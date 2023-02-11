Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

День 1: Иркутск — Ольхон

Наше путешествие начинается в 10 утра, гид встретит Вас в гостинице, аэропорту или на вокзале. После знакомства, мы отправляемся на остров Ольхон. Время в пути - примерно 6 часов:

1:00 мы посетим столицу Бурятского Автономного Округа поселок Усть-Ордынский.

Буряты — одна из крупнейших национальностей, населяющих Сибирь. Экскурсия даст Вам возможность познакомиться с бурятским фольклором: мы посетим местный Дацан и памятник бурятскому Воину:

13:30 остановка на обед — для нас будет накрыт стол в кафе бурятской кухни.

15:00 мы приезжаем в поселок Хужир (остров Ольхон) и размещаемся в гостинице.

Ольхон — исторический и сакральный центр Байкала. Здесь множество святых мест, которые притягивают паломников со всего света. Самый крупный населенный пункт, а заодно и центр туристической жизни — поселок Хужир, где проживает 80% всех жителей острова (примерно 1500 человек). На окраине Хужира находится самое известное место на Байкале — мыс Бурхан.

16:00-17:30 Экскурсия в одно из самых загадочных и популярных мест на Байкале — скалу Шаманка (также известную как мыс Бурхан).

Мыс Бурхан находится в средней части западного побережья острова Ольхон. Оканчивается мыс двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». Эта одна из девяти святынь Азии стала одним из самых знаменитых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Увидеть ее приезжают многочисленные туристы из разных стран мира.

День 2: Джип тур по северу Ольхона.

Экскурсия начинается в 10 утра и проходит по чистейшему льду Байкала!

Вы можете взять с собой коньки, или попросить нас взять их в аренду для Вас в прокате

Места, которые мы посетим:

Харанцы: сказочные ледяные гроты и пещеры.

Мыс Сааган-Хушун (Три Брата): мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.

Мыс Хобой: самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала.

Пока Вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!:

6:00 возвращение в Хужир.

День 3: Экскурсия на судне на воздушной подушке Хивус к островам Малого Моря:

0:00-13:00.

На Хивусе можно комфортно и безопасно осмотреть каждый из островов, ступить на него и запечатлеть на память необычайную красоту девственной природы

Сегодня мы посетим:

Остров Огой: мистическое и загадочное место на Байкале, знаменитый Ступой Просветления, священной у буддистов. Ступа на острове Огой на Байкале стала первой, собравшей в одном месте обширную библиотеку оригинальных буддийских текстов (общим весом около 750 кг.), которые специально присылали из разных стран. На Огое хранятся ранее неизвестные западной науке буддийские тексты на тибетском языке и санскрите

Острова Малого моря: Огой, Замогой, Ижелхей:

3:00 возвращение в Хужир, свободное время.

В этот день можно взять коньки и самостоятельно покататься на них по льду Байкала, а так же посетить мастер класс по лепке бууз (бурятское традиционное блюдо), встретиться с шаманом или же посетить экскурсию в бурятскую деревню

День 4: Южная часть острова Ольхон, трансфер в Иркутск:

0:00 выезд с острова Ольхон.

Места, которые мы сегодня посетим:

Смотровая площадка “Полевой Стан”, с которой открывается живописный вид на Малое море.

Озеро Ялга — самое крупное озеро на Ольхоне, летом теплое и приятное для купания. Его окружает хивописный степной ландшафт. Озеро отделено от Малого моря тонкой естественной песчаной косой.

12:00 выезд в Иркутск.

14:00 остановка на обед в кафе бурятской кухни.

17:00-18:00 прибытие в Иркутск, трансфер до Вашей гостиницы/аэропорта или вокзала.

Важная информация:

В случае непогоды (дождь, сильный ветер), экскурсия может не состояться.