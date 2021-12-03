Приглашаю вас в захватывающее однодневное путешествие по западному побережью легендарного Байкала, в район Малого Моря.



Малое Море находится между материковой частью и островом Ольхон.



Путь в это удивительное место пролегает через необъятные живописные степи, колоритные луга и сибирскую тайгу.



В проливе Малого Моря находится более десятка скалистых островов, многие из которых являются ценными памятниками природы и обладают природоохранным статусом.