Осеннее знакомство с озером Байкал

Первая и незабываемая встреча с легендарным озером Байкал

5
3 отзыва
Первая и незабываемая встреча с легендарным озером Байкал.

Иркутск, знаменитый Ольхон, Тажеранские степи, Кругобайкальская железная дорога и много других интереснейших мест ждет вас в этом туре!
Осеннее знакомство с озером Байкал
Осеннее знакомство с озером Байкал
Осеннее знакомство с озером Байкал
Осеннее знакомство с озером Байкал
Осеннее знакомство с озером Байкал
Осеннее знакомство с озером Байкал
Осеннее знакомство с озером Байкал
Осеннее знакомство с озером Байкал
Осеннее знакомство с озером Байкал
Осеннее знакомство с озером Байкал
Осеннее знакомство с озером Байкал
Осеннее знакомство с озером Байкал
Осеннее знакомство с озером Байкал
Осеннее знакомство с озером Байкал
Осеннее знакомство с озером Байкал
Ближайшие даты:
25
сен
2
окт
9
окт
16
окт
23
окт
30
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даты

Программа тура по дням

1 день

Знакомство. Иркутск. Малое Море

В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид.

Лучше всего прибыть в Иркутск до 10:00 (время местное).

Пока группа собирается, Вы можете позавтракать в кафе возле аэропорта.

В аэропорту садимся в комфортный автотранспорт и отправляемся на экскурсию по Иркутску.

Вы побываете в местах, где берет своё начало история города, увидите первые церкви, купеческие дома, познакомитесь с уникальным архотектурным стилем "Сибирское барокко", прогуляетесь по набережным и услышите много полезной и интересной информации.

После знакомства с городом отправимся к сердцу Байкала – острову Ольхон.

Во время обеда познакомимся с национальной бурятской кухней.

Прибываем на уютную турбазу.

Размещение.

Ужин.

Питание: обед, ужин.

Размещение: Алтан / «Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Сахюрта)

Знакомство. Иркутск. Малое МореЗнакомство. Иркутск. Малое МореЗнакомство. Иркутск. Малое МореЗнакомство. Иркутск. Малое Море
2 день

Путешествие на край Земли

Завтрак в 9:00.

9:30 – посадка на ретро-автомобиль (УАЗ).

Преодолеваем пролив Ольхонские ворота и отправляемся знакомиться с самым знаменитым на Байкале островом Ольхон.

Первым делом мы посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан).

Разговор о традициях и религии местного населения.

Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.

Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!

Мы отправляемся "на край Земли" – мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун), чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, а впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!

Во время экскурсии Вас ждет горячий обед.

Возвращаемся в гостиницу.

Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Размещение: Алтан /«Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Сахюрта).

Путешествие на край ЗемлиПутешествие на край ЗемлиПутешествие на край ЗемлиПутешествие на край Земли
3 день

Тажеранская степь

Завтрак.

Экскурсия по Тажеранской степи.

Вы увидите устье реки Анга и гору Ёрд, древние петроглифы, долину каменных духов и гору Тан-Хан.

Обед в юрт-кафе (на свой вкус, не входит в стоимость).

После обеда отправляемся в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Питание: завтрак, ужин.

Размещение: гостиница «Ангара», стандарт, двухместное размещение (Иркутск).

Тажеранская степьТажеранская степьТажеранская степьТажеранская степь
4 день

Аршан

Завтрак.

Трансфер в южную часть Байкала в посёлок Аршан, расположившийся у подножья горного хребта Восточный Саян в центральной части Тункинской долины.

Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус (в стоимость не входит).

Прогулка к питьевому бювету.

Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен.

Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость.

Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие.

В день отъезда, так же не забудем почтить духов Аршана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и благодарностью за прекрасный отдых.

Прогулка по водопадам реки Кынгарги.

Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт.

Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан.

Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил.

Затем отправляемся в Слюдянку.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Питание: завтрак, ужин.

Размещение: гостиница «Аршан», стандарт, двухместное размещение (Слюдянка).

АршанАршанАршанАршан
5 день

Кругобайкальская железная дорога

Завтрак.

Осмотр уникального здания вокзала, выполненного из мрамора, церкви Николая Чудотворца.

В 10:00 посадка на Электричку (НЕ экскурсионный поезд!), на которой мы проедем по Кругобайкальской железной дороге, построенной ещё в царские времена (1900-1905 года).

Остановки будут не длительными – 1-7 минут, поэтому выходить из вагона не желательно.

Обед ланч-бокс в вагоне поезда.

По желанию группы выйдем из поезда и пройдем 10-и километровый участок пути пешком, чтобы полюбоваться этим великолепным памятником инженерного искусства, а также прогуляться по тоннелям.

Вечером прибываем в п. Листвянка.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Баня по желанию за свой счёт.

Питание: завтрак, ланч-бокс, ужин.

Размещение: гостиница «Легенда Байкала», стандарт, двухместное размещение (Листвянка).

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
6 день

Листвянка. Исток Ангары. Тальцы

Завтрак.

Посещение единственного в России музея о Байкале.

В лимнологическом музее очень доступно представлена информация о великом озере.

Посещение аквариумов музея и виртуальное погружение на дно Байкала!

Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского».

Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.

Обед в кафе на свой выбор (не входит в стоимость).

После обеда немного свободного времени для покупки сувениров, также Вы можете посетить центр ездовых собак (за дополнительную плату), где Вас ждёт знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека – ездовыми собаками (хаски)!

В 15:00 - трансфер Листвянка – Иркутск.

На обратном пути посетим этнографический музей Тальцы.

Прибытие в Иркутск ориентировочно в 18:00.

Размещение в гостинице.

Питание: завтрак.

Размещение: гостиница «Ангара», стандарт, двухместное размещение (Иркутск).

Листвянка. Исток Ангары. ТальцыЛиствянка. Исток Ангары. ТальцыЛиствянка. Исток Ангары. ТальцыЛиствянка. Исток Ангары. Тальцы
7 день

Отъезд

Завтрак.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает в гостиницах и на турбазе.

Доплата за одноместное размещение – 1 500 рублей/сутки.

Варианты проживания

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»

2 ночи

До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»

Гостиница «Ангара»

2 ночи

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

Гостиница «Аршан»

1 ночь

Гостиничный комплекс «дом отдыха Аршан» находится на живописном побережье славного озера Байкал в Слюдянке. Горы, чистый воздух и удивительно прозрачная вода Байкала запомнятся Вам на всю жизнь. Вас ждут комфортные, благоустроенные, тёплые номера. Любителей попариться ждёт русская баня с веником, комната отдыха.

Гостиница «Аршан»Гостиница «Аршан»Гостиница «Аршан»Гостиница «Аршан»

Гостиница «Легенда Байкала»

1 ночь

Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.

Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.

Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Экскурсии, заявленные в программе, в том числе входные билеты
  • Питание по программе: 6 завтраков, 3 обеда, 5 ужинов
  • Все виды трансферов в соответствии с программой
  • Услуги гида
  • Оплата за разрешения на посещение Национальных парков и заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Аренда коньков
  • Баня
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.
  • Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем и т. п;
  • Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку;
  • Фонарик (с запасным набором батареек);
  • Фотоаппарат;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка и т. п.);
  • Обувь: удобная обувь по сезону! зимние ботинки/ботинки из ЭВА – непромокаемые! Можно взять сушилку для обуви!
  • Обувь сменная;
  • Носки – 2 п., носки тёплые – 2 п.;
  • Сменное белье;
  • Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе);
  • Термобелье;
  • Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ!
  • Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка);
  • Футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение;
  • Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
  • Шапка + шарф, можно балаклаву;
  • Варежки/перчатки;
  • Очки солнцезащитные;
  • Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 65% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
21 авг 2022
Все было продумано и состыковано до мелочей. Любые возникающие вопросы решались четко и быстро. Организаторы - люди неравнодушные, они любят свой край и им удалось передать эту любовь нам!
Спасибо Елизавете, Ирине, Сергею! Вы - лучшие!
Особая благодарность - виртуозному водителю УАЗа на Ольхоне Василию:)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Р
10 авг 2022
Нам тур очень понравился. Все было отлично, чётко, хорошо. Все по плану. Гид и куратор отработали на 5+. Смело рекомендуйте их своим клиентам
г
20 мая 2022
Спасибо большое организаторам. Мне все сделали путевку, гостиницу, билеты на самолёт. Хочу снова с вами путешествовать.

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