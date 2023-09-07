1 день

Экскурсия по г. Иркутск. Малое море. Прогулка по льду

Прибытие в Иркутск.

Встреча в аэропорту/на жд вокзале (8:00 – 8:30, внутри здания у выхода в город) с табличкой «Новый Год: Зимняя сказка Байкала!».

Знакомимся с гидом и отправляемся на завтрак, после которого у нас будет обзорная экскурсия по городу Иркутск.

Вы увидите: Спасскую церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские Ворота, Набережную Ангары и Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова, и памятник Колчаку.

Отправляемся на Байкал к Малому Морю!

По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей: заснеженную тайгу, едва покрытые снегом Тажеранские степи и гористые берега Малого Моря.

А еще, остановитесь в священном месте местного бурятского народа и узнаете, что такое «бурханить», познакомитесь с бурятскими традициями и историей нашего края.

По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах эко-отеля «Мир Байкала».

Здесь вы не просто отдохнете, вы сможете насладиться великолепными пейзажами Байкала прямо из панорамного окна Вашего номера!

После приезда и размещения вас ждет горячий и вкусный обед.

Немного отдыхаем и отправляемся на лёд Байкала!

А кто захочет, может взять в отеле коньки и прокатиться на самом большом, зеркальном и чистом катке в мире (пункт проката, оплачивается отдельно).

Так здорово кататься на коньках и не думать о границах!

Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.