Новый год на Байкале. Зимняя сказка

Зимний Байкал невероятно красив, гармоничен и удивителен

5
3 отзыва
Зимний Байкал невероятно красив, гармоничен и удивителен.

Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед! Прокатимся на коньках по самому большому катку в мире?
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Новый год на Байкале. Зимняя сказка
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Аппетитная уха из омуля
Аппетитная уха из омуля
Попробуем необыкновенно вкусную уху из байкальского омуля
Затейливый байкальский транспорт
Затейливый байкальский транспорт
Будем рассекать на хивусе и УАЗиках по бескрайним просторам Байкала
Бодрящие прогулки на коньках
Бодрящие прогулки на коньках
Покатаемся на коньках по первозданно чистому байкальскому льду
Шипованные велосипеды
Шипованные велосипеды
По желанию совершим велопрогулку вдоль берегов Малого моря прямо по льду
Первый лед
Первый лед
Сделаем оригинальные фотографии кристального льда, исследуем его узоры и многообразие
Нетуристический маршрут
Нетуристический маршрут
Прогуляемся по красивому ледяному желобу ущелья реки Сармы

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка - Сахюрта

Встреча группы в 8:30 на ж/д вокзале и в 9:00 в аэропорту г. Иркутск.

Встретив всех участников группы и разместившись в микроавтобусе, мы отправимся к берегам озера Байкал.

По пути сделаем небольшую петлю, чтобы заехать в Листвянку.

Это знаменитый туристический поселок, где у нас будет возможность посетить музей Байкала.

Здесь мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, увидим настоящих нерп в огромных аквариумах и даже при желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала.

После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и устье реки Ангары – единственной реки, вытекающей из озера.

Далее нас ждет переезд в поселок Сахюрта.

По пути заедем в магазин для закупки продуктов на новогодний стол.

А после размещения на базе отдыха займемся подготовкой к празднику и встретим Новый год в кругу единомышленников-путешественников.

Автобус: 400 км. Пешком: 3 км. Проживание: турбаза. Питание: новогодний стол.

Иркутск - Листвянка - СахюртаИркутск - Листвянка - СахюртаИркутск - Листвянка - СахюртаИркутск - Листвянка - СахюртаИркутск - Листвянка - Сахюрта
2 день

Сахюрта - мыс Крест - Сахюрта

Сегодня мы совершим прогулку на мыс Крест, откуда открывается шикарная панорама великого ледяного царства озера Байкал.

Поднимемся и на соседнюю возвышенность с видом на Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова и пролив Малое море.

Это – первый и волнительный выход на лед Байкала, так что будем изучать многочисленные узоры, удивляться его структуре и наслаждаться этой красотой.

Пешком: 10 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед перекусом.

Сахюрта - мыс Крест - СахюртаСахюрта - мыс Крест - СахюртаСахюрта - мыс Крест - СахюртаСахюрта - мыс Крест - Сахюрта
3 день

Сахюрта - Сарма - ущелье реки Сармы - Острова Большой и Малый Тойнак - Сахюрта

Сегодня нас ждет экскурсия в ущелье реки Сарма.

Зимой река замерзает и образует красивый ледяной желоб, по которому можно прогуляться.

Ущелье впечатляет огромными скальными стенами.

Само слово "сарма" – знаковое для местных жителей.

Каждому из них это имя известно с детства, ведь так величают один из сильнейших и непредсказуемых байкальских ветров, который вырывается из стен этого ущелья на бескрайние просторы озера.

Вблизи от берега расположены два острова – Большой и Малый Тойнак.

Прогуляемся вокруг островов, осмотрев их поближе, что летом доступно только на арендованном катере.

Те, у кого будут с собой коньки, смогут покататься по первому в сезоне байкальскому льду.

Как правило, в январе он еще совсем без снега, как зеркало.

Внедорожный автотранспорт: 50 км. Пешком: 6 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед перекусом.

Сахюрта - Сарма - ущелье реки Сармы - Острова Большой и Малый Тойнак - СахюртаСахюрта - Сарма - ущелье реки Сармы - Острова Большой и Малый Тойнак - СахюртаСахюрта - Сарма - ущелье реки Сармы - Острова Большой и Малый Тойнак - СахюртаСахюрта - Сарма - ущелье реки Сармы - Острова Большой и Малый Тойнак - СахюртаСахюрта - Сарма - ущелье реки Сармы - Острова Большой и Малый Тойнак - Сахюрта
4 день

Сахюрта - Хужир - мыс Бурхан - Хужир

Сегодня мы покинем Сахюрту и отправимся на остров Ольхон, нас ждут переправа на хивусе (катер на воздушной подушке) и переезд на автобусе либо автомобиле повышенной проходимости.

Живописная дорога проходит вдоль залива Малое море, в котором расположено много различных островов причудливой формы, в том числе Огой и Замогой.

На Ольхоне мы расположимся на одной из уютных баз поселка Хужир.

После обеда посетим мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.

Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых узнаваемых образов Байкала.

В Хужире можно будет взять коньки в прокат, так что сегодня каждый получит возможность прокатиться по блестящему льду озера.

Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.

Внедорожный автотранспорт: 65 км + переправа на хивусах. Пешком: 1-2 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак.

Сахюрта - Хужир - мыс Бурхан - ХужирСахюрта - Хужир - мыс Бурхан - ХужирСахюрта - Хужир - мыс Бурхан - ХужирСахюрта - Хужир - мыс Бурхан - Хужир
5 день

Хужир - мыс Хобой - Хужир

Сегодня мы совершим экскурсию на мыс Хобой, из-за качества дороги поедем на УАЗиках, что само по себе – то еще приключение!

Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.

Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя.

“Хобой” по-бурятски – клык, коренной зуб.

Мыс Хобой – необычайно живописное место острова Ольхон.

Одной из главных его особенностей являются следы эрозии.

Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты проточили в камне множество сквозных отверстий.

Одно из них вы найдете в скале Дева.

Оно настолько велико, что в нем во весь рост может встать взрослый человек.

С вершины мыса Хобой открываются невероятной красоты виды на байкальский хребет, его естественное продолжение, поднимающееся из воды – Ушканьи острова, на мыс Рытый и на Баргузинский залив.

Внедорожный автотранспорт: 80 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед на мысе (уха из омуля).

Хужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - Хужир
6 день

Хужир

Выйдя с нашей базы на рассвете, посетим соседнюю возвышенность, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка Хужир и пролива Малое море.

А в течение дня можно будет взять напрокат велосипед на шипованных колесах и совершить велопрогулку вдоль берегов Малого моря прямо по льду, покататься на коньках, сходить в музей, пройтись по сувенирным лавкам.

Это наш последний день на Байкале, поэтому вечером мы обязательно соберемся за большим столом, чтобы поделиться своими впечатлениями о путешествии.

Пешком: 4-10 км. Велосипед или коньки: 6 - 10 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак.

ХужирХужирХужирХужир
7 день

Хужир - Иркутск

После завтрака соберём вещи и отправимся в обратный путь – в город Иркутск.

Нас ждёт долгая дорога, скрасит которую общение с участниками тура, ставшими уже совсем родными.

Обратные билеты рекомендуем брать на 18:00 и позже.

Внедорожный автотранспорт: 80 км + переправа на хивусах. Автобус: 300 км. Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристических базах в пос. Сахюрта и пос. Хужир.

Варианты проживания

База «Белая усадьба»

3 ночи

Гостевые дома с 2-х, 3-х, 4-х местным размещением, душ и туалет в доме. Завтраки на базе и обеды перекусом включены в стоимость, ужины на базе оплачиваются самостоятельно (ориентировочно 500 р.).

База «Белая усадьба»База «Белая усадьба»База «Белая усадьба»База «Белая усадьба»База «Белая усадьба»База «Белая усадьба»База «Белая усадьба»

База «у Дианы»

3 ночи

Гостевой дом с 2-х, 3-х, 4-х местным размещением, кухня, душ и туалет в доме. Завтраки включены в стоимость, обеды и ужины оплачиваются самостоятельно (ориентировочно 500 р.).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Иркутск – пос. Листвянка – пос. Сахюрта, пос. Сахюрта – г. Иркутск на микроавтобусе туристического класса
  • Трансфер пос. Сахюрта – пос. Хужир, пос. Хужир – пос. Сахюрта паромной переправой (хивусы) + автотранспортом повышенной проходимости
  • Экскурсия в Сарму на микроавтобусе либо автотранспорте повышенной проходимости
  • Экскурсия на мыс Хобой на автотранспорте повышенной проходимости
  • Проживание на турбазах во время тура (3 ночи в Сахюрте, 3 ночи в Хужире)
  • Завтраки на турбазах
  • Обеды во время экскурсий (2 перекуса и уха из омуля)
  • Новогодний стол
  • Инструкторское сопровождение
  • Разрешение на посещение заповедника
  • Посещение музея Байкала
  • Групповая аптечка
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный баф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание: 4 обеда и все ужины (400-600 рублей за прием пищи)
  • Напитки к новогоднему столу
  • Прокат коньков и велосипедов (рекомендуем взять свои коньки)
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак 15-20 л. для прогулок;
  • коньки (в Хужире вы сможете взять коньки в прокат, а вот в Сахюрте – нет, поэтому мы рекомендуем вам взять коньки с собой);
  • хоба (подпопник);
  • очки от солнца (маска горнолыжная);
  • химические грелки для рук и ног;

Одежда и обувь:

  • ботинки теплые зимние;
  • штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон);
  • куртка утепленная (пуховик, горнолыжная);
  • шапка утепленная, теплый бафф;
  • балаклава (маска ветрозащитная);
  • варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные);
  • носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары);
  • кофта утепленная (флисовая);
  • комплект термобелья;
  • нательное белье;
  • одежда для дома;
  • тапочки;

Что взять еще:

  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
  • крем от загара;
  • термос (пригодится на экскурсионных выездах);
  • фотоаппарат (видеокамера);

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования;
  • деньги на дополнительные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 окт 2022
Организация хорошая, ни убавить ни прибавить
М
11 сен 2022
Организовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
К
30 авг 2022
Операторы всегда на связи, отвечают на все-все вопросы и помогают:)

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