Об экскурсии

Январь — время первого чистого льда, когда поверхность залива Малое Море, где мы проводим наши январские программы, отполирована ветром и снегом до зеркального блеска. Теперь самое время, когда вы можете прокатиться на коньках или полюбоваться своим отражением. К тому же, сквозь прозрачный лед можно увидеть дно подводных обитателей.

В процессе нашего времяпрепровождения вас ожидает обед-пикник на льду (свежеприготовленная уха из Байкальской рыбы, закуски, пирог, байкальский чай) и классные фотографии.

Важная информация:

Необходимо взять с собой: перекус, теплую одежду, коньки, powerbank, наличные деньги, хорошее настроение.