28.12.21 — 02.01.2022, 03.01.2022 — 08.01.2022

Маршрут тура:

Иркутск — П. Листвянка — Шамаг-камнь — Байкальский музей — П. Никола— Сибирский Тибет (Аршан-Жемчуг) — П. Листвянка (рыбный рынок, дикий берег) — Орёл камень — Вечерний Иркутск

Программа тура:

1 день

Уже с первого дня начинается наше знакомство с Байкалом. Гид вас встречает в аэропорту или ж/д. Под интересные рассказы гида о Байкале Вы едете в отель в пос. Листвянка. Дорога занимает всего около 1 часа на комфортном и теплом автобусе. Вкусно обедаем и отдыхаем. Идем гулять к знаменитому Шаман-камню. Ужинаем и вечерние посиделки со знакомством.

2 день

Зарядка и завтрак. Едем знакомится с байкальскими обитателями в Байкальский Лимнологический музей, прогулка по берегу Байкала. Обед. Сегодня идем в концептуальную баню на берегу Байкала. Она постоена прямо на корабле времён Петра 1, и стоит этот старый флагман прямо на берегу Байкала. Представляете парится и отдыхать вы будете внутри петровской дубоой шхуны. А кто смелый — окунётся в проруби! Ужин.

3 день

Зарядка. Завтрак. Едем в Сибирский Тибет, пить минералку, купаться в минералке, дышать горным воздухом и наслаждаться видами. Обед наэкскурсии. Ужин по приезду.

4 день

Предновогодний день начнем с зарядки. завтрак. Прогулка к Байкалу на дикий берег. Далее посетим сувенирный и рыбный рынок и окунёмся в колорит села Листвяничного. Обед. Подготовка к новогоднему празднику. Делаем дизайнерские новогодние украшения своими руками, наряжаем ёлку. Вместе готовим новогодний банкет. Праздничный ужин. Идём встречать Новый год на орёл-камень.

5 день

Зарядку сделаем позже, чтобы выспаться. Завтракаем. Гуляем по лесу или на Байкал. Обед. Свободное время. Ужин. Отправляемся на вечернюю экскурсию — огни и история Иркутска. Станцуем хоровод вокруг центральной ёлки, с горки покатаемся. Ночуем в отеле Иркутска.

6 день

Собираемся и уезжаем по домам.

Проживание

Комфотные 2-х местные номера со всеми удобствами в номере (душ и туалет в номере)