дек
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Программа тура по дням
Прогулка по г. Иркутск. Дорога на Ольхон
Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту/на жд вокзале (8:00 – 8:30, внутри здания у выхода в город) с табличкой «Новый Год: Зимняя сказка Ольхона!».
Знакомимся с гидом и отправляемся на обзорную экскурсию по городу Иркутск, во время которой вы не только познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска, но и увидите нашу зимнюю сказку!
Но перед этим, что бы немного передохнуть с дороги, заедем на завтрак в кафе.
После завтрака мы отправляемся на Байкал, в самое его сердце – на остров Ольхон.
По дороге, Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
Во время пути будет остановка, Вы сможете самостоятельно пообедать в местном кафе, впервые попробовав блюда Бурятской кухни (не входит в стоимость).
Прибытие на переправу.
В зависимости от ледовой обстановки, переправа осуществляется на корабле или Хивусе.
На острове, встречает местный автомобиль (УАЗ).
Трансфер до пос. Хужир, размещение на базе отдыха.
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), которую называют визитной карточкой Байкала (*экскурсия может быть перенесена на следующий день).
В это время в бухточках уже стоит первый прозрачный лед.
Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
Возвращение на базу отдыха, ужин.
Гид: да. Питание: завтрак, ужин.
Мыс Хобой
После завтрака, Вас ждет удивительное приключение на самый север острова Ольхон.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.
По пути до мыса, вы будете ехать вдоль Малого моря, который уже будет скован льдом.
Сделаем несколько остановок.
Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.
Место где лед встречается с песчаными дюнами.
Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками».
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Саган-Хушун – «белый мыс» – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.
Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
Прибытие на мыс Хобой, небольшой треккинг по эко-тропе (800 м), и перед Вами открывается бескрайний, могучий Байкал.
Здесь, в средней части озера, в этот период еще вода и Байкал только готовиться облачиться в ледяную одежду, поэтому в некоторые дни он парит, что сразу рисует в голове образы, о седом Батюшке Байкале.
Возвращаемся с мыса, и нас ждет уже горячий обед-пикник на свежем морозном воздухе.
После обеда, возвращаемся в поселок, сделав еще несколько остановок на живописных участках острова.
Ужин.
В зависимости от снежной обстановки и погодных условий, программа экскурсии может меняться.
Ну вот настанет Новый Год.
И не забудьте, на острове сильная энергетика и во время пребывания Вы можете загадать самое свое сокровенное желание, сила энергии Байкала сделает свое дело и Ваше желание обязательно исполнится.
За дополнительную плату возможно заказать праздничный ужин.
Гид: да. Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.
Свободный день
Сегодня у вас свободное время, можно отдыхать и расслабляться в отеле или пойти гулять и заряжаться энергетикой Байкала, на самом священном острове Ольхон.
За дополнительную плату:
- можно организовать поездку на Хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала;
- покататься на коньках по льду Байкала;
Гид: да. Питание: завтрак, ужин.
Отъезд
Завтрак, свободное время.
Сегодня заканчивается наша программа, мы уверены, что зимний Байкал и остров Ольхон очаровал Вас, что за эти дни Вы смогли насладиться красотой его берегов, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
Точное время, Вам сообщат накануне, ориентировочное время выезда (11:00-13:00).
Вас заберет Автомобиль, трансфер в Иркутск (аэропорт или на ж/д вокзал).
Ориентировочное прибытие в Иркутск – 19:00-20:00.
Гид: да. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|44 350
|55 890
Варианты проживания
База отдыха «Лейк Плейс»
Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир.
К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса.
В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж.
В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории.
В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната.
В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро.
Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание по программе: Остров Ольхон – благоустроенные номера
- Питание, указанное в программе:1 день: завтрак, ужин2 день: завтрак, обед-пикник, ужин3 день: завтрак, ужин4 день: завтрак
- 1 день: завтрак, ужин
- 2 день: завтрак, обед-пикник, ужин
- 3 день: завтрак, ужин
- 4 день: завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе:
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Авто-экскурсия до мыса Хобой
- Пешеходная экскурсия на Мыс Бурхан (скала Шаманка)
- Разрешение Прибайкальского нац. парка
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Аренда коньков от 1 000 руб. /чел.
- Поездка на хивусе от 9 000 руб. /час – до 5-6 чел.
- Новогодний ужин в полночь
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.