2 день

Экскурсия по льду Малого Моря на Хивусе

Сегодняшний день все ждут с нетерпением, ведь нам предстоит встреча с байкальским льдом.

Пролив Малое Море является одной из самых мелководных частей озера, здесь раньше всего на Байкале встает лед.

Поэтому именно в этом месте вероятность встретить лед максимально высока.

После плотного завтрака, надеваем все самое теплое, что есть в чемодане, бросаем в рюкзак коньки и глинтвейн и едем на экскурсию по льду Малого Моря на чудо технике – Судне на воздушной подушке «Хивус».

Продолжительность экскурсии 5 часов.

Этого времени достаточно чтобы вдоволь насладиться чистейшим Байкальским льдом, посмотреть наплески, отыскать ледяные пещеры – гроты и устроить незабываемый пикник на льду Байкала.

Вечером нас ждем русская банька с угощениями и возможностью окунуться в свежем снегу.

Очень важная информация! Байкальская погода и особенно становление байкальского льда, одна из самих непредсказуемых вещей в мире. Ледовая ситуация меняется не только из года в год, но изо дня в день. Там, где сегодня стоит крепкий лед, после ветреной ночи, может выйти вода или образоваться непроходимые торосы (нагромождение обломков льда высотой до 3-4 метров). При проведении тура мы ежедневно мониторим ситуацию и выбираем самый безопасный маршрут, но при этом всегда стараемся максимально выполнить обозначенную программу. Поэтому при выборе тура будьте готовы к тому, что программа может в любую минуту измениться, ведь на Байкале последнее слово остается за самим Байкалом.

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.