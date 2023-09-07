Новогодняя сказка Байкала

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Отзывы
О гиде
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Ответы на вопросы
Удивительная возможность встретить Новый год на самом чистом и красивом озере планеты, провести первые дни января в уютной обстановке на берегу Байкала, попробовать активности, которые еще не пробовали, познакомиться с местными жителями и их укладом жизни.
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Новогодняя сказка Байкала
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Поцелуй Байкала
Поцелуй Байкала
Насладимся местным коктейлем прямо из лунки во льду!
Каток без границ
Каток без границ
При желании покатаемся на коньках на самом большом катке в мире
Уютный отель
Уютный отель
Разместимся в отеле с панорамным видом на Байкал

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Иркутск. Малое море. Прогулка по льду

Прибытие в Иркутск.

Встреча в аэропорту/на жд вокзале (8:00 – 8:30, внутри здания у выхода в город) с табличкой «Новый Год: Зимняя сказка Байкала!».

Знакомимся с гидом и отправляемся на завтрак, после которого у нас будет обзорная экскурсия по городу Иркутск.

Вы увидите: Спасскую церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские Ворота, Набережную Ангары и Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова, и памятник Колчаку.

Отправляемся на Байкал к Малому Морю!

По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей: заснеженную тайгу, едва покрытые снегом Тажеранские степи и гористые берега Малого Моря.

А еще, остановитесь в священном месте местного бурятского народа и узнаете, что такое «бурханить», познакомитесь с бурятскими традициями и историей нашего края.

По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах эко-отеля «Мир Байкала».

Здесь вы не просто отдохнете, вы сможете насладиться великолепными пейзажами Байкала прямо из панорамного окна Вашего номера!

После приезда и размещения вас ждет горячий и вкусный обед.

Немного отдыхаем и отправляемся на лёд Байкала!

А кто захочет, может взять в отеле коньки и прокатиться на самом большом, зеркальном и чистом катке в мире (пункт проката, оплачивается отдельно).

Так здорово кататься на коньках и не думать о границах!

Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.

Экскурсия по г. Иркутск. Малое море. Прогулка по льдуЭкскурсия по г. Иркутск. Малое море. Прогулка по льдуЭкскурсия по г. Иркутск. Малое море. Прогулка по льдуЭкскурсия по г. Иркутск. Малое море. Прогулка по льду
2 день

Большой Байкал. Праздничный ужин

После вкусного завтрака едем на Большой Байкал, туда, где, не смотря на морозы, все еще бушует вода.

Лед на Байкале полностью встает в конце января.

Здесь – вся мощь и энергетика Священного моря!

В таких местах можно просить что-то хорошее для себя и близких, ведь именно такие места с сильной энергетикой выбирали для своих обрядов шаманы.

Возвращаемся в отель.

После таких впечатлений нужно спокойно посидеть в теплом кафе, попить вкусный чай на сибирских травах, согреться и конечно же пообедать.

Отдых.

Самостоятельные прогулки по льду Байкала.

Вы можете поднятья на священную гору, по приданию много лет назад здесь жила Шаманка, повязать ленточку и загадать желание.

А вечером приглашаем Вас на ужин!

Ужин, бенгальские огни, шампанское и все это на берегу Байкала, в лучшем эко-отеле Малого Моря!

Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.

Большой Байкал. Праздничный ужинБольшой Байкал. Праздничный ужинБольшой Байкал. Праздничный ужинБольшой Байкал. Праздничный ужин
3 день

Свободный день. Рассветы и закаты Байкала

Очень рекомендуем проснуться пораньше и встретить первый рассвет этого года!

Рассветы и закаты – Байкала – это отдельный вид прекрасного.

Сегодня у вас свободное время, можно отдыхать и расслабляться в отеле или пойти гулять и заряжаться энергетикой Байкала или отправиться на дополнительную экскурсию.

Также можно организовать поездку на Хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала (оплачивается отдельно).

Посетить русскую баньку, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, или сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! (оплачивается отдельно).

Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав!

Гид: нет (да - во время доп. экскурсии). Питание: завтрак, обед, ужин.

Свободный день. Рассветы и закаты БайкалаСвободный день. Рассветы и закаты БайкалаСвободный день. Рассветы и закаты БайкалаСвободный день. Рассветы и закаты Байкала
4 день

Отъезд

Завтрак, свободное время.

Сегодня заканчивается наша программа, мы уверены, что зимний Байкал очаровал Вас, что за эти дни Вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!

После обеда, трансфер в Иркутск (центр, аэропорт или на ж/д вокзал).

Для желающих – продление проживания и продолжение отдыха!

Гид: нет. Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-местное1-местное
42 23053 090

Варианты проживания

Эко-отель «Мир Байкала»

3 ночи

Эко-отель построен из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.

Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»Эко-отель «Мир Байкала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (в т. ч. праздничный ужин шведский стол, без развлекательной программы):1-3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак
  • 1-3 день: завтрак, обед, ужин
  • 4 день: завтрак
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе и развлечения:прогулка по льду Байкала, поцелуй Байкала, чай из самовараавто-экскурсия по Тажеранским степям на панорамы Большого Байкала и в бухту Змеиная
  • Прогулка по льду Байкала, поцелуй Байкала, чай из самовара
  • Авто-экскурсия по Тажеранским степям на панорамы Большого Байкала и в бухту Змеиная
  • Сбор за посещение Прибайкальского национального парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
7 сен 2023
Прекрасно сложённая команда Отзывчивые, образованные, приветливые люди. Удобно и интересное распределение времени и поездки. Захватывающе дух таинственные и интересные экскурсии. Огромная благодарность гиду Ирине, за увлекательные и интересные рассказы. Познакомила, подружила, сплотила нашу группу. Сделала нашу поездку незабываемой. Здоровья всем, благополучия, и новых достижений.
О
3 сен 2023
В целом, в рамках заявленного. Условия соблюдены и неплохой уровень комфорта.
Водители отработали на хорошем уровне. Чистые машины. В некоторых был неплохо кондиционер, что очень приятно.
А
22 авг 2023
Об организации поездки можно сказать только "отлично": все продумано, выстроено и реализовано на высоком уровне. Работа гида и водителей отменная. Благодарю за волшебный отдых!

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Можно с детьми
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4-дневные туры
Зимние
Новогодние 2024

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