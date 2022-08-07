Новогодние каникулы на Байкале. Малое море

Новогодние каникулы - прекрасная пора, когда каждый начинает верить в чудо и хочет оказаться в сказке

5
3 отзыва
Новогодние каникулы – прекрасная пора, когда каждый начинает верить в чудо и хочет оказаться в сказке.

Ледовое царство Байкала, море снега и вкусной еды, только достойные внимания достопримечательности и развлечения. Подарите себе сказку!
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает 🤩

Поцелуй Байкала
Поцелуй Байкала
Пройдем знаменитый обряд посвящения в ледовые путешественники
Вкусные бурятские традиции
Вкусные бурятские традиции
Научимся готовить главное национальное блюдо – буузы
Покатушки по льду на Хивусе
Покатушки по льду на Хивусе
Поедем на экскурсию по льду Малого Моря на чудо технике

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд на Малое море

Сбор группы в аэропорту Иркутска в 11:00, поэтому прилететь в Иркутску необходимо не позднее 10:00.

Сегодня нам предстоит дальняя, но интересная, дорога – едем на Малое Море.

В пути нас ждет разнообразите пейзажей.

Это и густая сибирская тайга, и богатые луга, и бескрайние степи.

Всего дорога займет 5-6 часов, но в комфортном транспорте, это время пройдет незаметно.

К тому же мы будем часто останавливаться, чтобы “побурханить” – что означает задобрить местных духов.

К вечеру прибытие на базу отдыха Алтан, расположенную на берегу Байкала.

Уже вечером можно будет прогуляться по совсем еще свежему, но уже такому прочному байкальскому льду.

Питание: обед, ужин.

Встреча. Переезд на Малое мореВстреча. Переезд на Малое мореВстреча. Переезд на Малое мореВстреча. Переезд на Малое море
2 день

Экскурсия по льду Малого Моря на Хивусе

Сегодняшний день все ждут с нетерпением, ведь нам предстоит встреча с байкальским льдом.

Пролив Малое Море является одной из самых мелководных частей озера, здесь раньше всего на Байкале встает лед.

Поэтому именно в этом месте вероятность встретить лед максимально высока.

После плотного завтрака, надеваем все самое теплое, что есть в чемодане, бросаем в рюкзак коньки и глинтвейн и едем на экскурсию по льду Малого Моря на чудо технике – Судне на воздушной подушке «Хивус».

Продолжительность экскурсии 5 часов.

Этого времени достаточно чтобы вдоволь насладиться чистейшим Байкальским льдом, посмотреть наплески, отыскать ледяные пещеры – гроты и устроить незабываемый пикник на льду Байкала.

Вечером нас ждем русская банька с угощениями и возможностью окунуться в свежем снегу.

Очень важная информация! Байкальская погода и особенно становление байкальского льда, одна из самих непредсказуемых вещей в мире. Ледовая ситуация меняется не только из года в год, но изо дня в день. Там, где сегодня стоит крепкий лед, после ветреной ночи, может выйти вода или образоваться непроходимые торосы (нагромождение обломков льда высотой до 3-4 метров). При проведении тура мы ежедневно мониторим ситуацию и выбираем самый безопасный маршрут, но при этом всегда стараемся максимально выполнить обозначенную программу. Поэтому при выборе тура будьте готовы к тому, что программа может в любую минуту измениться, ведь на Байкале последнее слово остается за самим Байкалом.

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.

Экскурсия по льду Малого Моря на ХивусеЭкскурсия по льду Малого Моря на ХивусеЭкскурсия по льду Малого Моря на ХивусеЭкскурсия по льду Малого Моря на Хивусе
3 день

Этнопарк «Золотая Орда»

С утра можно встретить рассвет и еще раз прогуляться по байкальскому льду, ведь уже после завтрака мы отправляемся в Иркутск.

Сегодняшний день будет посвящен знакомству с культурой коренных народов Байкала, а именно бурят.

По пути посетим очень интересное место – этнопарк "Золотая Орда".

Сразу по приезду нас встретит хозяин юрты (бурятское жилище) и поприветствует белой пищей, а также проведет обряд очищения огнем.

Далее хозяйка юрты расскажет про быт бурятского народа и научит готовить главное национальное блюдо – буузы, а хозяин юрты сыграет для нас на национальном инструменте Морин Хур и споет горловым пением удивительную песнь об одиноком волке.

А в завершении все пустимся в пляс и станцуем круговой танец хоровод Ёхор.

После духовной пищи нас ждет вкуснейшая пища физическая бурятская национальная.

Попробуем те самые буузы, которые совсем недавно сами слепили.

Наевшись досыта едем в Иркутск.

Размещаемся в отеле География 4* в центре города и отдыхаем.

Питание: завтрак, обед.

Этнопарк «Золотая Орда»Этнопарк «Золотая Орда»Этнопарк «Золотая Орда»Этнопарк «Золотая Орда»
4 день

Отъезд

Сегодня вы можете выбрать самый ранний рейс и поскорее улететь домой или оставить вещи в отеле и побродить по сувенирным лавочкам Иркутска наслаждаясь атмосферой новогоднего города.

Какой бы вариант вы не выбрали мы заберем вам по указанному адресу и доставим в аэропорт и будем ждать встречи снова – летом, весной или осенью.

Ведь Байкал прекрасен в любое время года.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базе отдыха:

  • на Малом Море (1-2 ночь);
  • в Иркутске (3 ночь).

Доплата за одноместное размещение 5 700 руб.

Варианты проживания

База отдыха «Алтан»

2 ночи

Двухместный номер "комфорт" c двумя раздельными кроватями (при бронировании можно запросить номер с одной большой кроватью).

Площадь номера 24 м2.

У каждого номера есть балкон с видом на озеро Байкал.

Душевая кабина, санузел, умывальник с горячей и холодной водой находятся в номере. 4 и 5 ночь.

База отдыха «Алтан»База отдыха «Алтан»База отдыха «Алтан»База отдыха «Алтан»База отдыха «Алтан»База отдыха «Алтан»

Отель «География» 4*

1 ночь

Двухместные номера категории стандарт c двумя раздельными кроватями (при бронировании можно запросить номер с одной большой кроватью).

Площадь номера 17 кв. м.

В номере есть всё необходимое для комфортного проживания: белоснежная свежая постель, мягкие махровые халаты и полотенца и полный комплект предметов индивидуального пользования. 6 ночь

Отель «География» 4*Отель «География» 4*Отель «География» 4*Отель «География» 4*Отель «География» 4*Отель «География» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе (2 ночи на Малом Море на базе отдыха Алтан, 1 ночь в Иркутске в отеле География)
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Экскурсия на СВП «Хивус» по льду Байкала
  • Баня (1 раз)
  • Памятные подарки
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Медицинская страховка
  • Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Можно ли в тур с детьми и какого возраста?

На этот вопрос однозначного ответа нет, ведь все детки очень разные. Мы рекомендуем ездить зимой на Байкал с детьми не младше 6-ти лет, однако на сегодняшний день самый маленький участник этого тура был возраста 9-ти лет. В любом случае всегда оценивайте свои силы и силы ребенка реально – в туру вам предстоят большие, пусть и неутомительные, переезды, а также будем очень много гулять на свежем байкальском воздухе.

Что привезти с Байкала в подарок?

Сувенирные лавочки и рынки на Байкале есть во всех городах, районных центрах, а также при музеях. Там вы можете купить футболки, магниты, мягкие игрушки, статуэтки из камни и дерева, украшения. Самый обаятельный образ Байкала – нерпа, поэтому подарку с изображением этого милого зверька обрадуются и взрослые и дети! Так же в подарки стоит покупать различные чаи и сборы на байкальских травах. Если вы хотите порадовать друзей и родных рыбой, покупайте холодного копчения либо вяленную в вакуумных упаковках. Такая рыба не теряет свойств от перелета, поэтому ее можно класть в багаж.

Какие температуры на Байкале в это время?

Байкал вещь удивительная и никогда не угадаешь, что он приготовил на этот раз. Среднемесячная температура января – 20 градусов. В Иркутске в январе температура может опускаться до -30 градусов, а вот на Байкале градусов на 5-7 теплее. Происходит это из-за того, что пока Байкал не схватиться льдом, от него исходит тепло, набранное за лето. Такой вот «обогреватель».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
7 авг 2022
Турагентство качественно отработало. Доброжелательный менеджер держал нас в курсе событий. Информация, касающаяся тура и ваучеры были скинуты заранее в полном объёме. Вопросов не возникло.
Спасибо за организацию отпуска!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день:) Спасибо за то, что доверили нам организацию своего отдыха и за такой приятный отзыв. Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России)
М
23 июля 2022
Всё было на высшем уровне.
Самое классное, это баня и купание в Байкале!!!
Море впечатлений и фотографий. Благодаря шаманскому обряду, который провела гид-Ольга, нас сопровождал хорошая погода и солнце, хотя по прогнозу были дождь и шторм.
В
1 ноя 2020
Благодарю за прекрасную организацию поездки! Это был насыщенный, интересный день. Возили, показывали, кормили, катали на хивусе))) Оставалось только восхищаться красотами Байкала. Вечером с Ириной обошли половину Иркутска, узнал много интересного. Еще раз, спасибо вам!

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