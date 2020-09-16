1 день

Трансфер в бухту Песчаную

Сопровождающий встретит Вас в аэропорту/ на ЖД вокзале Иркутска и сопроводит до пристани.

Важно: Прилет должен состояться до 8:00 по Иркутскому времени.

09:30 Трансфер к пристани «Ракета» в Иркутске от ЖД вокзала.

09:50 Трансфер к пристани «Ракета» в Иркутске от аэропорта.

До трансфера рекомендуем купить с собой перекус в дорогу и позавтракать (в стоимость не входит).

10:30 Посадка на рейсовое судно «Баргузин», которое доставит Вас прямо к отелю в бухте Песчаной.

15:00 По прибытии размещение в номере, отдых.

Водный трансфер до бухты Песчаной занимает пол дня без возможности горячего обеда, но с возможностью купить на борту горячие напитки, бутерброды.

Питание включено: ужин.