Сбор группы в аэропорту Иркутска в 11:00, поэтому прилететь в Иркутску необходимо не позднее 10:00.
Сегодня нам предстоит дальняя, но интересная, дорога – едем на Малое Море.
В пути нас ждет разнообразите пейзажей.
Это и густая сибирская тайга, и богатые луга, и бескрайние степи.
Всего дорога займет 5-6 часов, но в комфортном транспорте, это время пройдет незаметно.
К тому же мы будем часто останавливаться, чтобы “побурханить” – что означает задобрить местных духов.
К вечеру прибытие на базу отдыха Алтан, расположенную на берегу Байкала.
Уже вечером можно будет прогуляться по совсем еще свежему, но уже такому прочному байкальскому льду.
Питание: обед, ужин.
Сегодняшний день все ждут с нетерпением, ведь нам предстоит встреча с байкальским льдом.
Пролив Малое Море является одной из самых мелководных частей озера, здесь раньше всего на Байкале встает лед.
Поэтому именно в этом месте вероятность встретить лед максимально высока.
После плотного завтрака, надеваем все самое теплое, что есть в чемодане, бросаем в рюкзак коньки и глинтвейн и едем на экскурсию по льду Малого Моря на чудо технике – Судне на воздушной подушке «Хивус».
Продолжительность экскурсии 5 часов.
Этого времени достаточно чтобы вдоволь насладиться чистейшим Байкальским льдом, посмотреть наплески, отыскать ледяные пещеры – гроты и устроить незабываемый пикник на льду Байкала.
Вечером нас ждем русская банька с угощениями и возможностью окунуться в свежем снегу.
Очень важная информация! Байкальская погода и особенно становление байкальского льда, одна из самих непредсказуемых вещей в мире. Ледовая ситуация меняется не только из года в год, но изо дня в день. Там, где сегодня стоит крепкий лед, после ветреной ночи, может выйти вода или образоваться непроходимые торосы (нагромождение обломков льда высотой до 3-4 метров). При проведении тура мы ежедневно мониторим ситуацию и выбираем самый безопасный маршрут, но при этом всегда стараемся максимально выполнить обозначенную программу. Поэтому при выборе тура будьте готовы к тому, что программа может в любую минуту измениться, ведь на Байкале последнее слово остается за самим Байкалом.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
С утра можно встретить рассвет и еще раз прогуляться по байкальскому льду, ведь уже после завтрака мы отправляемся в Иркутск.
Сегодняшний день будет посвящен знакомству с культурой коренных народов Байкала, а именно бурят.
По пути посетим очень интересное место – этнопарк "Золотая Орда".
Сразу по приезду нас встретит хозяин юрты (бурятское жилище) и поприветствует белой пищей, а также проведет обряд очищения огнем.
Далее хозяйка юрты расскажет про быт бурятского народа и научит готовить главное национальное блюдо – буузы, а хозяин юрты сыграет для нас на национальном инструменте Морин Хур и споет горловым пением удивительную песнь об одиноком волке.
А в завершении все пустимся в пляс и станцуем круговой танец хоровод Ёхор.
После духовной пищи нас ждет вкуснейшая пища физическая бурятская национальная.
Попробуем те самые буузы, которые совсем недавно сами слепили.
Наевшись досыта едем в Иркутск.
Размещаемся в отеле География 4* в центре города и отдыхаем.
Питание: завтрак, обед.
Сегодня вы можете выбрать самый ранний рейс и поскорее улететь домой или оставить вещи в отеле и побродить по сувенирным лавочкам Иркутска наслаждаясь атмосферой новогоднего города.
Какой бы вариант вы не выбрали мы заберем вам по указанному адресу и доставим в аэропорт и будем ждать встречи снова – летом, весной или осенью.
Ведь Байкал прекрасен в любое время года.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базе отдыха:
Доплата за одноместное размещение 5 700 руб.
Двухместный номер "комфорт" c двумя раздельными кроватями (при бронировании можно запросить номер с одной большой кроватью).
Площадь номера 24 м2.
У каждого номера есть балкон с видом на озеро Байкал.
Душевая кабина, санузел, умывальник с горячей и холодной водой находятся в номере. 4 и 5 ночь.
Двухместные номера категории стандарт c двумя раздельными кроватями (при бронировании можно запросить номер с одной большой кроватью).
Площадь номера 17 кв. м.
В номере есть всё необходимое для комфортного проживания: белоснежная свежая постель, мягкие махровые халаты и полотенца и полный комплект предметов индивидуального пользования. 6 ночь
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
На этот вопрос однозначного ответа нет, ведь все детки очень разные. Мы рекомендуем ездить зимой на Байкал с детьми не младше 6-ти лет, однако на сегодняшний день самый маленький участник этого тура был возраста 9-ти лет. В любом случае всегда оценивайте свои силы и силы ребенка реально – в туру вам предстоят большие, пусть и неутомительные, переезды, а также будем очень много гулять на свежем байкальском воздухе.
Сувенирные лавочки и рынки на Байкале есть во всех городах, районных центрах, а также при музеях. Там вы можете купить футболки, магниты, мягкие игрушки, статуэтки из камни и дерева, украшения. Самый обаятельный образ Байкала – нерпа, поэтому подарку с изображением этого милого зверька обрадуются и взрослые и дети! Так же в подарки стоит покупать различные чаи и сборы на байкальских травах. Если вы хотите порадовать друзей и родных рыбой, покупайте холодного копчения либо вяленную в вакуумных упаковках. Такая рыба не теряет свойств от перелета, поэтому ее можно класть в багаж.
Байкал вещь удивительная и никогда не угадаешь, что он приготовил на этот раз. Среднемесячная температура января – 20 градусов. В Иркутске в январе температура может опускаться до -30 градусов, а вот на Байкале градусов на 5-7 теплее. Происходит это из-за того, что пока Байкал не схватиться льдом, от него исходит тепло, набранное за лето. Такой вот «обогреватель».