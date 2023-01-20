Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

Первый лёд

Про природу Байкала можно написать эссе, но мы лучше покажем вам её вживую в наших турах

Про природу Байкала можно написать эссе, но мы лучше покажем вам её вживую в наших турах.
Первый лёд
Первый лёд
Первый лёд
Первый лёд
Первый лёд
Первый лёд
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1: Встреча, знакомство с Байкалом:

  • встреча в аэропорту;
  • отправление на Байкал;
  • в пути будет несколько остановок, в которых гид расскажет про местные традиции;
  • обед, отведаем национальную бурятскую кухню;
  • приезжаем на Малое Море, заселяемся в гостиницу на берегу Байкала;
  • встречаем закат.
  • Включено питание: обед, ужин.

День 2: Зимние радости:

  • завтракаем и идём кататься на коньках по льду Байкала.
  • прогуляемся до священного острова Огой.
  • поднимемся к Буддийской Ступе Просветления.
  • посетим ледяные гроты.
  • вечером нас ждёт Русская Банька.
  • Включено питание: завтрак, обед, ужин.

День 3: Мыс Хобой — самая северная точка Ольхона:

  • после завтрака отправляемся на Ольхон на Хивусе — катер на воздушной подушке.
  • заедем на мыс Буран, скала Шаманка.
  • после отправимся на север острова Ольхон — мыс Хобой (посещение мест зависит от состояния льда).
  • в пути нас ждут красивые ледяные пещеры, торосы, прозрачный лёд, зимние пейзажи и «Поцелуй Байкала».
  • встретим закат на льду.
  • Включено питание: завтрак, обед.

День 3: Встречаем рассвет и возвращаемся домой:

  • встречаем рассвет и после завтрака отправляемся обратно в Иркутск.
  • по пути посещение этно-парка Золотая Орда, увидим как живёт настоящая Бурятская семья.
  • развозим всех по отелям.
  • Включено питание: завтрак, обед.

Важная информация:

Встреча в аэропорту в 09:30, поэтому прилетаем все до 09:00.

Зимне-весенний период:

Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько
запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

Летне-осенний период:

Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид на протяжении всей программы
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты в Нац. Парк
  • Аренда бани
  • Питание по программе
  • Проживание 3 ночи на турбазе Чара или подобная
Что не входит
  • Авиа перелёт до Иркутска и обратно
  • Проживание в Иркутске
Место начала и завершения?
аэропорт Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: 3-6 января, 6-9 января, 13-16 января
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Зимне-весенний период:
  • Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.
  • Летне-осенний период:
  • Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
  • Обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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