Свободный день в Листвянке.
Байкал славится чистотой и прозрачностью.
Если вы решили отдохнуть на пляже Листвянки, в этом легко убедиться!
Вода настолько прозрачная, что виден каждый камешек на дне.
А если вы прокатитесь на катере чуть дальше от берега, можно зачерпнуть воду кружкой и выпить.
Это не только вкусно, но и совершенно безопасно.
Зимой можно убедиться в прозрачности Байкала, посмотрев на сказочные льдины.
Прозрачность обусловлена минимальным содержанием в ней примесей и природных солей.
Поддерживают чистоту воды уникальные рачки эпишура, населяющие Байкал от дна до поверхности.
Питание включено: завтрак.
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Тур предусматривает размещение в хостеле или гостинице на ваш выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|хостел
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|54 300
|54 300
|69 400
|доплата за одноместное размещение
|-
|10 500
|21 000
Хостел –размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
Эконом – размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Стандарт – размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере).
Хостел представляет из себя деревянный коттедж со всеми удобствами. Номера без звукоизоляции. Чистые, тёплые и укомплектованы всем необходимым – крепкая мебель, постельное бельё, шкафы, вешалки, столы, зеркало.
Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра. На территории работает туристическое бюро. В гостинице можно поиграть в бильярд.
Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель «Байкальские сезоны» с сауной и небольшим бассейном расположен в 20 м от берега реки Ангара и в 3,5 км от поселка Большая Речка. Гости могут остановиться в номерах или отдельных коттеджах.
Все номера и коттеджи отеля «Байкальские Сезоны» с деревянной мебелью оформлены в индивидуальном стиле и оснащены телевизором с плоским экраном. В ванной комнате установлен душ.
В просторном обеденном зале стильного ресторана «Исток», обставленного деревянной мебелью, подаются блюда русской кухни.
На территории отеля «Байкальские сезоны» обустроены детская игровая площадка, детская комната для игр и волейбольная площадка.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.