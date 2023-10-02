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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску
Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту (8:00-8:30)/на ж. д вокзале (9:00-9:30) с табличкой «Новый год на Байкале!» (внутри здания)
После сбора группы, отправляемся на завтрак.
Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.
Иркутск – столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов.
Церкви, особняки, старинные дома.
У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
Вы увидите самые интересными места Иркутска (Спасская церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские Ворота, Набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а так же известного купца и путешественника Григория Шелихова), посещение исторического 130 квартала.
Обед сибирская кухня.
Размещение в отеле 4*.
Вечером, в свободное время, советуем посетить центральную Елку и Ледовый городок на Сквере Кирова.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Листвянка. Музей "Тальцы". Смотровая "камень Черского"
После завтрака и сборов мы отправимся на Байкал в пос. Листвянка, который расположен у истока единственной вытекающей из озера реки – Ангары.
По пути посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы», здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно- приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
В зимнее время на территории работают знаменитые русские горки.
Не откажите себе в удовольствии прокатиться на коровьей шкуре с головокружительной высоты, поводить хороводы и поучаствовать в новогодних конкурсах.
После прогулки по снежному музею, обед в настоящем Сибирском трактире.
Отправляемся дальше, к Байкалу.
Прибытие в Листвянку, остановка у Шаман камня, где вы узнаете красивую легенду о любви Ангары и Енисея, подъем на подъемнике на камень Черского, с которого открывается великолепный вид на исток Ангары, размещение в гостинице.
Перед новогодним банкетом свободное время (банкет и новогодняя программа за доп. плату).
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Свободное время. Катание на собачьих упряжках
Завтрак в гостинице.
В первой половине дня, после встречи Нового Года, вы можете отдохнуть или прогуляться по снежной Листвянке.
Во второй половине дня, мы знакомимся с жизнерадостными и энергичными байкальскими хаски.
Это особая порода собак, не совсем похожи на привычных для нашего взора Аляскинских хасок, на то они и Байкальские - обладающие повышенной выносливостью и скоростью.
Море положительных эмоций Вам будет обеспечено, ведь Вас ждет не только общение, фотографирование и прогулка с ездовыми собаками.
Здесь Вы прокатитесь в санях, управлять которыми будет опытный инструктор.
А если вы проявите себя как смелый и уверенный в себе каюр, то может вам повезет самим управлять упряжкой!
После у нас будет дегустация байкальской рыбки с вкусной настойкой.
Гид: да. Питание: завтрак.
Малое море. Лед Байкала. Дегустация Байкальской кухни
После завтрака мы отправляемся на другую часть Байкала, ту, что расположена ближе к середине озера рядом с островом Ольхон – на Малое море.
По пути Вы сможете вдоволь полюбоваться сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков.
Мы сделаем несколько остановок, познакомимся с бурятскими традициями, увидим памятник орлу – тотемной птице Ольхонских бурят, а также памятник бродяге.
Прибытие на Малое Море и размещение в теплых благоустроенных уютных номерах с видом на Байкал.
Обед во время которого Вы попробуете вкуснейшие блюда Байкальской кухни.
Во второй половине дня, когда вы уже успели отдохнуть после пути, нас ждет прогулка на лед Байкала.
Байкальский лед известен всему миру.
Из-за удивительных свойств воды этого озера, лед остается прозрачным на большую глубину.
Это зрелище поражает и захватывает.
В некоторых местах можно увидеть ледовые гроты, трещины и другие природные чудеса озера.
После прогулки горячий и вкусный ужин – дегустация Байкальской кухни.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Водная гладь Большого Байкала
Захватывающий день с насыщенной экскурсионной программой.
Места силы, просторы, Тажеранские степи, которым более 300 миллионов лет, величественный Байкал, вся мощь природы здесь.
Выезд на Большое море, где увидите необъятные байкальские просторы!
Вы думаете зимой весь Байкал покрыт льдом?
А вот и нет, в январе промерзают только заливы, а Большой Байкал только готовится, он парит и начинает промерзать около берегов.
И вот буквально час назад из своего номера вы видели ледяное зеркало, а тут – вода!
После экскурсии мы приглашаем Вас в настоящую сибирскую баньку.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Поездка на Ольхон
После завтрака Вас ожидает автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Бурхан.
А до самого острова мы будем добираться на хивусе, так безопаснее в это время года, да и поездка на этом виде транспорта очень интересна!
Хивус – это судно на воздушной подушке.
По пути мы увидим удивительные особенности Байкальского льда.
Одна из таких особенностей – сокуи.
Это причудливой формы ледяные наплески, которые появляются поздней осенью во время штормов, когда сердитые байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками.
Они могут быть похожи на длинные ледяные шлейфы из смерзшихся вместе сосулек ли на спирально закрученные ледяные иголки.
Далее едем смотреть ледяные гроты!
Это что-то невероятное, как другой мир!
Целью нашей поездки станет мыс Бурхан, овеянный мифами и легендами, мистикой и поверьями.
Мыс Бурхан является визитной карточкой озера Байкал.
Расположен он в средней части острова Ольхон, где раскинулся рядом поселок Хужир – самый большой и многочисленный поселок на острове.
Это место необычайной силы и энергетики!
Загадывайте свое самое сокровенное желание.
Здесь у Вас будет возможность прогуляться по площадке и полюбоваться с одной стороны мысом, а с другой – растянувшимся на 3 км песчаным Сарайским пляжем.
После осмотра достопримечательностей Вы вернетесь в эко-отель.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободное время. Отправление в Иркутск
Завтрак.
Свободное время.
Любуемся Байкалом, еще раз сходим прогуляться по льду и после обеда, наполненные прекрасными впечатлениями и эмоциями, отправляемся в Иркутск.
Размещение в отеле 4*.
Ужин самостоятельно.
Гид: нет. Питание: завтрак, обед.
Отъезд
Быстро пролетело время на Байкале, и наш тур подошел к концу.
Мы уверены, что зимний Байкал влюбил Вас, что за эту неделю Вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
После завтрака персональный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал к Вашему рейсу (расчётный час в отеле 12:00, возможно продление проживания за дополнительную оплату).
Гид: нет. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в Иркутске, Листвянке и на Малом море.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|Обычная стоимость
|95 450
|122 100
|Акция раннего бронирования до 25.11.23 (при полной оплате)
|90 300
|117 390
Варианты проживания
Гостиница «Байкал Форест» 4* или аналогичная
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера. В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
Гостиница «Крестовая Падь»
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
Загородный отель «Мир Байкала»
Эко-отель построен из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе:1 день: завтрак, обед2 день: завтрак, обед3 день: завтрак4-6 день: завтрак, обед, ужин7 день: завтрак, обед8 день: завтрак
- 1 день: завтрак, обед
- 2 день: завтрак, обед
- 3 день: завтрак
- 4-6 день: завтрак, обед, ужин
- 7 день: завтрак, обед
- 8 день: завтрак
- Транспортное обслуживание по программе (автобус, хивус, УАЗ)
- Экскурсии и развлечения:обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей «Тальцы»подъем на подъемнике на камень Черскогознакомство с хаски, катание на собачьих упряжкахпрогулка по льду БайкалаБайкальские ледяные гротынаплески и сокуисафари по Тажеранским степямавтомобильная экскурсия на остров Ольхон (прогулка на Хивусе + УАЗ)
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей «Тальцы»
- Подъем на подъемнике на камень Черского
- Знакомство с хаски, катание на собачьих упряжках
- Прогулка по льду Байкала
- Байкальские ледяные гроты
- Наплески и сокуи
- Сафари по Тажеранским степям
- Автомобильная экскурсия на остров Ольхон (прогулка на Хивусе + УАЗ)
- Сибирская и байкальская кухня
- Входные билеты по программе: Музей «Тальцы», канатная дорога
- Катание на собачьей упряжке
- Сбор за посещение прибайкальского национального парка
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Банкет и новогодняя программа
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.