дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по г. Иркутск. Малое море. Прогулка по льду
Прибытие в Иркутск.
Встреча в аэропорту/на жд вокзале (8:00 – 8:30, внутри здания у выхода в город) с табличкой «Новый Год: Зимняя сказка Байкала!».
Знакомимся с гидом и отправляемся на завтрак, после которого у нас будет обзорная экскурсия по городу Иркутск.
Вы увидите: Спасскую церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские Ворота, Набережную Ангары и Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова, и памятник Колчаку.
Отправляемся на Байкал к Малому Морю!
По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей: заснеженную тайгу, едва покрытые снегом Тажеранские степи и гористые берега Малого Моря.
А еще, остановитесь в священном месте местного бурятского народа и узнаете, что такое «бурханить», познакомитесь с бурятскими традициями и историей нашего края.
По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах эко-отеля «Мир Байкала».
Здесь вы не просто отдохнете, вы сможете насладиться великолепными пейзажами Байкала прямо из панорамного окна Вашего номера!
После приезда и размещения вас ждет горячий и вкусный обед.
Немного отдыхаем и отправляемся на лёд Байкала!
А кто захочет, может взять в отеле коньки и прокатиться на самом большом, зеркальном и чистом катке в мире (пункт проката, оплачивается отдельно).
Так здорово кататься на коньках и не думать о границах!
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Большой Байкал. Праздничный ужин
После вкусного завтрака едем на Большой Байкал, туда, где, не смотря на морозы, все еще бушует вода.
Лед на Байкале полностью встает в конце января.
Здесь – вся мощь и энергетика Священного моря!
В таких местах можно просить что-то хорошее для себя и близких, ведь именно такие места с сильной энергетикой выбирали для своих обрядов шаманы.
Возвращаемся в отель.
После таких впечатлений нужно спокойно посидеть в теплом кафе, попить вкусный чай на сибирских травах, согреться и конечно же пообедать.
Отдых.
Самостоятельные прогулки по льду Байкала.
Вы можете поднятья на священную гору, по приданию много лет назад здесь жила Шаманка, повязать ленточку и загадать желание.
А вечером приглашаем Вас на ужин!
Ужин, бенгальские огни, шампанское и все это на берегу Байкала, в лучшем эко-отеле Малого Моря!
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободный день. Рассветы и закаты Байкала
Очень рекомендуем проснуться пораньше и встретить первый рассвет этого года!
Рассветы и закаты – Байкала – это отдельный вид прекрасного.
Сегодня у вас свободное время, можно отдыхать и расслабляться в отеле или пойти гулять и заряжаться энергетикой Байкала или отправиться на дополнительную экскурсию.
Также можно организовать поездку на Хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала (оплачивается отдельно).
Посетить русскую баньку, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, или сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! (оплачивается отдельно).
Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав!
Гид: нет (да - во время доп. экскурсии). Питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
Завтрак, свободное время.
Сегодня заканчивается наша программа, мы уверены, что зимний Байкал очаровал Вас, что за эти дни Вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
После обеда, трансфер в Иркутск (центр, аэропорт или на ж/д вокзал).
Для желающих – продление проживания и продолжение отдыха!
Гид: нет. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|42 230
|53 090
Варианты проживания
Эко-отель «Мир Байкала»
Эко-отель построен из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (в т. ч. праздничный ужин шведский стол, без развлекательной программы):1-3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак
- 1-3 день: завтрак, обед, ужин
- 4 день: завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе и развлечения:прогулка по льду Байкала, поцелуй Байкала, чай из самовараавто-экскурсия по Тажеранским степям на панорамы Большого Байкала и в бухту Змеиная
- Прогулка по льду Байкала, поцелуй Байкала, чай из самовара
- Авто-экскурсия по Тажеранским степям на панорамы Большого Байкала и в бухту Змеиная
- Сбор за посещение Прибайкальского национального парка
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Водители отработали на хорошем уровне. Чистые машины. В некоторых был неплохо кондиционер, что очень приятно.