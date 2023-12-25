Катание на коньках и обед-пикник на льду: уникальная экскурсия в Байкале
Устраивайтесь поудобнее на нашем хивусе! Вы отправляетесь, чтобы увидеть первый чистый лед на Малом Море, когда поверхность залива отполирована ветром и снегом до зеркального блеска. Вы прокатитесь на коньках и полюбуетесь своим отражением. Вас ожидает обед-пикник на льду и классные фотографии!
Ближайшие даты:
25
дек
дек
26
дек
дек
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
31
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Мыс Кобылья Голова
- Мыс Хоргой (пещера)
- Остров Огой, мыс Дракон
- Ступа Просветления
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Январь — время первого чистого льда, когда поверхность залива Малое Море, где мы проводим наши январские программы, отполирована ветром и снегом до зеркального блеска. Теперь самое время, когда вы можете прокатиться на коньках или полюбоваться своим отражением. К тому же, сквозь прозрачный лед можно увидеть дно подводных обитателей.
В процессе нашего времяпрепровождения вас ожидает обед-пикник на льду (свежеприготовленная уха из Байкальской рыбы, закуски, пирог, байкальский чай) и классные фотографии.
Важная информация:
Необходимо взять с собой: перекус, теплую одежду, коньки, powerbank, наличные деньги, хорошее настроение.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт в обе стороны
- Экскурсия на ХИВУСе
- Экологические сборы
- Услуги гида
- Обед-пикник с горячей ухой
- Сюрпризы от организаторов
- Услуги фотографа (групповой)
- Что не входит
- Перекус с собой
- Аренда коньков
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ленина, д. 14Б, парковка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- 🟧 ЧТО НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
- Перекус, теплую одежду, коньки, powerbank, наличные деньги, хорошее настроение😊
- 📍МЕСТО СБОРА: ЛЕНИНА 14Б, ПАРКОВКА
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала
Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Активный отдых
На весь день
Гастрономические
Водные развлечения
Похожие туры из Байкала
Мини-группа
6 часов
В тренде
На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
п. Хужир, у вашего отеля
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
2 900₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Поездка на Малое море и Ольхон в мини-группе
Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
10 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День у «славного моря», Байкал в поселке Листвянка
Заберу Вас у отеля в Иркутске
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
от 11 500₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании