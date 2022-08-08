Долгожданная встреча в аэропорту Иркутска, знакомство с командой и гидом.
Не теряя времени, мчим к берегу озера!
Нас ждёт переправа с материка на остров Ольхон.
В дороге посещаем местное кафе, где начинаем дегустацию блюд байкальской кухни (не входит в стоимость)
Попробуйте те самые буузы – визитная карточка жителей Байкала.
После переправы на остров заселимся в отель и немного отдохнём.
Вечером приглашаем погулять по окрестностям: вы увидите мыс Бурхан (скала Шаманка), Сарайский пляж, 13 священных столбов.
Завершающим аккордом первого дня станет яркий байкальский закат.
Питание включено: ужин.
“Я с тобой хоть на Хобой! ”.
Такое изречение придумали гости.
Ведь это самая северная точка острова, местный “край света”.
Панорамы Хобоя можно смело назвать самыми захватывающими: обледенелые просторы Байкала, километры насыщенного льда и горные хребты Хамар-Дабана.
Гости ощущают тут прилив сил и мурашки по коже: это одно из “заряженных” мест.
Древние земли пропитаны легендами и энергетикой шаманских обрядов.
После насыщенного мини-путешествия устроим обед-пикник.
На обратном пути посетим скульптуру художника Даши Намдакова, которая стала авангардом байкальского искусства и гордо украшает самые стильные фотокарточки.
Вечер проведём в отеле, пообщаемся за тёплым ужином и обменяемся впечатлениями.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Самый насыщенный день путешествия.
Сегодня вы увидите знаменитые пещеры байкальского льда.
Завтракаем в отеле и активно используем самобытный транспорт Байкала: хивус (судно на воздушной подушке).
Начинаем приключения с южной части острова.
Тут сотворён настоящий хрустальный замок.
Влага попадает на скалистые берега и формирует обледенелые фигуры, пещеры и гроты.
На контрасте с насыщенной ледяной поверхностью создаётся по-настоящему магический пейзаж.
Не менее привлекательная локация – остров Огой.
Познакомьтесь с этнической культурой и священной Ступой Просветления.
Место обладает большой силой.
Считается, что буддийские святыни дают заряд для исполнения желаний и приближают к самопознанию.
Преисполнившись буддийским спокойствием, вернёмся в отель, где отдохнём и вкусно поужинаем.
Питание включено: завтрак, ужин, обед-пикник.
Наше зимнее путешествие подходит к концу.
Предлагаем встать пораньше и встретить волшебный рассвет на берегу Байкала.
Поверьте, эти впечатления надолго останутся в сердце!
Завтрак, сборы и трансфер в Иркутск к 19:00.
Всегда будем рады вас видеть на берегах прекрасного озера.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостинице на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|двухместное, обычные даты
|49 000
|двухместное, специальная цена на заезд 2-5 января
|39 000
Доплата за одноместное размещение 10 000 рублей.
Проживание в гостинице на Ольхоне, номер стандарт (душ и туалет в номере).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Детям до 12 лет предоставляется скидка 10 %.
При приобретении тура по специальной цене скидка детям до 12 лет – 5%.