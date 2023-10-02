1 день

Прогулка по г. Иркутск. Дорога на Ольхон

Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту/на жд вокзале (8:00 – 8:30, внутри здания у выхода в город) с табличкой «Новый Год: Зимняя сказка Ольхона!».

Знакомимся с гидом и отправляемся на обзорную экскурсию по городу Иркутск, во время которой вы не только познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска, но и увидите нашу зимнюю сказку!

Но перед этим, что бы немного передохнуть с дороги, заедем на завтрак в кафе.

После завтрака мы отправляемся на Байкал, в самое его сердце – на остров Ольхон.

По дороге, Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.

Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».

Во время пути будет остановка, Вы сможете самостоятельно пообедать в местном кафе, впервые попробовав блюда Бурятской кухни (не входит в стоимость).

Прибытие на переправу.

В зависимости от ледовой обстановки, переправа осуществляется на корабле или Хивусе.

На острове, встречает местный автомобиль (УАЗ).

Трансфер до пос. Хужир, размещение на базе отдыха.

Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), которую называют визитной карточкой Байкала (*экскурсия может быть перенесена на следующий день).

В это время в бухточках уже стоит первый прозрачный лед.

Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.

Возвращение на базу отдыха, ужин.

Гид: да. Питание: завтрак, ужин.