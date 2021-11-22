28.12.21 — 02.01.2022, 03.01.2022 — 08.01.2022

Новогодние каникулы и рождество на Байкале

Хотите встретить Новый 222 год и провести новогодние каникулы на Байкале! Это возможность удалиться...

Хотите встретить Новый 222 год и провести новогодние каникулы на Байкале! Это возможность удалиться подальше от ковидных ограничений в чистое природное место — озеро Байкал.

Набраться сил, оздоровить своё тело и очистить мысли.
Новогодние каникулы и рождество на Байкале
Новогодние каникулы и рождество на Байкале
Новогодние каникулы и рождество на Байкале
Новогодние каникулы и рождество на Байкале
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Маршрут тура:

    Иркутск — П. Листвянка — Шамаг-камнь — Байкальский музей — П. Никола— Сибирский Тибет (Аршан-Жемчуг) — П. Листвянка (рыбный рынок, дикий берег) — Орёл камень — Вечерний Иркутск

    Программа тура:

      1 день
      Уже с первого дня начинается наше знакомство с Байкалом. Гид вас встречает в аэропорту или ж/д. Под интересные рассказы гида о Байкале Вы едете в отель в пос. Листвянка. Дорога занимает всего около 1 часа на комфортном и теплом автобусе. Вкусно обедаем и отдыхаем. Идем гулять к знаменитому Шаман-камню. Ужинаем и вечерние посиделки со знакомством.

      2 день

      Зарядка и завтрак. Едем знакомится с байкальскими обитателями в Байкальский Лимнологический музей, прогулка по берегу Байкала. Обед. Сегодня идем в концептуальную баню на берегу Байкала. Она постоена прямо на корабле времён Петра 1, и стоит этот старый флагман прямо на берегу Байкала. Представляете парится и отдыхать вы будете внутри петровской дубоой шхуны. А кто смелый — окунётся в проруби! Ужин.

      3 день

      Зарядка. Завтрак. Едем в Сибирский Тибет, пить минералку, купаться в минералке, дышать горным воздухом и наслаждаться видами. Обед наэкскурсии. Ужин по приезду.

      4 день

      Предновогодний день начнем с зарядки. завтрак. Прогулка к Байкалу на дикий берег. Далее посетим сувенирный и рыбный рынок и окунёмся в колорит села Листвяничного. Обед. Подготовка к новогоднему празднику. Делаем дизайнерские новогодние украшения своими руками, наряжаем ёлку. Вместе готовим новогодний банкет. Праздничный ужин. Идём встречать Новый год на орёл-камень.

      5 день

      Зарядку сделаем позже, чтобы выспаться. Завтракаем. Гуляем по лесу или на Байкал. Обед. Свободное время. Ужин. Отправляемся на вечернюю экскурсию — огни и история Иркутска. Станцуем хоровод вокруг центральной ёлки, с горки покатаемся. Ночуем в отеле Иркутска.
      6 день
      Собираемся и уезжаем по домам.

      Проживание

      Комфотные 2-х местные номера со всеми удобствами в номере (душ и туалет в номере)
      • Четыре ночи в п. Листвянка в отеле «Ларус»
      • Одна ночьь в г. Иркутске отеле «Ибис»

      Ответы на вопросы

      Что входит?
      • Размещение на 5 ночей отеле.
      • Экскурсионная программа
      • Групповой трансфер на наших автобусах в обе стороны
      • Трансфер в рамках экскурсий
      • 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин)
      • Поездка в сибирский Тибет
      • Экскурсия по вечернему Иркутску
      • Экскурсия в Байкальский музей Иркутского научного центра сибирского отделения ран
      • Экскурсия в музей деревянного зодчества Тальцы
      • Услуги профессионального экскурсовода в Байкальском музее, Тальцы
      • Виртуальное погружение на дно Байкала
      • Встреча Нового года и Рождества
      • Оздоровительная Баня
      • Билеты в музеи в рамках программы
      Что не входит?
      • авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
      Место начала и завершения?
      Иркутск
      Когда и сколько длится?
      Когда: 28.12.21 — 02.01.2022, 03.01.2022 — 08.01.2022
      Экскурсия длится около 6 дней
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      Что если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      28.12.21 — 02.01.2022, 03.01.2022 — 08.01.2022

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