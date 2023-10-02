1 день

Экскурсия по Иркутску

Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту (8:00-8:30)/на ж. д вокзале (9:00-9:30) с табличкой «Новый год на Байкале!» (внутри здания)

После сбора группы, отправляемся на завтрак.

Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.

Иркутск – столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов.

Церкви, особняки, старинные дома.

У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая.

Мы познакомим Вас с историей нашего города.

Вы увидите самые интересными места Иркутска (Спасская церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские Ворота, Набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а так же известного купца и путешественника Григория Шелихова), посещение исторического 130 квартала.

Обед сибирская кухня.

Размещение в отеле 4*.

Вечером, в свободное время, советуем посетить центральную Елку и Ледовый городок на Сквере Кирова.

Гид: да. Питание: завтрак, обед.