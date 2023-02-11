Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

По голубому льду Байкала

Во время тура, вы посетите сердце Байкала

Во время тура, вы посетите сердце Байкала — остров Ольхон, поселок Листвянка и город Иркутск, посетите его самые живописные уголки и увидите самый чистый и красивый лед на планете, застывший в невероятных формах.
По голубому льду Байкала
По голубому льду Байкала
По голубому льду Байкала
По голубому льду Байкала
По голубому льду Байкала
По голубому льду Байкала
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Описание

День 1: Иркутск — Ольхон

Наше путешествие начинается в 10 утра, гид встретит Вас в гостинице, аэропорту или на вокзале. После знакомства, мы отправляемся на остров Ольхон. Время в пути - примерно 6 часов:

1:00 мы посетим столицу Бурятского Автономного Округа поселок Усть-Ордынский.

Буряты — одна из крупнейших национальностей, населяющих Сибирь. Экскурсия даст Вам возможность познакомиться с бурятским фольклором: мы посетим местный Дацан и памятник бурятскому Воину:

  • 13:30 остановка на обед — для нас будет накрыт стол в кафе бурятской кухни.
  • 15:00 мы приезжаем в поселок Хужир (остров Ольхон) и размещаемся в гостинице.
  • Ольхон — исторический и сакральный центр Байкала. Здесь множество святых мест, которые притягивают паломников со всего света. Самый крупный населенный пункт, а заодно и центр туристической жизни — поселок Хужир, где проживает 80% всех жителей острова (примерно 1500 человек). На окраине Хужира находится самое известное место на Байкале — мыс Бурхан.
  • 16:00-17:30 Экскурсия в одно из самых загадочных и популярных мест на Байкале — скалу Шаманка (также известную как мыс Бурхан).
  • Мыс Бурхан находится в средней части западного побережья острова Ольхон. Оканчивается мыс двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». Эта одна из девяти святынь Азии стала одним из самых знаменитых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Увидеть ее приезжают многочисленные туристы из разных стран мира.
  • День 2: Джип тур по северу Ольхона.
Экскурсия начинается в 10 утра и проходит по чистейшему льду Байкала!
Вы можете взять с собой коньки, или попросить нас взять их в аренду для Вас в прокате

Места, которые мы посетим:

  • Харанцы: сказочные ледяные гроты и пещеры.
  • Мыс Сааган-Хушун (Три Брата): мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.
  • Мыс Хобой: самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала.

Пока Вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!:

6:00 возвращение в Хужир.

День 3: Экскурсия на судне на воздушной подушке Хивус к островам Малого Моря:

0:00-13:00.
На Хивусе можно комфортно и безопасно осмотреть каждый из островов, ступить на него и запечатлеть на память необычайную красоту девственной природы

Сегодня мы посетим:

Остров Огой: мистическое и загадочное место на Байкале, знаменитый Ступой Просветления, священной у буддистов. Ступа на острове Огой на Байкале стала первой, собравшей в одном месте обширную библиотеку оригинальных буддийских текстов (общим весом около 750 кг.), которые специально присылали из разных стран. На Огое хранятся ранее неизвестные западной науке буддийские тексты на тибетском языке и санскрите

Острова Малого моря: Огой, Замогой, Ижелхей:

3:00 возвращение в Хужир, свободное время.
В этот день можно взять коньки и самостоятельно покататься на них по льду Байкала, а так же посетить мастер класс по лепке бууз (бурятское традиционное блюдо), встретиться с шаманом или же посетить экскурсию в бурятскую деревню

День 4: Южная часть острова Ольхон, трансфер в Иркутск:

0:00 выезд с острова Ольхон.

Места, которые мы сегодня посетим:

  • Смотровая площадка “Полевой Стан”, с которой открывается живописный вид на Малое море.
  • Озеро Ялга — самое крупное озеро на Ольхоне, летом теплое и приятное для купания. Его окружает хивописный степной ландшафт. Озеро отделено от Малого моря тонкой естественной песчаной косой.
  • 12:00 выезд в Иркутск.
  • 14:00 остановка на обед в кафе бурятской кухни.
  • 17:00-18:00 прибытие в Иркутск, трансфер до Вашей гостиницы/аэропорта или вокзала.

Важная информация:

В случае непогоды (дождь, сильный ветер), экскурсия может не состояться.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельных автомобилях по маршруту тура
  • Услуги гида
  • Размещение в гостиницах
  • Обед
  • Завтрак
  • Входные билеты в музеи и национальный парк
  • Бутилированная вода и снеки
Что не входит
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
  • Ужины
Место начала и завершения?
Хужир (остров Ольхон)
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • В случае непогоды (дождь, сильный ветер)
  • Экскурсия может не состояться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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