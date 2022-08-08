Байкал на полную громкость

Будьте первыми! Первыми, кто увидит лёд Байкала в этом сезоне

5
3 отзыва
Будьте первыми! Первыми, кто увидит лёд Байкала в этом сезоне! Вас ждёт полное погружение в атмосферу сибирской зимы. Ледяные пещеры, загадочные гроты и сверкающая поверхность древнего озера. Исследуйте на хивусе километры хрустального льда: с трещинами, пузырьками, разных оттенков. Первый лёд Байкала – это краткосрочное и завораживающее зрелище!
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Байкал на полную громкость
Ближайшие даты:
2
янв
20
янв
25
янв
29
янв
2
фев

Что вас ожидает 🤩

Байкальский транспорт
Байкальский транспорт
Преодолеем на хивусе километры байкальского льда!
Ледяные сокуи
Ледяные сокуи
Увидим ледяные фигуры и пещеры, созданные руками самой природы
Буддийская культура
Буддийская культура
Побываем на буддийском острове Огой у знаменитой Ступы Просветления
Пикники на льду
Пикники на льду
Попробуем вкуснейшие блюда местной кухни: уха, загудай, чаи на травах
Знаменитая скала Шаманка
Знаменитая скала Шаманка
Встретим живописные рассветы и закаты на мысе Бурхан (Шаманка)

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Долгожданная встреча в аэропорту Иркутска, знакомство с командой и гидом.

Не теряя времени, мчим к берегу озера!

Нас ждёт переправа с материка на остров Ольхон.

В дороге посещаем местное кафе, где начинаем дегустацию блюд байкальской кухни (не входит в стоимость)

Попробуйте те самые буузы – визитная карточка жителей Байкала.

После переправы на остров заселимся в отель и немного отдохнём.

Вечером приглашаем погулять по окрестностям: вы увидите мыс Бурхан (скала Шаманка), Сарайский пляж, 13 священных столбов.

Завершающим аккордом первого дня станет яркий байкальский закат.

Питание включено: ужин.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Ольхон - мыс Хобой

“Я с тобой хоть на Хобой! ”.

Такое изречение придумали гости.

Ведь это самая северная точка острова, местный “край света”.

Панорамы Хобоя можно смело назвать самыми захватывающими: обледенелые просторы Байкала, километры насыщенного льда и горные хребты Хамар-Дабана.

Гости ощущают тут прилив сил и мурашки по коже: это одно из “заряженных” мест.

Древние земли пропитаны легендами и энергетикой шаманских обрядов.

После насыщенного мини-путешествия устроим обед-пикник.

На обратном пути посетим скульптуру художника Даши Намдакова, которая стала авангардом байкальского искусства и гордо украшает самые стильные фотокарточки.

Вечер проведём в отеле, пообщаемся за тёплым ужином и обменяемся впечатлениями.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Ольхон - мыс ХобойОльхон - мыс ХобойОльхон - мыс ХобойОльхон - мыс Хобой
3 день

Ольхон - Огой

Самый насыщенный день путешествия.

Сегодня вы увидите знаменитые пещеры байкальского льда.

Завтракаем в отеле и активно используем самобытный транспорт Байкала: хивус (судно на воздушной подушке).

Начинаем приключения с южной части острова.

Тут сотворён настоящий хрустальный замок.

Влага попадает на скалистые берега и формирует обледенелые фигуры, пещеры и гроты.

На контрасте с насыщенной ледяной поверхностью создаётся по-настоящему магический пейзаж.

Не менее привлекательная локация – остров Огой.

Познакомьтесь с этнической культурой и священной Ступой Просветления.

Место обладает большой силой.

Считается, что буддийские святыни дают заряд для исполнения желаний и приближают к самопознанию.

Преисполнившись буддийским спокойствием, вернёмся в отель, где отдохнём и вкусно поужинаем.

Питание включено: завтрак, ужин, обед-пикник.

Ольхон - ОгойОльхон - ОгойОльхон - ОгойОльхон - Огой
4 день

Ольхон - Иркутск

Наше зимнее путешествие подходит к концу.

Предлагаем встать пораньше и встретить волшебный рассвет на берегу Байкала.

Поверьте, эти впечатления надолго останутся в сердце!

Завтрак, сборы и трансфер в Иркутск к 19:00.

Всегда будем рады вас видеть на берегах прекрасного озера.

Питание включено: завтрак.

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на Ольхоне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

двухместное, обычные даты49 000
двухместное, специальная цена на заезд 2-5 января39 000

Доплата за одноместное размещение 10 000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница на о. Ольхон

3 ночи

Проживание в гостинице на Ольхоне, номер стандарт (душ и туалет в номере).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 9:30 утра, встреча в аэропорту или на Ж/Д вокзале в Иркутске (время местное)
  • Сопровождение гида
  • Трансфер Иркутск – Ольхон
  • Проживание в гостинице на Ольхоне, номер стандарт (душ и туалет в номере)
  • Экскурсия на мыс Хобой на внедорожнике УАЗ
  • Экскурсия по островам Малого Моря, о. Огой на хивусе
  • Питание: 1 день – ужин, 2 день – завтрак, обед-пикник, ужин 3 день – завтрак, обед-пикник, ужин 4 день – завтрак
  • Трансфер по завершению тура в Иркутск к 19:00
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Алкогольная/табачная продукцияуслуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату.
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 10 %.

При приобретении тура по специальной цене скидка детям до 12 лет – 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
М
8 авг 2022
Организация на высшем уровне с момента оформления документов до конца тура. Вся связь через телеграм/вотсап/документы чеки дублируются на почту. Прилетел в Иркутск на день раньше, в день начала тура меня забрали из отеля, где остановился, заранее предупредив. Все передвижения по маршруту без ожиданий/очередей. Отдельное спасибо нашему гиду Вере, отлично знает свое дело и просто много интересного. Был создан общий чат в вотсапе, где можно было спросить любую информацию, также множество советов, чем заняться в свободное время/что посмотреть/где поесть и тд. Спасибо за отличную организацию!
О
29 июля 2022
Организаторы старались угодить, с гидом повезло.
Р
13 мар 2022
Все хорошо

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