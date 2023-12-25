Первый лед на Малом Море - коньки, обед-пикник и сюрпризы

Катание на коньках и обед-пикник на льду: уникальная экскурсия в Байкале

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Ответы на вопросы
Устраивайтесь поудобнее на нашем хивусе! Вы отправляетесь, чтобы увидеть первый чистый лед на Малом Море, когда поверхность залива отполирована ветром и снегом до зеркального блеска. Вы прокатитесь на коньках и полюбуетесь своим отражением. Вас ожидает обед-пикник на льду и классные фотографии!
Первый лед на Малом Море - коньки, обед-пикник и сюрпризы
Первый лед на Малом Море - коньки, обед-пикник и сюрпризы
Первый лед на Малом Море - коньки, обед-пикник и сюрпризы
Первый лед на Малом Море - коньки, обед-пикник и сюрпризы
Первый лед на Малом Море - коньки, обед-пикник и сюрпризы
Первый лед на Малом Море - коньки, обед-пикник и сюрпризы
Первый лед на Малом Море - коньки, обед-пикник и сюрпризы
Ближайшие даты:
25
дек
26
дек
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28
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30
дек
31
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Мыс Кобылья Голова
  • Мыс Хоргой (пещера)
  • Остров Огой, мыс Дракон
  • Ступа Просветления
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Январь — время первого чистого льда, когда поверхность залива Малое Море, где мы проводим наши январские программы, отполирована ветром и снегом до зеркального блеска. Теперь самое время, когда вы можете прокатиться на коньках или полюбоваться своим отражением. К тому же, сквозь прозрачный лед можно увидеть дно подводных обитателей.
В процессе нашего времяпрепровождения вас ожидает обед-пикник на льду (свежеприготовленная уха из Байкальской рыбы, закуски, пирог, байкальский чай) и классные фотографии.

Важная информация:

Необходимо взять с собой: перекус, теплую одежду, коньки, powerbank, наличные деньги, хорошее настроение.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт в обе стороны
  • Экскурсия на ХИВУСе
  • Экологические сборы
  • Услуги гида
  • Обед-пикник с горячей ухой
  • Сюрпризы от организаторов
  • Услуги фотографа (групповой)
Что не входит
  • Перекус с собой
  • Аренда коньков
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ленина, д. 14Б, парковка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • 🟧 ЧТО НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
  • Перекус, теплую одежду, коньки, powerbank, наличные деньги, хорошее настроение😊
  • 📍МЕСТО СБОРА: ЛЕНИНА 14Б, ПАРКОВКА
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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